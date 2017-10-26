18:11 26 октября

Соратник Яроша анонсировал обстрел Крыма украинскими ракетами

Командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии (создана на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», которую ранее возглавлял депутат Рады Дмитрий Ярош) Владислав Литвин заявил, что Киев начнет возврат Крыма с ракетных ударов по полуострову. Об этом он сказал в опубликованном в четверг, 26 октября, интервью изданию «Апостроф».

Соратник Яроша анонсировал обстрел Крыма украинскими ракетами


По его словам, Украина имеет развитую ракетную отрасль, которая уже может запускать ракеты на дальние дистанции с высокой точностью попадания в цель. В связи с этим Киев, развязав войну в Крыму, не будет вводить пехотные войска на полуостров, а начнет стрелять по военным базам России ракетами.


Мы, в принципе, развиваем ракетную программу (...). По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения (...). Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить
— высказал мнение боевик.

В мае президент Украины Петр Порошенко посетил в Одесской области испытания новейшей украинской ракеты. Боевая ракета, испытания которой демонстрирует Киев, представляет собой управляемый вариант снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Украинские разработчики присвоили ей название «Ольха».

Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается результаты плебисцита. Москва со своей стороны указывает на то, что процедура вхождения региона в состав РФ соответствовала нормам международного права, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 65

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  1. 210окв Сегодня, 16:18
    В очереди на кладбище это ушлепство....Вчера одного подобного чуть чуть не отправили к горячо им любимому Бандере.А вообще подобное надо закапывать в безымянных могилах.
    210окв
    1. Primoos Сегодня, 16:22
      Полностью сформировавшийся дэбил.
      Primoos
      1. 210окв Сегодня, 16:24
        Надо будет организовать тотализатор на тему...Сколь долго проживут эти...после таких заявлений...
        210окв
        1. Forcecom Сегодня, 16:39
          После заявлений проживет долго, а вот после реализации заявлений - возникают варианты.
          Forcecom
          1. Чёрный Сегодня, 16:43
            Цитата: Forcecom
            а вот после реализации заявлений - возникают варианты

            ...в даном случае будет БЕЗ ВАРИАНТОВ smile
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 16:47
              Это они себя так подбадривают , а у самих одно - только бы Россия не ответила.
              cniza
              1. Владимир16 Сегодня, 16:50
                каких-то новых вещей теоретически должно хватить

                Теоретически ты человек... А по факту мразь.
                Это я том существе, которое сказало о ракетных ударах по Крыму. Писать имя этой мрази западло.
                Владимир16
              2. ПалБор Сегодня, 17:51
                К сожалению,они только и ждут,чтоб Россия робко,несмело ответила парой ракет Точка-У.Визгу будет,о-ой!
                ПалБор
            2. Partyzan Сегодня, 16:47
              Цитата: Чёрный
              .в даном случае будет БЕЗ ВАРИАНТОВ

              вот тут вы правы
              Partyzan
          2. 79807420129 Сегодня, 16:43
            Цитата: Forcecom
            а вот после реализации заявлений - возникают варианты.

            Там вариант будет один мочить их ответными залпами,ракетный обстрел это уже обьявление войны. hi
            79807420129
            1. cniza Сегодня, 16:49
              Нет у них никаких ракет , но по бредовой лавочке бед могут натворить.
              cniza
              1. arane Сегодня, 17:01
                Цитата: cniza
                Нет у них никаких ракет , но по бредовой лавочке бед могут натворить.

                Ракетная атака крыма украиной - лучший подарок для России!
                arane
              2. LSA57 Сегодня, 17:13
                Цитата: cniza
                Нет у них никаких ракет , но по бредовой лавочке бед могут натворить

                обойдутся без ракет. у хозяев выклянчат чудо оружие
                LSA57
                1. cniza Сегодня, 17:28
                  Пусть продолжают в это верить и надеяться , что им такое " оружие " подарят.
                  cniza
                  1. LSA57 Сегодня, 17:43
                    Цитата: cniza
                    Пусть продолжают в это верить и надеяться , что им такое " оружие " подарят.

                    а у них ужо и своё ядрёное есть...
                    LSA57
                    1. cniza Сегодня, 17:45
                      В соц. сетях можно найти много всякого , разного и нужного оружия для скакунов. lol
                      cniza
                      1. LSA57 Сегодня, 18:02
                        Цитата: cniza
                        В соц. сетях можно найти много всякого , разного и нужного оружия для скакунов.

