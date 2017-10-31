ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 2
При проведении противником «Зимних стратегических Канн» в ходе Второй Праснышской операции [12] войска 12-й и 1-й армий Северо-Западного фронта смогли прикрыть северный фланг «польского балкона».
Схема 4. Бои под Праснышем 12–15 февраля 1915 г. На карте датировки по григорианскому календарю. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. Berlin, 1931
Операция осуществлялась для стабилизации стратегической обстановки на северо-западном направлении. Стратегическое значение Второй Праснышской операции было чрезвычайно велико. Цель была достигнута - русские одержали решительную победу над мощным противником. Удалось в значительной мере устранить последствия неудачной Второй Августовской операции.
В марте армейская группа М.-К.-В. фон Гальвица при поддержке частей германской 10-й армии отражала русское контрнаступление. Наступление на Осовец и линию Бобра немцам пришлось прекратить. Но стабилизация была достигнута лишь в течение месяца — уже в апреле началось вторжение немцев в Прибалтику.
Результат Второго Прасныша показателен и трофеями победителей (захвачено в плен до 14000 человек – этот «рекорд» французы «побьют» в Шампани лишь более чем через полгода, 58 орудий, до 100 пулеметов и 2 миномета). Были разгромлены и в значительной степени уничтожены 2 корпуса германцев (1-й резервный и Цастрова) - один в г. Прасныш, другой, прикрывая отступление остатков немецких войск. Общие потери русских 1-й и 12-й армий - 40000 человек, германских 8-й и 12-й армий - 60000 человек (причем германцы признают потерю лишь в г. Прасныш 13000 бойцов [13]).
С целью пленить русские войска в Польше противник начал реализацию «Летних стратегических «Канн».
На севере предполагался удар армейской группы Гальвица и 8-й армии через Неман (группа стремилась выйти в район западнее Осовца – через Пултуск и Прасныш), а на юге — армейской группы А. фон Макензена из германских 11-й и Бугской и австро-венгерской 4-й армий на Владимир-Волынский (группа наступала между реками Висла и Западный Буг через Холм - Люблин в направлении на Брест-Литовск). Т. о., планировался мощный удар под основание польского выступа с целью уничтожения находящихся там русских войск. Этот грандиозный маневр должен был привести к окружению сразу нескольких русских армий.
И в этой ситуации вновь сыграл свою особую роль Польский ТВД — и прежде всего его фланги. На первом этапе «Летних стратегических Канн» на северном фланге «польского выступа» состоялась Третья Праснышская [14], а на южном фланге — Красноставская и Грубешовская операции.
Схема 5. Развертывание русских и германских войск перед началом Третьей Праснышской операции. Корольков Г. К. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М. - Л., 1928
Несмотря на то, что в Третьей Праснышской операции на направлении главного удара противник имел в три с половиной раза больше пехоты и в семь раз больше орудий (100000 немцев при 864 орудиях против 2-й и 11-й Сибирских стрелковых дивизий — 27000 русских при 120 орудиях), наступление группировки противника было сорвано. Вследствие упорного сопротивления русских войск в течение почти недельных боев германцы смогли продвинуться лишь на 30-35 км, добившись тактического успеха ценой больших потерь в людях и материальных ресурсах. Русские войска были не разбиты, а лишь сдвинуты с занимаемых позиций и оттеснены к р. Нарев - они консолидировали фронт, создав по этому естественному рубежу плотную оборону. Оперативно Третий Прасныш - успех немцев, но стратегически он способствовал русскому плану грамотно эвакуировать материальные ценности и вывести войска из Центральной Польши. Таким образом, стратегический успех остался на стороне русских — они удержались на линии р. Нарев. Третий Прасныш пресек развитие северной клешни «Летних стратегических Канн».
Потери русских в этой операции — до 40000 человек (что объясняется, прежде всего, подавляющим огневым превосходством врага), в том числе убитыми около 12%, ранеными свыше 37% и около 50% пропавшими без вести (в том числе пленных около 40 офицеров и более 16000 рядовых – многие попали в плен, отстав от своих во время отхода). Утрачено 12 орудий и 48 пулеметов. Потери германцев достигли 25% от группировки Гальвица — т. е. свыше 40000 человек [15].
