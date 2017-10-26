Атомный царь: тяжелый ракетный крейсер «Петр Великий» за 60 секунд Сегодня, 10:28 Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о самом мощном ударном надводном корабле в составе ВМФ России, тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». 0 Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» 112 лет назад на воду спущен крейсер «Варяг» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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