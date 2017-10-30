ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 1

Восточная Пруссия

Польша

Примечания.

Вторая Августовская операция 25 января — 13 февраля

Операция у Воли Шидловской

Прежде чем перейти к рассмотрению действий на ТВД, необходимо кратко рассмотреть оперативно-стратегическую обстановку, складывающуюся на Восточном фронте в кампании 1915 г.Для Германии и Австро-Венгрии свершившимся фактом был провал стратегического планирования А. фон Шлиффена и Ф. Конрада фон Гетцендорфа. К началу кампании 1915 г. установившаяся позиционная война в Европе не позволяла достичь быстрого решения на Западном фронте. В то же время на Восточном фронте растянутость русских войск и значительная протяженность фронта предоставляли австро-германскому командованию значительную свободу маневра. И главный удар в кампании австро-германцы наносили по России.Противник стремился: 1) максимально ослабить русскую армию (разгромив ее основные силы и отбросив на восток, можно было высвободить часть сил для борьбы на Французском фронте); 2) спасти Австро-Венгрию – русские на пороге Венгерской равнины (после Галицийской битвы боеспособность австрийской армии серьезно подорвана, что привело к увеличению нагрузки на Германию - в качестве «подпорок» приходилось использовать немецкие войска); 3) победы на востоке – важный козырь в борьбе за возможных союзников.Всего на Восточном фронте в начале 1915 г. 99 русских дивизий противостояли 83 австро-германским (41 германская и 42 австрийских). Но некомплект русских армий в людях составлял 500 тыс. человек, и уже в этот период недоставало свыше 200 тыс. артиллерийских снарядовРусское командование также планировало активные действия. Целью являлось постепенное выдавливание немецких войск из Восточной Пруссии и преодоление Карпат - с выходом на Венгерскую равнину. Если первая из этих операций должна была лишь улучшить положение войск на восточно-прусском ТВД, то вторая имела стратегическую окраску, и при успехе могла привести к выходу из войны Австро-Венгрии. Но эти наступления осуществлялись на флангах стратегического построения и по расходящимся направлениям. Если для 1914 г. аналогичное оперативно-стратегическое творчество (одновременные удары по Австро-Венгрии и Германии) оправдывалось общесоюзными и российскими интересами, то в 1915 г. это было неразумно - переход на германском участке фронта к обороне диктовался необходимостью. Проявился и «кризис снабжения» боеприпасами. Соответственно распыление сил и имевшихся средств на несколько операций к успеху привести не могло. В какой-то мере наступления на флангах Восточного фронта можно объяснить необходимостью обеспечить фланги Передового театра – польского выступа или «балкона». Австро-германцы назвали такое планирование русским «гигантским наступательным планом»Для того чтобы парировать действия русских фронтов и при этом попытаться окружить центральную группировку русской Действующей армии, сосредоточенную в «польском выступе»командование противника приступило к осуществлению «Зимних стратегических Канн». И нанесло мощные удары - также на флангах Восточного фронта. Первый наносился в Восточной Пруссии германскими 10-й и 8-й армиями, значительно превосходивших в силах и средствах оппонента - войска русской 10-й армии. В ходе Второй Августовской операции (Зимнего сражения в Мазурии) последняя потерпела поражение – германцы отбросили ее, окружив один корпус. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря действиям русских 1-й и (особенно) 12-й армий - во Второй Праснышской операции они нанесли поражение германским 8-й и 12-й армиям.Второй удар — в Карпатах. Австрийские войска были значительно усилены германскими контингентами - перейдя к активным действиям, в серии встречных боев и сражений им удалось в значительной степени погасить наступательный потенциал Юго-Западного фронта. Карпаты русскими войсками были форсированы, но, вследствие истощения сил, фронт перешел к обороне.