В ходе Красноставской [16] и Грубешовской операций [17] противнику не удалось добиться тактического прорыва фронта русских войск.
Командующий 3 А генерал от инфантерии Л. В. (П) Леш
Командующий 13 А генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский
Южные армии Северо-Западного фронта медленно отходили (например, в ходе 7-дневной Грубешовской операции Бугская армия продвинулась лишь на 16 км, результат австро-венгерской 1-й армии был еще слабее), нанося противнику серьезные удары, снижая его наступательные темпы. Русская императорская гвардия показала в этих боях свою боевую мощь и тактическую силу. Но вследствие сложившейся неблагоприятной обстановки на правом фланге 3-й армии тактический успех русского Гвардейского корпуса не был преобразован в оперативный.
Германская гвардия в этой операции понесла крупные потери. Так, с июня по середину августа 1915 г., по немецким данным, 1-й гвардейский пехотный полк 1-й гвардейской дивизии потерял 53 офицера и 3005 нижних чинов, а 3-й гвардейский пехотный полк — 17 офицеров и 2116 нижних чинов — т. е. части фактически поменяли свой боевой состав. Австро-венгерские части были потрепаны еще до начала сражения. Так, по австрийским данным, 6-й армейский корпус только в боях 3 июля 1915 г. потерял 4,7 тыс. человек (в том числе 1,2 тыс. убитыми) [18]. Наступательный напор группы армий А. Макензена постепенно выдыхался.
В ходе Грубешовской операции русские войска захватили до 5000 пленных, несколько орудий, не менее 15 пулеметов. Ю. Н. Данилов охарактеризовал эти бои как затяжные и очень упорные, нередко доходившие до рукопашной и дорого обходившиеся обеим сторонам. Русские постепенно отходили на южном участке Передового театра - на север, на Люблин и Холм, продолжая оспаривать у противника каждый шаг [19].
На втором этапе «Летних стратегических Канн» на северном фасе «польского балкона» Наревская операция [20] решала судьбу Варшавы. Германцы не смогли добиться главной цели — пробиться к Седлецу. В ходе 11-дневных упорнейших боев вражеская группировка смогла лишь захватить несколько плацдармов на левобережье р. Нарев. Задачей русских армий была оборона - для выигрыша времени, необходимого для отхода 2-й и части сил 4-й армий из центральной Польши. Наревская операция характеризовалась значительной протяженностью фронта (свыше 140 км) и обилием естественных преград (заболоченные участки местности, рр. Нарев, Бобр и др.). В ходе нее русские войска захватили до 2000 пленных и несколько пулеметов.
В то же время в ходе Люблин-Холмской оборонительной операции [21] южная «клешня» «Летних стратегических Канн» также была остановлена. Люблин-Холмская операция стала важнейшей оборонительной операцией русских войск в ходе кампании 1915 г. Трофеями русских стали до 5000 пленных, 36 орудий, до 10 пулеметов.
Командующий 12 А генерал от инфантерии А. Е. Чурин
Командующий 4 А генерал от инфантерии А. Е. Эверт
Пока армии, находившиеся на флангах «польского балкона» сдерживали неприятеля, войска в центральной Польше 21 июля оставили Варшаву и медленно отходили на железнодорожную линию Соколов–Седлец–Луков. К концу этого месяца войска Северо-Западного фронта отошли на фронт Осовец–Дрогичин–Влодава–Турийск, чем была решена участь крепости Новогеоргиевск.
Замысел неприятеля устроить стратегический «котел» для русских войск в Польше провалился. Огромная брешь в центре Восточного фронта могла иметь катастрофические оперативно-стратегические последствия, приведя к скорейшему свертыванию участия России в мировой войне. Русские армии вышли из «мешка» Передового ТВД. Стратегический откат русских войск осуществлялся по плану и был связан с решением важнейших экономико-стратегических задач, из которых главная — отход войск и эвакуация ресурсов из «польского балкона».
