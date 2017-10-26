РФ направила в Донбасс 70-ю колонну с гуманитарной помощью
Россия направила в Донбасс 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.
Как и раньше, колонна проследует к госгранице на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения всех таможенных процедур в установленном порядке, а затем продолжит движение в пункты назначения – Донецк и Луганск.
«За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – рассказали в пресс-службе.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой отправиться в самопровозглашенные республики в ноябре.
С августа 2014 года МЧС России направило в Донбасс 69 колонн, которые доставили жителям республик более 71 тыс. тонн жизненно необходимых грузов.
В 04.00 мск из Донского спасательного центра МЧС в сторону российской границы вышла 70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Она везет для жителей Донецкой и Луганской областей более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература,говорится в сообщении ведомства.
Как и раньше, колонна проследует к госгранице на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения всех таможенных процедур в установленном порядке, а затем продолжит движение в пункты назначения – Донецк и Луганск.
«За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – рассказали в пресс-службе.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой отправиться в самопровозглашенные республики в ноябре.
С августа 2014 года МЧС России направило в Донбасс 69 колонн, которые доставили жителям республик более 71 тыс. тонн жизненно необходимых грузов.
Использованы фотографии: http://dnr-pravda.ru
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