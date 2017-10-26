18:15 26 октября

Тиллерсон: правление Асада в Сирии подходит к концу

США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.

США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве
— приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер.

Тиллерсон: правление Асада в Сирии подходит к концу



Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено
— заявил госсекретарь США, добавив, что Россия связалась с ненадежным партнером.

Также Тиллерсон заявил о приверженности США возобновлению сирийского мирного урегулирования.

Не обошел своим вниманием Тиллерсон и успехи сирийской армии в борьбе с ИГ*(запрещено в России) заявив, что сирийская армия обязана этому поддержке сил РФ с воздуха.

Единственная причина, по которой сирийские силы добились успеха, — это поддержка с воздуха, которую они получили от России – приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. КОНТОРА-М Сегодня, 17:46
    Ну это уже не смешно-это диагноз..
    КОНТОРА-М
    1. cniza Сегодня, 17:47
      Что опять ? Асад должен уйти ? , что то опять задумали полосатые.
      cniza
      1. NIKNN Сегодня, 17:53
        Цитата: cniza
        Что опять ? Асад должен уйти ? , что то опять задумали полосатые.

        Тиллерсон: правление Асада в Сирии подходит к концу
        Ну, ну... поспотрим ..Сам то до этого "счастья" дожить надеется?... feel
        NIKNN
        1. himRa Сегодня, 17:57
          Цитата: NIKNN
          Ну, ну... поспотрим ..Сам то до этого "счастья" дожить надеется?...

          Дык,его Трамп вроде увольнять собрался....
          А так то хорошо поет:
          Единственная причина, по которой сирийские силы добились успеха, — это поддержка с воздуха, которую они получили от России – приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер
          himRa
          1. KAV Сегодня, 18:01
            США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве
            Вот то, что в скобочках, надо убрать. Тогда будет вполне правдивое толкование их желаний.
            KAV
      2. volodya Сегодня, 18:12
        Цитата: cniza
        Что опять ? Асад должен уйти ? , что то опять задумали полосатые.

        Как всегда,торопятся! Не спеши!
        volodya
    2. Logall Сегодня, 17:50
      Будут торговаться с Россией о судьбе единой Сирии. Асад станет ''разменной монетой''!
      Так думают штаты, а как оно...
      Logall
      1. КОНТОРА-М Сегодня, 17:55
        Цитата: Logall
        Будут торговаться с Россией о судьбе единой Сирии

        Торговля уже идет вовсю, это они умеют их стихия.. А Ассад все же молодец ,сплотил Сирию перед мировой угрозой..Давайте вспомним страны ,где так же заявляли США (Хусейн, Каддафи, Миолошевич и т.д.) и что с этими странами (вполне стабильными и богатыми) стало.
        КОНТОРА-М
        1. kenig1 Сегодня, 18:05
          Ассада мы поддерживаем, а кто поддерживал Хусейна, Каддафи , Милошевича?
          kenig1
    3. Геркулесыч Сегодня, 17:52
      Контора М -Виталий, или одна их его реинкорнаций hi -давай тебя на место Рекса поставим lol , и ты присоединишь сша к Северной Корее, и введешь там как основную валюту рубль в обращение !!! drinks
      Геркулесыч
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:00
        США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве


        когда бешеная собака начинает всех кусать во дворе - ее усыпляют. И клоунов скоро усыпят. В истории по-другому не бывает. Всем государствам время от времени приходит швах
        с-т Petrov
    4. сибиралт Сегодня, 18:06
      Неужто в Женеве будут выбирать президента Сирии? Тогда уж лучше подключить российских хаккеров, которые выбирают президентов США. laughing
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:47
    Старая песня на новый лад "Асад должен уйти "-президентом в вашу Америку разве что! fool
    Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:49
    Рекс, а тебя еще хозяин не турнул коленкой под задницу? ?? fool Или, лижишь хорошо, поэтому пока и держит? ?? fool
    Геркулесыч
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:50
    Тиллерсон: правление Асада в Сирии подходит к концу
    Звучит как предложение России."Ну давайте хоть Асада уберём и так мол американцы облажались" Не вздумайте идти на уступки ни в чём.Никаких им "хоть Асада убрать".Зачистить Сирию и наши базы на всегда туда.Без всяких компромиссов.
    Наблюдатель2014
    1. himRa Сегодня, 18:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      Не вздумайте идти на уступки ни в чём.Никаких им "хоть Асада убрать".

