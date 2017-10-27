Русские начинают и выигрывают
Русские овладели искусством ведения войны XXI века. Минуточку! Они воюют не на танках, не на самолётах. Не большими армиями. Тысячи лет люди воевали при помощи армий, но всё переменилось. И теперь русские побеждают без солдат.
На тему русских побед в XXI веке рассуждает доктор наук Азим Ибрагим на англоязычном сайте «Аль-Арабии».
Азим Ибрагим (Azeem Ibrahim) — старший научный сотрудник Центра глобальной политики и адъюнкт-профессор Института стратегических исследований Военного колледжа Армии США. Он защитил диссертацию в Кембриджском университете и работал в Школе управления им. Д. Кеннеди в Гарварде и научном колледже Йельского университета. За прошедшие годы он встречался со многими мировыми лидерами и многим из них давал политические консультации. В 2010 году «мозговой трест» European Social Think Tank включил его в топ-100 мировых мыслителей, а Всемирный экономический форум (World Economic Forum) нашёл ему место в рейтинге молодых мировых лидеров.
«Война кажется простым делом, — пишет эксперт. — Вы создаёте самую большую армию. Вы вторгаетесь во вражеские страны. Выиграв войну, вы заставляете их подчиняться вам. Вот как мы это делали тысячи лет, и это всегда работало».
Перемена настала в 2001 году, полагает господин Ибрагим. С того года «вся логика войны, похоже, перевернулась с ног на голову».
Соединённые Штаты имеют «крупнейшие и лучшие вооружённые силы в мире», не сомневается автор. Возможно, они имеют и значительное военное преимущество над своими соперниками, такое, какое едва ли когда было у какой-либо «империи».
Могут ли американские военные «подмять под себя весь остальной мир одновременно и победить»? Эксперт не знает ответа на такой вопрос. Возможно, нет, предполагает он. Но это «не абсурдное предположение». Американцы «могли бы» сделать то, чего никогда не делала ни одна империя в любой момент истории.
Позвольте, но как же получается, что самая могущественная армия, «которую когда-либо видел мир», армия, у которой есть «относительно сильные союзники», продолжает побеждать в войнах, но «теряет мир»?
Вот как: Соединённые Штаты «выигрывали каждую войну, в которую вступали начиная с 2001 года, однако в каждом случае им удалось нанести больший ущерб своим собственным интересам, чем было бы, если бы они вообще не вступали в войну».
Это положение Ибрагим сравнивает с поведением России в последние годы. Россия сегодняшняя «в военно-экономическом отношении никоим образом не эквивалентна Советскому Союзу», отмечает он. Советский Союз был достойным и почти равным соперником Соединённых Штатов в течение большого периода минувшего века. Но современная Россия? Её экономика мала, размером со шведскую или итальянскую. Её вооружённые силы, которые прежде «шагали в ногу» с НАТО, ныне «едва конкурируют» с силами Великобритании, Франции или Германии. Не говоря уже о мощи Соединённых Штатов или Китая, или объединённых сил НАТО.
И тем не менее Россия активна в международных войнах, активна в той же степени, что и Соединённые Штаты. И она раз за разом побеждает. Каким образом? Похоже, что ещё в 2008 году Россия поняла то, что до союзников по НАТО не доходит и по сей день.
Глобальная культура, соединённая через Интернет и перенасыщенная информационными «перегрузками», почти не коррелирует с размером армии и количеством бомб!
Политическая власть внутри страны и геополитическое влияние сводятся к относительной силе имиджа государства по сравнению с политическим имиджем её противника. Россия фактически считала, что находится в состоянии войны с НАТО после неудачных попыток Грузии (бывшей советской территории) присоединиться к Североатлантическому альянсу в 2007-2008 годах. И вот с тех пор Россия ведёт неустанную и всё более усиливающуюся войну против информационного, культурного и политического влияния Запада.
