Депутат от ЛДПР: Нужно перезахоронить и Ленина, и Сталина...
Представители ЛДПР предлагают свою версию того, как страна должна встретить вековой юбилей Октябрьской революции 1917 года. Сегодня зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, представляющий Либерал-демократическую партию России, заявил о том, что тело Владимира Ленина необходимо предать земле. При этом, как отметил депутат Чернышов, тело должно быть перенесено с Красной площади.
Вопрос о позиции по целесообразности/нецелесообразности предания тела Ленина земле задал журналист РИА Новости. Ответ Бориса Чернышова был таким:
Депутат от фракции ЛДПР предложил перезахоронить тело Ленина на «государственном кладбище».
Продолжение мыслительного процесса депутата ГД РФ:
Далее Чернышов заявил, что все, кто похоронен на Красной площади ( у Кремлёвской стены или в самой Кремлёвской стене), «должны быть преданы земле на кладбище». Из заявления зампреда думского комитета по образованию:
Сам вопрос от журналиста вполне можно считать провокационным, хотя бы по той причине, что тема «предания или непредания» земле тела Ленина всегда вызывает жаркие дебаты. При этом и сами депутаты непрочь озвучивать суждения, которые априори вызовут широкий общественный резонанс.
Видимо, в российском образовании давно все проблемы решены, если для зампреда парламентского комитета по образованию и науке вопрос о «необходимости всех с Красной площади перезахоронить» вдруг стал вопросом чуть ли не первостепенной важности.
Вопрос о позиции по целесообразности/нецелесообразности предания тела Ленина земле задал журналист РИА Новости. Ответ Бориса Чернышова был таким:
Давно пора. Идеологи всех переворотов и идеологи жертв и катастроф, которые произошли в России, должны, конечно же, не лежать в центре великой столицы великого государства, которое объединяет исторические эпохи, начиная от имперской нашей традиции до нынешнего времени. Странно чисто эстетически и этически, когда в центре города кладбище, по которому гуляют люди, на котором проводят все мероприятия.
Депутат от фракции ЛДПР предложил перезахоронить тело Ленина на «государственном кладбище».
Продолжение мыслительного процесса депутата ГД РФ:
Буквально через несколько недель там (на Красной площади) будет разбит каток, люди будут ездить, музыка будет литься из всех динамиков, люди будут радоваться. Поэтому самое время перенести Ленина наконец-то из Мавзолея, из центра Москвы. И другой момент – наш культурный, религиозный момент, связанный с тем, что тело человека умершего должно покоиться в могиле, в земле, а не лежать на показе у всех в стеклянном саркофаге.
Далее Чернышов заявил, что все, кто похоронен на Красной площади ( у Кремлёвской стены или в самой Кремлёвской стене), «должны быть преданы земле на кладбище». Из заявления зампреда думского комитета по образованию:
Они все, я думаю, тоже заслуживают того, чтобы по всем традициям, по всем обычаям быть преданными земле… И Сталина. Всех, чтобы Красная площадь стала местом, где люди получают информацию о стране, проводят время, посещают крупные мероприятия, такие, как книжные ярмарки, обычные праздничные ярмарки, а не гуляют по кладбищу. Это, конечно же, многих не может радовать.
Сам вопрос от журналиста вполне можно считать провокационным, хотя бы по той причине, что тема «предания или непредания» земле тела Ленина всегда вызывает жаркие дебаты. При этом и сами депутаты непрочь озвучивать суждения, которые априори вызовут широкий общественный резонанс.
Видимо, в российском образовании давно все проблемы решены, если для зампреда парламентского комитета по образованию и науке вопрос о «необходимости всех с Красной площади перезахоронить» вдруг стал вопросом чуть ли не первостепенной важности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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