ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 1
Прежде чем перейти к рассмотрению действий на ТВД, необходимо кратко рассмотреть оперативно-стратегическую обстановку, складывающуюся на Восточном фронте в кампании 1915 г.
Для Германии и Австро-Венгрии свершившимся фактом был провал стратегического планирования А. фон Шлиффена и Ф. Конрада фон Гетцендорфа. К началу кампании 1915 г. установившаяся позиционная война в Европе не позволяла достичь быстрого решения на Западном фронте. В то же время на Восточном фронте растянутость русских войск и значительная протяженность фронта предоставляли австро-германскому командованию значительную свободу маневра. И главный удар в кампании австро-германцы наносили по России.
Противник стремился: 1) максимально ослабить русскую армию (разгромив ее основные силы и отбросив на восток, можно было высвободить часть сил для борьбы на Французском фронте); 2) спасти Австро-Венгрию – русские на пороге Венгерской равнины (после Галицийской битвы боеспособность австрийской армии серьезно подорвана, что привело к увеличению нагрузки на Германию - в качестве «подпорок» приходилось использовать немецкие войска); 3) победы на востоке – важный козырь в борьбе за возможных союзников.
Всего на Восточном фронте в начале 1915 г. 99 русских дивизий противостояли 83 австро-германским (41 германская и 42 австрийских). Но некомплект русских армий в людях составлял 500 тыс. человек, и уже в этот период недоставало свыше 200 тыс. артиллерийских снарядов [1].
Русское командование также планировало активные действия. Целью являлось постепенное выдавливание немецких войск из Восточной Пруссии и преодоление Карпат - с выходом на Венгерскую равнину. Если первая из этих операций должна была лишь улучшить положение войск на восточно-прусском ТВД, то вторая имела стратегическую окраску, и при успехе могла привести к выходу из войны Австро-Венгрии. Но эти наступления осуществлялись на флангах стратегического построения и по расходящимся направлениям. Если для 1914 г. аналогичное оперативно-стратегическое творчество (одновременные удары по Австро-Венгрии и Германии) оправдывалось общесоюзными и российскими интересами, то в 1915 г. это было неразумно - переход на германском участке фронта к обороне диктовался необходимостью. Проявился и «кризис снабжения» боеприпасами. Соответственно распыление сил и имевшихся средств на несколько операций к успеху привести не могло. В какой-то мере наступления на флангах Восточного фронта можно объяснить необходимостью обеспечить фланги Передового театра – польского выступа или «балкона». Австро-германцы назвали такое планирование русским «гигантским наступательным планом» [2].
Для того чтобы парировать действия русских фронтов и при этом попытаться окружить центральную группировку русской Действующей армии, сосредоточенную в «польском выступе» [3] командование противника приступило к осуществлению «Зимних стратегических Канн». И нанесло мощные удары - также на флангах Восточного фронта. Первый наносился в Восточной Пруссии германскими 10-й и 8-й армиями, значительно превосходивших в силах и средствах оппонента - войска русской 10-й армии. В ходе Второй Августовской операции (Зимнего сражения в Мазурии) последняя потерпела поражение – германцы отбросили ее, окружив один корпус. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря действиям русских 1-й и (особенно) 12-й армий - во Второй Праснышской операции они нанесли поражение германским 8-й и 12-й армиям.
Командующий 10 А СЗФ генерал от инфантерии Ф. В. Сиверс
Командующий 12 А СЗФ генерал от кавалерии П. А. Плеве
Командующий 1 А СЗФ генерал от кавалерии А. И. Литвинов
Второй удар — в Карпатах. Австрийские войска были значительно усилены германскими контингентами - перейдя к активным действиям, в серии встречных боев и сражений им удалось в значительной степени погасить наступательный потенциал Юго-Западного фронта. Карпаты русскими войсками были форсированы, но, вследствие истощения сил, фронт перешел к обороне.
