Почему победили большевики

Большевики не делали ни революции 1905 года, ни февральской революции 1917-го.Революция 1905 года началась с события, известного как Кровавое воскресенье, когда войска открыли огонь по шествию рабочих, которое возглавлял священник Гапон. Само шествие было организовано "Собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга" - крупнейшей легальной рабочей организацией, возглавляемой все тем же Гапоном. Большевики не только не участвовали в деятельности этой организации, но даже пытались ей противодействовать, считая, что она вредит истинному революционному движению.Лишь накануне шествия, 7-8 января, большевики, осознав весь масштаб целей и оценив революционный характер петиции, подготовленной Гапоном, решили участвовать в мероприятии, однако их группа была довольно малочисленна (как и группы меньшевиков и эсеров).Впоследствии члены РСДРП(б) вспоминали, что январская забастовка и шествие стали для большевиков полной неожиданностью, они оказались не готовы к событиям ни организационно, ни технически.Таким образом, к революции 1905 года причастны Гапон и другие лидеры "Собрания", а также сами власти, создавшие предпосылки к шествию и затем разогнавшие его с применением оружия. Но только не большевики.В февральской революции 1917 года участие большевиков чуть более заметно - их агитаторы действовали среди солдат Петроградского гарнизона и матросов Балтийского флота, работали на улицах Петрограда. Однако их влияние на события все равно было невелико.Главным мотивом в действиях солдат Петроградского гарнизона было нежелание участвовать в разгоне демонстраций и тем более стрелять в рабочих. Также солдатами, многие из которых были резервистами, двигало нежелание отправляться на фронт (можно даже рассмотреть это как базовый мотив восстания).Матросами Балтийского флота двигала ненависть к офицерам, накопившаяся в ходе двухлетнего пребывания на бездействующих линкорах, фактически превратившихся в дисциплинарные колонии. При этом по политическим взглядам большинство матросов были анархистами.В исполкоме Петросовета (совет рабочих и солдатских депутатов), ставшего наряду с Думой "парламентом революции" большевиков не было вообще.К отречению Николая Второго большевики тем более не имеют никакого отношения. Отречься императора подбивал Родзянко (лидер октябристов) и группа генералов (Рузский, Алексеев и примкнувшие к ним). Железнодорожное сообщение, перебои которого нарушили планы императора, взял под свой контроль депутат Бубликов (прогрессист).Ленин про февральскую революцию, отречение Николая и восстание в Кронштадте узнал уже по факту, находясь в Швейцарии. События стали для него полной неожиданностью и решение о возвращении в Россию было принято далеко не сразу. Ленин какое-то время колебался, оценивая ситуацию и только 31 марта (спустя месяц после начала революции) окончательно решил ехать.В Петроград Ленин прибыл 3 апреля, через месяц после отречения Николая - это само по себе наглядно показывает степень готовности большевиков к февральской революции 1917 года и участие в событиях.Первую попытку захвата власти большевики предприняли 3-4 июля 1917 года. Впрочем, по поводу роли большевиков в этих событиях тоже есть разные версии. Но как бы то ни было, попытка захвата власти в любом случае не увенчалась успехом и Временное правительство издало указ об аресте ее организаторов.5-9 июля Ленин скрывался в Петрограде, после чего перебрался в Разлив и поселился сперва у рабочего Емельянова, а затем в ставшем легендарным шалаше.В начале августа в связи с ухудшением погоды и приближением осени было решено переправить Ленина в Финляндию. 8 августа Ленин покинул шалаш, добрался до Петербурга и оттуда выехал в Финляндское княжество, где и находился до начала октября.Так как же удалось большевикам в конечном итоге прийти к власти, если они, образно выражаясь, проспали две подряд революции - сначала 1905 года, а потом и февральскую 1917-го?Как большевикам удалось прийти к власти, если Ленин, безусловный лидер большевиков, во время февральских и мартовских событий был в Швейцарии и узнал о революции пост-фактум, вернулся в Россию только через месяц, а потом снова был вынужден скрываться, уехал в Финляндию и окончательно вернулся лишь в октябре?Почему к власти пришли именно большевики?Прийти к власти большевикам помог Керенский и... генерал Корнилов.