                        вот там он и нашёл ракеты....
                        LSA57
          3. Ююка Сегодня, 16:57
            Цитата: Forcecom
            После заявлений проживет долго, а вот после реализации заявлений - возникают варианты.


            а зачем ждать реализации?? belay
            Ююка
      2. oleg-gr Сегодня, 16:25
        Борзеют бандерлоги. Расслабились. Видимо давно в ЛДНР им по сусалам не стучали.
        oleg-gr
      3. 79807420129 Сегодня, 16:32
        Цитата: Primoos
        начнет стрелять по военным базам России ракетами

        Просто сказочный идиет, laughing
        79807420129
      4. Чёрный Сегодня, 16:43
        Цитата: Primoos
        Полностью сформировавшийся дэбил.

        я бы сказал...половозрелый! дэбил!...проверенно Ляшко... wassat
        Чёрный
      5. Кент0001 Сегодня, 17:17
        Причем с рождения. Полностью сформированный.
        Кент0001
    2. vorobey Сегодня, 16:22
      Цитата: 210окв
      В очереди на кладбище это ушлепство....


      в очереди на вооссоединение украины с Крымом и Россией. laughing

      Во время войны на балканах наши не дошли 10 км до Стамбула - остановились.. во время второй грузино абхазской остановились перед Тбилиси... бог троицу любит.. в этот раз перед Львовом наверное будет... предположение лишь... laughing
      vorobey
      1. 210окв Сегодня, 16:26
        Вы что?Собираетесь с такими брататься?в очереди на вооссоединение украины с Крымом и Россией.
        Цитата: vorobey
        Цитата: 210окв
        В очереди на кладбище это ушлепство....


        в очереди на вооссоединение украины с Крымом и Россией. laughing

        Во время войны на балканах наши не дошли 10 км до Стамбула - остановились.. во время второй грузино абхазской остановились перед Тбилиси... бог троицу любит.. в этот раз перед Львовом наверное будет... предположение лишь... laughing
        210окв
        1. vorobey Сегодня, 16:37
          Цитата: 210окв
          Вы что?Собираетесь с такими брататься?в очереди на вооссоединение украины с Крымом и Россией.


          во первых я от них и не отказывался... люлей отвесить призывал , и де рьмом накормить тоже.. wink но не отказывался.. утверждал и буду стоять на своем Киев мать городов Русских.. (поковыряйте архив что я говорил о перспективах украины в 13-14 годах) и не зря сказал что перед Львовом остановимся... laughing ну а там выбор есть у каждого на самоопределение..
          vorobey
      2. oldseaman1957 Сегодня, 16:34
        Цитата: vorobey
        бог троицу любит.. в этот раз перед Львовом наверное будет... предположение лишь...
        - Только на немецкой границе, через Польшу! Польша - первая виновница в этой заварухе, и за свои косяки должна ответить сполна!
        oldseaman1957
        1. vorobey Сегодня, 16:52
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: vorobey
          бог троицу любит.. в этот раз перед Львовом наверное будет... предположение лишь...
          - Только на немецкой границе, через Польшу! Польша - первая виновница в этой заварухе, и за свои косяки должна ответить сполна!


          господи какой же вы злой.. laughing ну оставвьте где жить кастрюлеголовым... нам их ненадо
          vorobey
    3. Pirogov Сегодня, 16:22
      Цитата: 210окв
      В очереди на кладбище это ушлепство..

      Да это ясно . Тут дело в другом ,что такие животные могут действительно пустить ракету ,а потом последует ответ и за эту сволочь пострадают невинные гражданские люди с обоих сторон. А господин Лавров всё озабоченность выражает.........
      Pirogov
      1. volodya Сегодня, 16:27
        Цитата: Pirogov
        А господин Лавров всё озабоченность выражает.........

        Наши всё предлагают с ними разговаривать, а с кем там разговаривать? Пока нескем!Когда по башке получат,вот тогда можно и разговаривать!
        volodya
      2. vorobey Сегодня, 16:29
        Цитата: Pirogov
        А господин Лавров всё озабоченность выражает.........


