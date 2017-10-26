15:36 26 октября

Американские СМИ: СР-10 сделает ВКС России еще более смертоносными

Разработанный частным предприятием «КБ Современные Авиационные Технологии» миниатюрный самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10 - это уникальное изделие, которое, кажется, нашло успех, пишет The Nationlal Interest. Статью приводит портал Политический Калейдоскоп.

Американские СМИ: СР-10 сделает ВКС России еще более смертоносными


По данным американского журнала, Российские ВКС «намерены приобрести десятки СР-10 в качестве замены для своего флота учебных самолетов L-39 "Альбатрос"».


Самолет СР-10 дебютировал в начале этого года на авиасалоне МАКС-2017. «Машина проста и не дорога, и должна стать неким промежуточным авиатренажером, чтобы заполнить пробел между основным учебным самолетом Як-152 и современным реактивным Як-130, который также способен выполнять боевые задачи», – говорится в материале.

СР-10, по-видимому, является достаточно способным самолетом с превосходной управляемостью при больших углах атаки, отмечает издание. «Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 "Беркут" в 1990-х годах. Планер самолета способен выдерживать перегрузки 9G, а также имеет высокий коэффициент отношения тяги к массе благодаря своему двигателю Мотор-Сич АИ-25ТЛ, тягой 3,860 фунтов», – пишет автор.

Однако в скором времени украинский двигатель будет заменен на аналогичный АЛ-55 производства НПО «Сатурн», уточняет он. Тяга российского двигателя, который изначально был разработан для индийского учебного самолета HAL HJT-36 Sitara, составит 3,880 фунтов.

«Между тем, "КБ Современные Авиационные Технологии" начало работать над беспилотной версией СР-10, получившей название АР-10 "Аргумент". Беспилотный самолет предназначен для выполнения всех задач – от разведки до нанесения ударов по наземным целям», – сообщает издание.

Автор указывает на то, что успехи «КБ Современные Авиационные Технологии» в первую очередь «демонстрируют развитие в России частных инновационных технологий». Об это свидетельствует и твердый контракт, впервые выданный российским военным ведомством частному авиационному предприятию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 13:57
    Разработанный частным предприятием «КБ Современные Авиационные Технологии» миниатюрный самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10 - это уникальное изделие

    А кто хозяин «КБ Современные Авиационные Технологии»?
    Какой-то Компот
    1. Hellraiser Сегодня, 14:08
      Ген. директор. Шустеров Владислав Борисович на него все зарегистрировано. А там как знать.
      Hellraiser
    2. ПалБор Сегодня, 14:30
      Наши частники.На прототипе украинский двигатель АИ-25.Теперь говорят российский АЛ-55.Насколько помню,лень яндексить. feel
      ПалБор
    3. uav80 Сегодня, 14:41
      "САТ" только разработчик, он производством не занимается в серию самолет пойдет на "Смоленском авиационно заводе", входит в состав "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
      uav80
  2. NIKNN Сегодня, 14:10
    Чего то не знаю чего и сказать... Вот база под беспилотник вроде бы идея хорошая, однако беспилотник не уждается и в половине возможностей и расход топлива не беспилотный и остальные характеристики... request
    NIKNN
    1. Ил-18 Сегодня, 14:27
      Как временное решение по ударному БПЛА вполне разумно. С т.з. что шестое поколение истребителей м/б беспилотным тоже интересно. С учётом увеличения числа этих машин в серии в обоих вариантах, получится некоторое снижение стоимости, что при дефорсировании двигателя сделает беспилотник более приемлемым по части расходов.
      Ил-18
    2. Kurare Сегодня, 15:34
      Цитата: NIKNN
      Вот база под беспилотник вроде бы идея хорошая, однако беспилотник не уждается и в половине возможностей и расход топлива не беспилотный и остальные характеристики...

      Самолёт, заточенный под высший пилотаж, не может стать хорошим беспилотником. Для него такая аэродинамика абсолютно избыточное качество. Следствие, как Вы правильно подметили, высокий расход топлива, низкая боевая нагрузка и т.д. по списку.

      И вообще, если американцы хвалят Россию - тут что-то не так! winked
      Kurare
  3. Livonetc Сегодня, 14:13
    Цитата: Какой-то Компот
    Разработанный частным предприятием «КБ Современные Авиационные Технологии» миниатюрный самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10 - это уникальное изделие

    А кто хозяин «КБ Современные Авиационные Технологии»?

    Явно частники.
    Поскольку - OOO "КБ Современные Авиационные Технологии"
    У них есть и гражданские проекты.
    сайт http://www.kb-sat.ru/
    Нашел.
    КБ «Современные авиационные технологии» было основано в 2007 году двумя энтузиастами от авиации – Мироновым Максимом Анатольевичем и Юшиным Сергей Александровичем
    https://www.aex.ru/docs/3/2009/10/23/852
    Livonetc
  4. Ш.О.К. Сегодня, 14:15
    Если "толкача"нет-толку не будет,один свисток.
    Ш.О.К.
    1. семург Сегодня, 14:25
      Цитата: Ш.О.К.
      Если "толкача"нет-толку не будет,один свисток.

      У Рогозина что кончились дети или племянники ? Одно чадо взять в совет директоров этого частного предприятия и будет все о.кей.
      семург
  5. assa67 Сегодня, 14:17
    красивая птичка...что на выходе будет?...подозрительно что меркосы хвалят recourse
    assa67
  6. Geisenberg Сегодня, 14:27
    Очередной конь Василий ... Испугались учебного самолёта который еще даже в серию не пошел.
    Geisenberg
  7. Ил-18 Сегодня, 14:31
    Цитата: assa67
    красивая птичка...что на выходе будет?...подозрительно что меркосы хвалят recourse

    Они сейчас всё у нас хвалят. Им для внутреннего потребления нужен сильный страшный враг, объединяющий нацию. Поскольку в магазинах всё китайское, кроме России больше некому.
    Ил-18
  8. профессор Сегодня, 14:40
    Американские СМИ:

    пишет The Nationlal Interest.

    И где здесь автор нашел иностранные СМИ? The Nationlal Interest среди таких замечен не был.

    «Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 "Беркут" в 1990-х годах.

    Дальше не читаю. negative
    профессор
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 15:06
      Цитата: профессор
      «Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 "Беркут" в 1990-х годах.

      Дальше не читаю. negative

      Не читайте. Не надо. yes
      Николай Фёдоров
  9. Incvizitor Сегодня, 14:55
    Хорошо бы боевые самолёты увидеть с крыльями с обратной стреловидностью а то получается такие наработки, похоже только на учебных использовали ну и может БПЛА в перспективе.
    А самолёт в 90х ух хорош был...
    Incvizitor
  10. павлентий Сегодня, 14:59
    Кто-то мощно пиарит в прессе этот совершенно не понятный, лично мне, самолет...
    Управление самолетом с обратной стреловидностью крыла и самолетом с традиционной схемой большая разница...
    павлентий
  11. Berkut24 Сегодня, 15:32
    СР-10 сделает ВКС России еще более смертоносными

    Самый смертоносный будет По-2, если движок прикрыть каким-нибудь стелс колпаком. Пусть немцев спросят...
    Berkut24
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