В течение июля-августа ситуация во Временном правительстве осложнилась до крайности. Еще 7 июля князь Львов, возглавлявший правительство, подал в отставку и председателем стал Керенский.Здесь следует отметить, что Временное правительство вообще не было законной властью в полном смысле слова. Оно было образовано думским "комитетом", возникшим в конце февраля как частное собрание депутатов Думы, распущенной указом императора.Временное правительство было создано Комитетом, который в свою очередь был создан не по закону, а по ситуации, узкой группой лиц, формально не имевших вообще никаких полномочий, потому что Дума на тот момент формально была уже распущена. Но если бы даже Дума не была распущена, создание Комитета все равно не было оформлено по закону. И полномочиями по формированию правительства этот Комитет никто не наделял, да и не мог наделить. Не мог депутатский Комитет формировать правительство по существовавшим на тот момент законам.Фактически начиная с 5 марта, когда Михаил подписал свой манифест о выборах Учредительного собрания и до самих выборов, которые должны были состояться через 6 месяцев - в России не было никакой законной власти.Временное правительство работало лишь потому, что кому-то надо было управлять страной и иных органов власти просто не существовало.Временное правительство было неким подобием власти в ситуации безвластия и неопределенности - неопределенности не только по составу нового постоянного правительства, но даже по форме правления.И вот в этом Временном правительстве, которое и так-то существовало на птичьих правах, начались новые перестановки.Временное правительство было не только незаконным, но еще и не смогло принимать необходимых решений по существу - проводить реформы не удавалось, разногласия между разными группами в правительстве нарастали.После июльских событий возникли также противоречия между Временным правительством и Советами (Петросоветом).Чтобы избавиться от Советов, за которыми стояли вооруженные солдаты и матросы, Керенский решил опереться на генерала Корнилова и армию. Однако Корнилов не считал нужным прислуживать "временщикам" и склонялся к установлению военной диктатуры. Поняв это, Керенский снял Корнилова с поста главнокомандующего, но сам генерал с этим не согласился.На почве отстранения Корнилова и неподчинения генерала возник новый раскол как внутри правительства, так и за его пределами. Отношение к Корнилову тоже стало двояким - одни его поддерживали, другие наоборот сочли, что генерал поставил себя "вне закона" (хотя и само Временное правительство по существу было вне закона, начиная с первого дня).Эпизодом, который ярко иллюстрирует происходившее в те дни, стал визит 28 августа матросов крейсера Аврора к Троцкому в Кресты, где тот находился под арестом. Матросы, охранявшие Зимний дворец, где заседало Временное правительство, приходили к арестованному Троцкому, чтобы посоветоваться, не пора ли арестовать Временное правительство.Думаю это в полной мере демонстрирует всю парадоксальность и запутанность ситуации тех дней.Однако Корниловский мятеж привел не только к новому расколу в правительстве и армии, но и к весьма важным практическим последствиям:Временное правительство, обеспокоенное действиями и намерениями генерала Корнилова, обратилось за помощью к Петросовету (от которого еще недавно хотело избавиться с опорой на генерала). Петросовет потребовал отпустить из-под ареста большевиков и вооружить рабочих.В результате, Троцкий и другие большевики оказались выпущены под залог, а рабочие получили оружие.31 августа Петросовет принял предложенную большевиками резолюцию о переходе власти к Советам.Вслед за этим 1 сентября Керенский подписал правительственный акт, провозгласивший Республику (что было опять же незаконно, потому что определять форму правления Временное правительство не было уполномочено).Так Керенский, сперва попытавшийся заручиться поддержкой генерала Корнилова и армии, а потом попытавшийся заручиться поддержкой Петросовета и рабочих для защиты от Корнилова, способствовал установлению власти советов.Однако большевики на тот момент не контролировали Советы в полной мере, хотя уже имели в них значительное влияние.Росту влияния большевиков в Советах способствовал тот простой факт, что меньшевики и эсеры, предпринявшие попытку работы во Временном правительстве, дискредитировали себя, начали стремительно терять популярность и позиции, продемонстрировали свою недееспособность.