12:38 26 октября

Парламентарии предложили ограничить сотрудничество с США в космосе

Документ предусматривает возможное ограничение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и экспорта российского титана, от которого в серьезной степени зависит зарубежное авиастроение. По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.

Парламентарии предложили ограничить сотрудничество с США в космосе


Такую информацию обнародовал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Парламентарий отметил, что на данном этапе важно просчитать наперед все детали, чтобы сократить риски российских корпораций в этой сфере. Климов заявил, что при принятии подобного решения, как никогда, важен принцип — «семь раз отмерь, один раз отрежь».


Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам
— заявил сенатор.

Российский парламентарий заявил, что российские контрмеры не должны навредить российским компаниям-экспортерам, поэтому документ будет согласован с представителями бизнеса из РФ.

Законопроект о новых санкциях в адрес Вашингтона должен пройти еще ряд согласований, но уже сейчас можно сказать, что подготовленный пакет российских санкционных мер станет одним из самых жестких, отмечают "Известия"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. Logall Сегодня, 10:19
    Да ладно! Мы уже всё это комментировали! И прыжки на батутах, тоже...
    А они только разродились am
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 10:23
      Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.
      Не будем поставлять мы - поставят другие. Мы не единственные в мире производители титана.....и не самые крупные....
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 10:31
        Вот то-то и оно.Наши производители смогут найти потребителя?На подобные роги уже попала экономика Укратныuote=Чёрный][quote]Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.[/quote] Не будем поставлять мы - поставят другие. Мы не единственные в мире производители титана.....и не самые крупные....[/quote]
        210окв
      2. Евдоким Сегодня, 10:58
        [/quote] Не будем поставлять мы - поставят другие. Мы не единственные в мире производители титана.[/quote]
        Я извиняюсь, но Россия крупнейший производитель титана и его соединений. Но продавать будут через третьих лиц, и следов не найдёшь.
        Евдоким
        1. BerBer Сегодня, 12:13
          Через третьих лиц дороже. Да и при желании можно прищучить третьих лиц. Только делать это не выгодно - Боинг даёт нам много рабочих мест.
          BerBer
      3. Orel Сегодня, 11:19
        Цитата: Чёрный
        Не будем поставлять мы - поставят другие. Мы не единственные в мире производители титана.....и не самые крупные....


        Мда, не ведают, что творят. Если уж какие-то санкции американцам в космосе и авиастроении выдумывать, то уж точно не такие. Этот титан будут тогда китайцы покупать и перепродавать в США. Отличный способ дать Китаю еще больше заработать по сути на пустом месте. Или вообще придется продавать Китаю дешевле, чем сейчас продаем США, ибо никто не будет брать такой резко появившийся лишний объем титана. Для Китая никаких рисков, один профит, а для нас будут ответные санкции. И в плане космоса они могут быть для нас чувствительными. США вполне смогут обойтись в будущем без нас и в строительстве орбитальной лунной станции и прочих проектах. Нам будет сложнее в одиночку это все проделывать. Надеюсь, что хватит ума не трогать космос и авиастроение. Мы здесь только проигравшими можем оказаться. Причем по собственной глупости и инициативе.
        Orel
        1. NIKNN Сегодня, 11:50
          Цитата: Orel
          Мда, не ведают, что творят.

          А я понял, что наооборотрасширять собрались "сотрудничество"
          Россия опробовала в действии маневрирующий спутник...... Космические войска РФ успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их
          laughing
          NIKNN
        2. Ncplc Сегодня, 12:10
          Вы ещё инефть запретите в Европу продавать и газ- вот тогда они запоют (или нет) ))))
          Ncplc
      4. Антианглосакс Сегодня, 12:35
        Цитата: Чёрный
        Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.
        Не будем поставлять мы - поставят другие. Мы не единственные в мире производители титана.....и не самые крупные....

        Пусть поставляют. Не жалко. А титан такая штука, что нам самим очень пригодится. Про слёзы в ВВП от продажи титана даже и говорить не хочется. Потери от этих продаж можно с лёгкостью неимоверной заменить поставками хавчика в Азию. Наши смердящие болтуны из ГД, как всегда, тормозят и опаздывают на несколько лет. Только ленивый не писал на ВО, что звездосов на до отлучить от космоса и титана - пусть палят деньги на свои разработки, всё ж делом займутся, меньше быдлить будут.
        Антианглосакс
    2. DenZ Сегодня, 10:31
      Цитата: Logall
      Мы уже всё это комментировали! И прыжки на батутах, тоже...

