«Сармат» и «4202». Новости перспективных проектов
Ведущие страны мира в настоящее время изучают гиперзвуковую тематику, намереваясь создать боеспособные образцы вооружения, пригодные для решения тех или иных задач. Проекты такого рода имеются у России, Китая и Соединенных Штатов. По очевидным причинам, разработчики нового оружия не спешат раскрывать подробности своих проектов, результатом чего становится появление множества предположений, обсуждений и даже откровенных спекуляций.
Несколько дней назад в отечественных, а затем и в зарубежных средствах массовой информации началась новая волна обсуждений российского гиперзвукового проекта, известного под шифром «4202». Официальной информации об этой разработке крайне мало, но отрывочные сведения и некоторые оценки уже привели к появлению достаточно правдоподобной – хотя и не подтвержденной – картины. Поводом для новых публикаций на тему проекта «4202» стало официальное сообщение министерства обороны.
18 октября начальник 4-го Государственного центрального межвидового полигона (Капустин Яр) генерал-майор Олег Кислов рассказал о последних мероприятиях. По его словам, ракетные войска стратегического назначения сейчас занимаются испытаниями нового ракетного комплекса шахтного базирования. В этих испытаниях используется трасса Ясный – Кура, соединяющая ракетный район Домбаровский и полигон на Камчатке. О каком именно комплексе идет речь – генерал не уточнил.
Через несколько дней после заявлений начальника полигона появилась любопытная версия, связывающая испытания в интересах РВСН с проектом гиперзвукового оружия. 23 октября издание «Свободная пресса» опубликовала статью Владимира Тучкова «Изделие 4202» становится настоящим кошмаром для Америки». Автор этой публикации пытался установить, о каком оружии шла речь и какие именно испытания проводятся на полигоне Капустин Яр. Несложные рассуждения натолкнули его на мысль о проверках системы «4202».
Как справедливо отметил В. Тучков, протяженность трассы Ясный – Кура явно указывает на испытания межконтинентальной баллистической ракеты. При этом на данный момент в нашей стране не разрабатывается большого числа новых проектов такого оружия. Пока имеется лишь одна новая ракета, которую необходимо испытать, – РС-28 «Сармат». Все прочие МБР не отличаются новизной. Кроме того, слова генерала Кислова о перспективной ракете могут исключать возможность проверок новой модификации существующего изделия.
Рассматривая возможные версии, объясняющие заявления начальника 4-го ГЦМП, автор «Свободной прессы» делает весьма интересное предположение. Он предполагает, что на полигонах Капустин Яр и Ясный могла испытываться не перспективная ракета в целом, но новые боевые блоки для нее. Ввиду отсутствия готовой ракеты «Сармат» к таким испытаниям могла быть привлечена МБР иного типа, из имеющихся в наличии. Боевой нагрузкой этой ракеты, соответственно, могло быть новое изделие «4202».
По очевидным причинам, такое предположение осталось без официальных комментариев. Соблюдая режим секретности, российское военное ведомство и организации оборонной промышленности не раскрывают данные о ходе текущих проектов, отличающихся высоким приоритетом. Предположения, озвученные в СМИ, тоже остаются без комментариев. Тем не менее, и в таких условиях специалисты продолжают делать свои оценки и строить версии.
Согласно доступным данным, в качестве новой полезной нагрузки для перспективных межконтинентальных ракет создается изделие, известное под названиями «4202», 15Ю71 и АГБО («Аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение»). Разработка этого проекта началась не позже конца прошлого десятилетия. Головным разработчиком является НПО Машиностроения (г. Реутов). Также к работам привлекались некоторые другие научные и производственные организации России.
Ранее в открытых источниках появлялись некоторые сведения о техническом облике изделия «4202», однако они не отличались особой подробностью. Из имеющихся данных можно сделать вывод, что боевое оснащение для ракет должно иметь сложную форму внешних агрегатов, обеспечивающую оптимальные аэродинамические характеристики во всем диапазоне скоростей полета. Стойкость к механическим и термическим нагрузкам должна обеспечиваться смешанной конструкцией, состоящей из металлических и неметаллических деталей.
