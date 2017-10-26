12:39 26 октября

Минобороны РФ получило третий полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"

Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны РФ очередной (второй за октябрь и третий в 2017 году) полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

Минобороны РФ получило третий полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"


Передача ЗРС прошла на территории полигона "Капустин Яр" (Астраханская область)
- говорится в сообщении.


В соответствии с требованиями государственного заказчика техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей
- отмечается в сообщении концерна.

В пресс-службе напомнили, что "ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Напоминаем, что 23 октября 2017 года концерн передал Минобороны РФ второй полковой комплект С-400. До конца года "Алмаз-Антей" планирует передать четвертый полк ЗРС С-400

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 10:29
    Однако я удивлен! Они по идее Китаю три полка в этом году должны были поставить. Поэтому из пяти полков в год, три в Китай и два себе. А тут третий полк, значит уже сверх плана получается?
    Владыка Ситх
    1. Muvka Сегодня, 11:38
      Ну как бы новое производство в прошлом году открыли. Поэтому возможности выросли.
      Muvka
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:30
    Минобороны РФ получило третий полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"
    Для такой огромной страны "Триумф"-фов много не бывает.Я бы еще "Панцирь"-ей и "Тор"-ов в закрома родины добавил.
    Наблюдатель2014
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:48
      На каждый дивизион С-400 (8 ПУ) идет один комплекс Панцирь-С1. Итого на каждый полк С-400 (16 ПУ) идет два комплекса Панцирь-С1. А последние поступления уже пошел модернизированный комплекс Панцирь-С2.
      Владыка Ситх
  3. rpuropuu Сегодня, 10:37
    До конца года "Алмаз-Антей" планирует передать четвертый полк ЗРС С-400

    Хорошая новость wink Значит у нас в Нижнем "Завод 70-Летия Победы" простаивать не будет soldier
    rpuropuu
  4. alexmach Сегодня, 11:18
    ой сколько же было крику под последней новостью "уже октябрь, а это только воторой полковой комплект! Все пропало Зин! Больше в этом году не передадаут"
    alexmach
    1. Muvka Сегодня, 11:39
      Ну как бы у нас подавляющее большинство техники передают в конце года.
      Muvka
  5. Немезида Сегодня, 11:56
    Добро.......
    Немезида
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