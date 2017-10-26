В Курдистане заявили об обстреле позиций пешмерги со стороны иракской армии
Армия и силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерги недалеко от Мосула, передает РИА Новости заявление Совета безопасности Иракского Курдитсана.
Идет полномасштабное наступление, говорится в сообщении, опубликованном на странице Совета безопасности автономии в «Твиттере».
Согласно информации Совбеза, иракские силовики задействовали для операции против курдов «танки, артиллерию, БТР и американские бронемашины "Хамви"».
Напомним, ситуация в регионе обострилась после проведения 25 сентября референдума о независимости Курдистана, который в Багдад не признают. В середине октября начались столкновения между иракскими войсками и курдскими силами «пешмерга». В Эрбиле предложили прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости.
Как отмечалось в заявлении курдов, начавшиеся бои «нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию». Багдад пока не ответил на инициативу автономии.
Идет полномасштабное наступление, говорится в сообщении, опубликованном на странице Совета безопасности автономии в «Твиттере».
Согласно информации Совбеза, иракские силовики задействовали для операции против курдов «танки, артиллерию, БТР и американские бронемашины "Хамви"».
Напомним, ситуация в регионе обострилась после проведения 25 сентября референдума о независимости Курдистана, который в Багдад не признают. В середине октября начались столкновения между иракскими войсками и курдскими силами «пешмерга». В Эрбиле предложили прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости.
Как отмечалось в заявлении курдов, начавшиеся бои «нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию». Багдад пока не ответил на инициативу автономии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти