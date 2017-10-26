Литва потратит 110 млн евро за норвежские ЗРК средней дальности
Норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности NASAMS обойдутся Литве в 110 млн. евро, сообщил министр обороны Раймундас Кароблис, подписавший договор о покупке ЗРК для литовских Вооруженных сил (ВС).
Должностные лица не раскрывают точное количество приобретаемых ЗРК, но ими будут оснащены две батареи. Это не позволит создать над Литвой так называемую бесполетную зону, а ЗРК будут дислоцироваться в приоритетных районах, которые установит командование ВС.
ПВО - одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только ЗРК ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров.
Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.
Чтобы наилучшим образом обеспечить охрану воздушного пространства, Прибалтике нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких, как ракеты Patriot. Страны Балтии ранее дискутировали о возможностях совместных закупок ЗРК средней дальности, однако провести эти планы в жизнь не удалось и Литва закупает их в одиночку, передает литовское издание "Обзор"
Это немного меньше, чем планировалось сначала- сказал в четверг министр.
Должностные лица не раскрывают точное количество приобретаемых ЗРК, но ими будут оснащены две батареи. Это не позволит создать над Литвой так называемую бесполетную зону, а ЗРК будут дислоцироваться в приоритетных районах, которые установит командование ВС.
ПВО - одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только ЗРК ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров.
Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.
Чтобы наилучшим образом обеспечить охрану воздушного пространства, Прибалтике нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких, как ракеты Patriot. Страны Балтии ранее дискутировали о возможностях совместных закупок ЗРК средней дальности, однако провести эти планы в жизнь не удалось и Литва закупает их в одиночку, передает литовское издание "Обзор"
Использованы фотографии: https://www.obzor.lt/
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