        а Вы не переживайте... господин Лавров свой хлебушек не зря кушает.. На этих ушлепков в Европе уже несколько иначе смотрят.. и если ракета полетит.. то никто даже не пискнет в адрес \России за ее ответку .. так как только рады избавиться от нерентабельного актива... это же не три года назад... но ракеты на Крым так и останутся в воспаленных мозгах таких дегенератов..
        vorobey
    4. himRa Сегодня, 16:23
      Цитата: 210окв
      В очереди на кладбище это ушлепство....Вчера одного подобного чуть чуть не отправили к горячо им любимому Бандере.А вообще подобное надо закапывать в безымянных могилах.

      Высказывание для лохлов...!...
      himRa
    5. himRa Сегодня, 16:28
      Коллега,это намеренный вброс...даже этот даун понял что в прямую с нациками быть связанным нельзя и отскочил в сторону...
      Билый тоже много чего говорил....
      himRa
    6. sir_obs Сегодня, 16:58
      Надо поторопится с отправкой жтих героев потназначению, не дай Бог оно начнет размножаться,
      sir_obs
    7. LSA57 Сегодня, 17:06
      Цитата: 210окв
      .А вообще подобное надо закапывать в безымянных могилах.

      в могилах саморучно ими вырытыми в Чёрном море. пусть дело рух их предков не апропадает
      LSA57
  2. Ferdinant Сегодня, 16:21
    Очередной ушлепок
    Ferdinant
  3. Reinhard Сегодня, 16:22
    Бред какой-то!
    Reinhard
    1. LSA57 Сегодня, 17:16
      Цитата: Reinhard
      Бред какой-то!

      не бред. у них и пусковые установки есть
      LSA57
  4. Hexagon Сегодня, 16:24
    Ну по сути большего подарка РФ трудно представить. Будет возможность закончить этот дебелизм за месяц.
    Hexagon
    1. 210окв Сегодня, 16:29
      Нет.Это было возможно в 14,15 годах.Теперь придется попотеть если что.И пот этот будет с кровью.
      Цитата: Hexagon
      Ну по сути большего подарка РФ трудно представить. Будет возможность закончить этот дебелизм за месяц.
      210окв
      1. Hexagon Сегодня, 16:32
        в принципе согласен. Но очень многие отойдут в сторону, у нас тут "моя хата с краю" сработает неплохо. Особенно если поросенок сдры....нет в лондон, а нациков всеравно прийдется зачищать, что сейчас что тогда. Правда стволов у них сейчас прилично поболее, да и натренировали их матрасы.
        Hexagon
        1. Albert1988 Сегодня, 17:01
          Цитата: Hexagon
          Правда стволов у них сейчас прилично поболее, да и натренировали их матрасы.

          Поверьте - калибрам, искандерам и большой номенклатуре авиационных боеприпасов плевать, насколько они там натренированы и кем и сколько у них теперь там стволов...
          Albert1988
      2. игорка357 Сегодня, 16:53
        Серьезно?Что с кровью даже не сомневаюсь,но вот ой-ли с большой?Грызунам вон и стволы давали,и обучали..и что вышло?Ну пусть месяц-два..уверенных ударов,и интенсивных операций ССО..как только пять-десять главных клоунов положат,остальные разбегутся...Да и как только РФ долбанет по каклам..там уж ЛДНР то попрут на них во весь опор,можете быть уверенны!
        игорка357
  5. Комментарий был удален.
    1. 210окв Сегодня, 16:30
      С "Дзена" взяли там это второй день висит.А вообще Вы правы.
      Цитата: Jackyun
      Просто растолкуйте мне, за ким уем здесь рекламировать бред обкуренного скакуаса?
      210окв
  6. Черный_Ватник Сегодня, 16:25
    Вот уж клоуны. Только повод пусть дадут, ага.
    Нынче любой бред из палаты №6 является новостью?
    Черный_Ватник
  7. Холуай Сегодня, 16:28
    Это да,наш головняк. Но что Тогда останется от Украины? Это будет ....разруха одна
    Холуай
  8. Siegen Сегодня, 16:28
    У батьки Лукашенко - "Полонез", а у Порошенко "Ольха".
    И все анонсируют. Сперва у меня в голове было другое слово - но смысл близкий... fellow sad
    Siegen
  9. Шепчущий в ночи Сегодня, 16:29
    Искрометный персонаж, однозначно!))
    Шепчущий в ночи
  10. pvv113 Сегодня, 16:32
    С точки зрения математики отчетливо видна обратно пропорциональная зависимость: чем меньше ума, тем больше агрессии hi
    pvv113
  11. Геркулесыч Сегодня, 16:34
    Он как и все имеющие хоть какую-то властенку, даже не власть -вякнут гадость против России, но за свои слова ответить, или их подтвердить делом кишка ох как тонка! Короче, гавкает на всю длину поводка, когда будка близка, и те на кого гавкает лай этот пока что игнорируют.
    Геркулесыч
  12. dm_Россия Сегодня, 16:34
    Украина имеет развитую ракетную отрасль, которая уже может запускать ракеты на дальние дистанции с высокой точностью попадания в цель.

