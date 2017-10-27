Как развеять миф о непобедимости России? Клинические рецепты от комбата "УДА"

У нас как послушаешь – и то плохо в армии, и то. Но есть государства, где ещё хуже с этим всем. А там всё равно есть военные. На каком-то этапе они все равно должны выполнять свою задачу. (...) Тебе поставили задачу выдвинуться под объект, тебе уже обеспечение организовали. Задача командира подразделения – выполнить то, что ему сказали. Беспрекословно. Потому что иначе ты попадаешь под огонь своих же. Должно быть полное взаимодействие.



И всё должно происходить очень быстро. Потому что война сейчас очень быстрая. 7 минут – и всё должно быть взято. Иначе успеет развернуться на подавление их артиллерия, они начинают реализовывать имеющиеся у них на такой случай планы контратаки. Тогда уже второй эшелон вступает в действие.

Если сопоставить, сколько людей гибнет на гражданке и сколько – на войне, то это несоизмеримые цифры. У нас на водоёмах за сезон около 5 тысяч погибло. Просто утонули люди. И когда кто-то начинает кричать, чего столько военных погибает, он забывает, что уровень опасности, при котором могут погибнуть военные, в миллион раз больше, чем у того чудика, который просто утонул в болоте по пьяни.

У нас никогда не было проблем с мотивацией. Поэтому и сепаратистов, и россиян мы били – и неплохо. Ничего там страшного нет. И то, что враг не продвинулся за это время никуда, означает, что мы как минимум на равных. Как минимум. А есть ситуации, где мы показываем лучшие результаты, чем военные, которые против нас задействованы.



Впрочем, я не собираюсь смотреть, какие шевроны на нём, на каком языке он говорит и кем называется – русским, "ополченцем" или ещё кем-то. Он – враг.

Мы – первая страна, упомянутая в истории, которая платила дань мечами. Украина, в то время это была Русь. Пришли чуваки, говорят: "Платите дань". Да не вопрос! И 2 тысячи мечей отдали. А те думают: "Бляха, это же если они две тысячи отдали, то сколько же там у них осталось? Ну его нафиг, туда лезть".

И мы такую дань должны платить. Кто хочет? Ты? На тебе ракету. Кому еще раздать? Давайте платить любую дань мечами. И ни у кого не будет желания сюда лезть. Ни у кого.