Breaking Defense об американских и российских беспилотных комплексах

Статья «Armed Robots: US Lags Rhetoric, Russia»:

https://breakingdefense.com/2017/10/armed-robots-us-lags-rhetoric-russia/

Современные вооруженные силы нуждаются в беспилотных системах разных классов, в том числе используемых на суше. В этой области разрабатываются различные новые проекты, часть которых уже была доведена до серийного производства и эксплуатации. Развитие перспективного направления продолжается и закономерно оказывается поводом для беспокойства. Кроме того, эти процессы провоцируют появление тех или иных сравнений техники из разных стран.Развитию беспилотных систем была посвящена недавняя статья американского издания Breaking Defense. 18 октября она опубликовала материал «Armed Robots: US Lags Rhetoric, Russia» за авторством Сидни Дж. Фридберга – младшего. Автор этой статьи посетил недавнюю конференцию Ассоциации армии США (AUSA) и внимательно изучил положение дел в области беспилотной техники. Кроме того, он сделал выводы о развитии представленных проектов, а также оценил известные зарубежные разработки.В начале своей статьи С.Дж. Фридберг напоминает о многочисленных высказываниях американского военного руководства в контексте беспилотных систем. Военачальники утверждают, что искусственный интеллект в будущем изменит облик войны. Тем не менее, на данный момент развитие наземных беспилотных комплексов выглядит гораздо скромнее, чем ожидалось. Большая часть такой техники не отличается большими размерами и не несет вооружение. Более того, американские комплексы уступают не только гипотетическим системам из планов Пентагона, но и реальным «танкоподобным» образцам российской разработки.В 2017 году американская армия потратила на беспилотные и робототехнические комплексы 521 млн долларов. 79% подобных трат было использовано в сфере летательных аппаратов. На закупку наземных комплексов ушло лишь 20,6 миллиона – почти все эти деньги предназначались для приобретения саперной техники. На опытно-конструкторские работы выделили еще 91,4 млн долларов, и 40% этой суммы так же относится к разработкам в области борьбы с взрывными устройствами.Готовя свою статью, автор Breaking Defense пообщался со специалистом Центра военно-морского анализа (CNA) Самуэлем Бендеттом. В ходе выставки, проведенной в рамках конференции AUSA-2017, аналитик увидел множество беспилотных систем разного рода, но большинство этих разработок имеет малые размеры, не оснащается оружием и комплектуется дистанционным управлением. По словам С. Бендетта, это машины-саперы, грузовики, разведчики и иные вспомогательные образцы, но не полноценные боевые роботы.На выставке присутствовали некоторые образцы боевого назначения, однако, как отметил С. Бендетт, они относятся к легким классам – их боевая масса не превышает нескольких сотен фунтов. Единственным исключением из этого (да и то – лишь частичным) оказался образец украинской разработки.Такая специфика выставки огорчила аналитика. Он хотел бы увидеть новые разработки США в категории тяжелых боевых беспилотных систем. К примеру, на прошлогодней конференции Ассоциации армии был представлен дистанционно управляемый мини-танк Armed Robotic Combat Vehicle от компании BAE Systems. Тем не менее, этот проект не имеет однозначных перспектив. Бронемашина ARCV была разработана еще во время создания программы Future Combat Systems и изначально носила название Black Knight. Отказ от проекта FCS имел определенные негативные последствия. В частности, С. Бендетт не смог назвать другой амбициозный проект сравнительно крупной машины, похожий на ARCV.Тем временем российские инженеры ведут работы по ряду направлений и создают новые беспилотные комплексы, в том числе и робототехнические системы размером с танк. С. Бендетт напомнил, что многие из подобных машин хорошо вооружены. Кроме того, Россия постоянно демонстрирует такую технику на своих выставках.Пол Шарр, занимающий пост директора по технологиям и безопасности аналитической организации Center for a New American Security, так же затрагивает тему российских разработок. По его словам, Россия строит целый «зоопарк» из разнообразных беспилотных систем, самые крупные из которых имеют габариты бронетранспортеров. В качестве примера последних П. Шарр упомянул систему «Уран-9» с боевой массой 11 т и 16-тонную машину «Вихрь», построенную на базе БМП-3. Также аналитик напомнил, что российские специалисты в будущем могут создать беспилотную версию основного танка Т-14 «Армата» – и это при том, что его базовый вариант лишь готовится к серийному производству.