Неудавшиеся «Зимние стратегические Канны» побудили командование Германского блока к поиску новых форм оперативно-стратегического решения на Восточном фронте – теперь в тяжелой обстановке успехов русских войск как на северо-западном, так и на юго-западном стратегических направлениях (и под гнетом близкого краха Австро-Венгрии: русские к весне 1915 г. овладели горными проходами в Карпатах, готовясь выйти на Венгерскую равнину). Италия тяготела к Антанте, как и Румыния (хоть последняя пока и вела двойственную политику). Учитывая плачевное положение австрийских войск, «локомотивом» новой стратегической операции становились германские соединения, а австро-венгры выполняли вспомогательные задачи.Так родился замысел наступательной Горлицкой стратегической операции. Реализовав Горлицкий прорыв, австро-германцы пытались его развить с помощью серии операций – и русские войска отходят, контратакуя и ведя тяжкие оборонительные бои.Вновь решив окружить русскую группировку в Польше, неприятель нанес удары на юге и севере «польского выступа» - реализуя «Летние стратегические Канны». Это привело к Наревской и Третьей Праснышской и Красноставской, Грубешовской и Люблин-Холмской операциям на северном и южном флангах «выступа» соответственно. Русским войскам удалось выйти из-под удара, воссоздав фронт на новых рубежах.Особое место в ходе кампании 1915 г. имели операции на Пруте и Днестре - Хотинские, Заднестровская, Прутская и Журавненская. Они были одними из самых успешных для русской армии в этой кампании. Левофланговые армии Юго-Западного фронта пытались активными действиями отвлечь внимание врагаЛетом - осенью русские войска реализовали ряд оборонительно-наступательных операций, осуществляемых в целях стабилизации фронта. К операциям этой серии относятся Митаво-Шавельская и Виленская операции в Прибалтике, Луцкая, Чарторийская операции, сражения на Стрыпе и Серете на Галицийском ТВД.В ходе кампании 1915 г. появились Прибалтийский и Приднестровский ТВД, а Восточно-прусский и Польский ТВД были утрачены.Во Второй Августовской операцииосновной задачей русской 10-й армии было удержание стратегической позиции, занятой в ходе успешного осеннего наступления 1914 г. — и сохранить восточнопрусский плацдарм до сосредоточения свежей 12-й армии. Тогда планировалось перспективное наступление на Вилленберг — Нейденбург — Сольдау.Германцы же рассчитывали на серьезный стратегический успех, уничтожив русскую 10-ю армию путем ее глубокого флангового охвата. Для достижения цели они задействовали свой стратегический резерв - 6 дивизий т. н. «молодых» корпусов (38-го, 39-го и 40-го резервных). Более того, в очередной раз ослаблен Французский фронт — были переброшены в Восточную Пруссию 2 дивизии отлично зарекомендовавшего себя во Франции 21-го армейского корпуса. Э. фон Фалькенгайн отмечал переброску этих дивизий «с болью в сердце» - ведь использование на востоке единственного общего резерва ознаменовало дальнейший отказ, причем на длительное время, от крупномасштабных активных действий на западе3 немецких корпуса, отбросив правофланговый корпус русской 10-й армии (3-й армейский), вышли ей во фланг и в тыл. Отсутствие армейского резерва у русской армии имело самые негативные последствия для результатов этой операции. Приняв верное решение вывести армию из-под удара, русское армейское командование не смогло быстро и эффективно реализовать соответствующий маневр. В обстановке лесистой зимней местности связь между соединениями была нарушена - и 20-й армейский корпус получил приказ на отход, когда главные силы армии уже отступили. В то же время противник, благодаря захвату отставших солдат, а также перехвату по радио приказов и донесений, хорошо знал дислокацию русских корпусов.