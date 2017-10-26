12:46 26 октября

Россия опробовала в действии маневрирующий спутник

Космические войска РФ успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их, сообщают Известия.



Такие аппараты станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке, полагают эксперты.


В Минобороны рассказали газете, что «в ходе испытаний по управлению маневрирующим военным спутником были протестированы наземные и орбитальные средства связи, апробированы методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение». По словам военных, «подтверждены возможности Космических войск по автоматической отстыковке спутника от платформы, дистанционному управлению его полетом, использованию бортового оборудования, в том числе средств наблюдения, а также по передаче полученных данных на землю и их обработке».

По данным газеты, в ходе испытаний маневрирующий спутник отстыковался от запущенной 23 июня 2017 года космической платформы «Космос-2519» и начал автономный полет. Сначала он поменял орбиту, а потом сумел вернуться к платформе и произвести ее осмотр.

Проекты по созданию космических аппаратов, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, реализуют также США и Китай.

Военный эксперт Валерий Мухин:

В случае глобального конфликта чрезвычайно важно уничтожить спутниковую группировку противника, чтобы лишить его связи, навигации и возможности вести разведку, поэтому появилась идея создания таких истребителей. В СССР, например, проводились испытания, в ходе которых один спутник подлетал к другому и взрывался, поражая цель осколками. После этих экспериментов даже были попытки создавать бронированные спутники.


По словам эксперта, главная задача орбитальных «инспекторов» – установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите.

По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении. Кроме того, спутник-инспектор может легко совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел,
пояснил он.

При этом Мухин подчеркнул, что спутники-истребители понадобятся России только в случае конфликта, а работы для инспекторов хватает и в мирное время.

Такому аппарату необходима способность активно маневрировать между орбитами, именно это военные сейчас отрабатывают в ходе испытаний. Наличие у нас такой системы станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Они будут знать, что РФ может проверить, соответствует ли функционал их аппаратов заявленному,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Santa Bear Сегодня, 10:40
    Космические дроны - истребители. Совсем не похожие на то, что показывают в фантастических фильмах. Но очень нужные и полезные в нынешних реалиях. К сожалению милитаризация космоса неизбежна.
    Santa Bear
    1. Чёрный Сегодня, 10:41
      спутник-инспектор
      назначьте меня начальником космического ГИБДД feel
      ну, если серьёзно...
      Такие аппараты станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке, полагают эксперты.
      Вряд ли...просто очередной виток
      К сожалению милитаризация космоса неизбежна.

      Чёрный
      1. Сепар ДНР Сегодня, 10:51

        Всё новое,это хорошо забытое старое.
        Реинкарнация в новом обличии и расширенных возможностях Истребителя Спутников (ИС)

        ИС-2 ? what
        Сепар ДНР
        1. NIKNN Сегодня, 11:44
          Цитата: Сепар ДНР
          Всё новое,это хорошо забытое старое.

          Не так мне нравиться наделили полномочиями производить таможенный досмотр... теперь штатам декларацию внимательней заполнять надо... laughing
          NIKNN
        2. Vadmir Сегодня, 12:04
          Всё новое,это хорошо забытое старое.
          Реинкарнация в новом обличии и расширенных возможностях Истребителя Спутников (ИС)
          Сейчас не советские времена, когда можно было сделать по истребителю на каждый американский спутник. у России на это денег нет - это какая же гонка вооружений может начаться, если на каждый американский спутник по истребителю приставить. США тоже в стороне не останутся и приставят по своему и истребителю к каждому нашему истребителю. И все, круг замкнулся - нужно строить новые истребители, для защиты старых, а потом и их защищать придется.
          Скорее всего речь идет именно об инспекторе, проверять космический мусор, под который может быть замаскировано что угодно.
          Vadmir
        3. гурт Сегодня, 12:07
          Цитата: Сепар ДНР
          Реинкарнация в новом обличии и расширенных возможностях

