ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 3

Галиция

Примечания

Это ТВД, на котором традиционно для Восточного фронта решалась и решилась судьба кампании.Карпатская битва (январь — 22 апреля 1915 г.)— одна из крупнейших стратегических операций. Она включала в себя совокупность боевых действий, вначале наступательных для Юго-Западного фронта в рамках запланированного Ставкой прорыва на Венгерскую равнину, затем имеющих характер встречного сражения в контексте общей операции австрийцев и германцев по охвату русских в Польше в рамках «Зимних стратегических Канн».Немцы перебросили в Карпаты до 100 тыс. солдат для подкрепления 45 австро-венгерских пехотных дивизий. Русская 8-я армия 23 января захватила Мезо Лаборч, а 26 января 12-й армейский корпус овладел Лупковским перевалом — ключом от Венгерской равнины. 11 марта 24-й армейский корпус овладел главным хребтом Бескид. 16 - 19 марта на Лубененских высотах была разбита австро-венгерская 2-я армия, а в последующие дни отражено контрнаступление австро-венгерской 3-й армии и германского Бескидского корпуса. 30 марта были форсированы Карпаты.Карпатская битва имела важнейшее оперативно-стратегическое значение. Русские войска вышли на Венгерскую равнину, что поставило Германский блок на грань поражения. Пала крепость Перемышль, германские войска на австрийском фронте не смогли ни переломить ход событий в пользу Четверного союза, ни реанимировать деятельность своего австрийского союзника. Вместе с тем операция была не завершена, после чего русские армии перешли к стратегической оборонеБитва за Карпаты — наиболее кровавое в истории Австро-Венгрии сражение, добившее остатки некогда блестящей австрийской армии и способствовавшее переносу тяжести операций германо-австрийцев на Востоке в полосу Юго-Западного фронта. Австрийцы потеряли возможность проводить наступательные операции без непосредственной поддержки германских войск.Русские операции, сокрушившие «Зимние стратегические Канны» (Вторая Праснышская и Карпатская), а также подготовка к Горлицкой операции вызвали усиленные переброски германо-австрийских войск на восток. В марте были переброшены 5 германских пехотных (19-я, 20-я пехотные, 82-я, 81-я резервные, 11-я баварская) и 3 кавалерийских (3-я, гвардейская и баварская) дивизии. 11-я баварская дивизия прибыла из Германии, все остальные — с Французского фронта. Австрийцы к марту увеличили свою группировку на Восточном фронте примерно на 3 дивизии, сохранив этот показатель до июня включительно (до появления Итальянского фронта). Переброски австрийцев оголили их Балканский фронт, о чем свидетельствовал, в частности, адмирал О. Р. Вульф – по его словам 8-й и 13-й армейские, а также сводный Краусса корпуса отбыли в Карпаты, а на Балканах остались ландштурм и Дунайская флотилия. Об этом же свидетельствовал и Э. Фалькенгайн, отмечавший что снять для Сербии австрийские войска с Карпатского фронта было невозможно – наоборот в Карпаты пришлось перебрасывать части с ДунаяК концу Карпатской битвы в полосе Юго-Западного фронта были сосредоточены 5 австрийских армий и до 5 германских корпусов. Общие потери фронта в этой грандиозной битве — до миллиона человек. Австро-германские войска потеряли до 800000 человек, в том числе 150000 пленными. Общие трофеи русских войск — до 60 орудий, до 460 пулеметов, до 5 минометов и бомбометов, 8 огнеметовИменно в связи с итогами Карпатской битвы германцы запланировали крупную стратегическую операцию против Юго-Западного фронта. Из переброшенных с Французского фронта отборных соединений была сформирована новая - 11-я - армия - таран в проламывании обороны русских войск. Район прорыва — между Бескидами и верхней Вислой - Горлица. В операции, помимо германской 11-й и русской 3-й, приняли участие австрийские 3-я и 4-я и русская 8-я армии. Крайне неблагоприятной для русских была разница в объеме артиллерийских боеприпасов – немцы и австрийцы имели по 1200 снарядов на легкое и до 600 снарядов на тяжелое орудия, в то время как русская - до 40 выстрелов на ствол.