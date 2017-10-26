Американская сторона не собирается углублять контакты с МО РФ по Сирии

Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости,

Он (механизм) чрезвычайно эффективен. Мы действительно сделали хорошую работу по предотвращению конфликтов, и это касается обеих сторон, которые разделяют ответственность и говорят друг с другом при необходимости,

Мы не говорим о них (встречах) заранее. Это не стандартные встречи, они проводятся по необходимости… Сейчас мы довольны тем, что у нас есть этот механизм на уровне трехзвездных генералов, которые могут, если надо, помочь (в решении вопросов между США и РФ),