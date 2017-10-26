Минобороны РФ получило третий полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"

Передача ЗРС прошла на территории полигона "Капустин Яр" (Астраханская область)

В соответствии с требованиями государственного заказчика техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей

Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны РФ очередной (второй за октябрь и третий в 2017 году) полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.- говорится в сообщении.- отмечается в сообщении концерна.В пресс-службе напомнили, что "ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.Напоминаем, что 23 октября 2017 года концерн передал Минобороны РФ второй полковой комплект С-400. До конца года "Алмаз-Антей" планирует передать четвертый полк ЗРС С-400