С.Дж. Фридберг полагает, что большая часть российских проектов в области беспилотных систем является, скорее, рекламным трюком, но не практически применимыми разработками. К примеру, в ходе выставок демонстрируется человекоподобный робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), способный одновременно стрелять из двух пистолетов – по одному в каждом манипуляторе-руке. Более реалистичные машины российской разработки представляют собой обычную бронетехнику, оснащенную системами дистанционного управления.Автор отмечает, что это не полностью автономные роботы. Такие комплексы требуют контроля со стороны человека при помощи отдельного канала связи – так же, как в случае с БПЛА Predator. Подобные образцы техники тоже нуждаются в экипаже, хотя в данном случае люди не должны находиться внутри техники. Дистанционно управляемая машина может быть атакована или парализована. Если же противник сможет взломать систему управления, то ему удастся взять технику под контроль. Все это, как считает автор Breaking Defense, снижает ценность такой техники в контексте борьбы с высокоразвитым противником.Впрочем, ведутся работы и в области искусственного интеллекта. Российские специалисты создали автономную орудийную башню, пригодную для установки на разнообразные машины-носители. Однако, как утверждает С. Бендетт, у этого изделия есть серьезные проблемы с идентификацией объектов; в автономном режиме оно с трудом отличает своих от чужих. При всем этом российские политики нередко упоминают разработки в области автономных боевых систем.Представитель CNA полагает, что российские программы развития беспилотных систем в настоящее время направлены, в первую очередь, на создание автономных комплексов, способных выполнять определенные действия при потере связи с операторским пультом. Впрочем, автоматическое выполнение атаки пока не является целью таких проектов.Разница концепцийС.Дж. Фридберг задает важный вопрос: кто же лидирует в области сухопутных беспилотных комплексов. П. Шарр затруднился ответить, опережает ли Россия Соединенные Штаты в области автономно работающих систем. При этом он отметил, что две страны развивают разные концепции подобной техники.Автор напоминает, что в войне концепции важны так же, как и техника. Так, у Великобритании и Франции в 1940 году было больше танков, чем у Германии, а кроме того, их техника отличалась лучшей броней и вооружением. Однако немецкие войска лучше и грамотнее использовали свою технику. Германия провела длительные и сложные работы по формированию тактики т.н. блицкрига. Она создавала новую технику, а также оснащала ее средствами связи для полноценной координации маневров.По мнению Пола Шарра, в настоящее время в области беспилотной техники наблюдается ситуация, похожая на положение танков в 1919 году. Тогда было очевидно, что танки окажут большое влияние на войну будущего, но никто не мог сказать, как именно этого можно добиться. Точно так же сейчас обстоит дело с беспилотными технологиями и робототехническими комплексами.П. Шарр полагает, что американское военное ведомство действительно думает о необходимости автономных вооруженных беспилотных комплексов, но, по неким причинам, не торопится с развитием этого направления. Даже в отдаленной перспективе планируется создавать только дистанционно управляемые системы. Одновременно с этим российские генералы открыто говорят о желании получить полностью автономные машины.Американский специалист нашел объяснение подобной осторожности США. Он полагает, что одной из предпосылок к ней является этика. В то время, когда «российская армия ровняла с землей Грозный и помогала «бочковым бомбардировкам» Асада в Сирии», целое поколение американских солдат выросло при строгом соблюдении правил войны. Роботы попросту не могут учитывать все тактические и этические нюансы, как это делают люди. Кроме того, искусственный интеллект, не имеющий программы на случай специфической ситуации, может реагировать на нее с ошеломляющей глупостью.Однако этические проблемы могут быть не единственной причиной нынешнего положения дел. П. Шарр опасается, что другой проблемой является банальный недостаток воображения у командования. Так ли сильно генералы интересуются новыми технологиямя, и действительно ли желают внедрять их в армии? Аналитик пока не видит признаков необходимого отношения к этой сфере.