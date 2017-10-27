Как развеять миф о непобедимости России? Клинические рецепты от комбата "УДА"
Неуклонно приближается уже и четвёртая годовщина с того дня, когда первые несогласные вышли на так называемый «второй майдан», чтобы выразить своё недовольство политикой Януковича и его ближайшего политического окружения.
Три с лишним года украинские силовые подразделения вперемешку с националистическими группировками ведут боевые действия на Донбассе, продолжая применять всё то, что имелось и имеется в арсенале.
Два котла, череда выгоревших крупнейших военных складов, бесчисленное количество пустых переговоров, «гарантии гарантов» с личными их подписями, неподдающееся исчислению количество «перемирий», более 10 тысяч жертв, свыше 30 тысяч раненых и покалеченных, кладбища «хирургических отходов», тысячи разрушенных домов, миллионы беженцев. Плюс к тому - бессильная киевская злоба относительно того, что Крым волею проживающих там народов и не меньшей волей российского президента стал неотъемлемой частью РФ.
На этом фоне небезынтересно обратить внимание на то, чем, так сказать, живут украинские силовики сегодня. Не те, которые сидят в окопах под Авдеевкой и для Порошенко подальше от линии соприкосновения перетаскивают знак на въезде в город (для эффектной президентской фотосессии), а те, кто из откровенных наци, активно прорывающихся в эфиры и на передовицы украинских СМИ.
У этой категории украинских сил «АТО» четвёртый год продолжается своя песня. Причём песня разудалая и явно напрашивающаяся на то, чтобы оказаться прокомментированной.
Накануне интервью с одним из таких, с позволения сказать, военнослужащих появилось в украинском СМИ «Апостроф». Речь идёт о персоне, которая буквально в эти минуты отдаёт прямые приказы своим подчинённым по нанесению ударов в направлении неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, не особенно заботясь, что велика вероятность поражения гражданских объектов и мирных жителей. Хотя, собственно почему, «не особенно заботясь». Именно о таком поражении и заботятся по максимуму такие вояки.
Речь о Владиславе Литвине ("Чёрном"), командире 5-го батальона так называемой Украинской добровольческой армии (УДА* запрещена в РФ), по сути, представляющей собой откровенно экстремистскую организацию. Интервью с наци-комбатом посвящено тому, как украинской армии в ближайшее время добывать победы на фронте, в том числе победы для «возвращения Крыма и Донбасса Украине».
Литвин представляет свой рецепт того, как «развеять слухи о непобедимости России». Кстати, именно такая формулировка прозвучала в вопросе украинского журналиста. Главный ингредиент рецепта комбата УДА (*) – «семиминутная война». Из песни, что называется, слов не выкинешь (кстати, песня на «агрессорском» русском языке), а потому - оригинал:
Далее украинский комбат, мнение которого весьма интересно даже с медицинской точки зрения, даёт понять, что если против его же собственного сброда не предпринимать решительных мер, то война может продолжаться бесконечно. По словам наци-командира, он не понимает той «истерии», которая нагнетается вокруг ведения боевых действий. Литвин заявляет, что «на гражданке гибнет ежегодно куда больше людей». Здесь стоит внимательно последить за «аргументацией», чтобы понять, что у этих индивидов с чувством коллективной безответственности в головах. Из рассуждения комбата УДА (*):
Как видно, жертвы в ходе вооружённого конфликта этих «людей» волнуют откровенно в малой степени. Значит, если будет течь финансирование, то будут продолжать палить, руководствуясь статистикой всё того же Литвина по поводу: «один хрен где-нибудь погибнешь, хоть на войне, хоть по пьяни в болоте».
Это образ мышления среднестатистического современного «хлопчика» из числа тех, когда майдан 2013-2014 гг. возвёл в ранг «командиров». Это образ мышления, демонстрирующий то, что, по большому счёту им наплевать на жизни других и на свою собственную жизнь, причём наплевать ровно до тех пор, пока сами они не окажутся подвешенными собственными же согражданами за «причинные места».
Далее о мотивации украинских боевиков из нацбатов:
И ещё... «Исторический экскурс» от Литвина:
А уж далее о том, как «комбат» «бьёт по зубам России», как он лично «бил по зубам России» вместе с Ярошем. О том, что Луганск, Донецк и Крым «всё равно будут украинскими». О том, что три года для войны – «не такой уж и большой срок, если учитывать, что была и Столетняя война».