      Подсмотрели на ВО. Плагиатят. smile
      DenZ
    3. майор Юрик Сегодня, 10:40
      Пральна, титан продавать,но в нагрузку отправить тушку леши кудрина,причем без права возврата в Россию! Он им экономику прополоскает не хуже санкционных мер и про необходимый сиквестр военного бюджета пентагона проест дырку в черепах янкесов. Профессиональный мозгопут,однако! am
      майор Юрик
    4. сибиралт Сегодня, 10:48
      Однако, бизнес важнее политики. Придется бизнесу хорошенько отстегнуть этому депутату, чтобы он поменял мнение на противоположное. laughing
      сибиралт
    5. Primoos Сегодня, 11:15
      Наши парламентские радетели будут из своих не маленьких зарплат кормить семьи рабочих, которые работают на заводах поставщиках? Сомневаюсь! Не будем сотрудничать с матрасней в космосе, сами перестанет туда летать! Космическая прмышленность сдохнет! Оно нам надо? Надоело это парламентско-популистское брехло!
      Primoos
      1. Подрезчик Сегодня, 11:26
        Бизнес-есть бизнес...Экономика определяет политику. Но "перекрыть им кислород" надо было бы...
        Инструментарий наших ответов на действия США очень богат

        Вот и надо "ответить" так, чтобы поняли. Эта банда понимает только язык силы... am
        Подрезчик
      2. Vita VKO Сегодня, 11:45
        Цитата: Primoos
        Не будем сотрудничать с матрасней в космосе, сами перестанет туда летать! Космическая прмышленность сдохнет!

        Очень сомнительно, что Россия получает какую либо выгоду от такого сотрудничества. Поставками титана в США была загублена собственная гражданская авиационная отрасль. Поставки двигателей ракет РД-180 позволили США развивать свою военную спутниковую группировку без существенных затрат с их стороны. А американский балласт на станции Мир вообще скорее убыточен как технологической, так и с экономической точки зрения.
        Цитата: Primoos
        кормить семьи рабочих

        За счет американских контрактах кормятся скорее управленцы различных уровней "эффективные менеджеры", квалифицированных рабочих на предприятиях и ученых в НИИ как не хватало так и дальше не будет хватать.
        Vita VKO
    6. Каштан Сегодня, 11:45
      Россия введет санкции - как фраза из анекдота.
      Каштан
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:23
    однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам

    Отказ возить американцев на международную станцию ударит больше по имиджу Сша. Да, мы потеряем несколько десятков млн. за каждого американского астронавта, но оставим "самую великую и не непобедимую" страну без их астронавтов в космосе на N-е количество лет. Кстати при этом опять становится актуальным вопрос - а были ли американцы на Луне?
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 10:25
      Цитата: rotmistr60
      . Кстати при этом опять становится актуальным вопрос - а были ли американцы на Луне?

      Да....в Голливуде даже фильм сняли wassat
      Чёрный
    2. Lycan Сегодня, 11:22
      Не нужно забывать, что рано или поздно штатовцы всё равно изобретут двигатели. Пусть лет через 5-7... а может и этот
      www.rbc.ru/technology_and_media/20/10/2017/59e9b0
      689a79476a49a0a0b9
      закочегарит через год-полтора. Там же как - сперва дорого, а потом, при налаживании частично машинной сборочной линии - наладят-таки. А после изобретения - в красочных роликах пояснят, что былые движки были нестабильны, но "героям-космонавтам" до сегодняшней "эры безопасной тяги" приходилось летать "Верхом на смерти". Такой - красочный ролик с коммерческим космо-туристическим уклоном и заманушной рекламой для владельцев золотых унитазов. Как продукция "Apple" прям. Но с более аппетитной "обёрткой".
      Так что в этой сфере - это как пугать ежа "нижней чакрой"
      Lycan
    3. BlackMokona Сегодня, 11:24
      На ноль лет, грузовой Дракон имеет СЖО и может возить космонавтов. НАСА только из за отсутствия САС не возит на нём. И жден второго Дракона с САС . Но в случае санкций может пустить космонавтов на первом.
      BlackMokona
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:31
        Но в случае санкций может пустить космонавтов на первом.

