ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 2

Примечания.

При проведении противником «Зимних стратегических Канн» в ходе Второй Праснышской операциивойска 12-й и 1-й армий Северо-Западного фронта смогли прикрыть северный фланг «польского балкона».Операция осуществлялась для стабилизации стратегической обстановки на северо-западном направлении. Стратегическое значение Второй Праснышской операции было чрезвычайно велико. Цель была достигнута - русские одержали решительную победу над мощным противником. Удалось в значительной мере устранить последствия неудачной Второй Августовской операции.В марте армейская группа М.-К.-В. фон Гальвица при поддержке частей германской 10-й армии отражала русское контрнаступление. Наступление на Осовец и линию Бобра немцам пришлось прекратить. Но стабилизация была достигнута лишь в течение месяца — уже в апреле началось вторжение немцев в Прибалтику.Результат Второго Прасныша показателен и трофеями победителей (захвачено в плен до 14000 человек – этот «рекорд» французы «побьют» в Шампани лишь более чем через полгода, 58 орудий, до 100 пулеметов и 2 миномета). Были разгромлены и в значительной степени уничтожены 2 корпуса германцев (1-й резервный и Цастрова) - один в г. Прасныш, другой, прикрывая отступление остатков немецких войск. Общие потери русских 1-й и 12-й армий - 40000 человек, германских 8-й и 12-й армий - 60000 человек (причем германцы признают потерю лишь в г. Прасныш 13000 бойцов).С целью пленить русские войска в Польше противник начал реализацию «Летних стратегических «Канн».На севере предполагался удар армейской группы Гальвица и 8-й армии через Неман (группа стремилась выйти в район западнее Осовца – через Пултуск и Прасныш), а на юге — армейской группы А. фон Макензена из германских 11-й и Бугской и австро-венгерской 4-й армий на Владимир-Волынский (группа наступала между реками Висла и Западный Буг через Холм - Люблин в направлении на Брест-Литовск). Т. о., планировался мощный удар под основание польского выступа с целью уничтожения находящихся там русских войск. Этот грандиозный маневр должен был привести к окружению сразу нескольких русских армий.И в этой ситуации вновь сыграл свою особую роль Польский ТВД — и прежде всего его фланги. На первом этапе «Летних стратегических Канн» на северном фланге «польского выступа» состоялась Третья Праснышская, а на южном фланге — Красноставская и Грубешовская операции.Несмотря на то, что в Третьей Праснышской операции на направлении главного удара противник имел в три с половиной раза больше пехоты и в семь раз больше орудий (100000 немцев при 864 орудиях против 2-й и 11-й Сибирских стрелковых дивизий — 27000 русских при 120 орудиях), наступление группировки противника было сорвано. Вследствие упорного сопротивления русских войск в течение почти недельных боев германцы смогли продвинуться лишь на 30-35 км, добившись тактического успеха ценой больших потерь в людях и материальных ресурсах. Русские войска были не разбиты, а лишь сдвинуты с занимаемых позиций и оттеснены к р. Нарев - они консолидировали фронт, создав по этому естественному рубежу плотную оборону. Оперативно Третий Прасныш - успех немцев, но стратегически он способствовал русскому плану грамотно эвакуировать материальные ценности и вывести войска из Центральной Польши. Таким образом, стратегический успех остался на стороне русских — они удержались на линии р. Нарев. Третий Прасныш пресек развитие северной клешни «Летних стратегических Канн».Потери русских в этой операции — до 40000 человек (что объясняется, прежде всего, подавляющим огневым превосходством врага), в том числе убитыми около 12%, ранеными свыше 37% и около 50% пропавшими без вести (в том числе пленных около 40 офицеров и более 16000 рядовых – многие попали в плен, отстав от своих во время отхода). Утрачено 12 орудий и 48 пулеметов. Потери германцев достигли 25% от группировки Гальвица — т. е. свыше 40000 человекВ ходе Красноставскойи Грубешовской операцийпротивнику не удалось добиться тактического прорыва фронта русских войск.