15:37 26 октября

Индия доработала отечественный танк Arjun Mark II

Как сообщает портал armyrecognition.com, индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) объявила о завершении доработок новой версии танка Arjun.

Танк Arjun Mark II был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mark I, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, применённых в танке Arjun Mark II, ранее Минобороны Индии отказалось заказывать крупносерийную сборку этой машины.

Индия доработала отечественный танк Arjun Mark II

Arjun Mark II фото 2015 года



Представители военного ведомства насчитали 93 недоработки, самой значимой из которых оказался «лишний вес» танка. Масса почти в 68 т делает Arjun Mark II одним из самых тяжёлых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности авиатранспортировки. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mark II почти непреодолимым препятствием: большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной машины. Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 единиц). Помимо большой массы, танк Arjun Mark II имеет ещё один недостаток — его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.

Вчера стало известно о том, что DRDO презентовала Минобороны Индии обновлённую версию Arjun Mark II, в которой были исправлены недочёты, указанные военными. Теперь индийский танк может стрелять противотанковой ракетой LAHAT, оснащён комплектом лазерной защиты и обладает улучшенным бронированием. Если опытный образец понравится армии, DRDO получит заказ на опытную партию новых танков (93 единицы).


доработанный Arjun Mark II

Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых — советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия отечественного танка также не удовлетворит военных, Индии придется вновь искать поставщика бронетехники, передает "Warspot".


Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 18

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:50
    Индия доработала отечественный танк Arjun Mark II

    Вот и глянем как доработали на биатлоне.
    НЕКСУС
    1. Серый брат Сегодня, 14:53
      Цитата: НЕКСУС
      Вот и глянем как доработали на биатлоне.

      Этот утюг там может занять только одно место - последнее.
      Серый брат
      1. NIKNN Сегодня, 15:19
        Цитата: Серый брат
        Этот утюг там может занять только одно место - последнее.

        Да глянул на видео.....не получится у них ни чего...плясать уних гораздо лучьше получается. Ну все таки стремиться к этому надо....
        NIKNN
      2. Alexey RA Сегодня, 15:20
        Есть ещё вакансия мишени - там всегда жуткая текучка кадров. smile
        Alexey RA
    2. himRa Сегодня, 14:53
      Цитата: НЕКСУС
      Индия доработала отечественный танк Arjun Mark II

      Вот и глянем как доработали на биатлоне.

      О чем вы коллега!?не довезут его....68 тонн!!!!
      himRa
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:56
        Цитата: himRa
        О чем вы коллега!?не довезут его....68 тонн!!!!

        По карманам распихают и привезут.
        НЕКСУС
  2. himRa Сегодня, 14:51
    Минобороны Индии отказалось заказывать крупносерийную сборку этой машины.

    И ...правильно!овно а не танк!! lol
    himRa
  3. Романенко Сегодня, 14:51
    Да пусть в Алабино приезжают на будущий год на своем АржунЕ, там и видно все станет сразу, Белорусский Т-72, наш Т-72Б3, и китаец Тайп там уже который раз соревнуются.
    Будет с кем потягаться.
    А вдруг и вправду хороший получился.
    Романенко
  4. ПалБор Сегодня, 14:51
    В детстве такую пластмассовую игрушку бы 1:43 и на пульте с проводом smile
    ПалБор
    1. igorspb Сегодня, 14:58
      за собой на проводе пришлось бы таскать.....
      igorspb
  5. AloeMC Сегодня, 14:52
    Они и в бою так будут бегать? 2:20
    Клоуны, одним словом.

    Что эксперты скажут о танке?
    AloeMC
  6. Ил-18 Сегодня, 14:55
    Что-то подсказывает, что нового поставщика танков придётся индусам искать за границей. У России шансы хорошие, но не 100%. Но им нужны технологии производства у себя, а "Армату" передавать индусам не реально, Т-90 уже есть. Выход, разработать с ними совместно совсем новый танк за их счёт.
    Ил-18
  7. svp67 Сегодня, 15:03
    Странная какая то у него маска пушки и расположение прицела, явно "ахиллесова пята"
    svp67
    1. himRa Сегодня, 15:08
      Цитата: svp67
      Странная какая то у него маска пушки и расположение прицела, явно "ахиллесова пята"

      Дык...35 лет назад начали разработки...он устарел ещё не родившись!
      Не с ,,мышонка,, фрицевского скопировали случаем? wassat
      himRa
      1. Серый брат Сегодня, 15:16
        Цитата: himRa
        Не с ,,мышонка,, фрицевского скопировали случаем?

        Не, им Лео-2 понравился - он брутальный, но Т-90 им нравится тоже, поэтому получилось то что получилось.
        Карго-культ налицо.
        Серый брат
  8. Кент0001 Сегодня, 15:11
    Почитатели коров могут и не заказать наши танки. Они че-та барзеют последнее время.
    Кент0001
    1. Piramidon Сегодня, 15:21
      Своего, эти погонщики слонов, вообще ничего ещё не создали, а уже критикуют наш Су-57.
      Piramidon
  9. Berkut24 Сегодня, 15:28
    Всё пытаются повторить позавчерашний день, что в авиации, что в бронетехнике..
    Berkut24
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