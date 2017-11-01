О рыцарских турнирах в подробностях… (часть вторая)



Стремился каждый в новом быть

В одеждах чистых в битву выходить.

Вот золотом сияет башня на щите.

Там лев, там леопард и рыба в боевом гербе.

Павлина хвост иному служит украшеньем.



А кто-то шлем цветком украсил в утешенье...

Там черный траур всадника венчает флаг,

А у другого – белый, синий и зеленый знак.

У третьего сюрко багряный, лилиями блещет,

А кто-то, видя это, про себя трепещет...

(Поэма XIII века «Галеран». Авторский перевод с английского) Стремился каждый в новом бытьВ одеждах чистых в битву выходить.Вот золотом сияет башня на щите.Там лев, там леопард и рыба в боевом гербе.Павлина хвост иному служит украшеньем.А кто-то шлем цветком украсил в утешенье...Там черный траур всадника венчает флаг,А у другого – белый, синий и зеленый знак.У третьего сюрко багряный, лилиями блещет,А кто-то, видя это, про себя трепещет...(Поэма XIII века «Галеран». Авторский перевод с английского)

Рыцарский турнир, иллюстрация из германской средневековой книги анонимного автора «Венера и Марс», 1480 г. Издание 1997 г. Мюнхен.Рисунок швейцарского «Манесского кодекса» (около 1300 г.) показывает нам двух воинов во время поединка, происходящего в присутствии наблюдающих за ним дам, которые одобряют их рукоплесканиями. Оружием состязающихся на ристалище являются явно тупые мечи.В кодексе «Церемонии поединков» можно увидеть, что рыцари носят пластинчатые цельнокованые доспехи, а головы у них защищают турнирные шлемы арме. Поверх доспехов у них надеты геральдические одеяния, и так же выглядят попоны их коней. Затем, уже к середине XV века доспехи для «старинного пешего немецкого боя» значительно изменились. Стало модно использовать различные виды оружия. Как это видно на иллюстрациях из книги о турнирах императора Максимилиана I, в то время стали применять не только традиционный мечи, но и такие, скажем так, не типичные для турнира виды оружия, как булава, альшпис, куз, топор, разнообразные пики и кинжалы, палицу, дюссак, секиру и даже боевой цеп.Поединок с баклерами. Йоханн фон Ринггенберг. «Манесский кодекс». (Библиотека Гейдельбергского университета)Соответственно изменились и доспехи. Шлем – турнирный арме с забралом, имеющий сферическую форму и значительный объем. Он привинчивался либо плотно привязывался ремнями к нагруднику и наспиннику. Цель такого устройства также, как и в специальном шлеме для турнира на булавах – не дать голове рыцаря соприкасаться непосредственно с самим шлемом. Наплечники стали хорошо защищать подмышки, поэтому они увеличились в размерах и стали доходить до середины груди. Наручи традиционной формы, по моде того времени. Перчатки с остроконечными крагами также соответствуют традициям этой эпохи. Колени защищены наколенниками. А вот башмаки уже просто кожаные и без шпор, к 1480 году приобрели широкие и тупые носы, похожие на грубые крестьянские башмаки.Одна из разновидностей турнирного шлема 1420 -1430 гг. Вес 7399 г. Италия или Франция. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)К вооружению для рукопашного боя, распространившемуся в то время в первую очередь следует отнести кулачные щиты. Ряд щитов имели по краю стальной обруч, являвшийся ловушкой для клинка. В бою старались фехтовать этим щитом так, чтобы острие альшписа или клинок меча оказался в зазоре между этим обручем и щитом и заклинился. Ну, а тем временем, пользуясь этим, один из бойцов наносил удар другому по голове, либо сбоку по клинку, чтобы его сломать и этим самым обезоружить своего противника. Иногда на некоторых кулачных щитах крепили по нескольку таких ловушек. Умбоны кулачных щитов имели различную форму. Внутри всегда находится рукоятка для захвата ее левой рукой; а в верхней части щита мог находиться длинный крюк для перевязи. Кроме кулачных щитов в тех состязаниях, где не использовались копья, применяли деревянные ручные щиты тарчи, обтянутые полотном, с нарисованными на них гербами их владельца. Отличием копейного тарча от тарча для пешего боя сразу бросается в глаза. На первом всегда было отверстие для древка копья.