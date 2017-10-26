Натовская "Серебряная стрела" в Латвии
В завершающую стадию входят натовские военные маневры на территории Латвии. Это уже как минимум третьи военные учения с задействованными иностранными военнослужащими на латвийской территории с начала года. В общей же сложности, на территории Прибалтийских республик число натовских учений с начала года перевалило за 10.
Министерство национальной обороны сообщает, что в учебно-боевых маневрах, носящих название «Sudraba Bulta 2017» («Серебряная стрела») участие принимают представители контингентов Канады, США, Британии, Литвы, Эстонии, Албании, Польши, Словении, Испании и Германии. и самой Латвии, естественно.
В общей сложности, в маневрах участвуют свыше 3,5 тысяч человек. И, конечно же, никаких наблюдателей и военных атташе из стран ОДКБ штаб-квартира НАТО на учения в Латвию не приглашала. Это к вопросу о том, что России, пригласившей десятки натовских экспертов на учения «Запад-2017», в том же НАТО пытаются предъявлять какие-то претензии якобы по сокрытию численности.
Учения Североатлантического блока официально проходят на полигоне в Адажи. Однако местные жители сообщают о том, что натовские военные выполняют операции и за пределами полигона – вплоть до территорий частных землевладений.
Фото Минобороны Латвии с учений (ресурс Flickr):
Учения завершатся 29 октября.
Министерство национальной обороны сообщает, что в учебно-боевых маневрах, носящих название «Sudraba Bulta 2017» («Серебряная стрела») участие принимают представители контингентов Канады, США, Британии, Литвы, Эстонии, Албании, Польши, Словении, Испании и Германии. и самой Латвии, естественно.
В общей сложности, в маневрах участвуют свыше 3,5 тысяч человек. И, конечно же, никаких наблюдателей и военных атташе из стран ОДКБ штаб-квартира НАТО на учения в Латвию не приглашала. Это к вопросу о том, что России, пригласившей десятки натовских экспертов на учения «Запад-2017», в том же НАТО пытаются предъявлять какие-то претензии якобы по сокрытию численности.
Учения Североатлантического блока официально проходят на полигоне в Адажи. Однако местные жители сообщают о том, что натовские военные выполняют операции и за пределами полигона – вплоть до территорий частных землевладений.
Фото Минобороны Латвии с учений (ресурс Flickr):
Учения завершатся 29 октября.
Использованы фотографии: https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija/37641156170/in/album-72157687473773391/
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