В результате 20-й корпус был окружен троекратно превосходящими его силами врага. Неделю корпус бился в окружении, сковав противника и поглотив энергию удара всей ударной группы германцев - во многом именно благодаря его стойкости попытка противника окружить всю 10-ю армию провалилась. Хотя в этой операции русские одержали ряд тактических побед, из рук русского командования была вырвана инициатива, и действия Северо-Западного фронта свелись к отражению ударов, которые систематически наносили немцыНо, несмотря на двукратное превосходство в силах, германцам не удалось уничтожить русскую армию. Наступление немецких 10-й и 8-й армий было остановлено, они были изрядно потрепаны. Стратегический резерв Германии был неэффективно растрачен в Августовских лесах, а реализация «Зимних стратегических Канн» на северо-западном направлении была сорвана. По свидетельству Э. Фалькенгайна германские силы достигли пределов своей боеспособности и не могли преодолеть напор быстро и искусно брошенных им навстречу резервовПотери в этой операции составили до 20000 человек для немецких 8-й и 10-й армий (только 21-й армейский корпус потерял до 6000 человек). Русская 10-я армия потеряла 56000 человек, но не была уничтожена - более того, позже перешла в контрнаступление. Наиболее сильно пострадал 20-й армейский корпус, принявший на себя главный удар германских корпусов ударной группы — из 46000 человек к началу боев он потерял 34000. Русские потеряли 185 орудийГерманское командование смогло вытеснить русские войска из Восточной Пруссии, которую они в том или ином масштабе занимали в течение 7 месяцев. Это позволило немцам создать плацдарм для вторжения в Прибалтику, а также обеспечить операции на северном фланге «польского балкона». Русские войска потеряли возможность непосредственно воздействовать на территорию ключевой державы Германского блока. Лишь 2 первых месяца кампании 1915 г. русские контролировали Восточно-прусский ТВД — ключ от северо-западного стратегического направления, и его утрата крайне негативно сказалась на ситуации на Польском ТВД и привела к образованию Прибалтийского ТВД.Центральный ТВД, вокруг которого развернулись главные события кампании 1915 г. — ключевые операции противника были направлены на овладение «польским балконом» с перспективой уничтожения находящихся в нем русских армий. Учитывая, что примерно половина русской Действующей армии была сосредоточена в польском выступе, становится понятной значимость борьбы за данный ТВД - особенно за его фланги.Первоначально германские войска на Польском ТВД попытались «продавить» оборону русских войск в ходе наступлений у Боржимова и Воли Шидловской. Начало германского наступлениябыло расценено командованием русской 2-й армии и Северо-Западного фронта как очередная попытка прорыва противника к Варшаве.Соответственно, попытались сделать все, чтоб не допустить этого - была создана сильная группировка (до 11 корпусов) во главе с командиром 6-го армейского корпуса В.И. Гурко, подтянуты резервы фронта.Неподготовленная операция, состоявшая из перемежающихся контратак противников, закончилась ничем, а русские войска понесли тяжелые потери. Группа Гурко 18 - 23 января потеряла до 40000 человек. Германцы оценивали свои потери также в 40000 человек в 8 дивизиях, причем лишь за 3 дня боев (наиболее пострадали 4-я и 36-я пехотные, 1-я и 49-я резервные дивизии). Т. е. потери составили 50% ударной группировки.В ходе этой операции и отвлекалось внимание от готовящейся ответственной наступательной операции в Восточной Пруссии. Причем, германское командование не только отвлекло внимание от готовящегося удара в Восточной Пруссии, но и в его преддверии измотало резервы Северо-Западного фронта.Если осенью—зимой 1914 г. Польша - центральный ТВД Восточного фронта как по масштабности и решительности операций, так и по объемам задействованных войск, то в 1915 г. стабилизация этого фронта и истощение войск противников привели к поиску командованием противника новых оперативных решений. Русское командование не увидело, что Польша превращается во второстепенный ТВД, и операции января 1915 г. у Воли Шидловской и Болимова — это всего лишь грандиозные демонстрации для отвлечения сил и внимания русских от фланговых ТВД, где австро-германское командование замыслило широкомасштабные решительные операции в ходе «Зимних стратегических Канн».