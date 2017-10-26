Граждане, ограниченно годные к военной службе, получат право заново пройти медкомиссию
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, призывать их в армию, если после медицинского переосвидетельствования их признают годными, передает ТАСС.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенаторами во главе с председателем комитета Совета Федерации по обороне Виктором Озеровым.
«Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу», – говорится в пояснительной записке.
Разработчики проекта поясняли, что многие признанные ограниченно годными к военной службе «после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями)».
Однако, по их словам, «в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен».
Вместе с тем, отмечают сенаторы, «в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование» с тем, чтобы в дальнейшем попасть на военную службу.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенаторами во главе с председателем комитета Совета Федерации по обороне Виктором Озеровым.
«Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу», – говорится в пояснительной записке.
Разработчики проекта поясняли, что многие признанные ограниченно годными к военной службе «после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями)».
Однако, по их словам, «в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен».
Вместе с тем, отмечают сенаторы, «в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование» с тем, чтобы в дальнейшем попасть на военную службу.
Использованы фотографии: http://u74.ru
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