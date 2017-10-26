С начала года в РФ ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек

Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек.

(Нужно) оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны.

Президент России Владимир Путин провёл встречу со старшим офицерским составом и прокурорскими работниками по случаю их назначения на вышестоящие должности или присвоением им новых званий. Президент коснулся тематики противодействия терроризму в России. Речь, в частности, зашла о работе Федеральной службы безопасности.Заявление главы государства приводит пресс-служба Кремля:Владимир Путин отметил и успешную контрразведывательную работу. По словам президента, только за первое полугодие текущего года, выявлены 200 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Также деятельность 30 кадровых сотрудников разведок зарубежных государств в России пресечена.По словам президента, очень важно умение не только анализировать складывающуюся ситуацию, но и прогнозировать то, что может происходить в различных регионах мира в будущем.Президент:Отдельно глава государства поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Сирии, за мужество, профессионализм и отвагу.