          давно пора проредить группировку,а то подозрительно часто у нас проявляются то засуха,то наводнения,то смерчи....
          гурт
      2. 210окв Сегодня, 10:54
        С кого мзду собираетесь брать?А если серьезно то из за лужи должен уже выступить хор.И исполнить запилинную арию про Россию-агрессора.
        Цитата: Чёрный
        спутник-инспектор
        назначьте меня начальником космического ГИБДД feel
        ну, если серьёзно...
        Такие аппараты станут важным элементом российской орбитальной группировки, они сыграют роль инструмента сдерживания в космической военной гонке, полагают эксперты.
        Вряд ли...просто очередной виток
        К сожалению милитаризация космоса неизбежна.
        210окв
        1. Серый брат Сегодня, 11:19
          Цитата: 210окв
          А если серьезно то из за лужи должен уже выступить хор.И исполнить запилинную арию про Россию-агрессора.

          Да они ещё в прошлом году орали что у русских чо-то там маневрирует, прям страшно-страшно им было. lol
          Уже устали наверное.
          Серый брат
        2. Ныробский Сегодня, 11:41
          Цитата: 210окв
          С кого мзду собираетесь брать?А если серьезно то из за лужи должен уже выступить хор.И исполнить запилинную арию про Россию-агрессора.

          Года полтора назад они уже голосили по поводу того, что обеспокоены тем, что некоторые российские спутники совершают подозрительные манёвры))) Так что тема не то что бы новая. Просто то, что в МО об этом теперь сказали в открытую говорит о том, что испытания прошли успешно и скрывать нам больше нечего, а у "партнёров" очевидно нет достаточного времени, что бы в кратчайшие сроки добиться паритета.
          Ныробский
          1. BlackMokona Сегодня, 12:14
            У партнеров давно X-37 летает
            BlackMokona
    2. сибиралт Сегодня, 10:52
      Если в космосе появится российский "гаишник", то он докопается до любого "орбитального прохожего". Одна беда, а как с него бабки сорвать? belay
      сибиралт
      1. Серый брат Сегодня, 11:22
        Цитата: сибиралт
        Одна беда, а как с него бабки сорвать?

        Да, тут есть некоторые трудности. Эвакуатор теперь надо пилить, ящетаю - пускай со штрафстоянки выкупают.
        Серый брат
      2. гурт Сегодня, 12:11
        Если в космосе появится российский "гаишник", то он докопается до любого "орбитального прохожего". так еще с СССРовских времен пара еще спит на дальних орбитах.....
        гурт
    3. Primoos Сегодня, 11:09
      Пока только осмотр, потом и отстрел? Чешите свои матрасные репы, исключительные. До крови чешите.
      Primoos
  2. ПалБор Сегодня, 10:42
    Зачем сразу ракетой-то?После осматривания можно очаровать,перевербовать,увести от "постылого"... winked
    ПалБор
  3. zivXP Сегодня, 10:43
    - Где наш спутник?
    - Ничего не знаем, нет - значит не было.
    zivXP
  4. Просто человек Сегодня, 10:46
    Кровавый мордор уже и в космосе нарушает демократию. Доколе. Выступим как один нерукопожатно и совестливо в защиту американских и европейских ценностей. Собчак 2018, тотализатор.
    Просто человек
  5. rpuropuu Сегодня, 10:46
    Космические войска РФ успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их
    "Страна бензоколонка" good
    rpuropuu
  6. Neserg Сегодня, 10:46
    Представляю реакцию "Партнеров"
    Крику щас будет - Русские захватили космос. Освободите космос от Русских и т. д.
    Neserg
    1. SOF Сегодня, 12:21
      Цитата: Neserg
      Русские захватили космос

      АННЕКСИЯ! АННЕКСИЯ!
      SOF
  7. Egorovich Сегодня, 10:47
    Ну теперь опять вонь с Запада, особенно от полосатых польется рекой.
    Egorovich
    1. Santa Bear Сегодня, 10:52
      А польские спутники будут от наших шарахаться на орбите. И дюзами ещё так делать -ПШЕ! ПШЕ!
      Santa Bear
      1. Mestny Сегодня, 11:17
        Да разве только польские? А грузинские?
        Более того, если полазить там по орбитам, наверняка найдётся спутник жёлто-голубого цвета, запущенный 100 000 лет назад.
        Mestny
      2. Egorovich Сегодня, 11:34
        Спутники польского производства - это нонсенс.
        Egorovich
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:59
    способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их