Являясь боевым оснащением МБР, изделие 15Ю71 должно иметь аппаратуру наведения и боевую часть. По всей видимости, для определения собственного положения такое изделие будет использовать инерциальную навигационную систему, не подверженную влиянию внешних факторов. Коррекция курса может осуществляться при помощи аэродинамических или газовых рулей.
Будет ли АГБО оснащаться собственной маршевой силовой установкой – неизвестно. По разным оценкам, для полета к цели ему хватит разгона, обеспеченного ракетой-носителем. Оптимальный профиль полета за пределами плотных слоев атмосферы позволит аппарату на подлете к цели сохранять максимальную скорость. Возможность маневра по курсу и тангажу дополнительно уменьшит и без того низкую вероятность перехвата противоракетными средствами.
Существуют любопытные оценки, касающиеся боевой части изделия «4202». Возможно, оно будет нести специальный боезаряд малой или средней мощности, эффективность которого будет достаточно высокой за счет точности попадания в заданную цель. При этом нельзя исключать применение кинетического способа поражения цели – только за счет энергии изделия.
Точные сведения об испытаниях «Аэробаллистического гиперзвукового боевого оснащения» на данный момент отсутствуют, хотя регулярно появлялись сообщения на этот счет. Тем не менее, далеко не всегда имеющиеся сведения позволяли однозначно идентифицировать испытания этого оружия и отделить его от других программ. Так, в связи с отдельными заявлениями высокопоставленных руководителей Минобороны еще в 2004 году появилась версия о первом запуске гиперзвукового летательного аппарата, предназначенного для установки на МБР.
Следующие новости, относимые к проекту АГБО / «4202» / 15Ю71, появились только на рубеже десятилетий. Сообщалось, что в 2010 году состоялись успешные испытания некоего улучшенного боевого оснащения для стратегических ракет. В конце 2011 года ракета РС-18, стартовавшая с полигона Байконур, отправила к цели на полигоне Кура неназванное боевое оснащение, способного преодолевать нынешние и перспективные средства противоракетной обороны.
С 2013 по 2016 годы военные совместно с промышленностью провели еще три испытательных запуска, в ходе которых, предположительно, проверялось изделие «4202». Последний из них, насколько известно, состоялся 19 апреля прошлого года и был выполнен на полигоне Домбаровский. В июле прошлого года информагентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с гиперзвуковой программой, огласило планы на ближайшее время. До конца года должен был состояться еще один запуск ракеты РС-18 с боевым оснащением типа АГБО на борту.
Также из слов источника следовало, что испытательные запуски гиперзвукового летательного аппарата будут выполняться и в будущем. Кроме того, он отметил, что теперь проверки изделия «4202» будут проводиться параллельно с летно-конструкторскими испытаниями перспективной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Следует отметить, что к этому времени уже было известно о прямой связи проектов АГБО и «Сармат».
Согласно предположению «Свободной прессы», недавний запуск с полигона Домбаровский мог являться частью программы испытаний системы 15Ю71. Однако, по неподтвержденным данным, теперь новые проверки этого боевого оснащения должны осуществляться вместе с ракетами «Сармат», которые пока лишь готовятся к летным испытаниям.
Как неоднократно сообщалось ранее, носителем изделия «4202» должна будет стать новая МБР типа «Сармат», в настоящее время готовящаяся к испытаниям. Несколько дней назад появились новые сведения о ходе этого проекта и планах военного ведомства на ближайшее время. Как сообщает издание «Коммерсантъ», в самом ближайшем будущем должны состояться несколько испытаний новой ракеты РС-28. Два подобных мероприятия планируется провести до конца текущего года.
Неназванные источники сообщили «Коммерсанту» о двух запланированных бросковых пусках «Сармата», площадкой для которых станет космодром Плесецк. Целью первого броскового пуска станет проверка работы бортовых систем ракеты, в том числе силовой установки первой ступени. Последняя должна будет проработать в течение пяти секунд. В случае успешного выполнения первой проверки до гонца года может состояться второй испытательный пуск. Любопытно, что в предыдущих сообщениях о будущих испытаниях указывались менее смелые планы. В частности, на 2017 года планировался только один запуск, а проверки с включением двигателя могли начаться только в 2018-м.
