Депутат от ЛДПР: Нужно перезахоронить и Ленина, и Сталина...

Давно пора. Идеологи всех переворотов и идеологи жертв и катастроф, которые произошли в России, должны, конечно же, не лежать в центре великой столицы великого государства, которое объединяет исторические эпохи, начиная от имперской нашей традиции до нынешнего времени. Странно чисто эстетически и этически, когда в центре города кладбище, по которому гуляют люди, на котором проводят все мероприятия.

Буквально через несколько недель там (на Красной площади) будет разбит каток, люди будут ездить, музыка будет литься из всех динамиков, люди будут радоваться. Поэтому самое время перенести Ленина наконец-то из Мавзолея, из центра Москвы. И другой момент – наш культурный, религиозный момент, связанный с тем, что тело человека умершего должно покоиться в могиле, в земле, а не лежать на показе у всех в стеклянном саркофаге.

Они все, я думаю, тоже заслуживают того, чтобы по всем традициям, по всем обычаям быть преданными земле… И Сталина. Всех, чтобы Красная площадь стала местом, где люди получают информацию о стране, проводят время, посещают крупные мероприятия, такие, как книжные ярмарки, обычные праздничные ярмарки, а не гуляют по кладбищу. Это, конечно же, многих не может радовать.