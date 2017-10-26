Литва потратит 110 млн евро за норвежские ЗРК средней дальности

Это немного меньше, чем планировалось сначала

Норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности NASAMS обойдутся Литве в 110 млн. евро, сообщил министр обороны Раймундас Кароблис, подписавший договор о покупке ЗРК для литовских Вооруженных сил (ВС).- сказал в четверг министр.Должностные лица не раскрывают точное количество приобретаемых ЗРК, но ими будут оснащены две батареи. Это не позволит создать над Литвой так называемую бесполетную зону, а ЗРК будут дислоцироваться в приоритетных районах, которые установит командование ВС.ПВО - одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только ЗРК ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров.Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.Чтобы наилучшим образом обеспечить охрану воздушного пространства, Прибалтике нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких, как ракеты Patriot. Страны Балтии ранее дискутировали о возможностях совместных закупок ЗРК средней дальности, однако провести эти планы в жизнь не удалось и Литва закупает их в одиночку, передает литовское издание "Обзор"