Необходимо отметить, что испытания МБР «Сармат» могли начаться и ранее. Несколько лет назад утверждалось, что первый бросковый пуск состоится в 2015 году. По ряду причин технического и организационного характера авторам новых проектов пришлось пересмотреть свои планы. Старт испытаний несколько раз переносился. Согласно последним сообщениям, первый пробный запуск РС-28 должен состояться в самое ближайшее время, и за ним может последовать второй.
Выполнив несколько бросковых испытаний и проверив работу части систем, военные и промышленность смогут перейти к полноценным испытательным полетам. Уже на этом этапе опытные изделия «Сармат» могут быть оснащены прототипами АГБО. Когда начнутся подобные проверки – говорить трудно. Даже в случае успешного завершения первого этапа летно-конструкторских испытаний РС-28 такие полеты удастся осуществить не ранее 2018-19 годов.
Осенью прошлого года стало известно, что ракета РС-28 «Сармат» может пойти в серию не позднее 2019 года. В течение нескольких следующих лет РВСН смогут получить заметное количество таких комплексов и заменить ими устаревшее вооружение. Когда ракеты будут дополнены перспективным гиперзвуковым боевым оснащением – неизвестно. Значительное число проведенных испытаний «4202» позволяет предполагать, что это изделие уже близко к завершению необходимых проверок и в обозримом будущем может быть принято на вооружение.
В связи с понятным уровнем секретности о проектах РС-28 «Сармат» и «4202» / 15Ю71 / АГБО известно не слишком много. При этом определенные сведения все же стали достоянием общественности. Имеющаяся информация не раскрывает всех подробностей, но показывает, что новое боевое оснащение для ракет уже прошло, как минимум, часть процесса испытаний и доводки. Последние работы в этом направлении могут быть проведены параллельно с испытаниями перспективной МБР. Таким образом, несмотря на дефицит официальной информации, можно ожидать, что в течение нескольких следующих лет на вооружение РВСН поступят не только новые ракеты, но и особые боевые блоки для них.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://svpressa.ru/
http://interfax.ru/
https://kommersant.ru/
http://tass.ru/
http://freebeacon.com/
https://bmpd.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-807.html
Несколько дней назад в отечественных, а затем и в зарубежных средствах массовой информации началась новая волна обсуждений российского гиперзвукового проекта, известного под шифром «4202». Официальной информации об этой разработке крайне мало, но отрывочные сведения и некоторые оценки уже привели к появлению достаточно правдоподобной – хотя и не подтвержденной – картины. Поводом для новых публикаций на тему проекта «4202» стало официальное сообщение министерства обороны.
18 октября начальник 4-го Государственного центрального межвидового полигона (Капустин Яр) генерал-майор Олег Кислов рассказал о последних мероприятиях. По его словам, ракетные войска стратегического назначения сейчас занимаются испытаниями нового ракетного комплекса шахтного базирования. В этих испытаниях используется трасса Ясный – Кура, соединяющая ракетный район Домбаровский и полигон на Камчатке. О каком именно комплексе идет речь – генерал не уточнил.
Через несколько дней после заявлений начальника полигона появилась любопытная версия, связывающая испытания в интересах РВСН с проектом гиперзвукового оружия. 23 октября издание «Свободная пресса» опубликовала статью Владимира Тучкова «Изделие 4202» становится настоящим кошмаром для Америки». Автор этой публикации пытался установить, о каком оружии шла речь и какие именно испытания проводятся на полигоне Капустин Яр. Несложные рассуждения натолкнули его на мысль о проверках системы «4202».
Как справедливо отметил В. Тучков, протяженность трассы Ясный – Кура явно указывает на испытания межконтинентальной баллистической ракеты. При этом на данный момент в нашей стране не разрабатывается большого числа новых проектов такого оружия. Пока имеется лишь одна новая ракета, которую необходимо испытать, – РС-28 «Сармат». Все прочие МБР не отличаются новизной. Кроме того, слова генерала Кислова о перспективной ракете могут исключать возможность проверок новой модификации существующего изделия.