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н. И. Иванов
Неудавшиеся «Зимние стратегические Канны» побудили командование Германского блока к поиску новых форм оперативно-стратегического решения на Восточном фронте – теперь в тяжелой обстановке успехов русских войск как на северо-западном, так и на юго-западном стратегических направлениях (и под гнетом близкого краха Австро-Венгрии: русские к весне 1915 г. овладели горными проходами в Карпатах, готовясь выйти на Венгерскую равнину). Италия тяготела к Антанте, как и Румыния (хоть последняя пока и вела двойственную политику). Учитывая плачевное положение австрийских войск, «локомотивом» новой стратегической операции становились германские соединения, а австро-венгры выполняли вспомогательные задачи.
Так родился замысел наступательной Горлицкой стратегической операции. Реализовав Горлицкий прорыв, австро-германцы пытались его развить с помощью серии операций – и русские войска отходят, контратакуя и ведя тяжкие оборонительные бои.
Вновь решив окружить русскую группировку в Польше, неприятель нанес удары на юге и севере «польского выступа» - реализуя «Летние стратегические Канны». Это привело к Наревской и Третьей Праснышской и Красноставской, Грубешовской и Люблин-Холмской операциям на северном и южном флангах «выступа» соответственно. Русским войскам удалось выйти из-под удара, воссоздав фронт на новых рубежах.
Особое место в ходе кампании 1915 г. имели операции на Пруте и Днестре - Хотинские, Заднестровская, Прутская и Журавненская. Они были одними из самых успешных для русской армии в этой кампании. Левофланговые армии Юго-Западного фронта пытались активными действиями отвлечь внимание врага
Летом - осенью русские войска реализовали ряд оборонительно-наступательных операций, осуществляемых в целях стабилизации фронта. К операциям этой серии относятся Митаво-Шавельская и Виленская операции в Прибалтике, Луцкая, Чарторийская операции, сражения на Стрыпе и Серете на Галицийском ТВД.
В ходе кампании 1915 г. появились Прибалтийский и Приднестровский ТВД, а Восточно-прусский и Польский ТВД были утрачены.
Во Второй Августовской операции [4] основной задачей русской 10-й армии было удержание стратегической позиции, занятой в ходе успешного осеннего наступления 1914 г. — и сохранить восточнопрусский плацдарм до сосредоточения свежей 12-й армии. Тогда планировалось перспективное наступление на Вилленберг — Нейденбург — Сольдау.
Схема 1. Восточно-прусский ТВД в начале 1915 г. Белолипецкий В.Е. Боевые действия пехотного полка в Августовских лесах. 1915 год. М., 1940
Германцы же рассчитывали на серьезный стратегический успех, уничтожив русскую 10-ю армию путем ее глубокого флангового охвата. Для достижения цели они задействовали свой стратегический резерв - 6 дивизий т. н. «молодых» корпусов (38-го, 39-го и 40-го резервных). Более того, в очередной раз ослаблен Французский фронт — были переброшены в Восточную Пруссию 2 дивизии отлично зарекомендовавшего себя во Франции 21-го армейского корпуса. Э. фон Фалькенгайн отмечал переброску этих дивизий «с болью в сердце» - ведь использование на востоке единственного общего резерва ознаменовало дальнейший отказ, причем на длительное время, от крупномасштабных активных действий на западе [5].
3 немецких корпуса, отбросив правофланговый корпус русской 10-й армии (3-й армейский), вышли ей во фланг и в тыл. Отсутствие армейского резерва у русской армии имело самые негативные последствия для результатов этой операции. Приняв верное решение вывести армию из-под удара, русское армейское командование не смогло быстро и эффективно реализовать соответствующий маневр. В обстановке лесистой зимней местности связь между соединениями была нарушена - и 20-й армейский корпус получил приказ на отход, когда главные силы армии уже отступили. В то же время противник, благодаря захвату отставших солдат, а также перехвату по радио приказов и донесений, хорошо знал дислокацию русских корпусов.
В результате 20-й корпус был окружен троекратно превосходящими его силами врага. Неделю корпус бился в окружении, сковав противника и поглотив энергию удара всей ударной группы германцев - во многом именно благодаря его стойкости попытка противника окружить всю 10-ю армию провалилась. Хотя в этой операции русские одержали ряд тактических побед, из рук русского командования была вырвана инициатива, и действия Северо-Западного фронта свелись к отражению ударов, которые систематически наносили немцы [6].
