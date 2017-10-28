Либерализм как прибежище настоящего интеллигента

За терроризм осуждён крымский режиссёр Сенцов. Справедливо или несправедливо, не знаю. Но удивлён реакцией его собратьев. На встрече с Путиным режиссёр Сокуров просил помиловать Сенцова. Путин ему разъясняет, что Сенцов преступник. А Сокуров бросает на стол козырной туз, убойный аргумент: зато Сенцов режиссёр, да ещё и талант!Аналогичный пример с московским режиссёром Кириллом Серебренниковым. За растрату на него заведено уголовное дело. Опять не касаюсь, насколько справедливо. Но реакция приятелей по интеллигентскому цеху аналогична вышеприведённой: сразу множество подписантов о преследовании гения. Особенно симптоматично мнение некоего Ивана Вырыпаева. Этот интеллигент убивает своей логикой. Он считает, что невиновность (!) Серебренникова логично проистекает из неприятия (!) им, Вырыпаевым, российской власти.Вы знаете, это обычный признак либерала, а также параноика. Человек считает, что он пуп земли, что его либерализм от бога. Воистину прямой потомок Васисуалия Лоханкина из "Золотого телёнка". К счастью, не все творческие работники заражены этим. Например, режиссёр А. Кончаловский о Серебренникове говорит: «Вот если это талантливый человек, значит, он может делать любые ошибки, а если человек неизвестен никому, то бог с ним?.. Но… когда уже вопрос идет об обвинении, кроме того, чтобы опустить глаза и подумать: “Эх, брат, как же тебя угораздило”, это все, что я могу сказать». Только за это я не причисляю Кончаловского к интеллигентам, как и историка Гумилёва с его классическим: «Ну какой же я интеллигент, у меня профессия есть и я Родину люблю. Нынешняя интеллигенция — это такая духовная секта. Ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют инакомыслия», Пушкина с его: «Ты просвещением свой разум осветил, / Ты правды лик увидел, / И нежно чуждые народы возлюбил, / И мудро свой возненавидел».Не зря проявился анекдот. Приходит уставший мужик (слесарь, мастер, охранник, корректор, начальник смены, тракторист и т.д., и т.п.) с работы, а жена ему говорит: «Вася, сядь и приготовься. Случилось страшное. Серебренникова арестовали». — «Да ты что, родная! Быть того не может! Да как же мы без него!»Откуда пошло это возвеличивание и самовозвеличение творческих людей в России, да и вообще гуманитариев? И почему мы, обычные люди, этому потворствуем? Возможно, из особенностей России, когда в 19 веке и в начале 20 именно образованные люди вытаскивали неграмотную страну из темноты? Потом настоящих подвижников оттеснили всякие милюковы, а потом и ахеджаковы с макаревичами подтянулись, а народ считает, что они всё та же соль земли, которая тянет их к светлому будущему? А может, потому, что это кому-то надо, и основные СМИ с редким единодушием обсуждают этих звёзд и звёздочек, как будто других проблем и людей нет в стране, или эти другие никто и звать их никак? А эта «соль» лезла и лезет в дела, в которых не разбирается. Как пример, активное участие интеллигенции в горбачёвской перестройке, в призывах к расстрелу Верховного Совета в 1993, а в 1996 году в прыжках на публике в ельцинской избирательной компании под слоганом: «Голосуй, а то проиграешь!»Либеральная интеллигенция как могла гадила стране и в начале прошлого века. Сначала в развале страны в февральской революции, а потом в презрительном «фе!» в ответ на предложение большевиков к участию в управлении страной, но на вторых ролях. Историю КПСС в 60-х годах в Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова преподавал участник Великой Отечественной войны, орденоносец Мартыненко. Опираясь на факты, вразрез с официальной точкой зрения он говорил, что интеллигенция очень (!) во многом виновна в Гражданской войне и в перегибах тридцатых годов. Основная масса не только высшего, но и среднего и низшего чиновничества, т.е. интеллигенции, после Октябрьской революции отвернулась от большевиков, интеллигенции нужны были только командные высоты, как будто мало напакостили с февраля по октябрь. А большевики, как порядочных, уговаривали этих. Выносили порицания саботажникам, контрреволюционерам. Кстати, о саботаже: он был не только классовым, но и чисто мстительно-интеллигентным: «Так у нас всё было плохо? А мы сделаем, чтоб у вас стало ещё хуже!» Мартыненко зачитывал подобные документы. Лозунг первых выступлений белого движения в начале 1918 года против советской власти был в недопущении дальнейшего развала страны, а развалом с упоением занималась большая часть интеллигенции. И красный террор стал запоздалой реакцией на белый террор, инициаторами которого тоже сначала были меньшевики и эсеры, т.е. интеллигенты. Большевикам пришлось создавать свой государственный аппарат из того, что было, а было ничего и ещё чуть меньше. Ну, а пока воспитали своих специалистов, столько дров наломали! Что интересно, на лекции Мартыненко, проходящие в больших аудиториях одновременно для трёх-четырёх групп, приходили и преподаватели с разных кафедр. И слова «Да, был культ, но и была личность» он не боялся произносить до снятия Хрущёва в октябре 1964.Я совсем не против творческих профессий, но нельзя доводить ситуацию до идиотизма, когда мнение прекрасной певицы по выбору президента тиражируют везде как божье откровение. Ну не разбирается она в управлении даже своим микроколлективом. Её оркестром с подтанцовкой и прочим реквизитом управлял арт-директор (или как его называют). Чисто творческие люди опасны возможностью свалиться в мистику, внушаемостью, несамокритичностью. Часть читающих эту заметку, как настоящие интеллигенты (есть, есть такие на ВО), уже надумали ткнуть автора: «А чё ты болтаешь! Предлагай или молчи, диванный стратег!» Для начала ставлю в известность, что рубрика называется «Мнение», а не «Мнение с предложением». Но могу дать и предложение: действовать, как говорил Маяковский: «Пашню попашет, попишет стихи», проще говоря, не отрываться от материального мира. Именно бытие определяет сознание. Да и неплохо нормальным людям громко говорить, да и напоминать всем инстанциям, что сапоги должен тачать обученный и вышедший из подмастерьев сапожник, и т.д. Я этого не стесняюсь.А пока печально у нас. Многие из творческих людей подались через интеллигентность в «либерастию» вместо того, чтобы заняться прямыми обязанностями творческой личности: общественной идеей; посевами разумного, доброго, вечного. Никакое общество не будет успешно развиваться без творческих личностей. А вот современные интеллигенты/либералы/юристы/экономисты заслуживают уже другой заметки и более искушённого автора. Они вряд ли заблуждаются.Ну и финальный анекдот: «Витёк, перестань называть его упёртым недоумком, хоть это и факт. Нехорошо это в обществе. Назови интеллигентом».