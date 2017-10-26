НАТО: покупка Турцией С-400 создает проблему безопасности

Речь идет о чрезвычайно продвинутой системе, которая не может, отчасти из-за технических причин, но главным образом по соображениям безопасности, быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО НАТО,

Если страна при полном понимании последствий все еще решает приобрести данные средства, то это ее национальное решение,