        Да и попутного им ветра, если выйдут на орбиту. А вы оказывается в курсе всего, что может НАСА? Что же столько лет только с помощью российских носителей?
        rotmistr60
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:25
    Парламентарии предложили ограничить сотрудничество с США в космосе
    Забейте.Это деньги в казну.И поставки титана.Рынок потерять как два пальца об асфальт.Свою авиопромышленность с китайцами подымите (гражданскую) потом шашкой махать будем.А пока нужно за кукан брать тех кто бюджет наш потрошит.И умные речи толкает.Типо "В российскую экономику деньги веладывать нельзя.Разворуют"
    Наблюдатель2014
    1. DenZ Сегодня, 10:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      Забейте.Это деньги в казну.И поставки титана.Рынок потерять как два пальца об асфальт

      Вот именно. Щас Антоша Силуанов завоет так что мало не покажется. Приведет азбучный пример из учебника Макроэкономики институтского курса и сделает оскорбленное лицо-"мол так нельзя от денег отказываться"
      DenZ
    2. Копчёный Сегодня, 10:36
      Это сложно для наших парламентариев. Пожалейте их.
      Копчёный
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:38
        Копчёный
        Это сложно для наших парламентариев. Пожалейте их.
        Ха ха ха .Это точно ! Там каждый второй симпотяга спортсмен,артист laughing А тут геополитические и макроэкономические вопросы wassat laughing
        Наблюдатель2014
    3. ИванИванов Сегодня, 11:07
      Логично начать с их инструментов демократического влияния, сми, посольств, 5 колонны.
      ИванИванов
    4. KCA Сегодня, 11:11
      Да не титан продаём, из России на Боинг поставляются ИЗДЕЛИЯ из титана, изготовленные в России, и разработанные, кстати, тоже в России, металл много кто может поставить, а вот готовую деталь кроме нас некому.
      KCA
      1. BlackMokona Сегодня, 11:25
        Детали тоже изготавливают все кому не лень.
        BlackMokona
        1. SOF Сегодня, 12:32
          Цитата: BlackMokona
          ...все кому не лень.

          ...да вот покупают почему-то только у нас.
          Странно все это.
          А может Боинг с Эрбасом специально нас на экспортную иглу запасных частей посадили? А может все это, давно, давно, придумали в ЦРУ, чтоб нас потом потерей денюжек шантажировать?
          ...ох и странно все это belay
          SOF
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:28
    Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам
    — заявил сенатор.
    Глупости, господин сенатор. Выбор как раз не богат. И потери финансовые у нас будут большие. Но проучить зарвавшихся Великих необходимо, а эта сфера единственная, где они слабы. Потеря рынка? Вряд ли они найдут равноценную замену - технологии, даже японцы их завтра не освоят.....
    Mavrikiy
  5. штольц Сегодня, 10:34
    Цитата: Наблюдатель2
    Парламентарии предложили ограничить сотрудничество с США в космосе

    Эти предложения никогда реализованы не будут, ибо престиж страны, ныне, ничто, а деньги - это наше всё.
    штольц
  6. Туз Бубен Сегодня, 10:37
    Батуты...только батуты...А вот интересно, косорылые собираются Гелий-3 на Луне искать и добывать, а как же мы, не считая Великодемократических? Они , вроде, на Луне уже всё вдоль и поперёк знают ? Один цвет Луны уже много значит...
    Туз Бубен
  7. Altona Сегодня, 10:38
    Вопрос только в том, чем ответят Боинг и Эйрбас. У нас же парк самолетов теперь из их продукции состоит плюс еще строящиеся самолеты. Плюс научно-техническое сотрудничество. Сами себя в лужу не посадим? Логичнее было бы закрыть для них ракетные двигатели.
    Altona
    1. Vlad.by Сегодня, 11:07
      Ну ответят - станут Боингбасы на прикол.
      Как вариант - выставить их на продажу, это лишит Боинга приличных прибылей, так как из-за избытка предложения б/у но в хорошем состоянии аппаратов снизятся и существенно продажи новых пепелацев. А откажутся обслуживать "российские" борта после их покупки третьими странами - потеряют большой кусок рынка по ремонту и з/ч. России от этого конечно прибыли не будет, но и Боингу мало не покажется.
      А РФ свое авиастроение ускорит.
      "Не все так однозначно..."
      Vlad.by
    2. Вежливый Лось Сегодня, 11:25
      Цитата: Altona
      Вопрос только в том, чем ответят Боинг и Эйрбас. У нас же парк самолетов теперь из их продукции состоит плюс еще строящиеся самолеты. Плюс научно-техническое сотрудничество. Сами себя в лужу не посадим?

