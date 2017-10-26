15:30 26 октября

Специальный банк защитит российский ОПК от санкций

Высокий риск ужесточения санкций со стороны США, которые могут отсечь от работы с оборонными предприятиями госбанки, потребовал создания для ОПК специализированного банка, сообщает Коммерсантъ.

Специальный банк защитит российский ОПК от санкций


По данным газеты, «основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех")».


Идея создания «банка для оборонки» прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в начале августа.

«Одно из положений этого закона гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое осуществляет «существенные транзакции» с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона», – напоминает издание.

В настоящее время для выполнения заданий по гособоронзаказу предприятия ОПК прибегают к заимствованию средств у крупных госбанков – в первую очередь Сбербанка и ВТБ (около 90% финансирования). Однако в случае введения указанных в новом законе США санкций они будут вынуждены сократить работу с оборонкой.

По словам источника газеты, «опасения двух крупнейших банков – Сбербанка и ВТБ – объяснимы и понятны, они боятся применения секторальных санкций, которые скажутся на их собственных проектах и капитализации».

«Но и потребность оборонки в заемных средствах никто не отменял, – добавляет он. – А на прямые вливания в ОПК бюджет просто не рассчитан».

По словам источника, «потребность в кредитовании у ОПК сохранится и в следующей госпрограмме вооружений на 2018–2025 годы (она должна быть представлена на утверждение Владимиру Путину уже в декабре)».

По мнению экспертов, на преобразование РФК в опорный банк ОПК уйдет около года, притом что вопрос довольно срочный. РФК – небольшой банк, входящий по активам и капиталу в третью сотню.

«Нужно адаптировать банк: внести капитал, набрать штат сотрудников, а также, чтобы были качественно прописаны все необходимые процедуры, например, для отрасли ОПК», – цитирует газета руководителя отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова.

Использованы фотографии: http://politikus.ru
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Комментарии 17

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:08
    ... дело очень нужное и хорошее... только бы не стали "мыть" бабки...
    a.s.zzz888
    1. NIKNN Сегодня, 13:13
      Цитата: a.s.zzz888
      ... дело очень нужное и хорошее... только бы не стали мыть бабки...

      Ну да конечно...
      Нужно адаптировать банк: внести капитал
      Я только не пойму на какой хрен нам вообще МИНФИН нужен, если все бояться санкций и отказываются от работы с оборонкой в пользу США... request
      NIKNN
    2. To be or not to be Сегодня, 13:22
      Катасонов о коммерческих банках
      --объем денежной массы РФ =20 триллионов рублей
      --денежная масса =50 триллионов рублей
      -дельта =30 триллионов рублей =деньги созданные недрах коммерческих банковю Эти банки не имеют права создават деньги (это деньги из воздуха),а только их распределять
      To be or not to be
    3. stas Сегодня, 13:23
      Давно пора, что бы ВПК деньги выдавал государственный а не коммерческий банк.
      Сегодня по ТВ в Деловой России, услышал что если на товар (машина) есть скидка - а это прибыль, с которой должен платиться налог, никак не меньше 50 % от прибыли.
      Во как на пустом месте наши олигархи дерут с народа деньги - это фашиствующая экономика.
      stas
      1. jjj Сегодня, 13:53
        Была ранее такая опция в налоговом законодательстве, что если ты покупаешь товар дешевле рыночной цены, то получаешь материальную выгоду. И с тебя надо было удержать из этой разницы подоходный налог как с физического лица. Ежели покупатель лицо юридическое, то соответственный процент с прибыли. А если покупал у предпринимателя, то надо еще было заплатить 28 % от стоимости покупки в пенсионный фонд. Еще и ФАС следила, чтобы цены никто не опускал.
        Потом это положение было отменено. Да и кто может устанавливать "рыночные" цены кроме самих участников сделки. Если сейчас эта штука проталкивается обратно, то это попытка разрушения экономики страны
        Любопытно
        jjj
  2. oldseaman1957 Сегодня, 13:09
    Давно пора создать финансовую независимость ВПК. "Свой" банк - РФК, будет головным над остальными, так что военка будет всегда подпитана как надо. Ну, соответственно и контроль должен быть качественный.
    oldseaman1957
  3. drunkram Сегодня, 13:14
    На фото ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси MAN-SX45? кому они предназначены?
    drunkram
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:21
      Саудитам или в Алжир
      Владыка Ситх
  4. Сергей-8848 Сегодня, 13:15
    Совсем риторический вопрос - почему при И.В.С. подобный вопрос даже бы не возник, а сейчас мы оглядываемся - а что скажут американцы со своими санкциями? Ответ очевиден - мы окунулись в сателлизм. Выныриваем ли мы теперь совсем, или просто чтобы воздуха глотнуть - про это нам регулярно на экономических форумах рассказывают с удовольствием те самые люди, которые помогали нагнуть всю страну.
    Сергей-8848
    1. Kurare Сегодня, 13:36
      Цитата: Сергей-8848
      Совсем риторический вопрос - почему при И.В.С. подобный вопрос даже бы не возник, а сейчас мы оглядываемся - а что скажут американцы со своими санкциями?

      Пока существует полная (нефте)долларовая зависимость на международном рынке капитала, всем банкам мира, работающим на интернациональном уровне, США могут угрожать санкциями, штрафами и т.д.
      Kurare
  5. kunstkammer Сегодня, 13:18
    Цитата: oldseaman1957
    Давно пора создать финансовую независимость ВПК

    Давно пора создать финансовую независимость России!
    kunstkammer
    1. Щаранский Сегодня, 14:19
      Вперед и с песней.
      Щаранский
  6. Романенко Сегодня, 13:36
    Это правильно, а то время от времени, наверное совершенно случайно, различные коммерческие банки пытаются обанкротить и поставить на колени то УВЗ, то Курганский машзавод, то еще какое-нибудь оборонное предприятие, помнится Завод №9 почти уже начали разбирать, да УВЗ не дал.
    И самое странное, что дела эти возникают прямо как по мановению волшебной палочки, когда обостряются отношения с пин-досами и на носу постановка в производство чего-нибудь типа Арматы или Курганца.
    Ох не любят "наши" банкиры оборонку....
    Романенко
  7. assa67 Сегодня, 13:42
    да сколько можно банков-то!??...входит в третью сотню!...внести капитал,набрать штат и т.д и.т.д....и так на каждого майора несчастного по десять,не мало,двадцать банкиров
    assa67
  8. Ш.О.К. Сегодня, 14:09
    Если банк-значит проценты.Напрямую оборонку финансировать нельзя?Или братве надо дать заработать! Под благовидным предлогом!
    Ш.О.К.
  9. Не либероид Русский Сегодня, 14:31
    да не уж то, дошло чтоли ?
    Не либероид Русский
  10. afrikanez Сегодня, 14:54
    Самое главное, что бы управление этим банком не было поручено какому нибудь Грефу или Чубайсу, упоси господи от таких управленцев. Нужны преданные Родине и очень толковые кадры!
    afrikanez
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