Парламентарии предложили ограничить сотрудничество с США в космосе
Документ предусматривает возможное ограничение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и экспорта российского титана, от которого в серьезной степени зависит зарубежное авиастроение. По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.
Такую информацию обнародовал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Парламентарий отметил, что на данном этапе важно просчитать наперед все детали, чтобы сократить риски российских корпораций в этой сфере. Климов заявил, что при принятии подобного решения, как никогда, важен принцип — «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Российский парламентарий заявил, что российские контрмеры не должны навредить российским компаниям-экспортерам, поэтому документ будет согласован с представителями бизнеса из РФ.
Законопроект о новых санкциях в адрес Вашингтона должен пройти еще ряд согласований, но уже сейчас можно сказать, что подготовленный пакет российских санкционных мер станет одним из самых жестких, отмечают "Известия"
Такую информацию обнародовал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Парламентарий отметил, что на данном этапе важно просчитать наперед все детали, чтобы сократить риски российских корпораций в этой сфере. Климов заявил, что при принятии подобного решения, как никогда, важен принцип — «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам— заявил сенатор.
Российский парламентарий заявил, что российские контрмеры не должны навредить российским компаниям-экспортерам, поэтому документ будет согласован с представителями бизнеса из РФ.
Законопроект о новых санкциях в адрес Вашингтона должен пройти еще ряд согласований, но уже сейчас можно сказать, что подготовленный пакет российских санкционных мер станет одним из самых жестких, отмечают "Известия"
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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