Горлицкая стратегическая оборонительная операция Юго-Западного фронта 19 апреля — 10 июня имела важнейшее стратегическое значение. На первом этапе этой операции, в ходе собственно Горлицкого прорыва, русская 3-я армия противостояла многократно превосходящим силам противника. Непосредственно на участке прорыва превосходство в силах и средствах было подавляющим (в живой силе и в пулеметах - в 2,5 раза, в 4 раза в легкой и в 40 раз в тяжелой артиллерии). Но в результате боев с 19 по 21 апреля австро-германцы продвинулись лишь на 4–8 км.Но неравномерное напряжение боевой деятельности русских корпусов и отсутствие взаимодействия между ними привели к тому, что 22 апреля на стыке между русскими 3-м Кавказским армейским и 24-м армейским корпусами образовался разрыв, в который и устремился противник. Действия русского командования свелись, по сути, «к латанию дыр». Русские войска отходили, не пытаясь маневром на фланги наступающего противника остановить его. Другим важным упущением были неумелые действия русского командования на стыках армейских соединений. Но, пользуясь незначительными темпами неприятельского наступления, русские войска имели возможность избегать охвата противника - и медленно отходили.Контрудары 3-м Кавказским армейским и 21-м армейским корпусами изменений в обстановке не принесли, и 28 апреля 3-я армия, прикрываясь арьергардами, отходила, стремясь задержать продвижение противника и дать возможность тылам и главным силам корпусов отойти к р. Сан, а резервам фронтового командования выдвинуться в район боев. К этому времени германо-австрийские войска, в результате больших потерь и отрыва от баз снабжения, были уже не в силах сломить сопротивление русских арьергардов. Поэтому они, не дойдя до р. Сан, остановились.1–7 мая между войсками русской 3-й и германской 11-й армий развернулось сражение на р. Сан за плацдарм у г. Ярослав, а 8–15 мая между войсками русских 3-й, 8-й и германской 11-й, австро-венгерских 4-й и 2-й армий развернулось сражение за оставшиеся плацдармы русских частей на левом берегу р. Сан — у Радымно и Сенявы. Противник продолжал наносить удары в стыки между русскими армиями и в наиболее уязвимые места их обороны. 5 корпусов 3-й армии, ослабленные предшествующими боями и вытянутые в линию, должны были задержать противника, который сосредоточенно «долбил» в одном направлении. Оборона в такой ситуации требовала не просто сильного резерва, а наличия маневренной ударной группы — но такого резерва не было.19 мая — 3 июня состоялось наступательно-оборонительное сражение при Любачеве — но количественная и качественная слабость русской 3-й армии не привела к существенному изменению оперативно-стратегической обстановки на Юго-Западном фронте. Противник проигнорировал тактическое поражение одной из своих армий (австрийской 4-й) ради достижения стратегической цели, и, прикрывшись от русской 3-й армии австрийскими войсками, главный удар нанес по русской 8-й армии, задействовав для этой операции лучшие соединения — дивизии германской 11-й армии.К 22 мая русскими частями был оставлен Перемышль. Решив стратегическую задачу, противник занялся вытеснением и остальных армий Юго-Западного фронта, последовательно нанося удары по 3-й, 11-й, а затем и по 9-й армиям. В ночь с 3 на 4 июня было принято решение на отход 3-й армии за р. Танев. 