Схема 6. «Польский балкон» на фоне общей картины Восточного фронта к концу июня 1915 г. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932
Схема 7. Боевая диспозиция русской южной группы армий СЗФ и ее противника на южном фасе «польского балкона» к началу Люблин-Холмской операции. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932
Но утрата Польского ТВД оказала крайне негативное влияние на обстановку на всем австро-германском фронте: была нарушена связность Восточного фронта и в значительной степени подорвана маневроспособность русской Действующей армии, в значительной степени базировавшаяся на польской сети железных дорог.
Схема 8. Восточный фронт летом 1915 г. Корольков Г.К. Несбывшиеся Канны. М., 1926
Схема 9. Варшавский фронт к 15 июля 1915. Washburn S. Victory in Defeat. London, 1916
Примечания.
12. Вторая Праснышская операция 07. 02. — 17. 03. 1915 г. — оборонительно-наступательная операция 1-й (ген. от кавал. А. И. Литвинов; 10 пех., 6,5 кавал. див.; 100000 штыков, свыше 500 ор.) и 12-й (ген. от кавал. П.А. Плеве; 13,5 пех., 2,5 кавал. див.; 150000 штыков, до 700 ор.) армий СЗФ против 12-й и 8-й армий германского Восточного фронта (армейская группа ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица — 12 пех. и 2 кавал. див.; до 140000 штыков, до 1000 ор.). См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7; Хольмсен И. А. Указ. соч.; Состав германских мобилизованных полевых корпусов, кавалерийских дивизий и резервных корпусов (по сведениям к 1 марта 1915 года); Борисов А. Д. Праснышская операция.
13. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. S. 257.
14. Третья Праснышская операция — оборонительная операция 1-й (ген. от кавал. А.И. Литвинов) (при поддержке корпуса 12-й А) армии СЗФ против армейской группы ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица (12 А) германского Восточного фронта 30. 06. — 05. 07. 1915 г. Соотношение сил — 177000 немцев (14 пех. див.) против 107000 русских (8 пех. див.) и 1256 германских орудий против 377 русских. В ходе сражения М.-К.-В. фон Гальвиц получил еще 4 дивизии из состава 9-й армии, а количество его орудий возросло до 1382. См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932; Корольков Г. К. Праснышское сражение.
15. Корольков Г. К. Указ. соч. С. 138.
16. Операция 3-й армии (ген. от инфант. Л. В. (П.) Леш; 16 пех., 2 кавал. дивизии; до 200000 штыков, до 800 ор.) СЗФ и группы армий (11-я германская и 4-я австро-венгерская армии) ген.-фельдм. А. фон Макензена (28 пех., 1,5 кавал. див.; свыше 300000 штыков, свыше 2000 ор.) 4-9 июля 1915 г., развернувшаяся на люблинском стратегическом направлении. См.: Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II. Wien, 1931; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Состав германской армии по сведениям к 1 мая 1915 г. Варшава, 1915; Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.
17. Операция между 13-й армией СЗФ (ген. от инфант. В. Н. Горбатовский; 13 пех. и 5 кавал. див.; до 150000 человек, свыше 600 ор.) и германской Бугской (ген. пехоты А. фон Линзинген; 8 пех. и 1 кавалерийская дивизии; около 100000 человек, свыше 600 ор.) и австро-венгерской 1-й (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог; 6 пех., 2 кавал. див.; свыше 70000 человек, свыше 400 ор.) армиями, развернувшееся 2–8 июля 1915 г. в районе г. Грубешов. См.: РГВИА. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 116; Оп. 2. Д. 33; Бои на Западном Буге летом 1915 года. Обработано по официальным данным германского Генерального штаба; Бои Бугской армии. Выдержки // Вестник Волынца. Белград. 1932. № 8-9; Der Grosse Krieg. Die Kampfe der Bugarmee. Oldenburg, 1918; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.
18. Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II. S. 624.
19. Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914 - 1915 гг. Берлин, 1924. С. 360.
