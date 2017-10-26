Американские СМИ: СР-10 сделает ВКС России еще более смертоносными
Разработанный частным предприятием «КБ Современные Авиационные Технологии» миниатюрный самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10 - это уникальное изделие, которое, кажется, нашло успех, пишет The Nationlal Interest. Статью приводит портал Политический Калейдоскоп.
По данным американского журнала, Российские ВКС «намерены приобрести десятки СР-10 в качестве замены для своего флота учебных самолетов L-39 "Альбатрос"».
Самолет СР-10 дебютировал в начале этого года на авиасалоне МАКС-2017. «Машина проста и не дорога, и должна стать неким промежуточным авиатренажером, чтобы заполнить пробел между основным учебным самолетом Як-152 и современным реактивным Як-130, который также способен выполнять боевые задачи», – говорится в материале.
СР-10, по-видимому, является достаточно способным самолетом с превосходной управляемостью при больших углах атаки, отмечает издание. «Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 "Беркут" в 1990-х годах. Планер самолета способен выдерживать перегрузки 9G, а также имеет высокий коэффициент отношения тяги к массе благодаря своему двигателю Мотор-Сич АИ-25ТЛ, тягой 3,860 фунтов», – пишет автор.
Однако в скором времени украинский двигатель будет заменен на аналогичный АЛ-55 производства НПО «Сатурн», уточняет он. Тяга российского двигателя, который изначально был разработан для индийского учебного самолета HAL HJT-36 Sitara, составит 3,880 фунтов.
«Между тем, "КБ Современные Авиационные Технологии" начало работать над беспилотной версией СР-10, получившей название АР-10 "Аргумент". Беспилотный самолет предназначен для выполнения всех задач – от разведки до нанесения ударов по наземным целям», – сообщает издание.
Автор указывает на то, что успехи «КБ Современные Авиационные Технологии» в первую очередь «демонстрируют развитие в России частных инновационных технологий». Об это свидетельствует и твердый контракт, впервые выданный российским военным ведомством частному авиационному предприятию.
По данным американского журнала, Российские ВКС «намерены приобрести десятки СР-10 в качестве замены для своего флота учебных самолетов L-39 "Альбатрос"».
Самолет СР-10 дебютировал в начале этого года на авиасалоне МАКС-2017. «Машина проста и не дорога, и должна стать неким промежуточным авиатренажером, чтобы заполнить пробел между основным учебным самолетом Як-152 и современным реактивным Як-130, который также способен выполнять боевые задачи», – говорится в материале.
СР-10, по-видимому, является достаточно способным самолетом с превосходной управляемостью при больших углах атаки, отмечает издание. «Это достигается благодаря крыльям с обратной стреловидностью. Сама технология впервые была отработана на секретном палубном истребителе Су-47 "Беркут" в 1990-х годах. Планер самолета способен выдерживать перегрузки 9G, а также имеет высокий коэффициент отношения тяги к массе благодаря своему двигателю Мотор-Сич АИ-25ТЛ, тягой 3,860 фунтов», – пишет автор.
Однако в скором времени украинский двигатель будет заменен на аналогичный АЛ-55 производства НПО «Сатурн», уточняет он. Тяга российского двигателя, который изначально был разработан для индийского учебного самолета HAL HJT-36 Sitara, составит 3,880 фунтов.
«Между тем, "КБ Современные Авиационные Технологии" начало работать над беспилотной версией СР-10, получившей название АР-10 "Аргумент". Беспилотный самолет предназначен для выполнения всех задач – от разведки до нанесения ударов по наземным целям», – сообщает издание.
Автор указывает на то, что успехи «КБ Современные Авиационные Технологии» в первую очередь «демонстрируют развитие в России частных инновационных технологий». Об это свидетельствует и твердый контракт, впервые выданный российским военным ведомством частному авиационному предприятию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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