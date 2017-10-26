Жестко о важном: «Короли долговой ямы» - Сбербанк и ВТБ

14 ноября руководство Сбербанка представит наблюдательному совету новую стратегию развития крупнейшего госбанка страны. Еще через месяц, 14 декабря, топ-менеджмент Сбербанка презентует ее в Лондоне. К 2020 году в Сбербанке рассчитывают зарабатывать чистую прибыль в размере одного триллиона рублей в год. Такая прибыль будет заложена в новую стратегию госбанка на период до 2020 года. На минувшей неделе президент Сбера Герман Греф сообщил, что горизонт стратегического планирования был сокращен с пяти лет до трех. Отметим, что весь российский банковский сектор зарабатывает за год чистую прибыль в один триллион. Политика Сбера - это не только высокие процентные ставки для кредиторов и драконовские обязательства в отношении заемщика, но и целая стратегия, направленная на выкачивание денежных средств из федерального и регионального бюджетов. Так же, как и Сбер, второй крупнейший госбанк России - ВТБ, тоже зарабатывает на бедах российской провинции.