Тиллерсон: правление Асада в Сирии подходит к концу

США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве

Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено

США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.— приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер.— заявил госсекретарь США, добавив, что Россия связалась с ненадежным партнером.Также Тиллерсон заявил о приверженности США возобновлению сирийского мирного урегулирования.Не обошел своим вниманием Тиллерсон и успехи сирийской армии в борьбе с ИГ*(запрещено в России) заявив, что сирийская армия обязана этому поддержке сил РФ с воздуха.Единственная причина, по которой сирийские силы добились успеха, — это поддержка с воздуха, которую они получили от России – приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер