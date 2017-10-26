РФ направила в Донбасс 70-ю колонну с гуманитарной помощью

В 04.00 мск из Донского спасательного центра МЧС в сторону российской границы вышла 70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Она везет для жителей Донецкой и Луганской областей более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература,

Россия направила в Донбасс 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.говорится в сообщении ведомства.Как и раньше, колонна проследует к госгранице на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения всех таможенных процедур в установленном порядке, а затем продолжит движение в пункты назначения – Донецк и Луганск.«За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – рассказали в пресс-службе.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой отправиться в самопровозглашенные республики в ноябре.С августа 2014 года МЧС России направило в Донбасс 69 колонн, которые доставили жителям республик более 71 тыс. тонн жизненно необходимых грузов.