ВМС Болгарии: Постройте нам кто-нибудь патрульный корабль, недорого

В соответствии с нормами проекта инвестиционных расходов при наличии даже одного единственного предложения, оно должно быть рассмотрено, должна быть проведена его оценка.

На фото - корвет "Решительный" ВМС Болгарии (постройка СССР)

Болгарское министерство обороны публикует сообщение о существенных проблемах при реализации проекта закупки многоцелевого модульного патрульного корабля для ВМС страны. Если изначально интерес к реализации проекта высказали семь компаний, то в итоге «с интересом» осталась всего одна. Об этом сообщает болгарская пресса.В материале говорится о том, что главы четырёх компаний заявили, что не могут предоставить свои предложения, а ещё две на запросы военного ведомства Болгарии и вовсе перестали отвечать.В этой ситуации болгарское военное ведомство, как сообщается, готово работать и с одним единственным предложением. Заявление командующего военно-морскими силами Болгарии Митко Петева:Оценка эта проводится не только болгарским министерством обороны, но также министерством экономики и министерством финансов.Оценивается как техническая сторона вопроса, то и предложение по итоговой стоимости реализации проекта патрульного корабля. Ранее в Болгарии заявляли о том, что с предложением по военному строительству выступает одна из компаний Нидерландов. Сообщалось и о том, что ВМС Болгарии собирается в ближайшие годы обзавестись двумя новыми патрульными кораблями.