То, что большевики "проспали" февральскую революцию и не принимали участия ни в первом исполкоме Петросовета, ни в работе Временного правительства - начало быстро превращаться из недостатка в преимущество.Временное правительство, которое продемонстрировало свою бездарность и недееспособность, незаконность и противоречивость, не в последнюю очередь усилиями Керенского - стремительно тонуло и тащило на дно всех, кто был так или иначе связан с ним. То есть практически всех, кроме большевиков.Последняя попытка сформировать "демократическое правительство" была предпринята в середине сентября и снова провалилась - противоречия усиливались, анархия нарастала. События показали, что в сложившейся ситуации демократия не работает и любое правительство, в котором будут представлены все политические силы, окажется подобно лебедю, раку и щуке из известной басни.18 октября с подачи Троцкого на совещании представителей полков Петроградского гарнизона было принято решение о неподчинении Временного правительству. Фактически это стало началом октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.21 октября совещание представителей полков признало Петросовет единственной властью.В отличие от событий июля, когда проходили демонстрации, в ночь с 24 на 25 октября небольшие отряды красной гвардии и матросов Балтийского флота разоружили выставленные правительством караулы, взяли под контроль вокзалы, электростанцию, телефон, телеграф и другие ключевые объекты. Все происходило тихо, практически без выстрелов. Правительство узнало о перевороте уже по факту, когда в Зимнем дворце отключились телефоны и погас свет.В 21:00 холостой выстрел из Петропавловской крепости стал сигналом к штурму Зимнего дворца. По сути к тому моменту уже все было решено, Временное правительство лишилось всяких средств управления и связи еще прошлой ночью, Зимний охранял сравнительно небольшой женский батальон (больше похожий на роту) и 2-3 роты юнкеров.Штурм Зимнего был довольно хаотическим. Орудия Петропавловской крепости стреляли поверх здания, Аврора вообще стреляла холостыми. О том, насколько серьезным был штурм, можно судить по потерям - доподлинно известно лишь про 6 погибших солдат и одну ударницу женского гарнизона. Вот такой был суровый штурм.25 октября в Смольном состоялся Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов - и только тогда большевики вместе с левыми эсерами получили большую часть голосов.По итогам Съезда было сформировано однородное социалистическое правительство, которое положило конец продолжавшемуся на протяжении полугода фактическому двоевластию между Временным правительством и Петросоветом при полном юридическом безвластии.Так почему же победили именно большевики?Почему не правые демократы, не кадеты, не меньшевики, не анархисты, не Временное правительство или кто-то еще?Да просто потому, что большевики оказались едва ли не единственной политической силой, которая не принимала участия в работе Временного правительства, представлявшего собой упряжку из лебедей, раков и щук, не способных не только вытянуть воз проблем, но даже сдвинуть его с места ввиду того, что участники упряжки постоянно противодействовали друг другу.Октябристы, кадеты, меньшевики, правые эсеры и некоторые другие, кто пытался составить "сборную правительственную солянку" только мешали друг другу и в результате утонули все вместе.Солдаты и рабочие просто устали ждать, когда же "лебедь, рак и щука" в лице Временного правительства наконец-то "потянут".В ситуации абсолютного юридического безвластия (законной власти не существовало в принципе) и фактического двоевластия между Временным правительством и Петросоветом победу одержал Петросовет, потому что оказался более единым идеологически, менее раздробленным, менее противоречивым.Во Временном правительстве разные силы тянули в разных направлениях, а Керенский метался то к Корнилову, то наоборот к Петросовету для защиты от Корнилова - в результате "воз проблем" стоял на месте.В борьбе между недееспособным и противоречивым Временным правительством и Петросоветом победил Петросовет, который оказался дееспособен и смог выбрать свое направление движения - правильное или нет, но направление.