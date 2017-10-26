18:15 26 октября

Американская сторона не собирается углублять контакты с МО РФ по Сирии

США высоко оценивают уровень контактов с ВКС РФ в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их, передает РИА Новости заявление представителя Центрального командования США (CENTCOM) полковника Джона Томаса.

Дональд Трам при посещении Центрального командования ВС США на базе ВВС "Макдилл".

Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости,
сказал Томас агентству.


Он также выразил уверенность, что в случае появления новых проблем в Сирии между военными двух стран, «есть механизм по их решению».

Он (механизм) чрезвычайно эффективен. Мы действительно сделали хорошую работу по предотвращению конфликтов, и это касается обеих сторон, которые разделяют ответственность и говорят друг с другом при необходимости,
сказал полковник.

При этом Томас напомнил, что контакты эти касаются только предотвращения конфликтов, и не более. Американское законодательство «запрещает сотрудничать каким-либо образом с русскими».

Ранее в западной коалиции сообщили о двух очных встречах на уровне генералов для обсуждения мер по предотвращения конфликтов. Известно, что переговоры состоялись за пределами Ирака и Сирии. Командование коалиции не исключило, что может последовать новая встреча, но не уточнило, где и когда она может пройти.

Мы не говорим о них (встречах) заранее. Это не стандартные встречи, они проводятся по необходимости… Сейчас мы довольны тем, что у нас есть этот механизм на уровне трехзвездных генералов, которые могут, если надо, помочь (в решении вопросов между США и РФ),
сказал Томас, отвечая на вопрос о возможности новой очной встречи российских и американских военных.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. NIKNN Сегодня, 15:54
    Американское законодательство «запрещает сотрудничать каким-либо образом с русскими»
    Длин у них это уже в конституции прописано что ли... fool
    NIKNN
    1. 79807420129 Сегодня, 15:57
      Цитата: NIKNN
      Длин у них это уже в конституции прописано что ли...
      Николай hi Это прописно скорей всего для Трампа,клоуну шаг вправо,шаг влево грозит импичментом. hi
      79807420129
      1. NIKNN Сегодня, 16:02
        Цитата: 79807420129
        для Трампа,клоуну шаг вправо,шаг влево грозит импичментом.

        Ну скрее всего, ато belay
        hi
        NIKNN
        1. Сергей-8848 Сегодня, 16:12
          Уважаемые NIKNN и 79807420129!
          С уважением к вашим заработанным звёздам, - постарайтесь писать без ошибок. Здесь не Фейсбук и не Одноклассники. Это - "Военное обозрение".
          Что касается американцев - полковник сказал что-то в микрофон. Сказал он это для внутреннего американского потребления. Если будет говорить дальше без ошибок, получит бригадного генерала. Информации - 0.
          Сергей-8848
          1. Pirogov Сегодня, 16:30
            Цитата: Сергей-8848
            С уважением к вашим заработанным звёздам, - постарайтесь писать без ошибок. Здесь не Фейсбук и не Одноклассники. Это - "Военное обозрение"

            Вы хотите выглядеть самым грамотным ? Или у Вы учительница русского языка и литературы ,раз везде ищите ошибки ? Проще нужно быть .
            Pirogov
            1. Сергей-8848 Сегодня, 16:39
              Лапочка мой, благоговеющий за право совершать ошибки - не в ошибках дело, а в отношении к тем, кто вынужден читать выложенные кривые посты.
              Сергей-8848
              1. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 16:07
      Ну,не в конституции,а в принятых законах в последнее время.Если без юмора.А так,ну не хотите как хотите.На вас свет клином не сошелся.Хотя вы считаете обратное(ну прям "наполеоны"...в палате дурдома)
      Цитата: NIKNN
      Американское законодательство «запрещает сотрудничать каким-либо образом с русскими»
      Длин у них это уже в конституции прописано что ли... fool
      210окв
      1. NIKNN Сегодня, 16:11
        Цитата: 210окв
        ну прям "наполеоны"...в палате дурдома

        Ну посмотрим , чья возьмет...Наши бюрократы самые в мире, любой закон запихаю в зад... smile
        NIKNN
    3. Primoos Сегодня, 16:25
      Новые проблемы всенепременно появятся и старые никуда не делись. Идите вы, исключительные, на кол со своими углублениями. Про меж собой там, в коалиции углубляйтесь.
      Primoos
      1. NIKNN Сегодня, 16:27
        Цитата: Primoos
        Про меж собой там, в коалиции углубляйтесь.