В общем, стоп, хватит, баста! Налицо медицинский факт: перед всеми нами, включая украинцев, для которых г-н Литвин и давал интервью, очередной представителей «династии Шариковых». Только в его голову никакой профессор Преображенский не влезал – что выросло, то выросло... На фоне откровенной русофобии, гипертрофированной мании величия и одержимости собственной как бы значимостью, рождаются словеса, которые очень напоминают заявления горе-вояки, на самом деле, не знающее, что значит, по-настоящему понюхать пороху. По-настоящему! Ну, свезло комбату - ему ещё не прилетало...
Важно, что именно такие лица, с роящимися мыслями недоделанных «наполеонов» в хмельных головах, стоят вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Да и вообще до лампочки, в кого стрелять, надо ли вообще стрелять и что из этого получится. Будут стрелять, потому что так завернулась одна извилина. Живут в придуманном мире, где они всех побеждают. Тратят деньги от спонсоров кровавого хаоса, «толкают» с рук краденое, рисуются в СМИ.
В целом, это к вопросу о Минских договорённостях и о том, что даже если эти договорённости были бы высечены в мраморе, то этому стаду было бы решительно, простите за очередной жаргонизм, по барабану. Ибо это медицинские случаи, которые собраны в одно время в одном месте для решения узконаправленных задач совершенно других людей.
Три с лишним года украинские силовые подразделения вперемешку с националистическими группировками ведут боевые действия на Донбассе, продолжая применять всё то, что имелось и имеется в арсенале.
Два котла, череда выгоревших крупнейших военных складов, бесчисленное количество пустых переговоров, «гарантии гарантов» с личными их подписями, неподдающееся исчислению количество «перемирий», более 10 тысяч жертв, свыше 30 тысяч раненых и покалеченных, кладбища «хирургических отходов», тысячи разрушенных домов, миллионы беженцев. Плюс к тому - бессильная киевская злоба относительно того, что Крым волею проживающих там народов и не меньшей волей российского президента стал неотъемлемой частью РФ.
На этом фоне небезынтересно обратить внимание на то, чем, так сказать, живут украинские силовики сегодня. Не те, которые сидят в окопах под Авдеевкой и для Порошенко подальше от линии соприкосновения перетаскивают знак на въезде в город (для эффектной президентской фотосессии), а те, кто из откровенных наци, активно прорывающихся в эфиры и на передовицы украинских СМИ.
У этой категории украинских сил «АТО» четвёртый год продолжается своя песня. Причём песня разудалая и явно напрашивающаяся на то, чтобы оказаться прокомментированной.
Накануне интервью с одним из таких, с позволения сказать, военнослужащих появилось в украинском СМИ «Апостроф». Речь идёт о персоне, которая буквально в эти минуты отдаёт прямые приказы своим подчинённым по нанесению ударов в направлении неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, не особенно заботясь, что велика вероятность поражения гражданских объектов и мирных жителей. Хотя, собственно почему, «не особенно заботясь». Именно о таком поражении и заботятся по максимуму такие вояки.
Речь о Владиславе Литвине ("Чёрном"), командире 5-го батальона так называемой Украинской добровольческой армии (УДА* запрещена в РФ), по сути, представляющей собой откровенно экстремистскую организацию. Интервью с наци-комбатом посвящено тому, как украинской армии в ближайшее время добывать победы на фронте, в том числе победы для «возвращения Крыма и Донбасса Украине».
Литвин представляет свой рецепт того, как «развеять слухи о непобедимости России». Кстати, именно такая формулировка прозвучала в вопросе украинского журналиста. Главный ингредиент рецепта комбата УДА (*) – «семиминутная война». Из песни, что называется, слов не выкинешь (кстати, песня на «агрессорском» русском языке), а потому - оригинал:
У нас как послушаешь – и то плохо в армии, и то. Но есть государства, где ещё хуже с этим всем. А там всё равно есть военные. На каком-то этапе они все равно должны выполнять свою задачу. (...) Тебе поставили задачу выдвинуться под объект, тебе уже обеспечение организовали. Задача командира подразделения – выполнить то, что ему сказали. Беспрекословно. Потому что иначе ты попадаешь под огонь своих же. Должно быть полное взаимодействие.
И всё должно происходить очень быстро. Потому что война сейчас очень быстрая. 7 минут – и всё должно быть взято. Иначе успеет развернуться на подавление их артиллерия, они начинают реализовывать имеющиеся у них на такой случай планы контратаки. Тогда уже второй эшелон вступает в действие.
И всё должно происходить очень быстро. Потому что война сейчас очень быстрая. 7 минут – и всё должно быть взято. Иначе успеет развернуться на подавление их артиллерия, они начинают реализовывать имеющиеся у них на такой случай планы контратаки. Тогда уже второй эшелон вступает в действие.
