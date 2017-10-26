В Британии прошла церемония крещения второго патрульного корабля «Ривер-2»
Компания BAE Systems объявила о состоявшейся церемонии крещения второго 2000-тонного патрульного корабля прибрежной зоны (OPV, Offshore Patrol Vessels) Medway класса «Ривер-2» , сообщает ЦАМТО.
В ближайшее время компания приступит к проведению морских испытаний у побережья Шотландии. Включение корабля в состав ВМС Великобритании запланирована на 2019 год.
Контракт на поставку ВМС трех кораблей OPV был заключен в августе 2014 года. Стоимость сделки составила 348 млн. фунтов стерлингов. Соглашение предусматривает опцион на постройку 2-х дополнительных кораблей.
Резка стали для Medway началась 8 июня 2015 года. Третий корабль Trent заложен в октябре того же года.
В декабре 2016-го Минобороны Британии заключило с BAE Systems контракт стоимостью 287 млн. фунтов стерлингов на строительство двух дополнительных кораблей. Соглашение также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Корабли должны быть переданы флоту в 2019 году и войти боевой состав ВМС в 2021 году.
Как и ранее, строительство кораблей будет осуществляться на предприятии «Гован», затем они будут переданы на верфь «Скотстаун» для оснащения оборудованием.
Сообщается, что «новые корабли повысят возможности британского флота по защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству и контрабанде».
В ближайшее время компания приступит к проведению морских испытаний у побережья Шотландии. Включение корабля в состав ВМС Великобритании запланирована на 2019 год.
Контракт на поставку ВМС трех кораблей OPV был заключен в августе 2014 года. Стоимость сделки составила 348 млн. фунтов стерлингов. Соглашение предусматривает опцион на постройку 2-х дополнительных кораблей.
Резка стали для Medway началась 8 июня 2015 года. Третий корабль Trent заложен в октябре того же года.
В декабре 2016-го Минобороны Британии заключило с BAE Systems контракт стоимостью 287 млн. фунтов стерлингов на строительство двух дополнительных кораблей. Соглашение также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Корабли должны быть переданы флоту в 2019 году и войти боевой состав ВМС в 2021 году.
Как и ранее, строительство кораблей будет осуществляться на предприятии «Гован», затем они будут переданы на верфь «Скотстаун» для оснащения оборудованием.
Сообщается, что «новые корабли повысят возможности британского флота по защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству и контрабанде».
Использованы фотографии: www.armstrade.org/navalltoday.com
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