Большинство считает, что вмешательство в выборы в США в 2016 году было решающим достижением России в этой борьбе. Однако Ибрагим не думает, что такое мнение правильно отражает суть конфликта. Более того, такое мнение явилось бы «трагическим непониманием» конфликта, о котором идёт речь. «Коронным» результатом русской войны стала «эффективная деструкция моральных и интеллектуальных основ, создавших в своё время на Западе либеральную демократию». Эта политическая и экономическая модель, которая поддерживала достижения Запада на протяжении десятилетий, теперь умирает, подытоживает эксперт.
Запад до сих пор «придерживается своих ритуалов» вроде голосования, однако убеждённости в их действенности уже нет. Пресса мыслит устаревшими категориями примерно 1994 года. При этом уровень недоверия и даже враждебности к институтам власти на Западе столь высок, что подобного не было с 1930-го года.
Демократические ценности и некоторые гражданские свободы становятся «всё меньше и меньше». Западные общества «никогда не были столь раздробленными и воинственными».
Для достижения подобных результатов в Ираке Соединённым Штатам потребовались годы, миллиарды долларов и сотни тысяч солдат, что параллельно привело к расколу в американском обществе.
Россия же добилась относительно схожих результатов, потратив всего-навсего миллионы долларов и не отправив солдат на чужую территорию.
Эксперт ещё раз повторяет: усвойте, речь не о выборах, не о том, что одни выборы или пара выборов были взломаны. Разрушена вся западная политическая культура!
И западным обществам только предстоит «разработать защиту от подобных атак».
Пока не ясно, переменят ли атаки русских характер демократических обществ «до неузнаваемости», отмечает автор. Однако вне зависимости от того, что именно нужно делать, делать это придётся быстро!
Россия не несёт «полной ответственности» за культурные изменения («культурные войны»), идущие в странах Запада, полагает эксперт, зато русские постоянно их поддерживают («спонсируют»). Россия является «лучшим выгодополучателем» от этого. Пока американский мир не усвоит, что его общие интересы должны преобладать над партийными предпочтениями, былой порядок продолжит разрушаться.
Волей-неволей, отметим, господин Ибрагим, говорящий от лица Запада, признал, что негативные перемены в западных демократиях, в первую очередь в американской, являются основной причиной разброда в умах общества. Вовсе не в русских дело! И не в северных корейцах, о которых заявил недавно старенький Билл Клинтон, поставивший КНДР на одну доску с Россией.
Раскол в американском обществе имеет давние корни, которые укрепились ещё во времена вьетнамской войны. Войны в Ираке и Афганистане, писать о которых как о победах США просто смешно, вырастили на этих корнях целые деревья. Многие граждане США отрицательно относится к заграничным «походам» Белого дома и выступают за невмешательство; в последние годы стремительно растёт число тех, кто выражает недоверие правительству и Конгрессу США. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы.
Например, по данным опроса Национального общественного радио, проведённого совместно с «PBS NewsHour» и «Marist», граждане США попросту разочарованы всеми тремя ветвями власти.
Мало кто в стране имеет высокое доверие к общественным институтам, составляющим основу американской демократии. Исключения составляют разведывательные и правоохранительные органы (ЦРУ и ФБР), да и им многие доверяют лишь «в некоторой степени». Число таких доверяющих не превышает 60%.
6 из 10 опрошенных американцев указали, что они имеют лишь «некоторую степень» доверия к судам. Четверть респондентов «не очень» доверяет судебной системе, а 12% заявили, что совсем не имеют к ней доверия.
46% американцев не очень доверяют конгрессу. 22% говорят, что не имеют вообще никакого доверия к законодательной ветви власти. Только 6 (!) процентов склонны со всей полнотой доверять конгрессу, а ещё 23 процента говорят, что доверяют «в основном».
Лишь 30% от всех американцев «в некоторой степени» доверяют средствам массовой информации. 37% не имеют никакого доверия к СМИ.
Говорить, что это массовое недоверие к власти и социальным институтам есть итог деятельности русских, значит уходить от корней проблемы. Винить Россию в расколе общества политикам удобно, но дорога эта ведёт к ещё большему расколу общества.
