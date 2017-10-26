Американская сторона не собирается углублять контакты с МО РФ по Сирии
США высоко оценивают уровень контактов с ВКС РФ в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их, передает РИА Новости заявление представителя Центрального командования США (CENTCOM) полковника Джона Томаса.
Он также выразил уверенность, что в случае появления новых проблем в Сирии между военными двух стран, «есть механизм по их решению».
При этом Томас напомнил, что контакты эти касаются только предотвращения конфликтов, и не более. Американское законодательство «запрещает сотрудничать каким-либо образом с русскими».
Ранее в западной коалиции сообщили о двух очных встречах на уровне генералов для обсуждения мер по предотвращения конфликтов. Известно, что переговоры состоялись за пределами Ирака и Сирии. Командование коалиции не исключило, что может последовать новая встреча, но не уточнило, где и когда она может пройти.
Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости,сказал Томас агентству.
Он также выразил уверенность, что в случае появления новых проблем в Сирии между военными двух стран, «есть механизм по их решению».
Он (механизм) чрезвычайно эффективен. Мы действительно сделали хорошую работу по предотвращению конфликтов, и это касается обеих сторон, которые разделяют ответственность и говорят друг с другом при необходимости,сказал полковник.
При этом Томас напомнил, что контакты эти касаются только предотвращения конфликтов, и не более. Американское законодательство «запрещает сотрудничать каким-либо образом с русскими».
Ранее в западной коалиции сообщили о двух очных встречах на уровне генералов для обсуждения мер по предотвращения конфликтов. Известно, что переговоры состоялись за пределами Ирака и Сирии. Командование коалиции не исключило, что может последовать новая встреча, но не уточнило, где и когда она может пройти.
Мы не говорим о них (встречах) заранее. Это не стандартные встречи, они проводятся по необходимости… Сейчас мы довольны тем, что у нас есть этот механизм на уровне трехзвездных генералов, которые могут, если надо, помочь (в решении вопросов между США и РФ),сказал Томас, отвечая на вопрос о возможности новой очной встречи российских и американских военных.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти