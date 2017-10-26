18:13 26 октября

Депутат от ЛДПР: Нужно перезахоронить и Ленина, и Сталина...

Представители ЛДПР предлагают свою версию того, как страна должна встретить вековой юбилей Октябрьской революции 1917 года. Сегодня зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, представляющий Либерал-демократическую партию России, заявил о том, что тело Владимира Ленина необходимо предать земле. При этом, как отметил депутат Чернышов, тело должно быть перенесено с Красной площади.

Вопрос о позиции по целесообразности/нецелесообразности предания тела Ленина земле задал журналист РИА Новости. Ответ Бориса Чернышова был таким:
Давно пора. Идеологи всех переворотов и идеологи жертв и катастроф, которые произошли в России, должны, конечно же, не лежать в центре великой столицы великого государства, которое объединяет исторические эпохи, начиная от имперской нашей традиции до нынешнего времени. Странно чисто эстетически и этически, когда в центре города кладбище, по которому гуляют люди, на котором проводят все мероприятия.


Депутат от фракции ЛДПР предложил перезахоронить тело Ленина на «государственном кладбище».


Продолжение мыслительного процесса депутата ГД РФ:
Буквально через несколько недель там (на Красной площади) будет разбит каток, люди будут ездить, музыка будет литься из всех динамиков, люди будут радоваться. Поэтому самое время перенести Ленина наконец-то из Мавзолея, из центра Москвы. И другой момент – наш культурный, религиозный момент, связанный с тем, что тело человека умершего должно покоиться в могиле, в земле, а не лежать на показе у всех в стеклянном саркофаге.


Депутат от ЛДПР: Нужно перезахоронить и Ленина, и Сталина...


Далее Чернышов заявил, что все, кто похоронен на Красной площади ( у Кремлёвской стены или в самой Кремлёвской стене), «должны быть преданы земле на кладбище». Из заявления зампреда думского комитета по образованию:
Они все, я думаю, тоже заслуживают того, чтобы по всем традициям, по всем обычаям быть преданными земле… И Сталина. Всех, чтобы Красная площадь стала местом, где люди получают информацию о стране, проводят время, посещают крупные мероприятия, такие, как книжные ярмарки, обычные праздничные ярмарки, а не гуляют по кладбищу. Это, конечно же, многих не может радовать.


Сам вопрос от журналиста вполне можно считать провокационным, хотя бы по той причине, что тема «предания или непредания» земле тела Ленина всегда вызывает жаркие дебаты. При этом и сами депутаты непрочь озвучивать суждения, которые априори вызовут широкий общественный резонанс.

Видимо, в российском образовании давно все проблемы решены, если для зампреда парламентского комитета по образованию и науке вопрос о «необходимости всех с Красной площади перезахоронить» вдруг стал вопросом чуть ли не первостепенной важности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 17:53
    Для себя любимого место освобождает?Не хватит ли пустых предложений,делать что ли больше нечего?
    210окв
    1. КОНТОРА-М Сегодня, 17:58
      Да там половину Госдумы можно захоронить..Болтуны и старперы ! Если бы не Ленин и Сталин мыли бы западу отхожие места за кусок хлеба ..
      КОНТОРА-М
      1. stas Сегодня, 18:04
        Давно пора эту партию клоуна Жирика
        выгнать из ГД.
        Это что то, за пределами добра и разума.
        Единственно что делает Жирик по замыслу власти - это забирает голоса от КПРФ, а Зюганов только миролюбиво ворчит по телевизору и подыгрывает ЕР.
        stas
        1. Logall Сегодня, 18:11
          Цитата: stas
          Давно пора эту партию клоуна Жирика
          выгнать из ГД.

          А у кого-то есть и противоположное мнение! Иначе объясните их нахождение в Государственной Думе?
          Их выгнать, А кого оставить? Кто там должен находиться?
          Logall
    2. сибиралт Сегодня, 18:08
      Не лучше бы захоронить председателя ЛДПР чтобы не "звенел" матюгой на всех ток-шоу? bully Толку от его звона никакого кроме развлекухи для домохозяек?
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 18:09
      Провели бы уже референдум по России и забыли бы об этом вопросе.Если проголосуют похоронить, значит похоронить, если нет, то пусть лежит. Он есть не просит.
      Венд
  2. NIKNN Сегодня, 17:54
    fool Длин Сталин то при чем? Чего, вместо мовзолея торговый центр , что ли поставить соблрались?...Опять война с памятниками и памятью... fool
    NIKNN
    1. himRa Сегодня, 18:08
      Цитата: NIKNN
      Длин Сталин то при чем? Чего, вместо мовзолея торговый центр , что ли поставить соблрались?...Опять война с памятниками и памятью...

