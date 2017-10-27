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«Русофобия и милитаризм как элементы литовской политики»

«Русофобия и милитаризм как элементы литовской политики»


По сообщению министерства обороны Литвы, в республике на территории двух полигонов в активную фазу вступило учение «Железный волк – 2» с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО.

Согласно информации, распространенной в пресс-релизе министерства охраны края, основная цель учения, на которое призвали даже около 200 военнослужащих резерва, – это тренировка взаимодействия национальных подразделений с дислоцированным в Литве многонациональным батальоном НАТО передового базирования (под руководством Германии) при проведении совместных оборонительных и наступательных действий.


Примечательно, что сообщения милитаристского характера, связанные с Литвой, постоянно мелькают в местных и мировых СМИ. В результате создается впечатление, будто официальный Вильнюс ничем иным, кроме как подготовкой к войне с Россией, не занимается.

В общем и целом, можно говорить о том, что в литовских политических буднях ни дня не проходит без строчки о «российской пропаганде» и «происках ФСБ» в подрыве государственной безопасности. Под таким лозунгом работает вся система нынешней государственной власти Литвы.

Удивительно, что на фоне социально-экономического кризиса, руководство страны приняло решение в следующем году увеличить оборонный бюджет до 873 млн. евро, т.е. достичь натовского стандарта в 2% от ВВП.

Откуда же в стране, занимающей 194 место в европейском рейтинге конкурентоспособности и с уровнем безработицы выше среднего показателя по ЕС (8,1%), могут взяться деньги на увеличение финансирования оборонного сектора?

Дело в том, что активно распространяемые военно-политическим руководством фантомы и параноидальные страхи о русских танках и Путине, оказались весьма востребованы на Западе. Грамотно используя истерику о «российской угрозе» для укрепления НАТО в Балтийском регионе, США и ЕС неустанно вливают деньги в Литву на разные программы: оборонные, социальные, экономические. А вот куда эти финансы, дойдя до своих получателей, перенаправляются – вопрос уже другой.

Очевидно, что в очередной раз Грибаускайте и ее команда потратит полученные от коллег деньги, выделенные на проведение экономических реформ и социальные программы, на достижение заветных «2%» на оборону в следующем году.

Что тут скажешь: если начали русофобскую политику – останавливаться нельзя. Тем более, уже и на законодательном уровне «антироссийский крестовый поход» был официально утвержден в обновленной Стратегии национальной безопасности Литвы, редакции 2015 года.

В тексте документа отмечается, что в республике ситуация, связанная с обеспечением безопасности государства, ухудшилась по сравнению с 2012 годом, когда приняли предыдущую стратегию, а действия России названы «разрушающими систему безопасности Европы и вызывающими наибольшую угрозу безопасности Литвы».

В конечном итоге, литовские правящие круги своими заявлениями о «российской угрозе» вечно сталкивают НАТО с Россией, призывая не только развивать за счет партнеров военную инфраструктуру, но и размещать все больше и больше вооружения Альянса на своей территории. К сожалению, осознания того, что, провоцируя конфликт между двумя державами, литовская военно-политическая элита рискует развязать ядерную войну, превратив свою страну в театр военных действий, нет.

По всей видимости, деградация руководства Литвы дошла уже до стадии необратимости. Избрав курс на милитаризацию страны, литовские власти лишь усугубляют существующие социальные и экономические проблемы, вынуждая учителей, врачей и пенсионеров устраивать очередные демонстрации и голодовки.
Автор: Олег Верас
Первоисточник: http://www.belvpo.com/ru/87735.html


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Комментарии 1

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  1. Мур Сегодня, 05:28
    К сожалению, осознания того, что, провоцируя конфликт между двумя державами, литовская военно-политическая элита рискует развязать ядерную войну, превратив свою страну в театр военных действий, нет.

    ИМХО, даже если бы это осознание присутствовало, кто спрашивает желание барашка - стать ему шашлыком, или нет?
    В настоящее время роль трибалтов - санитарный кордон, мелко пакостящий России. Придет время, изменится обстановка - может, обменяют на что-то более полезное.
    Мур
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