Далее украинский комбат, мнение которого весьма интересно даже с медицинской точки зрения, даёт понять, что если против его же собственного сброда не предпринимать решительных мер, то война может продолжаться бесконечно. По словам наци-командира, он не понимает той «истерии», которая нагнетается вокруг ведения боевых действий. Литвин заявляет, что «на гражданке гибнет ежегодно куда больше людей». Здесь стоит внимательно последить за «аргументацией», чтобы понять, что у этих индивидов с чувством коллективной безответственности в головах. Из рассуждения комбата УДА (*):
Если сопоставить, сколько людей гибнет на гражданке и сколько – на войне, то это несоизмеримые цифры. У нас на водоёмах за сезон около 5 тысяч погибло. Просто утонули люди. И когда кто-то начинает кричать, чего столько военных погибает, он забывает, что уровень опасности, при котором могут погибнуть военные, в миллион раз больше, чем у того чудика, который просто утонул в болоте по пьяни.
Как видно, жертвы в ходе вооружённого конфликта этих «людей» волнуют откровенно в малой степени. Значит, если будет течь финансирование, то будут продолжать палить, руководствуясь статистикой всё того же Литвина по поводу: «один хрен где-нибудь погибнешь, хоть на войне, хоть по пьяни в болоте».
Это образ мышления среднестатистического современного «хлопчика» из числа тех, когда майдан 2013-2014 гг. возвёл в ранг «командиров». Это образ мышления, демонстрирующий то, что, по большому счёту им наплевать на жизни других и на свою собственную жизнь, причём наплевать ровно до тех пор, пока сами они не окажутся подвешенными собственными же согражданами за «причинные места».
Далее о мотивации украинских боевиков из нацбатов:
У нас никогда не было проблем с мотивацией. Поэтому и сепаратистов, и россиян мы били – и неплохо. Ничего там страшного нет. И то, что враг не продвинулся за это время никуда, означает, что мы как минимум на равных. Как минимум. А есть ситуации, где мы показываем лучшие результаты, чем военные, которые против нас задействованы.
Впрочем, я не собираюсь смотреть, какие шевроны на нём, на каком языке он говорит и кем называется – русским, "ополченцем" или ещё кем-то. Он – враг.
Впрочем, я не собираюсь смотреть, какие шевроны на нём, на каком языке он говорит и кем называется – русским, "ополченцем" или ещё кем-то. Он – враг.
И ещё... «Исторический экскурс» от Литвина:
Мы – первая страна, упомянутая в истории, которая платила дань мечами. Украина, в то время это была Русь. Пришли чуваки, говорят: "Платите дань". Да не вопрос! И 2 тысячи мечей отдали. А те думают: "Бляха, это же если они две тысячи отдали, то сколько же там у них осталось? Ну его нафиг, туда лезть".
И мы такую дань должны платить. Кто хочет? Ты? На тебе ракету. Кому еще раздать? Давайте платить любую дань мечами. И ни у кого не будет желания сюда лезть. Ни у кого.
И мы такую дань должны платить. Кто хочет? Ты? На тебе ракету. Кому еще раздать? Давайте платить любую дань мечами. И ни у кого не будет желания сюда лезть. Ни у кого.
А уж далее о том, как «комбат» «бьёт по зубам России», как он лично «бил по зубам России» вместе с Ярошем. О том, что Луганск, Донецк и Крым «всё равно будут украинскими». О том, что три года для войны – «не такой уж и большой срок, если учитывать, что была и Столетняя война».
В общем, стоп, хватит, баста! Налицо медицинский факт: перед всеми нами, включая украинцев, для которых г-н Литвин и давал интервью, очередной представителей «династии Шариковых». Только в его голову никакой профессор Преображенский не влезал – что выросло, то выросло... На фоне откровенной русофобии, гипертрофированной мании величия и одержимости собственной как бы значимостью, рождаются словеса, которые очень напоминают заявления горе-вояки, на самом деле, не знающее, что значит, по-настоящему понюхать пороху. По-настоящему! Ну, свезло комбату - ему ещё не прилетало...
Важно, что именно такие лица, с роящимися мыслями недоделанных «наполеонов» в хмельных головах, стоят вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Да и вообще до лампочки, в кого стрелять, надо ли вообще стрелять и что из этого получится. Будут стрелять, потому что так завернулась одна извилина. Живут в придуманном мире, где они всех побеждают. Тратят деньги от спонсоров кровавого хаоса, «толкают» с рук краденое, рисуются в СМИ.
В целом, это к вопросу о Минских договорённостях и о том, что даже если эти договорённости были бы высечены в мраморе, то этому стаду было бы решительно, простите за очередной жаргонизм, по барабану. Ибо это медицинские случаи, которые собраны в одно время в одном месте для решения узконаправленных задач совершенно других людей.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: apostrophe.ua
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