20. Операция 10. – 20. 07. 1915 г. между 1-й (ген. от кавал. А.И. Литвинов; 14,5 пех., 3 кавал. див.; 150000 человек, свыше 700 ор.) и 12-й (ген. от инфант. А. Е. Чурин; 8 пех. див., 1 кавал. бриг.; около 100000 чел., до 400 ор.) армиями СЗФ и германскими 8-й армией (ген. артил. Ф. фон Шольц; 5 пех. див., кавал. бриг.; 60000 человек, около 400 ор.) и армейской группой ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица (15,5 пех. див., кавал. бриг.; 180000 человек, до 1100 ор. См.: РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 159, 160; Ф. 5265. Оп. 1. Д. 4, 5; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.
21. Операция 3-й (ген. от инфант. Л. В. (П.) Леш; 14,5 пех., 1,5 кавал. див.; 200000 человек, до 700 ор.), 4-й (ген. от инфант. А. Е. Эверт; 8 пех., 2 кавал. див.; до 100000 человек, до 350 ор.) и 13-й (ген. от инфант. В. Н. Горбатовский; 14 пех., 3 кавал. див.; до 200000 человек, до 700 ор.) армий СЗФ против германских 11-й (ген.-фельдм. А. фон Макензен), Бугской (ген. пехоты А. фон Линзинген), австро-венгерских 1-й (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог) и 4-й (ген. пехоты эрцгерцог Иосиф Фердинанд) армий (всего 35 пех., 2 кавал. див.; свыше 500000 штыков, свыше 2500 ор.) при поддержке армейской группы ген.-полк. Р. фон Войрша (5 пех., 1 кавал. див; до 60000 штыков, свыше 350 ор.) 9–22 июля 1915 г. См.: РГВИА. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 116; Оп. 2. Д. 33; Ф. 2279. Оп. 1. Д. 222; Ф. 3352. Оп. 1. Д. 56; Бои на Западном Буге летом 1915 года; Бои Бугской армии. Выдержки // Вестник Волынца. Белград. 1932. № 8-9; Der Grosse Krieg; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г.К. Несбывшиеся Канны.
122-мм гаубица в бою. ГАСО
Продолжение следует
Схема 4. Бои под Праснышем 12–15 февраля 1915 г. На карте датировки по григорианскому календарю. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. Berlin, 1931
Операция осуществлялась для стабилизации стратегической обстановки на северо-западном направлении. Стратегическое значение Второй Праснышской операции было чрезвычайно велико. Цель была достигнута - русские одержали решительную победу над мощным противником. Удалось в значительной мере устранить последствия неудачной Второй Августовской операции.
В марте армейская группа М.-К.-В. фон Гальвица при поддержке частей германской 10-й армии отражала русское контрнаступление. Наступление на Осовец и линию Бобра немцам пришлось прекратить. Но стабилизация была достигнута лишь в течение месяца — уже в апреле началось вторжение немцев в Прибалтику.
Результат Второго Прасныша показателен и трофеями победителей (захвачено в плен до 14000 человек – этот «рекорд» французы «побьют» в Шампани лишь более чем через полгода, 58 орудий, до 100 пулеметов и 2 миномета). Были разгромлены и в значительной степени уничтожены 2 корпуса германцев (1-й резервный и Цастрова) - один в г. Прасныш, другой, прикрывая отступление остатков немецких войск. Общие потери русских 1-й и 12-й армий - 40000 человек, германских 8-й и 12-й армий - 60000 человек (причем германцы признают потерю лишь в г. Прасныш 13000 бойцов [13]).
С целью пленить русские войска в Польше противник начал реализацию «Летних стратегических «Канн».
На севере предполагался удар армейской группы Гальвица и 8-й армии через Неман (группа стремилась выйти в район западнее Осовца – через Пултуск и Прасныш), а на юге — армейской группы А. фон Макензена из германских 11-й и Бугской и австро-венгерской 4-й армий на Владимир-Волынский (группа наступала между реками Висла и Западный Буг через Холм - Люблин в направлении на Брест-Литовск). Т. о., планировался мощный удар под основание польского выступа с целью уничтожения находящихся там русских войск. Этот грандиозный маневр должен был привести к окружению сразу нескольких русских армий.