      Не волнуйтесь коллега! hi думаю наше руководство уже доказало что не ,,лохи,, поэтому люди и поддерживают wink
      himRa
  5. Pivot Сегодня, 17:50
    Шакал РЭКС должен уйти
    Pivot
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:02
      Это как сейчас бы Лавров выступил и сказал - Вы знаете нет места президенту США у руля - давайте меняйте. Мы так считаем будет правильно.
      с-т Petrov
  6. Alex20042004 Сегодня, 17:52
    Эта песенка стара об_рать её пора !
    Alex20042004
  7. А. Привалов Сегодня, 17:57
    Теперь, всё в руках РФ. В тот момент, когда там решат, что этого упыря можно сдать, тема закроется раз и на всегда.
    А. Привалов
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:04
      Привалов hi а вы не думаете, что у власти в Сирии может оказаться такой человек, что вы Асада будите вспоминать с благоговением? ?? am
      Геркулесыч
      1. Alexey RA Сегодня, 18:12
        Цитата: Геркулесыч
        а вы не думаете, что у власти в Сирии может оказаться такой человек, что вы Асада будите вспоминать с благоговением?

        Судя по Египту или Ливии, такой человек не "может оказаться", а обязательно окажется у власти. И межконфессионально-межнациональная война продолжится даже без Асада - как продолжается она без Саддама или Каддафи.
        Alexey RA
  8. Alexey RA Сегодня, 17:58
    Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено

    Добро пожаловать в дружную семью политических трупов, господин госсекретарь. smile
    Alexey RA
  9. DEZINTO Сегодня, 18:06
    Это он намекает что они не сдадутся и продолжат заваливать боевиков тоннами оружия, приборами ночного видения, ПТРК TOW, и прочей фигней что только санта-клаус захочет. Они хотят что-бы Россия ушла с позором как из Афганистана.
    Но только хрен там был. Сейчас не 89-й, и Россия не СССР тех времён, и не Горбачёв у власти. А человек доказавший свою приверженность стране искренне, может он нравится кому-то может не нравится, но дела и факты говорят за него.
    Уж точно не гнилой Горбачёв, - уже хорошо.
    Который к слову в чемоданчике на визите к Маргарет Тетчер выдал все военные секреты. После чего она сказала - "вот с этим человеком мы договоримся". Нафиг такой впился!
    DEZINTO
  10. kenig1 Сегодня, 18:07
    Цитата: kenig1
    Ассада мы поддерживаем, а кто поддерживал Хусейна, Каддафи , Милошевича?
    Они в отличии от Януковича свои страны не бросили.
    kenig1
  11. Комментарий был удален.
  12. ПалБор Сегодня, 18:08
    Орден Дружбы у него есть.Теперь пора вручить орден Боевого Красного Знамени с закруткой на затылке.
    ПалБор
  13. изя топ Сегодня, 18:09
    опять старую мантру включили request или на посту главы госдепа это обязательное условие?я имею в виду один и тот же идиотизм fool хотя...может,приемственность what не,ну а чё wassat
    изя топ
  14. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 18:12
    У этого мистера хотелка ещё не выросла. А вообще то подобной фразой он только подтвердил, что Асад и Россия победили, в то время как поддерживаемый матрасниками ИГ, как бы это сказать помягче... в общем его прихватил понос. smile
    Viktor.N.Aleksandrov.
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