Соратник Яроша анонсировал обстрел Крыма украинскими ракетами

Мы, в принципе, развиваем ракетную программу (...). По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения (...). Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить

Командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии (создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», которую ранее возглавлял депутат Рады Дмитрий Ярош) Владислав Литвин заявил, что Киев начнет возврат Крыма с ракетных ударов по полуострову. Об этом он сказал в опубликованном в четверг, 26 октября, интервью изданию «Апостроф».По его словам, Украина имеет развитую ракетную отрасль, которая уже может запускать ракеты на дальние дистанции с высокой точностью попадания в цель. В связи с этим Киев, развязав войну в Крыму, не будет вводить пехотные войска на полуостров, а начнет стрелять по военным базам России ракетами.— высказал мнение боевик.В мае президент Украины Петр Порошенко посетил в Одесской области испытания новейшей украинской ракеты. Боевая ракета, испытания которой демонстрирует Киев, представляет собой управляемый вариант снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Украинские разработчики присвоили ей название «Ольха».Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается результаты плебисцита. Москва со своей стороны указывает на то, что процедура вхождения региона в состав РФ соответствовала нормам международного права, передает "Лента.ru"