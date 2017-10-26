Индия доработала отечественный танк Arjun Mark II
Как сообщает портал armyrecognition.com, индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) объявила о завершении доработок новой версии танка Arjun.
Танк Arjun Mark II был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mark I, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, применённых в танке Arjun Mark II, ранее Минобороны Индии отказалось заказывать крупносерийную сборку этой машины.
Представители военного ведомства насчитали 93 недоработки, самой значимой из которых оказался «лишний вес» танка. Масса почти в 68 т делает Arjun Mark II одним из самых тяжёлых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности авиатранспортировки. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mark II почти непреодолимым препятствием: большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной машины. Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 единиц). Помимо большой массы, танк Arjun Mark II имеет ещё один недостаток — его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.
Вчера стало известно о том, что DRDO презентовала Минобороны Индии обновлённую версию Arjun Mark II, в которой были исправлены недочёты, указанные военными. Теперь индийский танк может стрелять противотанковой ракетой LAHAT, оснащён комплектом лазерной защиты и обладает улучшенным бронированием. Если опытный образец понравится армии, DRDO получит заказ на опытную партию новых танков (93 единицы).
Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых — советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия отечественного танка также не удовлетворит военных, Индии придется вновь искать поставщика бронетехники, передает "Warspot".
Танк Arjun Mark II был представлен организацией DRDO в 2011 году и является глубоко модернизированной версией танка Arjun Mark I, на разработку которого у Индии ушло 37 лет. Несмотря на ряд инновационных решений, применённых в танке Arjun Mark II, ранее Минобороны Индии отказалось заказывать крупносерийную сборку этой машины.
Arjun Mark II фото 2015 года
Представители военного ведомства насчитали 93 недоработки, самой значимой из которых оказался «лишний вес» танка. Масса почти в 68 т делает Arjun Mark II одним из самых тяжёлых в мире (при этом бронезащита машины сравнительно слаба) и ограничивает возможности авиатранспортировки. Кроме того, реки или болотистая местность становятся для Arjun Mark II почти непреодолимым препятствием: большинство мостов в Индии попросту не выдержат столь массивной машины. Изначально планировалось, что Минобороны закупит до 2000 новых танков, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, государственный заказ составил 118 единиц). Помимо большой массы, танк Arjun Mark II имеет ещё один недостаток — его цена в полтора раза выше российского Т-90, который Минобороны Индии выбрало в качестве основного боевого танка.
Вчера стало известно о том, что DRDO презентовала Минобороны Индии обновлённую версию Arjun Mark II, в которой были исправлены недочёты, указанные военными. Теперь индийский танк может стрелять противотанковой ракетой LAHAT, оснащён комплектом лазерной защиты и обладает улучшенным бронированием. Если опытный образец понравится армии, DRDO получит заказ на опытную партию новых танков (93 единицы).
доработанный Arjun Mark II
Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых — советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Если новая версия отечественного танка также не удовлетворит военных, Индии придется вновь искать поставщика бронетехники, передает "Warspot".
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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