Схема 2. Положение русской 10-й армии в Восточной Пруссии в начале февраля 1915 г. Белолипецкий В. Е. Указ. соч.
Но, несмотря на двукратное превосходство в силах, германцам не удалось уничтожить русскую армию. Наступление немецких 10-й и 8-й армий было остановлено, они были изрядно потрепаны. Стратегический резерв Германии был неэффективно растрачен в Августовских лесах, а реализация «Зимних стратегических Канн» на северо-западном направлении была сорвана. По свидетельству Э. Фалькенгайна германские силы достигли пределов своей боеспособности и не могли преодолеть напор быстро и искусно брошенных им навстречу резервов [7].
Потери в этой операции составили до 20000 человек для немецких 8-й и 10-й армий (только 21-й армейский корпус потерял до 6000 человек). Русская 10-я армия потеряла 56000 человек, но не была уничтожена - более того, позже перешла в контрнаступление. Наиболее сильно пострадал 20-й армейский корпус, принявший на себя главный удар германских корпусов ударной группы — из 46000 человек к началу боев он потерял 34000. Русские потеряли 185 орудий [8].
Германское командование смогло вытеснить русские войска из Восточной Пруссии, которую они в том или ином масштабе занимали в течение 7 месяцев. Это позволило немцам создать плацдарм для вторжения в Прибалтику, а также обеспечить операции на северном фланге «польского балкона». Русские войска потеряли возможность непосредственно воздействовать на территорию ключевой державы Германского блока. Лишь 2 первых месяца кампании 1915 г. русские контролировали Восточно-прусский ТВД — ключ от северо-западного стратегического направления, и его утрата крайне негативно сказалась на ситуации на Польском ТВД и привела к образованию Прибалтийского ТВД.
Центральный ТВД, вокруг которого развернулись главные события кампании 1915 г. — ключевые операции противника были направлены на овладение «польским балконом» с перспективой уничтожения находящихся в нем русских армий. Учитывая, что примерно половина русской Действующей армии была сосредоточена в польском выступе, становится понятной значимость борьбы за данный ТВД - особенно за его фланги.
Первоначально германские войска на Польском ТВД попытались «продавить» оборону русских войск в ходе наступлений у Боржимова и Воли Шидловской. Начало германского наступления [9] было расценено командованием русской 2-й армии и Северо-Западного фронта как очередная попытка прорыва противника к Варшаве.
Командующий 2 А СЗФ генерал от инфантерии В. В. Смирнов
Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал от инфантерии Н. В. Рузский
Схема 3. Позиции германской 9-й армии в операции у Воли Шидловской. Цифрой 2 отмечен фронт ее противника – русской 2-й армии. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. Berlin, 1931
Соответственно, попытались сделать все, чтоб не допустить этого - была создана сильная группировка (до 11 корпусов) во главе с командиром 6-го армейского корпуса В.И. Гурко, подтянуты резервы фронта.
Командующий армейской группой в операции у Воли Шидловской генерал-лейтенант В. И. Гурко
Неподготовленная операция, состоявшая из перемежающихся контратак противников, закончилась ничем, а русские войска понесли тяжелые потери. Группа Гурко 18 - 23 января потеряла до 40000 человек [10]. Германцы оценивали свои потери также в 40000 человек в 8 дивизиях, причем лишь за 3 дня боев (наиболее пострадали 4-я и 36-я пехотные, 1-я и 49-я резервные дивизии) [11]. Т. е. потери составили 50% ударной группировки.
В ходе этой операции и отвлекалось внимание от готовящейся ответственной наступательной операции в Восточной Пруссии. Причем, германское командование не только отвлекло внимание от готовящегося удара в Восточной Пруссии, но и в его преддверии измотало резервы Северо-Западного фронта.
Если осенью—зимой 1914 г. Польша - центральный ТВД Восточного фронта как по масштабности и решительности операций, так и по объемам задействованных войск, то в 1915 г. стабилизация этого фронта и истощение войск противников привели к поиску командованием противника новых оперативных решений. Русское командование не увидело, что Польша превращается во второстепенный ТВД, и операции января 1915 г. у Воли Шидловской и Болимова — это всего лишь грандиозные демонстрации для отвлечения сил и внимания русских от фланговых ТВД, где австро-германское командование замыслило широкомасштабные решительные операции в ходе «Зимних стратегических Канн».