      Поддерживаю. Плюсом к Вами сказанному добавлю, что продажа нашего титана в США есть лучшее доказательства двурушности п-сов в их экономической политике. Вы там в ЕС ограничивайте экспорт-импорт с Россией, терпите убытки, сокращайте производство, а мы под шум прибоя будем у них покупать титан и РД-180. Так, что факт продажи титана - это 2 убитых зайца: прибыль от продажи и раздражитель для Европы.
      Вежливый Лось
  8. HMR333 Сегодня, 10:50
    ну по поводу титана насколько я понимаю поставляют не сам титан а изделия из титана и технологии у других поставщиков титана нет! а по поводу космоса так в обще не проблема можно заменить другими космонавтами теме же Китайцами!
    HMR333
    1. Цой Сегодня, 10:57
      Цитата: HMR333
      ну по поводу титана насколько я понимаю поставляют не сам титан а изделия из титана и технологии у других поставщиков титана нет! а по поводу космоса так в обще не проблема можно заменить другими космонавтами теме же Китайцами!


      Там вся закавыка не столько в титане, сколько в техпроцессах. Как вы верно подметили поставляют не сам титан, а уже готовые элементы конструкции. И выбор на самом деле небольшой. Таких технологий нет ни у Японии, ни у Китая.
      Цой
  9. HMR333 Сегодня, 10:52
    да и чем быстрее на рынок выпустят свои самолеты тем быстрее и займут рынок особенно при запрете поставок титана!
    HMR333
  10. 1536 Сегодня, 10:53
    Надо не сотрудничать, а соревноваться. Американцы своровали у нас уйму научно-технических достижений по космической тематике в 1990-е годы, переманили специалистов, преподавателей вузов. Теперь всем этим пользуются. А мы по простоте душевной с радостью объявили себя "космическими таксистами". Да ладно бы "нелегальными", себе на уме, так нет же, пляшущими под дудку диспетчерской в Хьюстоне. (Я, возможно, утрирую, но по-факту - это так). Чтобы этого не допустить впредь, надо понять, что США - это конкурирующая "фирма", а никакие не "партнеры".
    1536
  11. 1536 Сегодня, 10:55
    Цитата: Altona
    Вопрос только в том, чем ответят Боинг и Эйрбас. У нас же парк самолетов теперь из их продукции состоит плюс еще строящиеся самолеты. Плюс научно-техническое сотрудничество. Сами себя в лужу не посадим? Логичнее было бы закрыть для них ракетные двигатели.

    Для них надо закрыть не "ракетные двигатели", а доступ к технологической базе и научным разработкам.
    1536
  12. Цой Сегодня, 11:01
    Говорить так легко, особенно в столь популистском стиле. Ну а пока...

    Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, первые модули которой могут быть выведены в 2024-2026 годах. Об этом заявил журналистам глава "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии.


    http://www.interfax.ru/world/580769


    Роскосмос начал переговоры с НАСА о брони мест на новом американском пилотируемом корабле Orion для российских космонавтов. Об этом заявил директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев, передает РИА Новости.


    https://lenta.ru/news/2017/09/25/roskosmos/
    Цой
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:07
      То бишь и мы сдулись ?
      Но просю пардону, на каких двиглах Орионы будут летать ?
      Туз Бубен
      1. BlackMokona Сегодня, 11:26
        У США есть эксплуатируемые РН на своих движках, Фальконы, Дэльты, Пегасы......
        А Орион на Лунную станцию будет летать на SLS, там движки от Шатла модернизированные.
        BlackMokona
      2. Цой Сегодня, 11:29
        Цитата: Туз Бубен
        Но просю пардону, на каких двиглах Орионы будут летать ?


        Как уже подметили Orion летает на Delta IV и SLS. И там, и там свое родное зведно-полосатое.


        То бишь и мы сдулись ?


