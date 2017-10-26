12:43 26 октября

В правительстве предложено сократить квоту на иностранных работников в РФ

В министерстве труда и соцзащиты страны вышли с предложением по сокращению квоты на иностранных рабочих. В проекте говорится о том, что для России достаточно квоты на работников с зарубежным паспортом в объёме примерно 140,4 тыс. человек. Это более чем на 20% ниже той планки, которая действует в стране сегодня.

Правительственный портал приводит текст пояснительной записки к инициативе:
Объём квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год - 140 423 разрешения на работу.


В документе отмечается, что предложение согласовано с позицией межведомственной комиссии. В комиссию входят представители различных структур, включая Минфин и Минэкономразвития.


В правительстве предложено сократить квоту на иностранных работников в РФ


На данном этапе документ, как сообщается, проходит антикоррупционную экспертизу.

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается свыше 8 млн трудовых мигрантов. Это притом, что годовая квота не превышает 170 тысяч человек. Наибольшее число гастарбайтеров – традиционно из стран Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Также в России трудятся граждане Молдавии, Украины, Азербайджана и стран так называемого дальнего зарубежья, включая Турцию, Филиппины и др.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. 79807420129 Сегодня, 12:25
    Давно пора и нелегальных гастеров пора давно выкинуть.
    79807420129
    1. сибиралт Сегодня, 12:28
      Уберут гастеров, Москва в мусоре утонет. laughing
      сибиралт
      1. bagr69 Сегодня, 12:29
        Просто дадут всем гражданство РФ, и проблема решена...
        bagr69
        1. болот Сегодня, 12:35
          Цитата: bagr69
          Просто дадут всем гражданство РФ, и проблема решена...

          С паспортом РФ они найдут более оплачиваемую работу,так появятся права.
          болот
      2. Logall Сегодня, 12:33
        Цитата: сибиралт
        Уберут гастеров, Москва в мусоре утонет. laughing

        Не утонет! Русским платить начнут, но больше. Это есть Хорошо, нашальнике!
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 12:37
          Цитата: Logall
          Не утонет! Русским платить начнут, но больше. Это есть Хорошо, нашальнике!

          так зарплата дворника в мрскве и так хорошая, ее просто пилят и тому же таджику достаются копейки
          Partyzan
          1. Logall Сегодня, 12:42
            На это и расчёт! Пилёж прекратить, и не только. Рабочие места создать, а то Джамшут цены сбивает!
            Всё время здороваться забываю.
            Привет! hi
            Logall
      3. 79807420129 Сегодня, 12:35
        Цитата: сибиралт
        Уберут гастеров, Москва в мусоре утонет. laughing

        Желающих студентов и пенсионеров подработать думаете мало?У нас в городе и без гастеров справляются.И предложение не совсем убрать,а сократить квоту.Кто же золотую рыбу,приносящую немалый доход кому то в карман на сковородку кидать будет. hi
        79807420129
  2. wot Сегодня, 12:31
    Цитата: сибиралт
    Уберут мигрантов, Москва в мусоре утонет.

    наоборот , мусорить не кому будет laughing + криминала меньше станет
    wot
    1. bagr69 Сегодня, 12:33
      Сколько гадит наш брат (особенно в местах отдыха), тут не один мигрант не угонится.
      bagr69
  3. vladimirvn Сегодня, 12:33
    Это первый шаг. Дальше теперь нужно, что бы эти места заняли россияне, повысить зарплаты у тех же дворников с 3-4 т хотя бы до 10-15т.
    vladimirvn
  4. дед Мих Сегодня, 12:42
    Цитата: 79807420129
    Давно пора, и нелегальных гастеров пора давно выкинуть.

    Полностью согласен с Вашим мнением.
    дед Мих
  5. assa67 Сегодня, 12:43
    Цитата: сибиралт
    Уберут гастеров, Москва в мусоре утонет. laughing

    не согласен....уберутся схемы коррупционные....дворник получает 12-15 тыс,при официальной 30-35(это про москву),разницу прибирает ТСЖ или управляющая компания...а где сейчас на периферии такие шевелюшки заработаешь?....
    assa67
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