Чужая пропаганда даёт всходы там, где есть для неё подходящая почва. Именно потому американская и европейская пропаганда имела успех в СССР — и в перестройку семена её взошли буйными сорняками.
На тему русских побед в XXI веке рассуждает доктор наук Азим Ибрагим на англоязычном сайте «Аль-Арабии».
Азим Ибрагим (Azeem Ibrahim) — старший научный сотрудник Центра глобальной политики и адъюнкт-профессор Института стратегических исследований Военного колледжа Армии США. Он защитил диссертацию в Кембриджском университете и работал в Школе управления им. Д. Кеннеди в Гарварде и научном колледже Йельского университета. За прошедшие годы он встречался со многими мировыми лидерами и многим из них давал политические консультации. В 2010 году «мозговой трест» European Social Think Tank включил его в топ-100 мировых мыслителей, а Всемирный экономический форум (World Economic Forum) нашёл ему место в рейтинге молодых мировых лидеров.
«Война кажется простым делом, — пишет эксперт. — Вы создаёте самую большую армию. Вы вторгаетесь во вражеские страны. Выиграв войну, вы заставляете их подчиняться вам. Вот как мы это делали тысячи лет, и это всегда работало».
Перемена настала в 2001 году, полагает господин Ибрагим. С того года «вся логика войны, похоже, перевернулась с ног на голову».
Соединённые Штаты имеют «крупнейшие и лучшие вооружённые силы в мире», не сомневается автор. Возможно, они имеют и значительное военное преимущество над своими соперниками, такое, какое едва ли когда было у какой-либо «империи».
Могут ли американские военные «подмять под себя весь остальной мир одновременно и победить»? Эксперт не знает ответа на такой вопрос. Возможно, нет, предполагает он. Но это «не абсурдное предположение». Американцы «могли бы» сделать то, чего никогда не делала ни одна империя в любой момент истории.
Позвольте, но как же получается, что самая могущественная армия, «которую когда-либо видел мир», армия, у которой есть «относительно сильные союзники», продолжает побеждать в войнах, но «теряет мир»?
Вот как: Соединённые Штаты «выигрывали каждую войну, в которую вступали начиная с 2001 года, однако в каждом случае им удалось нанести больший ущерб своим собственным интересам, чем было бы, если бы они вообще не вступали в войну».
Это положение Ибрагим сравнивает с поведением России в последние годы. Россия сегодняшняя «в военно-экономическом отношении никоим образом не эквивалентна Советскому Союзу», отмечает он. Советский Союз был достойным и почти равным соперником Соединённых Штатов в течение большого периода минувшего века. Но современная Россия? Её экономика мала, размером со шведскую или итальянскую. Её вооружённые силы, которые прежде «шагали в ногу» с НАТО, ныне «едва конкурируют» с силами Великобритании, Франции или Германии. Не говоря уже о мощи Соединённых Штатов или Китая, или объединённых сил НАТО.
И тем не менее Россия активна в международных войнах, активна в той же степени, что и Соединённые Штаты. И она раз за разом побеждает. Каким образом? Похоже, что ещё в 2008 году Россия поняла то, что до союзников по НАТО не доходит и по сей день.
Глобальная культура, соединённая через Интернет и перенасыщенная информационными «перегрузками», почти не коррелирует с размером армии и количеством бомб!
Политическая власть внутри страны и геополитическое влияние сводятся к относительной силе имиджа государства по сравнению с политическим имиджем её противника. Россия фактически считала, что находится в состоянии войны с НАТО после неудачных попыток Грузии (бывшей советской территории) присоединиться к Североатлантическому альянсу в 2007-2008 годах. И вот с тех пор Россия ведёт неустанную и всё более усиливающуюся войну против информационного, культурного и политического влияния Запада.
Большинство считает, что вмешательство в выборы в США в 2016 году было решающим достижением России в этой борьбе. Однако Ибрагим не думает, что такое мнение правильно отражает суть конфликта. Более того, такое мнение явилось бы «трагическим непониманием» конфликта, о котором идёт речь. «Коронным» результатом русской войны стала «эффективная деструкция моральных и интеллектуальных основ, создавших в своё время на Западе либеральную демократию». Эта политическая и экономическая модель, которая поддерживала достижения Запада на протяжении десятилетий, теперь умирает, подытоживает эксперт.
