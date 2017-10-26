12:45 26 октября

Граждане, ограниченно годные к военной службе, получат право заново пройти медкомиссию

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, призывать их в армию, если после медицинского переосвидетельствования их признают годными, передает ТАСС.

Граждане, ограниченно годные к военной службе, получат право заново пройти медкомиссию


Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента сенаторами во главе с председателем комитета Совета Федерации по обороне Виктором Озеровым.


«Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу», – говорится в пояснительной записке.

Разработчики проекта поясняли, что многие признанные ограниченно годными к военной службе «после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями)».

Однако, по их словам, «в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен».

Вместе с тем, отмечают сенаторы, «в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование» с тем, чтобы в дальнейшем попасть на военную службу.

Использованы фотографии: http://u74.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dik-nsk Сегодня, 11:35
    хорошая попытка)) сначала право, потом пересмотр в обяз)) не, поддерживаю, если ты ограничено годен по болезни, которая может пройти, почему не сделать пересмотр, ну, там раз в 3 года
    dik-nsk
    1. сибиралт Сегодня, 11:54
      Странно то, что и сейчас никто не запрещает не пошедшим комиссию заявить о переосвидетельствовании. А в случае отказа обжаловать его в суде, или провести медицинское освидетельствование независимыми специалистами. Неужто отмазаться от службы легче, чем попасть туда? belay Если это так, то что-то не ладно в "датском королевстве".
      сибиралт
    2. штольц Сегодня, 12:12
      Это следствие мудрого решения властей не принимать на госслужбу граждан не служивших армии. Теперь ещё надо запретить женится тем, кто не служил.
      штольц
      1. dik-nsk Сегодня, 12:20
        Это следствие мудрого решения властей не принимать на госслужбу граждан не служивших армии
        нет никакой связи - если ты не служил по болезни, не попадаешь под это ограничение
        dik-nsk
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:46
    «в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование» с тем, чтобы в дальнейшем попасть на военную службу

    Лично меня это радует. Значит страна выздоравливает и молодежь начитает понимать, что служба в армии для молодого человека не просто обязанность, а необходимость для становления его личности.
    rotmistr60
  3. Million Сегодня, 11:57
    Напомнило:
    -Товарищ военный коммисар,я писаюсь
    -Отлично!Ты писаешься,я писаюсь,они писаются.Пойдешь в воздушно-десантные войска!Там еще и сраться начнешь!

    Печально все это...
    Million
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:08
      Печально все это...

      Что печально? То, что ребята все таки хотят служить в армии? И анекдот был бы в тему в 90-х когда косили от службы все кто мог. Вы сами служили в армии?
      rotmistr60
      1. Million Сегодня, 12:18
        Те,кто хочет служить-служат.Кто по здоровью не годен-пусть дома сидят.В моем отделении молодой солдат потерял сознание во время небольшой пробежки.Оказалось,что у него с сердем какие то проблемы.Нужен он в армии?
        Million
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:29
          Кто по здоровью не годен-пусть дома сидят

          Вы статью внимательно прочитали? Кто говорит о том, что если не годен по состоянию здоровья то обязан служить?
          В моем отделении молодой солдат потерял сознание

          Не знаю в какие года вы служили, но в мои 70-80-е солдаты в моем взводе, роте сознания от пробежки не теряли, мало того отлично выдерживали марш-бросок при этом как положено помогая своим товарищам (т.к. зачет по последнему).
          rotmistr60
          1. Million Сегодня, 12:42
            Да,охотно верю,что среди Духов все влегкую пробежали марш бросок и уложились в норматив)))))
            Что касается бойца потерявшего сознание: у него было больное сердце,но военкомат ничего страшного в этом не заметил.В итоге его потом комиссовали
            Million
  4. резервист Сегодня, 12:02
    многие признанные ограниченно годными к военной службе

    Чувак с толстенными линзами в очках на медкомиссии
    в военкомате читает таблицу проверки зрения.
    Нижнюю строку не видит. Вторую тоже, третью и четвертую
    тоже. Видит только самую верхнюю строку и то подойдя вплотную.
    В заключении медкомисии пишется
    ГОДЕН К БЛИЖНЕМУ БОЮ good
    резервист
  5. штольц Сегодня, 12:31
    Цитата: dik-nsk
    Это следствие мудрого решения властей не принимать на госслужбу граждан не служивших армии
    нет никакой связи - если ты не служил по болезни, не попадаешь под это ограничение

    Но почему же? Одно следует из другого: зачем больные дистрофики нужны на государственной службе?
    штольц
Картина дня