        laughing С этим у них строго...толлерантность... request
        NIKNN
        1. Primoos Сегодня, 16:31
          И лгбтошность !
          Primoos
  2. 79807420129 Сегодня, 15:55
    Да не очень то мы и расстроены,и того что есть хватает.
    79807420129
    1. Partyzan Сегодня, 16:13
      Цитата: 79807420129
      Да не очень то мы и расстроены,и того что есть хватает.

      в 90-х уже науглублялись, хватит
      Partyzan
  3. Mavrikiy Сегодня, 15:57
    США высоко оценивают уровень контактов с ВКС РФ в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их, я тоже не вижу. Да и не хочу.
    Mavrikiy
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:58
    Баба с воза -"калибры " точнее lol !!!Мы это переживем!!! hi
    Геркулесыч
  5. Sergey53 Сегодня, 16:02
    Можно и их бы прикрыть. Пускай подёргаются.
    Sergey53
  6. Egorovich Сегодня, 16:05
    Да от матрасников толку в Сирии никакого, только один ущерб сирийцам наносят, да бармалеев нянчат совместно со своими союзничками. Гнать нужно полосатых и иже с ними поганой метлой из САР.
    Egorovich
    1. Лелёк Сегодня, 18:01
      Цитата: Egorovich
      Гнать нужно полосатых и иже с ними поганой метлой из САР.


      Привет. Беда в том, что "гналка" у нас тонковата. Америкосы в наглую влезли в Сирию и уходить оттуда не намерены. Более того, они активно расширяют и укрепляют свои базы на северо-востоке и востоке Сирии (5 баз на границах с Ираком и Иорданией). Чем они там занимаются уже писалось на ВО не единожды - явно антиправительственными (Асаду) делами. Главная их задача - поддерживать бардак и напряжённость, если не на всей, то на части сирийской территории и желательно в районах нефте-газоносных полей. Нанести удар по их базам значит развязать 3-ю мировую, а сами они оттуда не уйдут - это же англо-саксы. yes
      Лелёк
  7. rotmistr60 Сегодня, 16:05
    Не думаю....Не думаю...

    Напрашивается вопрос, а президент Сша вообще о чем-то думает?
    rotmistr60
    1. Partyzan Сегодня, 16:23
      Цитата: rotmistr60
      Не думаю....Не думаю...

      Напрашивается вопрос, а президент Сша вообще о чем-то думает?

      нееа
      Partyzan
      1. rotmistr60 Сегодня, 16:44
        А вы вы этом правы. hi
        rotmistr60
        1. Partyzan Сегодня, 16:45
          Цитата: rotmistr60
          А вы вы этом правы.

          очевидное и вероятное laughing
          Partyzan
    2. Лелёк Сегодня, 18:11
      Цитата: rotmistr60
      Напрашивается вопрос, а президент Сша вообще о чем-то думает?


      hi , Геннадий.
      Могу только предположить, что думает о том, как ещё "покуволдистей" уконтропупить Биллари и чернейшего. А вопросами Ирака, Афганистана и Сирии занимается Д.Мэттис и "политбюро" начальников штабов.
      Лелёк
  8. assa67 Сегодня, 16:14
    и нам достаточно того что есть...не посбивали друг-друга ,значит,протокол по безопасности работает нормуль....
    assa67
  9. Евродав Сегодня, 16:35
    Цитата: rotmistr60
    Не думаю....Не думаю...

    Напрашивается вопрос, а президент Сша вообще о чем-то думает?

    А зачем? В должностной инструкции у него точно нет пункта "Думать"...
    Евродав
  10. Кент0001 Сегодня, 16:54
    Тогда можем без предупреждения всякой шушыры по квадратам работать.
    Кент0001
  11. КОНТОРА-М Сегодня, 17:36
    В 90-х помнится очень плотно с США контактировали (надеялись и верили )...Ну итог все знают, до сих пор восстановиться не можем..Так что гуд бай Америка,без вас воздух чище и дышать легче (не смотря на санкции и прочии провокации)
    КОНТОРА-М
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