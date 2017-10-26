15:35 26 октября

ВМС Болгарии: Постройте нам кто-нибудь патрульный корабль, недорого

Болгарское министерство обороны публикует сообщение о существенных проблемах при реализации проекта закупки многоцелевого модульного патрульного корабля для ВМС страны. Если изначально интерес к реализации проекта высказали семь компаний, то в итоге «с интересом» осталась всего одна. Об этом сообщает болгарская пресса.

В материале говорится о том, что главы четырёх компаний заявили, что не могут предоставить свои предложения, а ещё две на запросы военного ведомства Болгарии и вовсе перестали отвечать.

В этой ситуации болгарское военное ведомство, как сообщается, готово работать и с одним единственным предложением. Заявление командующего военно-морскими силами Болгарии Митко Петева:
В соответствии с нормами проекта инвестиционных расходов при наличии даже одного единственного предложения, оно должно быть рассмотрено, должна быть проведена его оценка.



ВМС Болгарии: Постройте нам кто-нибудь патрульный корабль, недорого

На фото - корвет "Решительный" ВМС Болгарии (постройка СССР)


Оценка эта проводится не только болгарским министерством обороны, но также министерством экономики и министерством финансов.

Оценивается как техническая сторона вопроса, то и предложение по итоговой стоимости реализации проекта патрульного корабля. Ранее в Болгарии заявляли о том, что с предложением по военному строительству выступает одна из компаний Нидерландов. Сообщалось и о том, что ВМС Болгарии собирается в ближайшие годы обзавестись двумя новыми патрульными кораблями.

Использованы фотографии: Википедии
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Комментарии 15

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  1. Partyzan Сегодня, 14:58
    В материале говорится о том, что главы четырёх компаний заявили, что не могут предоставить свои предложения, а ещё две на запросы военного ведомства Болгарии и вовсе перестали отвечать.
    братушки по дешовке хотят laughing но халява кончилась - хотели в гейропу - платите
    Partyzan
    1. сибиралт Сегодня, 15:05
      А кого им там патрулировать, если вокруг их границ сплошное НАТО? belay
      сибиралт
    2. Logall Сегодня, 15:07
      Цитата: Partyzan
      хотели в гейропу - платите

      В Европе и натурой возьмут love ! Землей, имею в виду... А также рынками сбыта!
      Но боюсь, что там уже всё продано...
      Logall
      1. Orionvit Сегодня, 15:28
        Пусть берут пример с прибалтов и укров, и пересаживаются на надувные катера. Большего им не светит. Вот уже и самолёты не летают.
        Orionvit
  2. Primoos Сегодня, 14:59
    Вы, братушки, к каклам обратитесь. Они вам крейсер по цене металлолома продадут. У них есть один. Ещё не проржавел насквозь. Будет вам дешево нажористо и пердежно.
    Primoos
  3. assa67 Сегодня, 14:59
    и в чем дело? из семи компаний осталась одна....так упал уровень доверия ?в прочем,не удивительно после истории с "турецким потоком"
    assa67
  4. Кот Всапогах Сегодня, 15:00
    дайте нам кто-нить новый самолётик, постройте нам кораблик - я балдею с "братушек-поберушек" laughing
    Кот Всапогах
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:13
      Навеяло - "хозяйка, дать водички попить, а то так есть хочется, что даже переночевать негде".
      Офицер запаса
      1. Logall Сегодня, 15:19
        Как наши не подписались?
        Наша ''хозяйка'' ещё и рядом с собой постелит...
        Logall
  5. ded100 Сегодня, 15:10
    Америкосы какой нибуть хлам списанный выделят по дешевке если хорошо попросят! wassat
    ded100
  6. Сергей-8848 Сегодня, 15:17
    По дешёвке - только так. + ещё сорок два контейнера с левами (но только медными стотинками). Их, конечно, уже нет, так что - только надувные лодки (прайс-лист у соседей).
    Сергей-8848
  7. Berkut24 Сегодня, 15:26
    Недорого только у хохлов "Сагайдачный". Из двух можно собрать один, года 3 еще походит.
    Berkut24
  8. san4es Сегодня, 15:30
    состав военно-морских сил Болгарии


    Боевой состав ВМС Болгарии подводная лодка «Слава» проект 633, фрегат «Дръзки» класса «Wielingen», корвет «Смели» проекта 1159, корветы «Летящи», «Бдительни», «Бесстрашни», «Храбри» проекта 204, корветы «Решителни», «Бодри» проекта 1241.2, средние десантные корабли «Сириус» и «Антарес» проект 770, семь малых десантных кораблей проекта 106К, базовые тральщики «Бриз», «Шквал», «Прибой», «Шторм» проекта 1265Э, рейдовые тральщики проекта 257Д «Искар», «Зибар», «Добротич», «Евстати Винаров», четыре рейдовых тральщика проекта 1258, шесть рейдовых тральщиков проекта 1259, два катера-тральщика проекта 501, ракетные катера проекта 1241.1Т «Молния», ракетные катера проекта 205Э «Урагон», «Гръм», «Светкавица», «Смерч», «Буря», «Тайфун».

    корвет «Решителни»

    подводная лодка «Слава» проекта 633

    корвет «Смели» проекта 1159
    san4es
  9. rotmistr60 Сегодня, 15:31
    Постройте нам кто-нибудь патрульный корабль, недорого

    А отдельно для России - не забывайте, что вы нам всегда помогали когда нам было невмоготу. Сейчас, разбежались, особенно после последних заявлений вашего министра об угрозах России. Дожились "братушки"?
    rotmistr60
  10. Ferdinant Сегодня, 15:32
    Пилоты на миг29 летать не хотят,кораблей нет,жуть какая.Может им Трамп Зумвольт подарит?
    Ferdinant
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