И в этой ситуации вновь сыграл свою особую роль Польский ТВД — и прежде всего его фланги. На первом этапе «Летних стратегических Канн» на северном фланге «польского выступа» состоялась Третья Праснышская [14], а на южном фланге — Красноставская и Грубешовская операции.
Схема 5. Развертывание русских и германских войск перед началом Третьей Праснышской операции. Корольков Г. К. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М. - Л., 1928
Несмотря на то, что в Третьей Праснышской операции на направлении главного удара противник имел в три с половиной раза больше пехоты и в семь раз больше орудий (100000 немцев при 864 орудиях против 2-й и 11-й Сибирских стрелковых дивизий — 27000 русских при 120 орудиях), наступление группировки противника было сорвано. Вследствие упорного сопротивления русских войск в течение почти недельных боев германцы смогли продвинуться лишь на 30-35 км, добившись тактического успеха ценой больших потерь в людях и материальных ресурсах. Русские войска были не разбиты, а лишь сдвинуты с занимаемых позиций и оттеснены к р. Нарев - они консолидировали фронт, создав по этому естественному рубежу плотную оборону. Оперативно Третий Прасныш - успех немцев, но стратегически он способствовал русскому плану грамотно эвакуировать материальные ценности и вывести войска из Центральной Польши. Таким образом, стратегический успех остался на стороне русских — они удержались на линии р. Нарев. Третий Прасныш пресек развитие северной клешни «Летних стратегических Канн».
Потери русских в этой операции — до 40000 человек (что объясняется, прежде всего, подавляющим огневым превосходством врага), в том числе убитыми около 12%, ранеными свыше 37% и около 50% пропавшими без вести (в том числе пленных около 40 офицеров и более 16000 рядовых – многие попали в плен, отстав от своих во время отхода). Утрачено 12 орудий и 48 пулеметов. Потери германцев достигли 25% от группировки Гальвица — т. е. свыше 40000 человек [15].
В ходе Красноставской [16] и Грубешовской операций [17] противнику не удалось добиться тактического прорыва фронта русских войск.
Командующий 3 А генерал от инфантерии Л. В. (П) Леш
Командующий 13 А генерал от инфантерии В. Н. Горбатовский
Южные армии Северо-Западного фронта медленно отходили (например, в ходе 7-дневной Грубешовской операции Бугская армия продвинулась лишь на 16 км, результат австро-венгерской 1-й армии был еще слабее), нанося противнику серьезные удары, снижая его наступательные темпы. Русская императорская гвардия показала в этих боях свою боевую мощь и тактическую силу. Но вследствие сложившейся неблагоприятной обстановки на правом фланге 3-й армии тактический успех русского Гвардейского корпуса не был преобразован в оперативный.
Германская гвардия в этой операции понесла крупные потери. Так, с июня по середину августа 1915 г., по немецким данным, 1-й гвардейский пехотный полк 1-й гвардейской дивизии потерял 53 офицера и 3005 нижних чинов, а 3-й гвардейский пехотный полк — 17 офицеров и 2116 нижних чинов — т. е. части фактически поменяли свой боевой состав. Австро-венгерские части были потрепаны еще до начала сражения. Так, по австрийским данным, 6-й армейский корпус только в боях 3 июля 1915 г. потерял 4,7 тыс. человек (в том числе 1,2 тыс. убитыми) [18]. Наступательный напор группы армий А. Макензена постепенно выдыхался.
В ходе Грубешовской операции русские войска захватили до 5000 пленных, несколько орудий, не менее 15 пулеметов. Ю. Н. Данилов охарактеризовал эти бои как затяжные и очень упорные, нередко доходившие до рукопашной и дорого обходившиеся обеим сторонам. Русские постепенно отходили на южном участке Передового театра - на север, на Люблин и Холм, продолжая оспаривать у противника каждый шаг [19].