        Не совсем. Речь идет о "подстраховке" на случай непредвиденных обстоятельств. Взаимная рокировка. Американцы на наших, мы на ихних. Но почему-то упоминается Союз, а не Федерация и полеты к МКС, к которому Orion какбе не летает. Задача у него совершенно другая.
        Цой
  13. KondratKo Сегодня, 11:09
    Понятно, что отменять поставки в ущерб самим себе никто не будет, скорее всего это "посыл" сцаноматрасам дабы репы свои почесали и подумали наконец.
    KondratKo
  14. Geisenberg Сегодня, 11:11
    Запрещать то зачем ? Нужно просто 1 раз в квартал цену поднимать ...
    Geisenberg
  15. Горменгаст Сегодня, 11:12
    Поздно спохватились. sad

    По двигателям у них запас уже поставленных.
    По доставке грузов на МКС - у них Сигнусы и Драконы летают.
    По космонавтам - единственно что осталось. Хотя амерские космические корабли уже завтра начнут бороздить Большой театр laughing , я в это не верю. Что бы там Маск не болтал, отработка нового пилотируемого корабля процесс долгий.

    По титану - да, купят у других, если найдут подходящий профиль и дороже. Будет болезненно, но не смертельно.

    А где уран и палладий? belay am
    Горменгаст
    1. BlackMokona Сегодня, 11:28
      У Маска есть первый Дракон с СЖО, если потребуется на нём запустят.
      Урана и Паладия в Канаде полно.
      BlackMokona
      1. Туз Бубен Сегодня, 11:57
        А космические унитазы опять у нас просить будут ?
        Туз Бубен
  16. Egorovich Сегодня, 11:20
    Пока слышна одна говорильня, действий никаких.
    Egorovich
  17. SMP Сегодня, 11:26
    Титан в современном технологическом обществе почти как эквивалент золота.
    Лучше иметь стратегические запасы титана в ...... ндцать..... тысяч тонн.

    Чем макулатуру в виде долларов, титан это метал для космоса и если в недалёком будущем начнут строить мини свечные заводики роботы на окололунной и околоземной орбите, то нашим детям титан он очень и очень пригладится.
    Обогащённый Уран уже продали США, может хватит?
    SMP
  18. внук Перуна Сегодня, 11:34
    Цитата: Чёрный
    Цитата: rotmistr60
    . Кстати при этом опять становится актуальным вопрос - а были ли американцы на Луне?

    Да....в Голливуде даже фильм сняли wassat

    Я смотрел. "Козерог-1" называется wink
    внук Перуна
  19. japs Сегодня, 11:37
    ..."Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам
    — заявил сенатор."

    С оглядкой на своих спонсоров...
    japs
  20. rotor Сегодня, 11:38
    при принятии подобного решения, как никогда, важен принцип — «семь раз отмерь, один раз отрежь


    Глупо, депутаты решили пилить сук на котором сидят. Космос должен быть вне политики. Отказываясь от сотрудничества с США в космосе, мы в итоге отказываемся от международного сотрудничества и космической экспансии. А как известно, тот кто владеет космосом, тот владеет миром.
    rotor
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:44
      Миром владеет тот, кто владеет информацией, ибо всё остальное вторично...
      Туз Бубен
  21. RUS96 Сегодня, 11:49
    По титану. А если в ответку они откажут в обслуживании Boeing и Airbus? И чЁ пасаны делать будем?
    RUS96
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:52
      А ниЧё... Поскрипим зубами лет ..цать, но возродим производство летающих сундуков, корыт, ну и ,может быть, тарелок...
      Туз Бубен
  22. Ныробский Сегодня, 11:54
    Никто не будет ничего делать себе во вред, но мысль правильная - на санкции надо отвечать. Как? - другой вопрос, для это у нас сидит штат аналитиков, пусть думают. А наше дело смотреть за тем, что бы дома было всё в порядке, соседу помочь, внука из садика забрать...... ружьишко смазать да патрончики перебрать, вдруг матрасов гонять придётся recourse
    Ныробский
    1. rotor Сегодня, 12:00
      Никто не будет ничего делать себе во вред


      Кто знает, кто знает, может депутаты решили заняться членовредительством.
      rotor
    2. Туз Бубен Сегодня, 12:01
      Ну для этого и сцаная тряпка подойдёт, на крайняк шапка...
      Туз Бубен
      1. Ныробский Сегодня, 12:31
        Цитата: Туз Бубен
        Ну для этого и сцаная тряпка подойдёт, на крайняк шапка...

        Маловато будет, маловато.....США и так уже обгаженные, но пока по ним картечью не жахнуть, они к здравомыслию не вернутся.
        Ныробский
  23. vladimirw Сегодня, 12:10
    По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана.
    готовые детали надо продавать
    vladimirw
Картина дня