Типичный турнирный тарч из Дрезденской оружейной палаты.Тарч весом 2737 г. 1450 – 1500 гг. Германия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Тарч 1450 г. из Германии, высотой 55,88 см и шириной 40,64 см. Сделан из дерева, обтянут кожей, льняным полотном, затем покрыт слоем шпаклевки и расписан масляными красками. Принадлежал, судя по гербу, семье Тёрригель из Франконии. На гербе девиз: «Принимай меня таким, как я есть!» На обратной стороне изображена фигура св. Христофора, защищавшего от внезапной смерти. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Еще один турнирный тарч 1500 г. Германия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Как бы там ни было, но к XVI веку «немецкий пеший бой» постепенно утратил свою былую привлекательность. Популярность приобрел более эффектный пеший турнир, несколько схожий со старинным групповым турниром. Отличие второго от первого заключалось лишь в том, что его участники сражались через барьер. Поэтому удары по ногам и, следовательно, латы, их прикрывающие, исключались!Вот так представлен этот новый пеший турнир в Дрезденской оружейной палате. Как видите, сражаются три пары рыцарей – «красные» против «синих». Вооружение смешанное: две пики и четыре тяжелые шпаги. Поскольку сражающихся разделили барьером, то поразить их ниже пояса стало невозможно.Обращает на себя совершенство доспехов для этого пешего поединка. В частности – прикрытие наплечниками подмышечных впадин, латные перчатки и турнирные шлемы арме с очень узкими смотровыми щелями. То есть как-то поразить своего противника, одетого в столь совершенные доспехи, было весьма затруднительно (да эта задача и не ставилась!), поэтому победа присуждалась наименее уставшему бойцу (бойцам) по очкам, то есть по количеству пропущенных ударов.Модная обувь «на платформе» для участников этого турнирного поединка имела тупые носы!А вот этом шлем как раз для такого поединка весом 5471 г(!) был изготовлен в Милане в 1600 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Понятно, что поскольку стоимость рыцарских доспехов была и так запредельной, появились так называемые гарнитуры, включающие несколько деталей. Меняя их можно было использовать одни и те же латы в нескольких видах поединков, причем как в конном, так и в пешем. Так, например, у императора Максимилиана I были доспехи, которые можно было надевать и на конный турнир, и сражаться в традиционном пешем поединке. Для последнего на них была придумала «юбка» колоколом, но для того, чтобы всадник в ней мог сесть в седло, в ней делали передние и задние дугообразные вырезы. Кроме этого, доспехи для боя через барьер имели особо широкие наплечники, уже упоминавшийся колоколообразную юбку и не имели опорного крюка для копья.Доспех императора Карла V с «юбкой» для пешего турнира, с двумя вырезами, закрытыми снимающимися листами. (Императорская охотничья и оружейная палата в Вене)Серебряные и гравированные доспехи Генриха VIII тоже с «юбкой» и вырезом на ней для посадки в седло. ок. 1515 г. (Королевский арсенал, Лидс)Подчеркнем, что снаряжение рыцаря для поединка на копьях долгое время не отличалось от боевого. Только в XIV веке конструкция шлема и тарча была усовершенствована именно под участие в этом турнире. С середины XIV века левая сторона шлема получила дополнительную стальную пластину на заклепках, снабженную войлочной прокладкой. Но так как рыцарям на турнире совсем не хотелось погибать, в XV веке доспех для поединка на копьях был модифицирован полностью. Новому доспеху дали название штехцойг – от собственно обозначения этого поединка – гештех – колоть. В разных странах доспех имел свои национальные различия. В частности, выделяют немецкий и итальянский штехцойг.В материале «Доспех для рыцарских забав» (https://topwar.ru/111586-dospehi-dlya-rycarskih-zabav.html) уже было фото шлема «жабья голова» из Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Это самый узнаваемый и наиболее часто встречающийся в информационном пространстве образец такого шлема. В этом музее их несколько. Вот менее известный и более легкий образец весом 6273.7 г. конца XV века из Германии.