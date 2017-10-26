12:40 26 октября

В Курдистане заявили об обстреле позиций пешмерги со стороны иракской армии

Армия и силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерги недалеко от Мосула, передает РИА Новости заявление Совета безопасности Иракского Курдитсана.

Въезд в город Киркук.

Идет полномасштабное наступление, говорится в сообщении, опубликованном на странице Совета безопасности автономии в «Твиттере».


Согласно информации Совбеза, иракские силовики задействовали для операции против курдов «танки, артиллерию, БТР и американские бронемашины "Хамви"».

Напомним, ситуация в регионе обострилась после проведения 25 сентября референдума о независимости Курдистана, который в Багдад не признают. В середине октября начались столкновения между иракскими войсками и курдскими силами «пешмерга». В Эрбиле предложили прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости.

Как отмечалось в заявлении курдов, начавшиеся бои «нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию». Багдад пока не ответил на инициативу автономии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 09:51
    ....ну так это только начало...самое плохое для курдов ещё впереди...после вопля "америкаснами" украина потеряла Крым, а курды могут потерять всё....
    Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 09:54
    Друзья заштатников бьют друг друга?Ну,в принципе янки к этому и стремились-страна не будет сильной когда в ней идет война.И наши ВКС там не помогут.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:58
      Цитата: 210окв
      Друзья заштатников бьют друг друга?

      Да какие они друзья американцам....для них они как предмет мужской контрацепции. Попользуются и брося... smile
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 10:05
        Надеются наверное...Что их...заштопают..
        Цитата: Чёрный
        Цитата: 210окв
        Друзья заштатников бьют друг друга?

        Да какие они друзья американцам....для них они как предмет мужской контрацепции. Попользуются и брося... smile
        210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:00
    По всей видимости Сша начинают мутить новый конфликт. Вскормленная, защищаемая в ООН и др. международных организациях "оппозиция" терпит поражение наравне с ИГИЛ. Что делать? Только мутить новые противоречия уже между своими "союзниками". А союзников и не жалко - знали на, что подписываются вступая в сделку с Сша.
    rotmistr60
  4. Корсар0304 Сегодня, 10:10
    Ну вот так и будет вялотекущая шизофрения. Стране-заокеании выгодно продолжение конфликта в том регионе, вот и замутили с референдумом курдов, поддержкой и т.д. и т.п. А сейчас будут потихоньку подбрасывать противоборствующим сторонам оружие и технику - лишь бы продолжали стрелять друг друга, а сами начнут осваивать нефтяные поля.
    Корсар0304
  5. Ныробский Сегодня, 11:04
    Сейчас Маккейн булькать начнёт. Он уже угрожал иракцам, за то что они "неправильно" используют американское оружие против курдов. Только вот если в провинции Киркук добывается до 40% иракской нефти, то кто же добровольно отдаст такой "пирожок" каким то курдам, за которыми явно торчат американские нефтяные вышки.
    Ныробский
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