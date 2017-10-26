15:33 26 октября

Беспилотник ИГИЛ уничтожил огромный склад боеприпасов Сирийской армии

Склад боеприпасов в Дейр-Эз-Зор уничтожен бомбовым ударом БЛА халифата 8 октября 2017 года. Сообщается, что склад принадлежал 4-ой механизированной дивизии САА.




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