Южные армии Северо-Западного фронта медленно отходили (например, в ходе 7-дневной Грубешовской операции Бугская армия продвинулась лишь на 16 км, результат австро-венгерской 1-й армии был еще слабее), нанося противнику серьезные удары, снижая его наступательные темпы. Русская императорская гвардия показала в этих боях свою боевую мощь и тактическую силу. Но вследствие сложившейся неблагоприятной обстановки на правом фланге 3-й армии тактический успех русского Гвардейского корпуса не был преобразован в оперативный.Германская гвардия в этой операции понесла крупные потери. Так, с июня по середину августа 1915 г., по немецким данным, 1-й гвардейский пехотный полк 1-й гвардейской дивизии потерял 53 офицера и 3005 нижних чинов, а 3-й гвардейский пехотный полк — 17 офицеров и 2116 нижних чинов — т. е. части фактически поменяли свой боевой состав. Австро-венгерские части были потрепаны еще до начала сражения. Так, по австрийским данным, 6-й армейский корпус только в боях 3 июля 1915 г. потерял 4,7 тыс. человек (в том числе 1,2 тыс. убитыми). Наступательный напор группы армий А. Макензена постепенно выдыхался.В ходе Грубешовской операции русские войска захватили до 5000 пленных, несколько орудий, не менее 15 пулеметов. Ю. Н. Данилов охарактеризовал эти бои как затяжные и очень упорные, нередко доходившие до рукопашной и дорого обходившиеся обеим сторонам. Русские постепенно отходили на южном участке Передового театра - на север, на Люблин и Холм, продолжая оспаривать у противника каждый шагНа втором этапе «Летних стратегических Канн» на северном фасе «польского балкона» Наревская операциярешала судьбу Варшавы. Германцы не смогли добиться главной цели — пробиться к Седлецу. В ходе 11-дневных упорнейших боев вражеская группировка смогла лишь захватить несколько плацдармов на левобережье р. Нарев. Задачей русских армий была оборона - для выигрыша времени, необходимого для отхода 2-й и части сил 4-й армий из центральной Польши. Наревская операция характеризовалась значительной протяженностью фронта (свыше 140 км) и обилием естественных преград (заболоченные участки местности, рр. Нарев, Бобр и др.). В ходе нее русские войска захватили до 2000 пленных и несколько пулеметов.В то же время в ходе Люблин-Холмской оборонительной операцииюжная «клешня» «Летних стратегических Канн» также была остановлена. Люблин-Холмская операция стала важнейшей оборонительной операцией русских войск в ходе кампании 1915 г. Трофеями русских стали до 5000 пленных, 36 орудий, до 10 пулеметов.Пока армии, находившиеся на флангах «польского балкона» сдерживали неприятеля, войска в центральной Польше 21 июля оставили Варшаву и медленно отходили на железнодорожную линию Соколов–Седлец–Луков. К концу этого месяца войска Северо-Западного фронта отошли на фронт Осовец–Дрогичин–Влодава–Турийск, чем была решена участь крепости Новогеоргиевск.Замысел неприятеля устроить стратегический «котел» для русских войск в Польше провалился. Огромная брешь в центре Восточного фронта могла иметь катастрофические оперативно-стратегические последствия, приведя к скорейшему свертыванию участия России в мировой войне. Русские армии вышли из «мешка» Передового ТВД. Стратегический откат русских войск осуществлялся по плану и был связан с решением важнейших экономико-стратегических задач, из которых главная — отход войск и эвакуация ресурсов из «польского балкона».Но утрата Польского ТВД оказала крайне негативное влияние на обстановку на всем австро-германском фронте: была нарушена связность Восточного фронта и в значительной степени подорвана маневроспособность русской Действующей армии, в значительной степени базировавшаяся на польской сети железных дорог.