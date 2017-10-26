Беспилотник ИГИЛ уничтожил огромный склад боеприпасов Сирийской армии Сегодня, 14:51 Склад боеприпасов в Дейр-Эз-Зор уничтожен бомбовым ударом БЛА халифата 8 октября 2017 года. Сообщается, что склад принадлежал 4-ой механизированной дивизии САА. 0 "Чёрный октябрь" 1941 года: Разгром Брянского фронта и Вяземский «котёл» Мощная контратака боевиков ИГИЛ – погибло 100 сирийских солдат Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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