ТВД Второй Отечественной. 1915 год. Часть 4

Приднестровский ТВД

Прибалтика

Примечания

14 декабря 1915 г. — 6 января 1916 г. южные армии Юго-Западного фронта (7-я и 9-я), пытаясь оказать помощь гибнущей сербской армии, провели наступление на р. Стрыпа.Слабо продуманная в тактическом отношении (узкий фронт наступления, отсутствие тактической внезапности, бессистемность действий) и ненадлежащее подготовленная в артиллерийском отношении операция не позволила прорвать глубокоэшелонированные позиции противника. Противник русской 7-й армии — части австро-венгерской 7-й и германской Южной армий. Русскими трофеями стали 5000 пленных, 12 орудий и свыше 10 пулеметов.События на Галицийском ТВД в конечном итоге оказали ключевое воздействие на ход и исход кампании 1915 г. на Восточном фронте. Именно на этом ТВД противник спланировал крупный стратегический прорыв. В результате, несмотря на то, что обстановка на русском Северо-Западном фронте была спокойной, после Горлицкого прорыва противника необходимым являлось общее отступление, вывод войск из «польского мешка». Таким образом, Галицийский ТВД повлиял на стратегическую стабильность на других театрах военных действий. Но он же сыграл и важнейшую роль в стабилизации Восточного фронта после Великого отступления летом 1915 г.В марте — июне войска Юго-Западного фронта провели серию операций на Днестре, Пруте и в Буковине.В ходе наступательной Первой Хотинской операции 17–22 марта конная группа 9-й армии (2-й и 3-й Конные корпуса)нанесла убедительное поражение ударной группировке австрийской 7-й армии, парировав обходной маневр противника, захватив свыше 3 тыс. пленных и 8 пулеметов.Заднестровское сражение— наступательная операция русской 9-й армии против войск австро-венгерской 7-й армии 26 апреля — 2 мая. Несмотря на то, что значительного превосходства в силах, необходимого для наступательной операции с решительными целями, на стороне русской армии не было, стратегическая задача, стоявшая перед 9-й армией в Заднестровском сражении — отвлечь стратегические резервы австро-германского командования - выполнена. Трофеями победоносных войск 9-й армии стали 25 тыс. пленных, 20 орудий, не менее 33 пулеметов, бомбометНо, осуществив успешный прорыв тактической и оперативной обороны противника, войска генерала от инфантерии П. А. Лечицкого из-за общей неблагоприятной оперативно-стратегической ситуации в центре Юго-Западного фронта вследствие развития Горлицкого прорыва противника, были вынуждены свернуть удачное наступление и отходить на исходные рубежи. Реальный стратегический результат этой операции заключался в том, что были надежно обеспечены коммуникации русской 8-й армии, что в условиях складывающейся в Галиции обстановки было крайне своевременно. Отбросив австро-венгерскую 7-ю армию далеко к югу, за р. Прут, русская 9-я армия надежно обеспечила пути отхода соседних армий, находящихся севернее.9-я армия провела в конце мая успешную Прутскую операцию, взяв 17 орудий, 78 пулеметов и более 16000 пленных австро-германцев, а Вторая Хотинская операция дала до 8 тыс. пленных, более 20 пулеметов, 1 бомбомет. Несмотря на тактические успехи 9-й армии в этих операциях, она была вовлечена в общий отход фронта.24 мая — 2 июня состоялась оборонительно-наступательная операция 11-й армии у Журавно- в ходе битвы за Днестр. Журавненская операция — не только тактическая и оперативная победа русских, налицо и элементы стратегического успеха. Сражение не только показало высокую активность русских войск на оборонительном этапе кампании 1915 г. — оно способствовало трансформации вражеского оперативного планирования. Корпуса 11-й армии, выдержав сильнейший натиск австрийских и германских войск, добились крупного успеха - они разбили противника, отбросив его за Днестр. И это обстоятельство привело к краху стратегического замысла противника – переправившись через Днестр, обойти Львов, выйдя в тыл главной группировке войск Юго-Западного фронта. Трофеи русских в этой операции - около 28000 пленных, 29 орудий, 110 пулеметов. Действия русских войск на днестровском направлении явились попыткой оперативного реагирования на результаты Горлицкого прорыва - это наступление выводило во фланг противнику, двигавшемуся на Львов. Лишь задействовав дополнительные силы, ему удалось справиться с угрозой для своего фланга.