    На дальние дистанции??? Надо географию повторить
    dm_Россия
  13. assa67 Сегодня, 16:35
    эти вопли раздаются как только в Крыму С-400 появились...какой-то церозник ,помню,вопил,что пока не разместили москали ПВО надо Точкой-У лупить по Севастополю....а она бабах и уже стоит....
    Цитата: Pirogov
    Тут дело в другом ,что такие животные могут действительно пустить ракету ,а потом последует ответ и за эту сволочь пострадают невинные гражданские люди с обоих сторон. А господин Лавров всё озабоченность выражает.........

    думаю,что Крым прикрыт надежно...а вот диверсанты могут вполне просочиться...
    assa67
  14. gukoyan Сегодня, 16:42
    Эххх, надеюсь его найдут в палатке с ледорубом в голове)
    gukoyan
  15. rotmistr60 Сегодня, 16:42
    Владислав Литвин заявил, что Киев начнет возврат Крыма с ракетных ударов по полуострову

    Точно также как они уже четвертый год сдерживают "российские полчища" от вторжения в Европу. Больному, а тем более на голову только больница, а в данном случае психушка.
    rotmistr60
  16. Sergey53 Сегодня, 16:46
    Мечты-мечты в чём ваша сладость.Так думкой богатив.
    Sergey53
  17. резервист Сегодня, 16:47
    Крым. Нам чужого не надо, но и своё мы не отдадим, чьё бы оно ни было... am
    резервист
  18. Не либероид Русский Сегодня, 16:56
    видать горилки перебрал лишко, ишь как раздухарился
    Не либероид Русский
  19. zzdimk Сегодня, 16:57
    Вспомнился обезъяноид из мультфильма "Мадагаскар" со своей фразой: "может, мы их какашками закидаем?"
    zzdimk
  20. Аспид 57 Сегодня, 16:58
    Идиоту"боевая слава" ХАМАСа и Хезбаллы покою не даёт! Тоже в ракетчики поиграть захотелось! Только ведь Россия не Израиль, тут сопли жевать не станут!
    Аспид 57
    1. gml Сегодня, 17:49
      Только ведь Россия не Израиль, тут сопли жевать не станут!
      Что вы говорите? Тоесть Россия не будет проявлять спокойствие как она Израилю советовала? А здешние Генералы не будут неистовo призывать "А ну чего вы сразу по официальным силам, ить вы не знаете кто стрeльнул"
      gml
  21. Иванов Иван Иваныч Сегодня, 17:03
    Готов оплатить для него ледоруб
    Иванов Иван Иваныч
  22. bk316 Сегодня, 17:22
    Блин, аж целый комбат незаконного вооруженного формирования.
    Я понимаю из генштаба ВСУ кто-нибудь заявление сделал, а тут скоро на ВО будут заявления уборщиц из офиса правосеков печатать.
    bk316
  23. Навигатор 1 Сегодня, 17:30
    Лучше сразу сами в петлю лезте.
    Навигатор 1
  24. КОНТОРА-М Сегодня, 17:31
    Смешные они там в Киеве (хунта которая) все..Такие заявления делают или правда больные на голову?
    КОНТОРА-М
  25. igorra Сегодня, 17:47
    Цитируя нашего президента: черепная коробка есть, головы нет...
    igorra
  26. ARES623 Сегодня, 18:00
    Не думаю, что они реально рискнут, но надеюсь, что заявление попало в накопительное дело поименованного субъекта, которое ведет Генеральная Прокуратура РФ. Придет время и всем воздастся.
    ARES623
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