Рассматривая возможные версии, объясняющие заявления начальника 4-го ГЦМП, автор «Свободной прессы» делает весьма интересное предположение. Он предполагает, что на полигонах Капустин Яр и Ясный могла испытываться не перспективная ракета в целом, но новые боевые блоки для нее. Ввиду отсутствия готовой ракеты «Сармат» к таким испытаниям могла быть привлечена МБР иного типа, из имеющихся в наличии. Боевой нагрузкой этой ракеты, соответственно, могло быть новое изделие «4202».
По очевидным причинам, такое предположение осталось без официальных комментариев. Соблюдая режим секретности, российское военное ведомство и организации оборонной промышленности не раскрывают данные о ходе текущих проектов, отличающихся высоким приоритетом. Предположения, озвученные в СМИ, тоже остаются без комментариев. Тем не менее, и в таких условиях специалисты продолжают делать свои оценки и строить версии.
Согласно доступным данным, в качестве новой полезной нагрузки для перспективных межконтинентальных ракет создается изделие, известное под названиями «4202», 15Ю71 и АГБО («Аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение»). Разработка этого проекта началась не позже конца прошлого десятилетия. Головным разработчиком является НПО Машиностроения (г. Реутов). Также к работам привлекались некоторые другие научные и производственные организации России.
Ранее в открытых источниках появлялись некоторые сведения о техническом облике изделия «4202», однако они не отличались особой подробностью. Из имеющихся данных можно сделать вывод, что боевое оснащение для ракет должно иметь сложную форму внешних агрегатов, обеспечивающую оптимальные аэродинамические характеристики во всем диапазоне скоростей полета. Стойкость к механическим и термическим нагрузкам должна обеспечиваться смешанной конструкцией, состоящей из металлических и неметаллических деталей.
Являясь боевым оснащением МБР, изделие 15Ю71 должно иметь аппаратуру наведения и боевую часть. По всей видимости, для определения собственного положения такое изделие будет использовать инерциальную навигационную систему, не подверженную влиянию внешних факторов. Коррекция курса может осуществляться при помощи аэродинамических или газовых рулей.
Будет ли АГБО оснащаться собственной маршевой силовой установкой – неизвестно. По разным оценкам, для полета к цели ему хватит разгона, обеспеченного ракетой-носителем. Оптимальный профиль полета за пределами плотных слоев атмосферы позволит аппарату на подлете к цели сохранять максимальную скорость. Возможность маневра по курсу и тангажу дополнительно уменьшит и без того низкую вероятность перехвата противоракетными средствами.
Существуют любопытные оценки, касающиеся боевой части изделия «4202». Возможно, оно будет нести специальный боезаряд малой или средней мощности, эффективность которого будет достаточно высокой за счет точности попадания в заданную цель. При этом нельзя исключать применение кинетического способа поражения цели – только за счет энергии изделия.
Точные сведения об испытаниях «Аэробаллистического гиперзвукового боевого оснащения» на данный момент отсутствуют, хотя регулярно появлялись сообщения на этот счет. Тем не менее, далеко не всегда имеющиеся сведения позволяли однозначно идентифицировать испытания этого оружия и отделить его от других программ. Так, в связи с отдельными заявлениями высокопоставленных руководителей Минобороны еще в 2004 году появилась версия о первом запуске гиперзвукового летательного аппарата, предназначенного для установки на МБР.
Следующие новости, относимые к проекту АГБО / «4202» / 15Ю71, появились только на рубеже десятилетий. Сообщалось, что в 2010 году состоялись успешные испытания некоего улучшенного боевого оснащения для стратегических ракет. В конце 2011 года ракета РС-18, стартовавшая с полигона Байконур, отправила к цели на полигоне Кура неназванное боевое оснащение, способного преодолевать нынешние и перспективные средства противоракетной обороны.
С 2013 по 2016 годы военные совместно с промышленностью провели еще три испытательных запуска, в ходе которых, предположительно, проверялось изделие «4202». Последний из них, насколько известно, состоялся 19 апреля прошлого года и был выполнен на полигоне Домбаровский. В июле прошлого года информагентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с гиперзвуковой программой, огласило планы на ближайшее время. До конца года должен был состояться еще один запуск ракеты РС-18 с боевым оснащением типа АГБО на борту.