8-я армия в ночь с 6 на 7 июня 1915 г. отошла с Городокской на Львовскую позицию. Падением Львова 9 июня завершилась Горлицкая стратегическая операция. Э. фон Людендорф отметил, что фронтальное оттеснение русских войск в Галиции не имело решающего значения для войны. Последние с боями отходили настолько, насколько тыловые сообщения позволяли продвигаться продвигаться. При этих фронтальных боях потери австро-германцев были немалыми. Русские давно познали опасность оперативного охвата и научились принимать контр-мерыС 19 по 27 апреля германо-австрийские войска захватили свыше 100000 пленных, 80 орудий и более 200 пулеметов. Германская 11-я армия за весь апрель пленила 398 офицеров и 152000 нижних чинов, захватила 160 орудий и 403 пулемета. Потери 3-й армии (с учетом вливавшихся в ее состав резервов) за месяц от начала Горлицкого прорыва германцы оценили в 140000 пленных, 100 орудий и 300 пулеметов. К середине июня общими трофеями германо-австрийских войск считались свыше 250000 пленных, 224 орудия и 600 пулеметовПонес тяжелые потери и противник. Только германская 11-я армия за 12 дней боев (19 – 30 апреля) потеряла 28000 человек. А за всю операцию (от начала Горлицкого прорыва 19 апреля и до захвата Львова 9 июня) армия потеряла 87000 человек - 69% первоначального состава. Германская Южная армия лишь за июнь лишилась 25000 человек. Еще тяжелее были потери австрийских войск - особенно 4-й армии. В ходе Горлицкой стратегической оборонительной операции русские пленили не менее 31000 человек, захватили не менее 21 орудия, 60 пулеметов.Впечатляют войсковые переброски противника. Так, в апреле германцы перебросили 3 пехотных дивизии (1-ю и 2-ю гвардейские, 119-ю пехотную) с Французского фронта; в мае – 8 дивизий (одна из дивизий Альпийского корпуса и 8-я баварская резервная дивизии прибыли с Французского фронта, 101-я, 103-я, 105-я, 107-я, 108-я, 109-я пехотные дивизии – из Германии); в июне – 1 дивизию (44-я резервная) из Франции. В июле прибыли 2 дивизии (54-я и 58-я – все с Французского фронта); в августе в Россию переброшены также 2 дивизии (115-я с Французского фронта, 85-я из Германии).В ходе Горлицкой операции русские войска за 2 месяца оставили Галицию, понесли огромный урон в силах и средствах. Стремясь добиться стратегически ненужной цели («удержания завоеванного пространства»), командование Юго-Западного фронта приносило в жертву свои лучшие войска - более того, переброской корпусов и дивизий в Галицию подрывался и потенциал Северо-Западного фронта.14 августа — 15 сентября состоялась знаковая Луцкая оборонительно-наступательная операция. Она началась с наступления австрийской 1-й армии от Луцка в обход правого фланга войск русской 8-й армии. Австро-венгерская 2-я армия нанесла удар от Зборова. В ходе этих боев, а также сражения 23–26 августа на р. Горыни противник был остановлен. 31 августа 8-я армия контратаковала, нанеся поражение 1-й и 2-й армиям противника при Дубно и Вишневце.10 сентября 8-я армия временно взяла г. Луцк. Противник был вынужден к 16 сентября перебросить на этот фронт германские 3 пехотных и 5 кавалерийских дивизий и 3 бригады польских легионеров. В Луцкой операции австрийские 1-я и 2-я армии потерпели поражение, а 4-я была разгромлена. Операция не позволила врагу охватить фланг отходившей центральной группы русских армий. В ходе этого знакового сражения трофеями русских стали до 70000 пленных, 43 орудия, до 80 пулеметовОсенью 8-я армия вела бои местного значения в Полесье, в Галиции и на Волыни, овладев 5 октября г. Чарторийск. Крупный успех имела и русская 11-я армия, 16 – 17 августа контратаковавшая у Збаража наступавшие войска противника.17. – 18. 08. 1915 г. развернулось встречное сражение между войсками 11-й и Южной германской армий, которая была остановлена. 25 августа 11-я армия на Серете перешла в наступление, в ходе 7-дневных боев нанеся тяжелое поражение Южной германской армии. 29–30 августа 9-я армия у Дзвиняче одержала очередную тактическую победу над австрийской 7-й армией. Битва на Серете-Стрыпе 16. 08. – 03. 09. дала русским войскам свыше 62000 пленных, более 70 орудий, 170 пулеметов.Операции в августе — октябре 1915 г. в Галиции — на Серете, у Луцка и Чарторийска имели важнейшее стратегическое значение для всего Восточного фронта. Они привели к стабилизации фронта на Галицийском ТВД.