Примечания.
1. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 3. С. 36–37.
2. Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 66.
3. Привислинский район. Вследствие того, что сильно вдавался вглубь территории держав германского блока, именовался Передовой театр (т. е. ТВД), «польский выступ», «польский балкон».
4. Вторая Августовская операция 25 января — 13 февраля - между 10 А СЗФ (ген. от инфант. Ф.В. Сиверс; 11,5 пех. и 2 кавал. див. - до 126000 штыков, 516 ор.) и германскими 8 А (ген. пехоты О. фон Белов) и 10 А (ген. пехоты Г. фон Эйхгорн) - 15 пех., 2,5 кавал. див. - до 250000 штыков, до 1200 ор.). См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. Berlin, 1931; Каменский М. П. Гибель 20 корпуса 8-21 февраля 1915 г. По архивным материалам..; Коленковский А. К. Зимняя операция в Восточной Пруссии в 1915 г.; Белолипецкий В. Е. Боевые действия пехотного полка в Августовских лесах; Хольмсен И. А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
5. Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 62.
6. Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914-1917 гг. Третья Восточно-Прусская катастрофа 25. 01. - 08. 02. 1915. С. 49.
7. Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 64.
8. Хольмсен И. А. Указ. соч. С. 298.
9. Операция у Воли Шидловской — оборонительно-наступательная операция 2 А СЗФ (ген. от инфант. В.В. Смирнов; 15 пех. и 2 кавал. див.; до 200000 штыков, до 800 ор.) против 9 А (ген.-полк. А. фон Макензен; 17,5 пех., 4 кавал. дивизии; свыше 200000 штыков, 1200 ор.) германского Восточного фронта 18. – 24. 01. 1915 г. См.: Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2190. Оп. 1. Д. 53.; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7.
10. РГВИА. Ф. 2190. Оп. 1. Д. 53. Л. 25.
11. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. S. 167.
Артиллерийская батарея на походе. ГАСО (Государственный архив Саратовской области)
Продолжение следует
Для Германии и Австро-Венгрии свершившимся фактом был провал стратегического планирования А. фон Шлиффена и Ф. Конрада фон Гетцендорфа. К началу кампании 1915 г. установившаяся позиционная война в Европе не позволяла достичь быстрого решения на Западном фронте. В то же время на Восточном фронте растянутость русских войск и значительная протяженность фронта предоставляли австро-германскому командованию значительную свободу маневра. И главный удар в кампании австро-германцы наносили по России.
Противник стремился: 1) максимально ослабить русскую армию (разгромив ее основные силы и отбросив на восток, можно было высвободить часть сил для борьбы на Французском фронте); 2) спасти Австро-Венгрию – русские на пороге Венгерской равнины (после Галицийской битвы боеспособность австрийской армии серьезно подорвана, что привело к увеличению нагрузки на Германию - в качестве «подпорок» приходилось использовать немецкие войска); 3) победы на востоке – важный козырь в борьбе за возможных союзников.
Всего на Восточном фронте в начале 1915 г. 99 русских дивизий противостояли 83 австро-германским (41 германская и 42 австрийских). Но некомплект русских армий в людях составлял 500 тыс. человек, и уже в этот период недоставало свыше 200 тыс. артиллерийских снарядов [1].
Русское командование также планировало активные действия. Целью являлось постепенное выдавливание немецких войск из Восточной Пруссии и преодоление Карпат - с выходом на Венгерскую равнину. Если первая из этих операций должна была лишь улучшить положение войск на восточно-прусском ТВД, то вторая имела стратегическую окраску, и при успехе могла привести к выходу из войны Австро-Венгрии. Но эти наступления осуществлялись на флангах стратегического построения и по расходящимся направлениям. Если для 1914 г. аналогичное оперативно-стратегическое творчество (одновременные удары по Австро-Венгрии и Германии) оправдывалось общесоюзными и российскими интересами, то в 1915 г. это было неразумно - переход на германском участке фронта к обороне диктовался необходимостью. Проявился и «кризис снабжения» боеприпасами. Соответственно распыление сил и имевшихся средств на несколько операций к успеху привести не могло. В какой-то мере наступления на флангах Восточного фронта можно объяснить необходимостью обеспечить фланги Передового театра – польского выступа или «балкона». Австро-германцы назвали такое планирование русским «гигантским наступательным планом» [2].