      Провокаторов хватает....такссскать как люди будут реагировать ..
      Далее Чернышов заявил, что все, кто похоронен на Красной площади ( у Кремлёвской стены или в самой Кремлёвской стене), «должны быть преданы земле на кладбище».

      Молодой ышшо,учиться токо и похоже метит на место Жириновского lol
      НО...у жирика чуть ли не три высших образования....а этот не тянет..
      himRa
  3. Комментарий был удален.
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:55
    Вот, значит, в стране только одна эта проблема и осталась, а все остальные уже благополучно решены? Или жаждет чел увидать на мавзолее фамилию Вольфовича? ?? fool
    Геркулесыч
  5. Евгений Стрыгин Сегодня, 17:55
    закопать его и жирика. Видимо как удобрения хотя бы сгодятся.
    Евгений Стрыгин
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:57
    Хоть кто из современных политиканов для страны что путное сделал? ?? fool Вся наша дума и ногтя Сталина не стоит! fool
    Геркулесыч
  7. groks Сегодня, 18:01
    Вот уж действительно - бешеный принтер, эта ГД. ЕБНа они никуда перезахоронить не хотят? Тоже ж, падлюка, пару переворотов провернул. Ещё неплохо бы перезахоронить Горбатого. Живой? Не волнует, уплочено.
    groks
  8. Radikal Сегодня, 18:04
    Депутат от ЛДПР: Нужно перезахоронить и Ленина, и Сталина...
    Лучше разогнать эту партию штрейкбрехеров, во главе с их психопатом sad
    Radikal
  9. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 18:05
    Подобных деятелей на пушечный выстрел нельзя подпускать не только к Красной площади, но и к Москве. Направить этого зампреда поднимать науку и образование куда-нибудь подальше, на другую сторону земного шарика. Там подобных любят. Сына кукурузника приняли с удовольствием. На родной земле от него не будет толка, один вред.
    Viktor.N.Aleksandrov.
  10. Alexey RA Сегодня, 18:05
    Идеологи всех переворотов и идеологи жертв и катастроф, которые произошли в России, должны, конечно же, не лежать в центре великой столицы великого государства, которое объединяет исторические эпохи, начиная от имперской нашей традиции до нынешнего времени. Странно чисто эстетически и этически, когда в центре города кладбище, по которому гуляют люди, на котором проводят все мероприятия.

    Забавно, что гражданина депутата беспокоят только могилы по эту сторону от Кремлёвской стены. И абсолютно не смущают могилы с другой её стороны - внутри самого Кремля.

    Да, кстати, а могилу Неизвестного Солдата тоже нужно перенести? belay
    Alexey RA
  11. кедр Сегодня, 18:08
    Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах

    "Спорное предложение.
    Не раз звучало предложение о том, что на Федеральное военно-мемориальное кладбище целесообразно перенести останки тех, кто покоится у стен Кремля. Вопрос этот является спорным. Наверняка у такой идеи имеются как сторонники, так и противники. Однако прослеживается явная причина. Красная площадь стала местом проведения увеселительных мероприятий и народных гуляний. Когда место веселья соседствует с погребениями, то со стороны, по мнению многих людей, это выглядит неэтично."
    - Читайте подробнее на FB.ru:
    http://fb.ru/article/280372/federalnoe-voennoe-me
    morialnoe-kladbische-v-myitischah
    кедр
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 18:12
      Место веселья??? Так на свадьбах молодожёны тоже к вечному огню ездят....Запретить?
      ПРАВОкатор
  12. ARES623 Сегодня, 18:09
    Очевидно для РИА Новости других проблем нет. А зампреда от ЛДПР хлебом не корми, но дай народ побудоражить!!! Эта группа коммерческих голосов ничего путнего, видать, сгенерировать не может. Только идиотизмы и производит. Старушку через дорогу лучше бы перевел, или школу построил бы в какой-нибудь деревне. За всю свою жизнь кроме навоза ничего не произвел, а вот под ж ты, дай в народе смуту посеять.
    ARES623
  13. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:12
    Депутат от ЛДПР: Нужно перезахоронить и Ленина, и Сталина...
    Наша песня хороша начинай сначало.Вот больше дел других нет чем могилы ковырять? Ленин получил по заслугам своим .Будучи тело его мумией на всеобщем обозрении .Благодарность ему так сказать ,от учеников его.Я против трогать.Пусть будет как есть.А то слюнями тут брызгать начнут."Не трожьте святыни" wassat Вообще я бы предложил на 100 лет мораторий ввести на обсуждение этой темы. hi
    Наблюдатель2014
  14. Million Сегодня, 18:12
    ЛДПР тоже пора похоронить.Как партию...
    Million
  15. Sverdlov Сегодня, 18:12
    По мне так, надо запретить на главной площади страны устраивать цырк. Катки, шоу гёрз и вумэн, концерты педиков изза бугра и наших старпёров (хотя сам такой:)
    Sverdlov
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