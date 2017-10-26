12:43 26 октября

Атомный царь: тяжелый ракетный крейсер «Петр Великий» за 60 секунд

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о самом мощном ударном надводном корабле в составе ВМФ России, тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».




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