А внутри Петросовета победили большевики, потому что меньшевики и правые эсеры дискредитировали себя попытками работы в составе Временного правительства и проявили ту же самую недееспособность.Анархисты, несмотря на популярность в среде матросов, не имели сколько-нибудь ясных представлений о том, что делать в сложившейся ситуации - у них не было ни программы, ни руководителей, способных принимать решений и вырабатывать какие-либо программы. И не могло быть, потому что главным в среде анархистов было отрицание монархии, а какой должна быть власть и что делать - на этот вопрос ясного ответа не существовало.Можно сказать, что в октябре 1917 до большевиков попросту дошла очередь управления страной после того, как все стоявшие перед ними последовательно расписались в своей неспособности.Первым расписались Романовы, еще в начале марта 1917 года.Вслед за Романовыми расписался князь Львов.Далее расписался Корнилов и его сторонники.После этого расписалось Временное правительство и вместе с ним меньшевики и правые эсеры.Остались большевики.Большевики победили именно потому, что "проспали" февраль 1917 года и не принимали участия в работе Временного правительства - это дало им возможность сохранить внутреннее единство, доверие со стороны солдат и матросов (советов), а также возможность учесть ошибки других политических сил и не наступать на те грабли, по которым прыгали остальные, пытаясь создать "сборное" правительство.Большевики победили потому, что вокруг них в октябре начали объединяться все, кто устал от ситуации полного юридического безвластия и фактического двоевластия. Не было другой политической силы, вокруг которой можно было объединяться, все остальные практически затоптали друг друга и утратили всякое доверие.Большевики победили потому, что им в октябре просто никто уже не мог помешать - осознанно или нет, но большевики просто дождались момента, когда все остальные перегрызли друг друга, потратили силы и исчерпали свои политические возможности.Большевики были последними или одними из последних политических сил в очереди на власть.Сработал принцип "нашедшего выход затаптывают первым" - в открывшееся после отречения Николая окно возможностей полезли все подряд, затаптывая, отталкивая и выкидывая друг друга. А большевики просто дождались момента и спокойно прошли в распахнутую, вернее даже сорванную с петель дверь.Большевики победили не потому, что они были настолько популярны в народе - про них не так уж хорошо знали, труды Маркса и Ленина простые рабочие и солдаты не очень-то читали.Большевики победили не потому, что их программа была настолько гениальна или за ними стояли какие-то большие силы, деньги, вооруженные люди. Вооруженные люди стояли за Петросоветом, а в нем еще накануне октябрьской революции у большевиков было меньшинство.Большевики победили, потому что в ситуации безвластия они остались едва ли не единственными, кто смог предложить власть, причем власть единую, цельную, а не кусочно-прерывистую и внутренне противоречивую, какой была власть Временного правительства.Солдаты, матросы, рабочие и все остальные - просто устали жить без власти и определенности в завтрашнем дне, без управления, без понимания будущего, без перспектив, в ситуации хаоса и кризиса - поэтому они и приняли большевиков.Потом уже, когда советская власть укрепится и начнет писать свою историю, все будет представлено так, что большевики шли к власти твердой поступью начиная с незапамятных времен, народ их ждал на протяжении многих лет, читал Искру и Правду в городах и весях, чуть ли не царя свергал ради установления советской власти под руководством Ленина.Результатом многолетнего распространения этого мифа станет то, что многие до сих пор думают, будто царя прогнали большевики и они сделали все три революции - 1905 года, февральскую 1917-го, а потом и октябрьскую.Нет, большевики не делали ни революцию 1905-го, ни февральскую 1917-го. И даже октябрьскую революцию делали не столько большевики, сколько Керенский, Корнилов и Петросовет как коллективный орган рабочих и солдатских депутатов (большинство которых не были большевиками). И матросы, которые в большинстве своем были анархистами.Большевики завершили революцию, положили конец безвластию в России, конец анархии и хаосу, навели порядок.Большевики победили потому, что кроме них порядка в России в 1917 году не смог предложить никто.