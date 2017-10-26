18:15 26 октября

С начала года в РФ ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек

Президент России Владимир Путин провёл встречу со старшим офицерским составом и прокурорскими работниками по случаю их назначения на вышестоящие должности или присвоением им новых званий. Президент коснулся тематики противодействия терроризму в России. Речь, в частности, зашла о работе Федеральной службы безопасности.

Заявление главы государства приводит пресс-служба Кремля:
Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек.


Владимир Путин отметил и успешную контрразведывательную работу. По словам президента, только за первое полугодие текущего года, выявлены 200 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Также деятельность 30 кадровых сотрудников разведок зарубежных государств в России пресечена.


С начала года в РФ ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек


По словам президента, очень важно умение не только анализировать складывающуюся ситуацию, но и прогнозировать то, что может происходить в различных регионах мира в будущем.

Президент:
(Нужно) оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны.


Отдельно глава государства поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Сирии, за мужество, профессионализм и отвагу.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 8

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  1. 79807420129 Сегодня, 16:55
    Работайте Братья. good
    79807420129
    1. Primoos Сегодня, 17:03
      Кому-то не нравится ВВП, но если заметили, террористическая активность резко пошла на убыль. Помню его слова о санузле. Хорошо сказал, ещё лучше сделал.
      Primoos
      1. КОНТОРА-М Сегодня, 17:20
        Количество ликвидированных чертей , это не показатель ...Главное и самое трудное -это ПРОФИЛАКТИКА! И мы в многонациональной России последнее время живем спокойно относительно..Спасибо нашим спецслужбам! Неплохо работают мужики
        КОНТОРА-М
      2. Щаранский Сегодня, 17:43
        Цитата: Primoos
        террористическая активность резко пошла на убыль.

        что там с телефоннымии звонками о заминировании?
        Щаранский
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:41
      79807420129 hi
      Работайте Братья
      Поддерживаю . Однако нам наши же еще запустят с гастарбайтерами.Парадокс Вроде страна одна.А одни с маниакальной зависимостью к нам везут их из Средней Азии.А другие с ними борются Можно хоть миллион их в год поймать.А сути не изменить.
      Вся ответственность за жизнь наших граждан лежит на наших властях.Которые запускают к нам в страну абсолютно не нужных и мало того опасных для нас чуждой нам культуре.Заменяя россиян дешовыми людскими массами.Из-за границы России
      Наблюдатель2014
  2. assa67 Сегодня, 17:04
    Цитата: 79807420129
    Работайте Братья. good

    и что у нас смертную казнь отменили?.....и взяточники и иже с ними побздехивали
    assa67
    1. сибиралт Сегодня, 17:19
      Смертную казнь у нас не отменяли, а временно приостановили исполнение (чтите УК, как говорил О. Бендер), но "мочить в сортире" без суда и следствия разрешили. Ну, и что страшнее? belay
      сибиралт
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:28
    К сожалению, но число терактов, как и террористов, действующих против России будет только расти, и связано это как с войной в Сирии, и проникновением -возвратом выходцев из нашей страны из рядов игила назад, так и с укроинскими событиями, ибо там тоже готовят террористов против нашей страны! Так что, как говорится, расслабиться рано, дел у наших спецов впереди грамодье.
    Геркулесыч
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