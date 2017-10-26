НАТО: покупка Турцией С-400 создает проблему безопасности
Североатлантический альянс выступает против приобретения Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 главным образом по соображениям безопасности, передает РИА Новости заявление руководителя Военного комитета НАТО генерала Петра Павела.
По его словам, «принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения».
Кроме того, генерал отметил, что даже как отдельная установка, не интегрированная в общую систему, С-400 в Турции «будет создавать сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны».
Со стороны союзников Турции по НАТО будет «вполне разумно провести обсуждение, подняв все вопросы, вызывающие беспокойство», до финального этапа заключения контракта Анкары с Москвой, добавил Павел.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин подтвердил, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку С-400 и в настоящее время он готовится к исполнению.
Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе, которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО,сказал Павел.
По его словам, «принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения».
Если страна при полном понимании последствий все еще решает приобрести данные средства, то это ее национальное решение,подчеркнул глава Военного комитета.
Кроме того, генерал отметил, что даже как отдельная установка, не интегрированная в общую систему, С-400 в Турции «будет создавать сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны».
Со стороны союзников Турции по НАТО будет «вполне разумно провести обсуждение, подняв все вопросы, вызывающие беспокойство», до финального этапа заключения контракта Анкары с Москвой, добавил Павел.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин подтвердил, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку С-400 и в настоящее время он готовится к исполнению.
Использованы фотографии: А.В. Карпенко/bastion-karpenko.narod.ru
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