На втором этапе «Летних стратегических Канн» на северном фасе «польского балкона» Наревская операция [20] решала судьбу Варшавы. Германцы не смогли добиться главной цели — пробиться к Седлецу. В ходе 11-дневных упорнейших боев вражеская группировка смогла лишь захватить несколько плацдармов на левобережье р. Нарев. Задачей русских армий была оборона - для выигрыша времени, необходимого для отхода 2-й и части сил 4-й армий из центральной Польши. Наревская операция характеризовалась значительной протяженностью фронта (свыше 140 км) и обилием естественных преград (заболоченные участки местности, рр. Нарев, Бобр и др.). В ходе нее русские войска захватили до 2000 пленных и несколько пулеметов.
В то же время в ходе Люблин-Холмской оборонительной операции [21] южная «клешня» «Летних стратегических Канн» также была остановлена. Люблин-Холмская операция стала важнейшей оборонительной операцией русских войск в ходе кампании 1915 г. Трофеями русских стали до 5000 пленных, 36 орудий, до 10 пулеметов.
Командующий 12 А генерал от инфантерии А. Е. Чурин
Командующий 4 А генерал от инфантерии А. Е. Эверт
Пока армии, находившиеся на флангах «польского балкона» сдерживали неприятеля, войска в центральной Польше 21 июля оставили Варшаву и медленно отходили на железнодорожную линию Соколов–Седлец–Луков. К концу этого месяца войска Северо-Западного фронта отошли на фронт Осовец–Дрогичин–Влодава–Турийск, чем была решена участь крепости Новогеоргиевск.
Замысел неприятеля устроить стратегический «котел» для русских войск в Польше провалился. Огромная брешь в центре Восточного фронта могла иметь катастрофические оперативно-стратегические последствия, приведя к скорейшему свертыванию участия России в мировой войне. Русские армии вышли из «мешка» Передового ТВД. Стратегический откат русских войск осуществлялся по плану и был связан с решением важнейших экономико-стратегических задач, из которых главная — отход войск и эвакуация ресурсов из «польского балкона».
Схема 6. «Польский балкон» на фоне общей картины Восточного фронта к концу июня 1915 г. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932
Схема 7. Боевая диспозиция русской южной группы армий СЗФ и ее противника на южном фасе «польского балкона» к началу Люблин-Холмской операции. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932
Но утрата Польского ТВД оказала крайне негативное влияние на обстановку на всем австро-германском фронте: была нарушена связность Восточного фронта и в значительной степени подорвана маневроспособность русской Действующей армии, в значительной степени базировавшаяся на польской сети железных дорог.
Схема 8. Восточный фронт летом 1915 г. Корольков Г.К. Несбывшиеся Канны. М., 1926
Схема 9. Варшавский фронт к 15 июля 1915. Washburn S. Victory in Defeat. London, 1916
Примечания.
12. Вторая Праснышская операция 07. 02. — 17. 03. 1915 г. — оборонительно-наступательная операция 1-й (ген. от кавал. А. И. Литвинов; 10 пех., 6,5 кавал. див.; 100000 штыков, свыше 500 ор.) и 12-й (ген. от кавал. П.А. Плеве; 13,5 пех., 2,5 кавал. див.; 150000 штыков, до 700 ор.) армий СЗФ против 12-й и 8-й армий германского Восточного фронта (армейская группа ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица — 12 пех. и 2 кавал. див.; до 140000 штыков, до 1000 ор.). См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7; Хольмсен И. А. Указ. соч.; Состав германских мобилизованных полевых корпусов, кавалерийских дивизий и резервных корпусов (по сведениям к 1 марта 1915 года); Борисов А. Д. Праснышская операция.
13. Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 7. S. 257.
14. Третья Праснышская операция — оборонительная операция 1-й (ген. от кавал. А.И. Литвинов) (при поддержке корпуса 12-й А) армии СЗФ против армейской группы ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица (12 А) германского Восточного фронта 30. 06. — 05. 07. 1915 г. Соотношение сил — 177000 немцев (14 пех. див.) против 107000 русских (8 пех. див.) и 1256 германских орудий против 377 русских. В ходе сражения М.-К.-В. фон Гальвиц получил еще 4 дивизии из состава 9-й армии, а количество его орудий возросло до 1382. См.: Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Berlin, 1932; Корольков Г. К. Праснышское сражение.
15. Корольков Г. К. Указ. соч. С. 138.