    Ну все, американцы опять в истерику - Россия даже в космосе противодействует нашей самой демократичной демократии. И, в который раз это все не вяжется с "разорванной в клочья" экономикой России. Опять у американцев дебет с кредитом не сходится. Это не Грэгу Вайнеру (задолжавшему евреям в Америке) орать, что Сша всех купит и перекупит три раза, а НАТО - круче всего, что еще придумали на земле.
    rotmistr60
  9. МВГ Сегодня, 11:04
    Возрождается наша космическая отрасль - то. Наработки последних лет СССР новую жизнь получили. Не удивлюсь, если наши спутники смогут осмотреть не только своих сотоварищей, но и "партнерским" спутникам мозги поправить.

    А в США пока только Холивуд космическую отрасль усиленно развивает, вон фильм "Геошторм" как раз про спутники сняли. Опять, понимаешь, Россию "опередили"
    МВГ
    1. BlackMokona Сегодня, 11:20
      У США минишатл беспилотный давно по орбитам с секретными миссиями гоняет.
      BlackMokona
      1. гурт Сегодня, 12:13
        Цитата: BlackMokona
        У США минишатл беспилотный давно по орбитам с секретными миссиями гоняет.

        -это вы по поводу передраной спирали......?
        гурт
  10. Livonetc Сегодня, 11:13
    Космический практолог.
    Интересно какую штатную клизьму он может на борту нести?
    Livonetc
  11. san4es Сегодня, 11:14
    спутник-инспектор, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их

    ...штрафовать за тонировку и вызывать эвакуатор soldier
    san4es
  12. Горменгаст Сегодня, 11:16
    Новость опоздала на 50+ лет. Это СССР испытывала спутник-перехватчик, замаскированный под жизнерадостным названием "Полет" laughing
    Горменгаст
  13. SMP Сегодня, 11:30
    По внешнему виду объекта, его конструкции, по расположению оборудования можно сделать предположения о его предназначении. Кроме того, спутник-инспектор может легко совмещать функции осмотра с функциями истребителя: подошел, осмотрел, выпустил ракету, отошел,


    Вот на что нужно тратить деньги, а не на пилотируемый полёт на Марс ибо это сомнительная афера.
    Ещё и заклятые друзья под боком в прибалтике.
    SMP
    1. Социализм 2.0 Сегодня, 12:21
      Нет, вы не правы. На полёт на Марс нам нужен. Вместо ЧМ 2018 нужно было деньги на космос тратить. Но путину важнее пропижониться перед своими партнёрами ну и выборы на носу.
      Социализм 2.0
  14. Berkut24 Сегодня, 11:36
    Космические войска РФ успешно испытали маневрирующий военный спутник-инспектор

    Каждому инспектору правильный жезл и табельное оружие...
    Berkut24
  15. Siberian Сегодня, 11:40
    Желательно отправить этот спутник присматривать за Х-37 - чтобы как прилепленый за ним летал и все записывал и регистрировал. Есть сильное подозрение, что х-37 - это низкоорбитальный бомбардировщик - носитель высокоточных ракет с ядерной бч. Если скинет ракету с высоты 200-300км, то сможет поразить руководство страны там где укрыться будет не реально.
    Siberian
  16. Социализм 2.0 Сегодня, 12:13
    Когда уже человечество дорастёт до того, что бы направить свою агрессию вовне? Всё копаемся в своей "песочнице" лопатками по морде лица лупим друг друга и ломаем "пасочки из песка". Давно пора взрослеть, объединиться и устремить взор дальше нашей прекрасной планеты.
    Социализм 2.0
  17. Lycan Сегодня, 12:30
    Дело, конечно, дальновидное. Но не стоило ли молчать [пресслужбе МКС РФ]????????
    Причём, от начала испытаний до непосредственно гипотетического конфликта!
    (касается как советских образцов, так и современных - зачем гипотетич. противнику знать, даже предполагать о продолжении исследований?)
    Lycan
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