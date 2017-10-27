Кому нужен глобальный суицид цивилизации, версия

Дегенеративная система защищается, как может. Искажая, извращая и перекручивая все и вся, она пытается «оставаться на плаву». Например, возглавить движение против себя - чтобы взять под контроль. Это что, типа «высший пилотаж», это рассчитано на олигофренов? Наверное, именно поэтому общество воспитывается, как недоразвитое. Как понять, что человек борется за свои узко дебильные интересы или же за выживание цивилизации, ибо, являясь «клеткой единого организма» и осознавая это, он не может действовать по другому, ибо по другому - значит во вред организму, что означает вредить всем «клеткам», входящим в него, то есть и себе любимому.Казалось бы, элементарно, но почему это недоступно для понимания большинства, что с ними сделали? лоботомию? Или как еще можно понять тех, кто смог настолько отупеть, настолько стукнуться головой о стену, чтобы думать, как убить просыпающийся иммунитет цивилизации? то есть, людей, которые работают не на бредовую теорию избранности и мирового господства мракобесия, а на здоровье организма - цивилизации?Иммунитет нации, народа, идет вразрез с паранойей дегенератов, которые озабочены лишь одним, чтобы их комфорт и будущее царствование было в безопасности, ради этого они готовы уничтожить каждого, кто покажет им пропасть впереди, они желают находиться в иллюзии неких дебильных теорий и идеологий, которые бы позволяли их обрезанному сознанию чувствовать себя отделенными от законов вечной и бесконечной вселенной и наслаждаться властью по придуманным правилам и законам в неком болоте, обнесенном декорациями. Очевидный бред напрочь скрыт от понимания дегенератов, они неистово пекутся об отсутствии просветления, то есть, пробуждения иммунитета цивилизации, ибо только в больном и умирающем организме, который находится в полуобморочном состоянии, можно сказать при смерти, возможно подобное мракобесие. А раз так, то организм должен находиться именно на грани, быть ослабленным и не способным к сопротивлению, тогда все их методики действенны, тогда все их «великие изобретения» по оболваниванию и оглуплению общества работают, тогда все их примитивные схемы могут быть невидимы обывателю. Одним словом, опустить человечество ниже своего обрезанного восприятия, ниже своей духовной олигофрении, чтобы почувствовать себя царями – вот истинная цель всей их борьбы за «великие идеи», которые, по сути, являются неосознанным суицидом цивилизации.Почему решили зачистить планету от населения, где скрываются истинные мотивы? Возможно в том, чтобы привлечь силы света, законы вечной и бесконечной вселенной, которые бы увидели насколько человечество опустилось, насколько паразиты захватили все и вся, насколько ложь и лицемерие стали составляющими в повседневности человека, насколько поражен организм под названием цивилизация. И когда «точка невозврата» будет пройдена, то включатся механизмы очищения, тогда все это мракобесие на пылинке во вселенной будет закончено, к сожалению, вместе со всей цивилизацией. Вот планы тех, кто навязал дегенеративную систему людям и поставил в верхушке пирамиды законченных духовных дебилов, зомбированных на неком бреде царствования на планете – пылинке во вселенной вразрез с ее законами гармонии и развития.Если бы эти сумасшедшие хотя бы на миг осознали свою роль могильщиков цивилизации – вместе с самими собой, то возможно курс корабля был бы изменен, хотя бы на время, которое бы давало возможность осознающим перетянуть на свою сторону большинство здравомыслящего населения. Тогда уничтожение цивилизации было бы невозможно, ибо сигналы в вечность свидетельствовали бы об удачной терапии - организм выздоравливает и нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации. Самое интересное, что сумасшедшие правители сами передали бы руль здоровым силам, если бы только время хватило, ибо любой олигофрен на краю пропасти включает инстинкты и понимает, что нужно остановиться. В нашем случае - это передать руль корабля тем, кто знает куда свернуть, чтобы не свалиться в пропасть.Но именно из-за того, что бесконечность с ее вечными законами гармонии, обратила внимание на проблемы, что возникли на далекой пылинке, то есть, инфернальным силам с помощью узколобой агентуры на планете, удалось создать прецедент. Именно поэтому эти самые инфернальные силы спешат с окончанием, то есть, с представлением в самом невыгодном свете всего того, что творится на Земле. Им нужно только одно действие – зачистка, которую проведут силы гармонии и развития, что движут бесконечными мирами, увидев полный беспредел на планете. Зачем это нужно деструктивным силам? Возможно, чтобы потом просто занять нашу планету, чего они не могут сделать сейчас именно из-за того, что мирами правит гармония и справедливость. Они надеются обмануть эти силы, они такие же духовные олигофрены, только в несколько более развитых мирах, возможно, их тоже кто-то приговорил к уничтожению.Но они вынуждены соблюдать некие правила, законы вселенной, ибо их уровень позволяет им понимать, что действовать вразрез с этими законами – значит погибнуть. Поэтому они не завоевывают землю физически, они в силу своего развития, стараются представить население планеты, что им приглянулась, в невыгодном свете. Куча дегенератов у власти этому способствует, они заботятся лишь о том, чтобы к власти приходили сумасшедшие эгоисты и полудурки, которые бы поклонялись им, как божеству и выполняли все их приказы. А приказы у них одни – держать под контролем развитие планеты и заботится о всеобщем оглуплении и сокращении населения. С чем кучка дегенератов пока успешно справляется.Скажите фантастика и сего быть не может? типа там всего лишь придурки, мечтающие о собственном благополучии и безопасности, поэтому они в силу своего разумения и развития навязывают эти дебильные правила жизни для цивилизации. К сожалению, все указывает на то, что над местными дегенератами при власти стоят дегенераты других цивилизаций, возможно уже гораздо большего масштаба и развития, но все же дегенераты. Ибо все, что эгоистично и вразрез развитию, по законам гармонии вселенной трактуется однозначно – уродство, призванное отмереть.Следовательно, наши сумасшедшие, печатающие фантики и придумывающие всякую чушь для населения с помощью своих СМИ, являются не более чем агентурой иной дегенеративной цивилизации, решившей уничтожить население планеты вместе со своими агентами в обход их сознания. То, что местные верховные придурки по сути своей уже являлись духовными олигофренами, когда их выбирали и двигали во «властители мира», позволяет особо не напрягаться их хозяевам. Ибо дебилам достаточно морковки перед носом - в виде некоего будущего рая с чипированными и сокращенными до безопасного уровня рабами, для того чтобы ими управлять.Вопрос остается открытый, как нашим сумасшедшим зомби правителям показать пропасть, в которую они тащат цивилизацию? Это единственная возможность заставить их свернуть с гибельного курса и хотя бы оттянуть время глобального суицида, на который они с таким рвением работают.