16. Операция 3-й армии (ген. от инфант. Л. В. (П.) Леш; 16 пех., 2 кавал. дивизии; до 200000 штыков, до 800 ор.) СЗФ и группы армий (11-я германская и 4-я австро-венгерская армии) ген.-фельдм. А. фон Макензена (28 пех., 1,5 кавал. див.; свыше 300000 штыков, свыше 2000 ор.) 4-9 июля 1915 г., развернувшаяся на люблинском стратегическом направлении. См.: Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II. Wien, 1931; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Состав германской армии по сведениям к 1 мая 1915 г. Варшава, 1915; Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.
17. Операция между 13-й армией СЗФ (ген. от инфант. В. Н. Горбатовский; 13 пех. и 5 кавал. див.; до 150000 человек, свыше 600 ор.) и германской Бугской (ген. пехоты А. фон Линзинген; 8 пех. и 1 кавалерийская дивизии; около 100000 человек, свыше 600 ор.) и австро-венгерской 1-й (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог; 6 пех., 2 кавал. див.; свыше 70000 человек, свыше 400 ор.) армиями, развернувшееся 2–8 июля 1915 г. в районе г. Грубешов. См.: РГВИА. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 116; Оп. 2. Д. 33; Бои на Западном Буге летом 1915 года. Обработано по официальным данным германского Генерального штаба; Бои Бугской армии. Выдержки // Вестник Волынца. Белград. 1932. № 8-9; Der Grosse Krieg. Die Kampfe der Bugarmee. Oldenburg, 1918; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8. Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.
18. Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. B. II. S. 624.
19. Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914 - 1915 гг. Берлин, 1924. С. 360.
20. Операция 10. – 20. 07. 1915 г. между 1-й (ген. от кавал. А.И. Литвинов; 14,5 пех., 3 кавал. див.; 150000 человек, свыше 700 ор.) и 12-й (ген. от инфант. А. Е. Чурин; 8 пех. див., 1 кавал. бриг.; около 100000 чел., до 400 ор.) армиями СЗФ и германскими 8-й армией (ген. артил. Ф. фон Шольц; 5 пех. див., кавал. бриг.; 60000 человек, около 400 ор.) и армейской группой ген. артил. М.-К.-В. фон Гальвица (15,5 пех. див., кавал. бриг.; 180000 человек, до 1100 ор. См.: РГВИА. Ф. 2220. Оп. 1. Д. 159, 160; Ф. 5265. Оп. 1. Д. 4, 5; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г. К. Несбывшиеся Канны.
21. Операция 3-й (ген. от инфант. Л. В. (П.) Леш; 14,5 пех., 1,5 кавал. див.; 200000 человек, до 700 ор.), 4-й (ген. от инфант. А. Е. Эверт; 8 пех., 2 кавал. див.; до 100000 человек, до 350 ор.) и 13-й (ген. от инфант. В. Н. Горбатовский; 14 пех., 3 кавал. див.; до 200000 человек, до 700 ор.) армий СЗФ против германских 11-й (ген.-фельдм. А. фон Макензен), Бугской (ген. пехоты А. фон Линзинген), австро-венгерских 1-й (фельдцейхмейстер П. Пухалло фон Брлог) и 4-й (ген. пехоты эрцгерцог Иосиф Фердинанд) армий (всего 35 пех., 2 кавал. див.; свыше 500000 штыков, свыше 2500 ор.) при поддержке армейской группы ген.-полк. Р. фон Войрша (5 пех., 1 кавал. див; до 60000 штыков, свыше 350 ор.) 9–22 июля 1915 г. См.: РГВИА. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 116; Оп. 2. Д. 33; Ф. 2279. Оп. 1. Д. 222; Ф. 3352. Оп. 1. Д. 56; Бои на Западном Буге летом 1915 года; Бои Бугской армии. Выдержки // Вестник Волынца. Белград. 1932. № 8-9; Der Grosse Krieg; Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. B. II; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914–1918. В. 8; Стратегический очерк. Ч. 4; Корольков Г.К. Несбывшиеся Канны.
122-мм гаубица в бою. ГАСО
Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей
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