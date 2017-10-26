12:36 26 октября

РФ направила в Донбасс 70-ю колонну с гуманитарной помощью

Россия направила в Донбасс 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.

РФ направила в Донбасс 70-ю колонну с гуманитарной помощью


В 04.00 мск из Донского спасательного центра МЧС в сторону российской границы вышла 70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Она везет для жителей Донецкой и Луганской областей более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература,
говорится в сообщении ведомства.


Как и раньше, колонна проследует к госгранице на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения всех таможенных процедур в установленном порядке, а затем продолжит движение в пункты назначения – Донецк и Луганск.

«За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – рассказали в пресс-службе.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой отправиться в самопровозглашенные республики в ноябре.

С августа 2014 года МЧС России направило в Донбасс 69 колонн, которые доставили жителям республик более 71 тыс. тонн жизненно необходимых грузов.

Использованы фотографии: http://dnr-pravda.ru
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Комментарии 24

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:52
    РФ направила в Донбасс 70-ю колонну с гуманитарной помощью
    Я бы туда лучше один Камаз с паспортами РФ отправил.
    Наблюдатель2014
    1. oldseaman1957 Сегодня, 10:57
      71-я колонна будет танковая.
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 11:02
        Это ответ на обращение киевских недоумков в гейропейский суд
        Цитата: oldseaman1957
        71-я колонна будет танковая.
        210окв
      2. Сепар ДНР Сегодня, 11:10
        Цитата: oldseaman1957
        71-я колонна будет танковая.

        Не будет,до тех пор пока Россия не "утрясёт" целый ряд проблем и внутренних противоречий,мешающих ей это сделать.
        Какие это проблемы ? Да вот берём,что называется,"лежащую на поверхности" газовую трубу...
        Не решится Россия на действия,до тех пор пока не появится Северный поток 2... Иначе,как только прервётся транзит в Европу ( а он прервётся,даже если и объективных причин этому не будет,укропы постараются,"под шумок"), сразу нарисуются американцы со своим газом... И Европа будет его брать,будет yes
        Тем более,что "Россия не надёжный партнёр и поставщик"...
        А сколько ещё всего кроме трубы триклятой... О-хо-хошеньки.
        Сепар ДНР
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:14
          Сепар ДНР

          Что-то у вас уж очень комментарии пессимистичные.
          rotmistr60
          1. Сепар ДНР Сегодня, 11:21
            Цитата: rotmistr60
            Сепар ДНР

            Что-то у вас уж очень комментарии пессимистичные.

            Реалии такие...
            Не первый год живу,не первый воюю.

            Собственно,к примеру вы,смогли бы дать реалистичный и при этом оптимистичный прогноз для нас (не растянутый на года) ,исходя из нынешнего положения ?
            Сепар ДНР
            1. rotmistr60 Сегодня, 12:19
              вы,смогли бы дать реалистичный и при этом оптимистичный прогноз для нас (не растянутый на года)

              Как я вас понял - Россия не достаточно помогает Донбассу и почему-то не ввела до сих пор свои войска? Тогда я не понимаю на кого вы работаете? По всей видимости на незалежную.
              rotmistr60
              1. Сепар ДНР Сегодня, 12:27
                Цитата: rotmistr60
                вы,смогли бы дать реалистичный и при этом оптимистичный прогноз для нас (не растянутый на года)

                Как я вас понял - Россия не достаточно помогает Донбассу и почему-то не ввела до сих пор свои войска? Тогда я не понимаю на кого вы работаете? По всей видимости на незалежную.

                Ох и скоры же вы делать выводы и лепить ярлыки.
                Речь-то о другом. О том,что Россия,имея в лице нас какие-никакие союзнические силы,могла бы решить ряд проблем и своих и наших.
                Притом не особо ввязываясь.
                Сепар ДНР
      3. Partyzan Сегодня, 11:37
        Цитата: oldseaman1957
        71-я колонна будет танковая.

        а у нас так гуманитарку возят
        Partyzan
    2. Logall Сегодня, 10:58
      Я бы туда лучше один Камаз с паспортами РФ отправил.]