Запад до сих пор «придерживается своих ритуалов» вроде голосования, однако убеждённости в их действенности уже нет. Пресса мыслит устаревшими категориями примерно 1994 года. При этом уровень недоверия и даже враждебности к институтам власти на Западе столь высок, что подобного не было с 1930-го года.
Демократические ценности и некоторые гражданские свободы становятся «всё меньше и меньше». Западные общества «никогда не были столь раздробленными и воинственными».
Для достижения подобных результатов в Ираке Соединённым Штатам потребовались годы, миллиарды долларов и сотни тысяч солдат, что параллельно привело к расколу в американском обществе.
Россия же добилась относительно схожих результатов, потратив всего-навсего миллионы долларов и не отправив солдат на чужую территорию.
Эксперт ещё раз повторяет: усвойте, речь не о выборах, не о том, что одни выборы или пара выборов были взломаны. Разрушена вся западная политическая культура!
И западным обществам только предстоит «разработать защиту от подобных атак».
Пока не ясно, переменят ли атаки русских характер демократических обществ «до неузнаваемости», отмечает автор. Однако вне зависимости от того, что именно нужно делать, делать это придётся быстро!
Россия не несёт «полной ответственности» за культурные изменения («культурные войны»), идущие в странах Запада, полагает эксперт, зато русские постоянно их поддерживают («спонсируют»). Россия является «лучшим выгодополучателем» от этого. Пока американский мир не усвоит, что его общие интересы должны преобладать над партийными предпочтениями, былой порядок продолжит разрушаться.
Волей-неволей, отметим, господин Ибрагим, говорящий от лица Запада, признал, что негативные перемены в западных демократиях, в первую очередь в американской, являются основной причиной разброда в умах общества. Вовсе не в русских дело! И не в северных корейцах, о которых заявил недавно старенький Билл Клинтон, поставивший КНДР на одну доску с Россией.
Раскол в американском обществе имеет давние корни, которые укрепились ещё во времена вьетнамской войны. Войны в Ираке и Афганистане, писать о которых как о победах США просто смешно, вырастили на этих корнях целые деревья. Многие граждане США отрицательно относится к заграничным «походам» Белого дома и выступают за невмешательство; в последние годы стремительно растёт число тех, кто выражает недоверие правительству и Конгрессу США. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы.
Например, по данным опроса Национального общественного радио, проведённого совместно с «PBS NewsHour» и «Marist», граждане США попросту разочарованы всеми тремя ветвями власти.
Мало кто в стране имеет высокое доверие к общественным институтам, составляющим основу американской демократии. Исключения составляют разведывательные и правоохранительные органы (ЦРУ и ФБР), да и им многие доверяют лишь «в некоторой степени». Число таких доверяющих не превышает 60%.
6 из 10 опрошенных американцев указали, что они имеют лишь «некоторую степень» доверия к судам. Четверть респондентов «не очень» доверяет судебной системе, а 12% заявили, что совсем не имеют к ней доверия.
46% американцев не очень доверяют конгрессу. 22% говорят, что не имеют вообще никакого доверия к законодательной ветви власти. Только 6 (!) процентов склонны со всей полнотой доверять конгрессу, а ещё 23 процента говорят, что доверяют «в основном».
Лишь 30% от всех американцев «в некоторой степени» доверяют средствам массовой информации. 37% не имеют никакого доверия к СМИ.
Говорить, что это массовое недоверие к власти и социальным институтам есть итог деятельности русских, значит уходить от корней проблемы. Винить Россию в расколе общества политикам удобно, но дорога эта ведёт к ещё большему расколу общества.
Чужая пропаганда даёт всходы там, где есть для неё подходящая почва. Именно потому американская и европейская пропаганда имела успех в СССР — и в перестройку семена её взошли буйными сорняками.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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