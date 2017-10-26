15:38 26 октября

НАТО: покупка Турцией С-400 создает проблему безопасности

Североатлантический альянс выступает против приобретения Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 главным образом по соображениям безопасности, передает РИА Новости заявление руководителя Военного комитета НАТО генерала Петра Павела.



Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе, которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО,
сказал Павел.


По его словам, «принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения».

Если страна при полном понимании последствий все еще решает приобрести данные средства, то это ее национальное решение,
подчеркнул глава Военного комитета.

Кроме того, генерал отметил, что даже как отдельная установка, не интегрированная в общую систему, С-400 в Турции «будет создавать сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны».

Со стороны союзников Турции по НАТО будет «вполне разумно провести обсуждение, подняв все вопросы, вызывающие беспокойство», до финального этапа заключения контракта Анкары с Москвой, добавил Павел.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин подтвердил, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку С-400 и в настоящее время он готовится к исполнению.

Использованы фотографии: А.В. Карпенко/bastion-karpenko.narod.ru
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Комментарии 11

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  1. himRa Сегодня, 14:49
    Ну а вы (Ната)как хотели?всем тяжело ....а другу Эрдогану надо помочь ...зря что-ли спасали от смерти!
    himRa
    1. Primoos Сегодня, 14:55
      Надо будет Эрдогану небо над инджерликом закрыть от матрасников, чем он это делать будет? Вуаля! Рояль в кустах! С-400! И дело в шляпе.
      Primoos
      1. Partyzan Сегодня, 15:09
        Цитата: Primoos
        Рояль в кустах! С-400! И дело в шляпе.

        Partyzan
        1. himRa Сегодня, 15:33
          Мало вам того что на перекладке(временное хранилище)в Швеции искали ,,жучки,,в трубах для северного потока.... совсем хотите до инфаркта довести crying
          himRa
          1. Partyzan Сегодня, 15:37
            Цитата: himRa
            совсем хотите до инфаркта довести

            зачем до инфаркта - только до могилы laughing
            Partyzan
  2. Сибирь55 Сегодня, 14:57
    "покупка Турцией С-400 создает проблему безопасности"
    Кому проблемму-то создаст? Думаю ам.
    Проблемму безопасности при неподчинении себе Турции и последующей беспилотной зоны и бомбежки страны.
    Сибирь55
  3. Немезида Сегодня, 14:58
    ЗРК С-400 в руках НАТОвской Турции,это прежде всего угроза безопасности РФ
    Немезида
  4. Лена Петрова Сегодня, 15:01
    Там главное, систему свой-чужой правильно отстроить. Кто-то боится оказаться чужим. :))
    Лена Петрова
  5. Громобой Сегодня, 15:11
    которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО,
    Ну, а в чём проблема?Всем остальным странам НАТО тоже продать С-400 и комплексы управления и разведки и всё будет сопряжено. smile
    Громобой
  6. assa67 Сегодня, 15:17
    повторюсь....сначала"турецкий поток",потом С-400....по другому никак...сколько можно на одни и те же грабли наступать с османами?
    assa67
  7. pvv113 Сегодня, 15:27
    Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе

    А как же традиционная российская отсталость и топорная технология?
    pvv113
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