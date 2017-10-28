В Арктику идет «демократия»...

Сегодня Арктика представляет собой один из самых интересных и перспективных регионов для осуществления мирных научных исследований и инновационной деятельности.Так, выступая 29 марта этого года на заседании «Арктика - территория научного сотрудничества», известный российский полярник Артур Чилингаров отметил, что именно научные исследования играют ключевую роль в развитии Арктики.Однако для некоторых стран и в первую очередь для США, Арктика сегодня является прежде всего инструментом экономической безопасности. Эксперты отмечают, что это связано прежде всего с тем, что на сегодняшний день Арктика содержит около 30 проц. всех полезных ископаемых на Земле, и кто будет владеть ей — тот будет определять всю последующую экономическую политику в мире. Речь идёт не о региональном влиянии, а о глобальном, и США это понимают. Поэтому всеми силами будут пытаться закрепить арктическое пространство за собой, не учитывая мнения и игнорируя всякое сотрудничество с такими крупными игроками как Россия, называя деятельность Москвы в Арктике как дестабилизирующую.Кроме экономической составляющей, регион сохраняет для Вашингтона и важное стратегическое военное значение, прежде всего для ядерного подводного флота. С позиций на северо-востоке Баренцева моря американские субмарины могут поразить большинство важных целей, так как тут пролегают кратчайшие траектории для баллистических ракет, направленных из восточного в западное полушарие.Еще в 2009 году Вашингтон опубликовал Директиву по арктической политике США. В ней отмечается, что "в Арктике США имеют широкие интересы в сфере национальной безопасности и готовы действовать независимо, либо в союзе с другими государствами по защите этих интересов".Положения арктической стратегии последовательно реализуются в практической политике. Об этом говорят планы по увеличению военной спутниковой группировки США, нацеленной на Арктику.В настоящее время США стремятся всеми силами максимально реализовать принцип свободы мореплавания и хозяйственной деятельности, поскольку США не участвуют в конвенциях ООН по морскому праву, дающих возможность оформить претензию в спорных ситуациях по разделу шельфа.Также стоит отметить, что США хотят изменить статус Северного морского пути, проходящего вдоль арктического побережья России, на международный. В случае реализации этих планов РФ не только лишится значительных доходов за пользование маршрутом другими государствами, это объективно повысит военно-стратегическую уязвимость РФ с северного направления.Эксперты отмечают и разные подходы Москвы и Вашингтона к ведущей региональной организации - Арктическому совету. Если Россия заинтересована в расширении полномочий Совета, то в Директиве прямо говорится, что США считают Совет только форумом для обсуждения и выступают против придания ему статуса международной организации, вырабатывающей обязательные для исполнения решения. Это может означать лишь одно - Вашингтон хочет как всегда решать вопросы международного уровня самолично, без всякого участия других стран и игнорируя их интересы.Таким образом, в арктической стратегии США оставляют за собой право действий не просто в одностороннем порядке, но и осуществлять контроль пространств Арктики за пределами юридически обоснованных разграничительных линий, при этом нарушая и игнорируя интересы других стран, в том числе и России.Сегодня уже для многих очевидно, что США строят планы по экономической экспансии и милитаризации Арктики и, по мнению некоторых американских политологов, в ближайшие годы способны утвердиться в этом регионе в военном, политическом и экономическом плане. Однозначно, что Вашингтон желает «отхватить» огромный кусок от территории, которая по праву должна принадлежать России, и уже не для кого не секрет, что цель Штатов – безусловное доминирование в Арктике.Стоит только догадываться, что произойдет с регионом, его уникальностью и первобытностью, когда США придет устанавливать там стою «демократию».