Также из слов источника следовало, что испытательные запуски гиперзвукового летательного аппарата будут выполняться и в будущем. Кроме того, он отметил, что теперь проверки изделия «4202» будут проводиться параллельно с летно-конструкторскими испытаниями перспективной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Следует отметить, что к этому времени уже было известно о прямой связи проектов АГБО и «Сармат».
Согласно предположению «Свободной прессы», недавний запуск с полигона Домбаровский мог являться частью программы испытаний системы 15Ю71. Однако, по неподтвержденным данным, теперь новые проверки этого боевого оснащения должны осуществляться вместе с ракетами «Сармат», которые пока лишь готовятся к летным испытаниям.
Как неоднократно сообщалось ранее, носителем изделия «4202» должна будет стать новая МБР типа «Сармат», в настоящее время готовящаяся к испытаниям. Несколько дней назад появились новые сведения о ходе этого проекта и планах военного ведомства на ближайшее время. Как сообщает издание «Коммерсантъ», в самом ближайшем будущем должны состояться несколько испытаний новой ракеты РС-28. Два подобных мероприятия планируется провести до конца текущего года.
Неназванные источники сообщили «Коммерсанту» о двух запланированных бросковых пусках «Сармата», площадкой для которых станет космодром Плесецк. Целью первого броскового пуска станет проверка работы бортовых систем ракеты, в том числе силовой установки первой ступени. Последняя должна будет проработать в течение пяти секунд. В случае успешного выполнения первой проверки до гонца года может состояться второй испытательный пуск. Любопытно, что в предыдущих сообщениях о будущих испытаниях указывались менее смелые планы. В частности, на 2017 года планировался только один запуск, а проверки с включением двигателя могли начаться только в 2018-м.
Необходимо отметить, что испытания МБР «Сармат» могли начаться и ранее. Несколько лет назад утверждалось, что первый бросковый пуск состоится в 2015 году. По ряду причин технического и организационного характера авторам новых проектов пришлось пересмотреть свои планы. Старт испытаний несколько раз переносился. Согласно последним сообщениям, первый пробный запуск РС-28 должен состояться в самое ближайшее время, и за ним может последовать второй.
Выполнив несколько бросковых испытаний и проверив работу части систем, военные и промышленность смогут перейти к полноценным испытательным полетам. Уже на этом этапе опытные изделия «Сармат» могут быть оснащены прототипами АГБО. Когда начнутся подобные проверки – говорить трудно. Даже в случае успешного завершения первого этапа летно-конструкторских испытаний РС-28 такие полеты удастся осуществить не ранее 2018-19 годов.
Осенью прошлого года стало известно, что ракета РС-28 «Сармат» может пойти в серию не позднее 2019 года. В течение нескольких следующих лет РВСН смогут получить заметное количество таких комплексов и заменить ими устаревшее вооружение. Когда ракеты будут дополнены перспективным гиперзвуковым боевым оснащением – неизвестно. Значительное число проведенных испытаний «4202» позволяет предполагать, что это изделие уже близко к завершению необходимых проверок и в обозримом будущем может быть принято на вооружение.
В связи с понятным уровнем секретности о проектах РС-28 «Сармат» и «4202» / 15Ю71 / АГБО известно не слишком много. При этом определенные сведения все же стали достоянием общественности. Имеющаяся информация не раскрывает всех подробностей, но показывает, что новое боевое оснащение для ракет уже прошло, как минимум, часть процесса испытаний и доводки. Последние работы в этом направлении могут быть проведены параллельно с испытаниями перспективной МБР. Таким образом, несмотря на дефицит официальной информации, можно ожидать, что в течение нескольких следующих лет на вооружение РВСН поступят не только новые ракеты, но и особые боевые блоки для них.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://svpressa.ru/
http://interfax.ru/
https://kommersant.ru/
http://tass.ru/
http://freebeacon.com/
https://bmpd.livejournal.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-807.html
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: ГРЦ им. В.П. Макеева / Wikimedia Commons
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