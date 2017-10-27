Вот приедет Волкер…

Незапланированный визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в Киев 27.10.2017 г. воспринимается широкими массами СМИ как приезд классического барина, который разберётся на месте в ситуации с внезапным майданом, даст ценные «минские» наставления своим холопам и молвит слово о миротворцах. Хотя не ясна до конца главная цель визита: то ли он «Минску» будет подсоблять, то ли Порошенко спасать, выяснять, что происходит прямо под Верховной Радой.Всего этого Волкер делать не будет, ибо это ему не нужно, не за этим он в своё колониальное поместье едет. Вот чего такого может не знать Волкер? Или посольство США в Киеве закрыто, или ЦРУ ему не докладывает, как оно его же распоряжения выполняет, и два этажа в СБУ освободило?Достоверно известно, что именно Волкер благословил «вторжение Саакашвили» на Украину — сам об этом сказал, хотя и косвенным образом, и запретил, фактически, обижать Саакашвили управляющему поместьем Порошенко. Логично тогда будет предположить, что Волкер является и ангелом-хранителем Третьего майдана Саакашвили по «выносу козлов». Поэтому суперминистр МВД Арсен Аваков видит своим оком боевых козлов, кричащих: «Авакова-собаку отправим на гиляку!», а зуб их не имеет…Надо вспомнить, кто такой этот Волкер — это «сенатор Маккейн», только без рака головного мозга. Он являлся сотрудником фонда Маккейна, и его единомышленником, выступал за поставки оружия на Украину, то есть за обострение конфликта на Украине, наконец, ранее работал на ЦРУ… И вот человека с таким послужным списком ставят на пост спецпредставителя США по Украине. Маккейн совсем не возражает, Трамп о нём тупо молчит, Волкер демонстративно заметил, что ни разу не встречался с Трампом, и работает с госсекретарём Тиллерсоном, который в отношении Украины тоже тупо молчит.Так чью политику проводит на Украине Волкер? Официально, Госдепартамента США, а фактически, скорее всего, сенатора Маккейна. Напомним, Волкер фактически назвал ЛДНР оккупированными территориями, выступал за «освобождение» их миротворцами ООН/НАТО, с выдвижением на границу России, обвинив российские войска (!) в кровопролитии на Донбассе. Видимо, на встрече Волкер — Сурков ему привели слова Путина, которые он сказал позже на Валдайском клубе: резни в Донбассе, как в Югославии, Россия, не допустит. И вот он везёт в Киев ответ от Маккейна…Можно сказать, что в лице Волкера на Украину приезжает «второй Маккейн», чего же тогда нам можно ожидать? Порошенко, видимо, боится этого визита, поэтому официально ни он, ни его пресс-служба не сообщают о нём, хотя все СМИ давно трещат.Конечно, майдан Саакашвили не будет обойдён вниманием высокого спецпредставителя, хотя Америка и не уделяет должного внимания своими медиа майдану Саакашвили, этому светочу демократии, по определению экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Сиэнэны проявляют осторожность, боятся испачкаться в майданном вареве наци-батальона «Донбасс»? Смущаются, но и не осуждают, поддерживают в смущённой форме. Поэтому Третий майдан, кстати, и немноголюден: простые киевляне тоже чувствуют его нацистский душок.Есть мнение, что Волкер присоединится ко мнению CNN и не осудит майдан Саакашвили, а, тоже смущённо, призовёт к диалогу и взаимному всепрощению. В конце концов, все они его холопы. Публичным образом. А вот что будет сказано наедине управляющему поместьем, мы не узнаем.Предтечей майдана Саакашвили от 17 октября стал факельный марш нацистов в Киеве 14 октября, который мировые фейк-медиа тоже не осветили. На этом марше бандеровцы показали свою силу и организованность — прошли без эксцессов, и это было устрашением Порошенко. «Не смотри, что мы мирные, мы приказ выполняем…» Позже его участники так же организованно выйдут на Михомайдан «Выносить козла!»Интересно в этой связи заявление пастора СНБО Турчинова о необходимости президентского указа о вводе ВСУ на Донбасс. Это заявка на роль военного фюрера нации и предательства Порошенко? История Евромайдана учит, что майдан невозможен без предательства действующей власти на высшем уровне. Майданные вожди должны обязательно предать своего бывшего вождя, чтобы закрепиться в новой власти. Похоже, Турчинов готовится предать Порошенко, с партийным другом своим и шефом МВД Аваковым. Поэтому Михомайдан легко поставил палатки у Верховной Рады. Порошенко, сообщают в прессе, устроил за это разнос Авакову.Главный демагог этого майдана Мустафа Найем как бы сохраняет преемственность с Евромайданом, где он тоже был главным демагогом. Ещё Найем является хранителем связей с посольством США в Киеве, поэтому держит «планку» — формально поддерживает исключительно законные и демократические требования: «заставить власть выполнить свои обещания», а на деле тоже ведь за «вынос козлов». Майданная двуличная практика.От Третьего майдана с самого начала отдаёт «спецоперацией», заметил киевский политолог Михаил Погребинский, и нацизмом, поэтому и нет карнавальной массовки — масс-затейники тоже боятся. Былой майданный карнавал как бы заменил факельный марш наци-боевиков. Движущей силой этого майдана становятся наци-батальоны и их полевые командиры: Семенченко, Парасюк, Надя Савченко и другие, все они уже и нардепы.На таком фоне Курт Волкер, как пить дать, приехал ставить президенту Порошенко какой-то ультиматум, может быть, даже сменить этого управляющего приличествующим способом, чтобы спасти от участи «козла на вынос». С гарантиями от Маккейна?