Несмотря на успех русских 9-й и 11-й армий, нанесших поражения австрийской 7-й и германской Южной армиям, стратегическое положение Юго-Западного фронта не улучшилось — сказалась удаленность театра военных действий от важнейших операционных направлений. Общее поражение в центре Юго-Западного фронта вынудило свернуть удачные наступления и отходить.Приднестровский ТВД имел второстепенное значение и не мог серьезно повлиять на обстановку в центре Восточного фронта, но он создавал позитивные предпосылки для последующих операций и был очень успешен для русского оружия.Русское командование, сосредоточив весной 1915 г. главное внимание на польско-карпатском участке Восточного фронта, недооценивало прибалтийское стратегическое направление — его силы и средства на данном ТВД были представлены в основном разрозненными частями слабого состава. В мае — июне войска русской 5-й армии вели бои местного значения с германской Неманской армией. И в этот период Риго-Шавельский район, через который был возможен обход крайнего правого фланга стратегического построения русских войск Восточного фронта, приобретал огромную значимость.В Шавельском сражении Митаво-Шавельской операциигерманцы планировали окружить центральные дивизии русской 5-й армии, замкнув кольцо восточнее г. Щадова.В этой операции русское командование активно маневрировало имеющимися силами, наносило контрудары (например, г. Митава неоднократно переходил из рук в руки), однако перевес противника решил дело. 5-я армия отступила к Западной Двине - на Якобштадт, Ригу, и Двинск. Немцам операция обошлась примерно в 10000 человек, войска 5-й армии потеряли до 50000 человек, причем немцы заявили о захваченных 27000 пленных, 40 пулеметах и 25 орудиях русскихСосредоточив ударный кулак у Ковно - Вильно, русское командование планировало нанести удар во фланг наступающему противнику. Но он опередил - и 26 июля германская 10-я армия начала наступление. Главный удар был нанесен 21-м армейским и 40-м резервным корпусами у Ковенской крепости. С 28 июля начался штурм ковенских укреплений. И хотя первый натиск был отбит, из-за недостаточного взаимодействия крепости и полевых войск, линия фортов 3 августа была прорвана. Гарнизон держался, ожесточенные бои у крепости часто переходили в штыковые схватки. Но потеря управления (комендант бежал) привела к неэффективности неорганизованных русских контратак, и 9 августа крепость Ковно пала.В Виленской операцииособое значение приобрели действия на стыках русских армий Северного и Западного фронтов.27 августа германцы ударили в стык между 5-й армией Северного и 10-й армией Западного фронтов. Нахождение на стыке лишь русской конной завесы значительно облегчило противнику задачу. Русская 10-я армия выказала достаточную устойчивость, ее корпуса, удерживая северный участок фронта армии, оттягивали на себя добрую половину дивизий ударных групп германской 10-й армии. Но германская 10-я армия 28 августа прорвала фронт у Новосвенцян. Возник 50-километровый разрыв между левым флангом 5-й и правым флангом 10-й русских армий. 10-я армия германцев двинулась на Сморгонь и Вильно, а Неманская - на Двинск. Кавалерия армий (5 дивизий) под общим командованием генерала кавалерии О. фон Гарнье должна была прорваться через стык между русскими 5-й и 10-й армиями, ударив им в тыл.Конная группа, прорвав русские боевые порядки, вышла в тыл 10-й армии — она осуществила Свенцянский прорыв. Энергичными действиями русского командования (осуществившего, в свою очередь, контрманевр маневренной группой) прорыв был локализован и закрыт.Виленская операция состояла из различных по форме операций армий и армейских групп, очень сложных не только по своему характеру, но и по той предельной степени напряжения, какой подверглись войска обеих сторон. Стабилизация фронта после отступления — этот стратегический успех русской армии был одним из важнейших последствий данной операции. В операциях в Прибалтике только германская 12-я армия потеряла за июль - август 1800 офицеров и 80000 солдат, за октябрь потери Неманской армии составили 15000 человек. Суть боевых действий в Прибалтике вновь свелась к фронтальному вытеснению русских войск - как и на юго-западном направлении противнику не удалось осуществить оперативные охваты и обходы в стиле «Канн». Э. фон Фалькенгайн в этой связи отметил, что русские добились отхода в желаемом направленииУчитывая важность Прибалтийского ТВД для судеб Балтийского флота и операционного направления на Петроград, военно-политическое руководство России придавало ему особое значение. И не случайно благополучный исход Виленской операции возвестил начало стабилизации Восточного фронта.