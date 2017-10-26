Специальный банк защитит российский ОПК от санкций
Высокий риск ужесточения санкций со стороны США, которые могут отсечь от работы с оборонными предприятиями госбанки, потребовал создания для ОПК специализированного банка, сообщает Коммерсантъ.
По данным газеты, «основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех")».
Идея создания «банка для оборонки» прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в начале августа.
«Одно из положений этого закона гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое осуществляет «существенные транзакции» с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона», – напоминает издание.
В настоящее время для выполнения заданий по гособоронзаказу предприятия ОПК прибегают к заимствованию средств у крупных госбанков – в первую очередь Сбербанка и ВТБ (около 90% финансирования). Однако в случае введения указанных в новом законе США санкций они будут вынуждены сократить работу с оборонкой.
По словам источника газеты, «опасения двух крупнейших банков – Сбербанка и ВТБ – объяснимы и понятны, они боятся применения секторальных санкций, которые скажутся на их собственных проектах и капитализации».
«Но и потребность оборонки в заемных средствах никто не отменял, – добавляет он. – А на прямые вливания в ОПК бюджет просто не рассчитан».
По словам источника, «потребность в кредитовании у ОПК сохранится и в следующей госпрограмме вооружений на 2018–2025 годы (она должна быть представлена на утверждение Владимиру Путину уже в декабре)».
По мнению экспертов, на преобразование РФК в опорный банк ОПК уйдет около года, притом что вопрос довольно срочный. РФК – небольшой банк, входящий по активам и капиталу в третью сотню.
«Нужно адаптировать банк: внести капитал, набрать штат сотрудников, а также, чтобы были качественно прописаны все необходимые процедуры, например, для отрасли ОПК», – цитирует газета руководителя отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова.
По данным газеты, «основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех")».
Идея создания «банка для оборонки» прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в начале августа.
«Одно из положений этого закона гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое осуществляет «существенные транзакции» с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона», – напоминает издание.
В настоящее время для выполнения заданий по гособоронзаказу предприятия ОПК прибегают к заимствованию средств у крупных госбанков – в первую очередь Сбербанка и ВТБ (около 90% финансирования). Однако в случае введения указанных в новом законе США санкций они будут вынуждены сократить работу с оборонкой.
По словам источника газеты, «опасения двух крупнейших банков – Сбербанка и ВТБ – объяснимы и понятны, они боятся применения секторальных санкций, которые скажутся на их собственных проектах и капитализации».
«Но и потребность оборонки в заемных средствах никто не отменял, – добавляет он. – А на прямые вливания в ОПК бюджет просто не рассчитан».
По словам источника, «потребность в кредитовании у ОПК сохранится и в следующей госпрограмме вооружений на 2018–2025 годы (она должна быть представлена на утверждение Владимиру Путину уже в декабре)».
По мнению экспертов, на преобразование РФК в опорный банк ОПК уйдет около года, притом что вопрос довольно срочный. РФК – небольшой банк, входящий по активам и капиталу в третью сотню.
«Нужно адаптировать банк: внести капитал, набрать штат сотрудников, а также, чтобы были качественно прописаны все необходимые процедуры, например, для отрасли ОПК», – цитирует газета руководителя отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова.
Использованы фотографии: http://politikus.ru
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