Для того чтобы парировать действия русских фронтов и при этом попытаться окружить центральную группировку русской Действующей армии, сосредоточенную в «польском выступе» [3] командование противника приступило к осуществлению «Зимних стратегических Канн». И нанесло мощные удары - также на флангах Восточного фронта. Первый наносился в Восточной Пруссии германскими 10-й и 8-й армиями, значительно превосходивших в силах и средствах оппонента - войска русской 10-й армии. В ходе Второй Августовской операции (Зимнего сражения в Мазурии) последняя потерпела поражение – германцы отбросили ее, окружив один корпус. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря действиям русских 1-й и (особенно) 12-й армий - во Второй Праснышской операции они нанесли поражение германским 8-й и 12-й армиям.
Командующий 10 А СЗФ генерал от инфантерии Ф. В. Сиверс
Командующий 12 А СЗФ генерал от кавалерии П. А. Плеве
Командующий 1 А СЗФ генерал от кавалерии А. И. Литвинов
Второй удар — в Карпатах. Австрийские войска были значительно усилены германскими контингентами - перейдя к активным действиям, в серии встречных боев и сражений им удалось в значительной степени погасить наступательный потенциал Юго-Западного фронта. Карпаты русскими войсками были форсированы, но, вследствие истощения сил, фронт перешел к обороне.
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н. И. Иванов
Неудавшиеся «Зимние стратегические Канны» побудили командование Германского блока к поиску новых форм оперативно-стратегического решения на Восточном фронте – теперь в тяжелой обстановке успехов русских войск как на северо-западном, так и на юго-западном стратегических направлениях (и под гнетом близкого краха Австро-Венгрии: русские к весне 1915 г. овладели горными проходами в Карпатах, готовясь выйти на Венгерскую равнину). Италия тяготела к Антанте, как и Румыния (хоть последняя пока и вела двойственную политику). Учитывая плачевное положение австрийских войск, «локомотивом» новой стратегической операции становились германские соединения, а австро-венгры выполняли вспомогательные задачи.
Так родился замысел наступательной Горлицкой стратегической операции. Реализовав Горлицкий прорыв, австро-германцы пытались его развить с помощью серии операций – и русские войска отходят, контратакуя и ведя тяжкие оборонительные бои.
Вновь решив окружить русскую группировку в Польше, неприятель нанес удары на юге и севере «польского выступа» - реализуя «Летние стратегические Канны». Это привело к Наревской и Третьей Праснышской и Красноставской, Грубешовской и Люблин-Холмской операциям на северном и южном флангах «выступа» соответственно. Русским войскам удалось выйти из-под удара, воссоздав фронт на новых рубежах.
Особое место в ходе кампании 1915 г. имели операции на Пруте и Днестре - Хотинские, Заднестровская, Прутская и Журавненская. Они были одними из самых успешных для русской армии в этой кампании. Левофланговые армии Юго-Западного фронта пытались активными действиями отвлечь внимание врага
Летом - осенью русские войска реализовали ряд оборонительно-наступательных операций, осуществляемых в целях стабилизации фронта. К операциям этой серии относятся Митаво-Шавельская и Виленская операции в Прибалтике, Луцкая, Чарторийская операции, сражения на Стрыпе и Серете на Галицийском ТВД.
В ходе кампании 1915 г. появились Прибалтийский и Приднестровский ТВД, а Восточно-прусский и Польский ТВД были утрачены.
Восточная Пруссия
Во Второй Августовской операции [4] основной задачей русской 10-й армии было удержание стратегической позиции, занятой в ходе успешного осеннего наступления 1914 г. — и сохранить восточнопрусский плацдарм до сосредоточения свежей 12-й армии. Тогда планировалось перспективное наступление на Вилленберг — Нейденбург — Сольдау.