Караван мулов и роботизированные грузовикиВ такой ситуации автор задает вопрос: а что же делает армия США? Во время выставки AUSA-2017 внимание посетителей привлекли материалы по программе S-MET (Squad Maneuver Equipment Transport). Требуемый беспилотный аппарат должен представлять собой механического «мула», способного сопровождать пехоту, перевозя ее оружие, боеприпасы, провизию и иные тяжелые грузы. К настоящему времени были представлены несколько прототипов техники с такой возможности: автономный легкий багги, небольшой аппарат с достаточно объемным грузовым отсеком и т.д.Программа S-MET была запущена в апреле прошлого года, и к ней присоединились восемь компаний-разработчиков. Этой осенью восемь прототипов были опробованы в горах и на болотах, после чего были выбраны четыре самых удачных образца. В следующем году они отправятся в армейские части для прохождения эксплуатационных испытаний.Бригадный генерал Дэвид Комар, занимающий один из руководящих постов в организации Army Capabilities Integration Center, рассказал Breaking Defense о сути новой программы. По его словам, изделия S-MET не должны привести к революционным изменениям в работе сухопутных войск, но при этом обязаны облегчить ее. Одновременно с этим армия хочет, чтобы возможности техники соответствовали возможностям людей и не накладывали ограничения на действия подразделений.Д. Комар также отметил, что ряд нужных технологий уже применяется в гражданском секторе, однако там присутствуют не все необходимые идеи. Дело в том, что коммерческие беспилотные системы не нуждаются в снижении шума, способного выдавать их местоположение, а кроме того, обычно не перемещаются по сильно пересеченной местности.Автор напоминает, что эксплуатация беспилотной техники пока приводила к неоднозначным выводам. С. Бендетт отмечает, что малогабаритная техника требует особого внимания со стороны солдат, даже в отсутствии воздействия со стороны противника. Перевернувшаяся машина не сможет самостоятельно вернуться в нормальное положение. Люди могут пройти по разным поверхностям и ландшафтам, в том числе и чрезвычайно трудным для малогабаритной техники. Если робот застрянет или получит повреждения, то людям придется бросить дорогостоящее изделие, либо начать «спасательную операцию», что отнимет время и силы. Подобные проблемы присутствуют во всех новых проектах, и их разработчики должны найти какое-либо решение.Генерал Д. Комар рассказал о самом крупном наземном транспортном средстве США, оснащенном автоматизированными системами. В этом году на испытания выходит многоцелевой автомобиль LFAGR (Leader-Follower Automated Ground Resupply). Такой проект предусматривает доработку автомобилей HEMTT-PLS путем установки специального оборудования. Из грузовиков LFAGR предполагается составлять конвои, возглавляемые машиной с экипажем. Автоматика будет следить за «лидером» и двигаться за ним. Уже в октябре должна состояться демонстрация этого комплекса.По словам генерала, система с лидером и ведомыми машинами ценна даже сама по себе. Она позволяет снизить выполнять имеющиеся задачи с минимальными рисками для личного состава. Кроме того, проект LFAGR закладывает основу для новых разработок разного рода. Он должен привести к появлению новых технологий, которые в дальнейшем помогут при создании автономной техники с возможностью перемещения по сложным ландшафтам, в том числе в составе тактических соединений.С.Дж. Фридберг задал бригадному генералу Д. Комару вопрос о создании вооруженных беспилотных наземных комплексов. Представитель военного ведомства, задумавшись на время, заявил, что Пентагон рассматривает такую возможность. Впрочем, его ответ остался без какой-либо конкретики и без сведений о перспективных проектах.В конце своей статьи «Armed Robots: US Lags Rhetoric, Russia» Сидни Дж. Фридберг – младший цитирует генерала Д. Комара, прокомментировавшего основные положения текущих и перспективных программ. Какие бы изменения не вносились в проекты, какие бы возможности не закладывались в технику и, в конечном счете, в оборонную доктрину – министерство обороны не намерено выводить оператора из систем управления вооруженной техникой. Окончательное решение о применении оружия будет оставаться за человеком.