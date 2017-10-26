Россия опробовала в действии маневрирующий спутник
Космические войска РФ успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их, сообщают Известия.
Такие аппараты станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке, полагают эксперты.
В Минобороны рассказали газете, что «в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение». По словам военных, «подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке».
По данным газеты, в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519» и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.
Проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай.
Военный эксперт Валерий Мухин:
По словам эксперта, главная задача орбитальных «инспекторов» – установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите.
При этом Мухин подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.
Такие аппараты станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке, полагают эксперты.
В Минобороны рассказали газете, что «в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение». По словам военных, «подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке».
По данным газеты, в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519» и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.
Проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай.
Военный эксперт Валерий Мухин:
В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей. В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники.
По словам эксперта, главная задача орбитальных «инспекторов» – установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите.
По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении. Кроме того, спутник-инспектор может легко совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел,пояснил он.
При этом Мухин подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.
Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний. Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному,добавил эксперт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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