Схема 1. Восточно-прусский ТВД в начале 1915 г. Белолипецкий В.Е. Боевые действия пехотного полка в Августовских лесах. 1915 год. М., 1940
Германцы же рассчитывали на серьезный стратегический успех, уничтожив русскую 10-ю армию путем ее глубокого флангового охвата. Для достижения цели они задействовали свой стратегический резерв - 6 дивизий т. н. «молодых» корпусов (38-го, 39-го и 40-го резервных). Более того, в очередной раз ослаблен Французский фронт — были переброшены в Восточную Пруссию 2 дивизии отлично зарекомендовавшего себя во Франции 21-го армейского корпуса. Э. фон Фалькенгайн отмечал переброску этих дивизий «с болью в сердце» - ведь использование на востоке единственного общего резерва ознаменовало дальнейший отказ, причем на длительное время, от крупномасштабных активных действий на западе [5].
3 немецких корпуса, отбросив правофланговый корпус русской 10-й армии (3-й армейский), вышли ей во фланг и в тыл. Отсутствие армейского резерва у русской армии имело самые негативные последствия для результатов этой операции. Приняв верное решение вывести армию из-под удара, русское армейское командование не смогло быстро и эффективно реализовать соответствующий маневр. В обстановке лесистой зимней местности связь между соединениями была нарушена - и 20-й армейский корпус получил приказ на отход, когда главные силы армии уже отступили. В то же время противник, благодаря захвату отставших солдат, а также перехвату по радио приказов и донесений, хорошо знал дислокацию русских корпусов.
В результате 20-й корпус был окружен троекратно превосходящими его силами врага. Неделю корпус бился в окружении, сковав противника и поглотив энергию удара всей ударной группы германцев - во многом именно благодаря его стойкости попытка противника окружить всю 10-ю армию провалилась. Хотя в этой операции русские одержали ряд тактических побед, из рук русского командования была вырвана инициатива, и действия Северо-Западного фронта свелись к отражению ударов, которые систематически наносили немцы [6].
Схема 2. Положение русской 10-й армии в Восточной Пруссии в начале февраля 1915 г. Белолипецкий В. Е. Указ. соч.
Но, несмотря на двукратное превосходство в силах, германцам не удалось уничтожить русскую армию. Наступление немецких 10-й и 8-й армий было остановлено, они были изрядно потрепаны. Стратегический резерв Германии был неэффективно растрачен в Августовских лесах, а реализация «Зимних стратегических Канн» на северо-западном направлении была сорвана. По свидетельству Э. Фалькенгайна германские силы достигли пределов своей боеспособности и не могли преодолеть напор быстро и искусно брошенных им навстречу резервов [7].
Потери в этой операции составили до 20000 человек для немецких 8-й и 10-й армий (только 21-й армейский корпус потерял до 6000 человек). Русская 10-я армия потеряла 56000 человек, но не была уничтожена - более того, позже перешла в контрнаступление. Наиболее сильно пострадал 20-й армейский корпус, принявший на себя главный удар германских корпусов ударной группы — из 46000 человек к началу боев он потерял 34000. Русские потеряли 185 орудий [8].
Германское командование смогло вытеснить русские войска из Восточной Пруссии, которую они в том или ином масштабе занимали в течение 7 месяцев. Это позволило немцам создать плацдарм для вторжения в Прибалтику, а также обеспечить операции на северном фланге «польского балкона». Русские войска потеряли возможность непосредственно воздействовать на территорию ключевой державы Германского блока. Лишь 2 первых месяца кампании 1915 г. русские контролировали Восточно-прусский ТВД — ключ от северо-западного стратегического направления, и его утрата крайне негативно сказалась на ситуации на Польском ТВД и привела к образованию Прибалтийского ТВД.
Польша
Центральный ТВД, вокруг которого развернулись главные события кампании 1915 г. — ключевые операции противника были направлены на овладение «польским балконом» с перспективой уничтожения находящихся в нем русских армий. Учитывая, что примерно половина русской Действующей армии была сосредоточена в польском выступе, становится понятной значимость борьбы за данный ТВД - особенно за его фланги.
