Парламентарии предложили ограничить сотрудничество с США в космосе

Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам

Документ предусматривает возможное ограничение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и экспорта российского титана, от которого в серьезной степени зависит зарубежное авиастроение. По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.Такую информацию обнародовал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Парламентарий отметил, что на данном этапе важно просчитать наперед все детали, чтобы сократить риски российских корпораций в этой сфере. Климов заявил, что при принятии подобного решения, как никогда, важен принцип — «семь раз отмерь, один раз отрежь».— заявил сенатор.Российский парламентарий заявил, что российские контрмеры не должны навредить российским компаниям-экспортерам, поэтому документ будет согласован с представителями бизнеса из РФ.Законопроект о новых санкциях в адрес Вашингтона должен пройти еще ряд согласований, но уже сейчас можно сказать, что подготовленный пакет российских санкционных мер станет одним из самых жестких, отмечают "Известия"