Немецкий штехцойг получил хорошо известный сегодня шлем «жабья голова», похожий на старый горшковидный топхельм, но иного устройства. Нижняя его часть закрывала лицо до глаз, а также затылок и шею, теменная часть шлема была приплюснута, а лицевая сторона имела клинообразную форму. Наблюдение осуществлялось через узкую смотровую щель. По обеим сторонам на нем имелись парные отверстия, служившие для крепления нашлемных украшений, и для крепления подшлемника. Шлем оказался поистине находкой. Слегка наклонив торс, рыцарь, мчащийся на своего противника, имел неплохой обзор через смотровую щель шлема. Однако стоило перед столкновением наклониться больше или напротив – выпрямиться, как удар копья противника никоим образом повредить ему не мог. В первом случая он приходится на плоскую макушку шлема, а во втором – на его клинообразную часть. То есть смотровая щель оказывалась вне досягаемости от щепок разлетевшегося от удара копья и его наконечника.Немецкий штехцойг из Дрезденской оружейной палаты.Шлем крепился к кирасе тремя винтами или специальным зажимом, так что превращался с ней в одно целое. Соединение шлема с кирасой на спине осуществляется с помощью вертикально расположенного болта, причем она спускалась вниз до самой спинки седла, на которую и опиралась, что облегчало рыцаря посадку. Ну и конечно жесткость всех соединений была абсолютной! На кирасе с правой стороны укреплялся массивный крюк для копья, а на ее задней части – кронштейн для фиксации копья. Предусматривалось крепление тарча на груди, так что рукой удерживать его было уже не надо. Защиту для ног обеспечивали набедренники из черепицеподобных металлических полос. Следует отметить, что на штехцойг было в обычае надевать юбку из дорогой ткани, украшавшейся роскошными вышивками и лежавшей красивыми глубокими складками.Корончатый наконечник для турнирного копья весом 1360.8 г. XV – XVI вв. Германия. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Копье для этого поединка делали из мягких пород дерева, имело стандартную длину 370 см и диаметр около 9 см, с корончатым наконечником. Коронка имела короткий шток с тремя-четырьмя зубцами. На копье имелся защитный диск для руки.Шпора 1400 г. Вес 198.45 г. Диаметр звездочки – 7.03 см. Каталония. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Шпоры имели одинаковую конструкцию для всех видов турниров. Делали их из железа, наружную поверхность часто покрывали латунью. Форма шпоры – Y-образная обычно с колесиком в виде звездочки. Такая форма шпор позволяла всаднику легко контролировать лошадь.Итальянский штехцойг предназначался для турнира на копьях, получившего название «романского». От немецкого он отличался, во-первых, тем, что шлем на нем прикреплялся к нагрудной и к наспинной частям кирасы на винтах. С правой стороны шлема предусматривалась широкая прямоугольная дверца, что-то вроде форточки для доступа внутрь свежего воздуха. Изменена была и форма кирасы, но главным было то, что ее спереди и сзади стали обтягивать тонким камчатным полотном и расшивать геральдическими эмблемами. На левом боку кирасы прикреплялось массивное кольцо, чтобы привязывать четырехугольный тарч. А вот справа на поясе находился кожаный стакан, также обтянутый материей. В него перед выходом на ристалище вставлялось копье. По весу оно было легче, чем применявшееся в немецком доспехе, поэтому нужда в заднем кронштейне для упора в него копья отпала.Французский штехцойг был идентичен итальянскому. Вот только шлем был несколько меньше по высоте, а к кирасе спереди крепился при помощи ремня и скобы, а сзади – при помощи ремней с пряжками.Конское седло с луками, окованными металлом. (Оружейная палата в Дрездене)Английский штехцойг имел очень большое сходство с боевыми и турнирными доспехами XIV века, поскольку в Англии процесс обновления рыцарского турнирного снаряжения шел медленнее, чем на континенте.Продолжение следует…