Первоначально германские войска на Польском ТВД попытались «продавить» оборону русских войск в ходе наступлений у Боржимова и Воли Шидловской. Начало германского наступления [9] было расценено командованием русской 2-й армии и Северо-Западного фронта как очередная попытка прорыва противника к Варшаве.
Командующий 2 А СЗФ генерал от инфантерии В. В. Смирнов
Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта генерал от инфантерии Н. В. Рузский
Схема 3. Позиции германской 9-й армии в операции у Воли Шидловской. Цифрой 2 отмечен фронт ее противника – русской 2-й армии. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. Berlin, 1931
Соответственно, попытались сделать все, чтоб не допустить этого - была создана сильная группировка (до 11 корпусов) во главе с командиром 6-го армейского корпуса В.И. Гурко, подтянуты резервы фронта.
Командующий армейской группой в операции у Воли Шидловской генерал-лейтенант В. И. Гурко
Неподготовленная операция, состоявшая из перемежающихся контратак противников, закончилась ничем, а русские войска понесли тяжелые потери. Группа Гурко 18 - 23 января потеряла до 40000 человек [10]. Германцы оценивали свои потери также в 40000 человек в 8 дивизиях, причем лишь за 3 дня боев (наиболее пострадали 4-я и 36-я пехотные, 1-я и 49-я резервные дивизии) [11]. Т. е. потери составили 50% ударной группировки.
В ходе этой операции и отвлекалось внимание от готовящейся ответственной наступательной операции в Восточной Пруссии. Причем, германское командование не только отвлекло внимание от готовящегося удара в Восточной Пруссии, но и в его преддверии измотало резервы Северо-Западного фронта.
Если осенью—зимой 1914 г. Польша - центральный ТВД Восточного фронта как по масштабности и решительности операций, так и по объемам задействованных войск, то в 1915 г. стабилизация этого фронта и истощение войск противников привели к поиску командованием противника новых оперативных решений. Русское командование не увидело, что Польша превращается во второстепенный ТВД, и операции января 1915 г. у Воли Шидловской и Болимова — это всего лишь грандиозные демонстрации для отвлечения сил и внимания русских от фланговых ТВД, где австро-германское командование замыслило широкомасштабные решительные операции в ходе «Зимних стратегических Канн».
Примечания.
1. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 3. С. 36–37.
2. Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 66.
3. Привислинский район. Вследствие того, что сильно вдавался вглубь территории держав германского блока, именовался Передовой театр (т. е. ТВД), «польский выступ», «польский балкон».
4. Вторая Августовская операция 25 января — 13 февраля - между 10 А СЗФ (ген. от инфант. Ф.В. Сиверс; 11,5 пех. и 2 кавал. див. - до 126000 штыков, 516 ор.) и германскими 8 А (ген. пехоты О. фон Белов) и 10 А (ген. пехоты Г. фон Эйхгорн) - 15 пех., 2,5 кавал. див. - до 250000 штыков, до 1200 ор.). См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. Berlin, 1931; Каменский М. П. Гибель 20 корпуса 8-21 февраля 1915 г. По архивным материалам..; Коленковский А. К. Зимняя операция в Восточной Пруссии в 1915 г.; Белолипецкий В. Е. Боевые действия пехотного полка в Августовских лесах; Хольмсен И. А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г.
5. Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 62.
6. Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914-1917 гг. Третья Восточно-Прусская катастрофа 25. 01. - 08. 02. 1915. С. 49.
7. Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 64.
8. Хольмсен И. А. Указ. соч. С. 298.
9. Операция у Воли Шидловской — оборонительно-наступательная операция 2 А СЗФ (ген. от инфант. В.В. Смирнов; 15 пех. и 2 кавал. див.; до 200000 штыков, до 800 ор.) против 9 А (ген.-полк. А. фон Макензен; 17,5 пех., 4 кавал. дивизии; свыше 200000 штыков, 1200 ор.) германского Восточного фронта 18. – 24. 01. 1915 г. См.: Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2190. Оп. 1. Д. 53.; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7.
10. РГВИА. Ф. 2190. Оп. 1. Д. 53. Л. 25.
11. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. S. 167.
Артиллерийская батарея на походе. ГАСО (Государственный архив Саратовской области)
Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей
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