      Жрать паспорта-это ''фишка'' Укупника!
      Тем, кому нечего одеть и нечего есть, документы и без надобности...
      Logall
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:00
        Logall
        Тем, кому нечего одеть и нечего есть, документы и без надобности...
        Правда? Всё изменится в миг, раздай там народу паспорта РФ.
        Наблюдатель2014
        1. 210окв Сегодня, 11:06
          И экономика восстановится и жизнь попрет сразу?К сожалению не решаются наши руководители на такое..Все по минскому сговору пытаются
          Цитата: Наблюдатель2014
          Logall
          Тем, кому нечего одеть и нечего есть, документы и без надобности...
          Правда? Всё изменится в миг, раздай там народу паспорта РФ.
          210окв
        2. Logall Сегодня, 11:06
          Цитата: Наблюдатель2014
          Logall
          Тем, кому нечего одеть и нечего есть, документы и без надобности...
          Правда? Всё изменится в миг, раздай там народу паспорта РФ.


          Не те времена, нынче!
          Logall
        3. Сепар ДНР Сегодня, 12:11
          Цитата: Наблюдатель2014
          Всё изменится в миг, раздай там народу паспорта РФ.

          Не надо нам ничего раздавать,чай не печеньки. Мы прекрасно осознаём,что возможность стать частью России нужно заслужить.
          И мы готовы это сделать .И подвигом и трудом. Только помогите. Снимите путы постыдного "минска". Сделайте это ради Бога ! И мы не подведём.
          Пока люди окончательно не разочаровались,и есть стремление задавить гадину...
          Сепар ДНР
    3. 79807420129 Сегодня, 10:59
      Цитата: Наблюдатель2014
      Я бы туда лучше один Камаз с паспортами РФ отправил.

      Там и так у многих есть российские паспорта. yes
      Цитата: Чёрный
      А они и их подопечные сейчас опять по этому поводу визг устроят.....

      Так план матрасов в действии-война до последнего украинца. hi
      79807420129
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:07
        79807420129 hi
        Там и так у многих есть российские паспорта.
        Это всё понятно.Но всё изменится когда там у каждого будут паспорта РФ.И эти грёбанные обстрелы прекратятся.И русские люди действительно увидят что нужны России.Я считаю что пришло время раздать там паспорта РФ .Хватит ходить вокруг да около.Голова кружится .Тошнит.От этих геополитических хитросплетений.
        Наблюдатель2014
      2. Сепар ДНР Сегодня, 12:17
        Цитата: 79807420129
        Там и так у многих есть российские паспорта.

        О чём вы ? belay
        У нас ДНРовский получить проблема. Даже если человек не обременён никакими проблемами с документами.
        А вот если человек с оккупированой территории,то это ваще-жесть. То дай справку о разводе С ТОЙ СТОРОНЫ,то ещё какую-то чушь несут.
        Так что инфа ваша о обилии в ДНР граждан с паспортами РФ - ФЕЙК.
        Сепар ДНР
    4. штольц Сегодня, 11:10
      Всё это хорошо, но на фоне сообщений о гуманитарной помощи Донбассу и Сирии, меня просто шокировала информация из ТВ, что в России 22-хлетняя мать 4-х детей, пыталась плоскогубцами вырвать язык своей четырёхлетней дочери за то, что она сьела полпачки маргарина. Может вначале своих накормим, а потом всех прочих?
      штольц
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:12
        штольц
        Может вначале своих накормим, а потом всех прочих?
        Вот именно ,в Америке например 40 лямов живут в коробках под мостами hi
        Наблюдатель2014
      2. 79807420129 Сегодня, 11:15
        Цитата: штольц
        Может вначале своих накормим, а потом всех прочих?

        На Донбассе тоже русские люди живут и гумпомощь выделяется из госрезерва,который постоянно обновляется.А на извергиню мамашу уже давно заведено уголовное дело и она будет лишена родительских прав. yes
        79807420129
  2. 79807420129 Сегодня, 10:53
    И где эти западные миротворцы и правозащитники,которые так пекутся о мирном населении Донбасса,только Россия и помогает. yes
    79807420129
    1. Чёрный Сегодня, 10:56
      Цитата: 79807420129
      И где эти западные миротворцы и правозащитники,которые так пекутся о мирном населении Донбасса

      А они и их подопечные сейчас опять по этому поводу визг устроят.....
      Чёрный
  3. Aimpoint Сегодня, 12:15
    Россия - щедрая душа. Но только не для своего народа
    Aimpoint
    1. 79807420129 Сегодня, 12:21
      Цитата: Aimpoint
      Россия - щедрая душа. Но только не для своего народа

      Украина еще щедрее,угощает пулями,артой и минометными обстрелами. negative
      79807420129
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