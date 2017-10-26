В правительстве предложено сократить квоту на иностранных работников в РФ

Объём квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год - 140 423 разрешения на работу.

В министерстве труда и соцзащиты страны вышли с предложением по сокращению квоты на иностранных рабочих. В проекте говорится о том, что для России достаточно квоты на работников с зарубежным паспортом в объёме примерно 140,4 тыс. человек. Это более чем на 20% ниже той планки, которая действует в стране сегодня.Правительственный портал приводит текст пояснительной записки к инициативе:В документе отмечается, что предложение согласовано с позицией межведомственной комиссии. В комиссию входят представители различных структур, включая Минфин и Минэкономразвития.На данном этапе документ, как сообщается, проходит антикоррупционную экспертизу.На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается свыше 8 млн трудовых мигрантов. Это притом, что годовая квота не превышает 170 тысяч человек. Наибольшее число гастарбайтеров – традиционно из стран Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Также в России трудятся граждане Молдавии, Украины, Азербайджана и стран так называемого дальнего зарубежья, включая Турцию, Филиппины и др.