Обладание Т-90А мало чем поможет игиловцам

«Исламское государство*» впервые сумело завладеть российским танком Т-90А, захватив его у правительственных войск Сирии. Эта машина – самый совершенный из имеющихся у ИГИЛ* образцов бронетехники. Смогут ли террористы воспользоваться этим российским оружием и если да, то каким именно образом?В Сирии террористы «Исламского государства*» в среду захватили танк Т-90А, который был поставлен Россией военнослужащим сирийской армии. Танк попал в руки террористов во время сражений к востоку от города Меядин.Это не первый раз, когда российская бронетехника, поставленная правительственным войскам САР, попадает в руки ИГИЛ*. В частности, на прошлой неделе сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлены вооружения и военная техника (ВВТ), которая была захвачена игиловцами у армии Сирии, однако затем была отбита обратно. И на ролике среди прочих ВВТ можно заметить танки Т-55 и Т-62.В данный момент на вооружении ИГИЛ находится около 30 старых советских танков Т-55, несколько Т-62, в районе 5–10 более современных Т-72. Ходили также слухи о захвате боевиками двух–трех американских танков M1A1 Abrams.А вот Т-90А попадает в руки «Исламского государства» впервые. Это модификация российского основного боевого танка Т-90, которая производится с 2004 года. Именно в ней машина стала оснащаться двигателем В-92С2 мощностью 1 тыс. л. с., что при весе всего в 47 тонн позволяет ей развивать скорость в 70 км/ч.Кроме того, на Т-90А стала устанавливаться сварная башня вместо литой, усилено бронирование верхней лобовой детали, установлена новая система противопожарного оборудования, обновлены тепловизионные прицелы. Был улучшен автомат заряжания, а также поставлено новое орудие – 2А46М-5.Любопытно, что боевики даже не смогли осознать всей полноты своего «счастья», по ошибке приняв захваченный танк за Т-72. «Т-90 был создан как глубокая модернизация Т-72. Иногда их путают, но все-таки там есть отличия», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.«Первое отличие – в комплексе вооружения. Для Т-90 разрабатывалась немного другая пушка, чем стоит на Т-72. Второе – на Т-72 устанавливалась динамическая защита «Контакт», а на Т-90 – «Контакт-5». А когда пошли модификации Т-90АМ, то начали ставить «Реликт». Различие также в системе управления огнем, – объяснил собеседник. – Но самое главное отличие – в башне и в защите этой башни. У Т-72 литая башня округлой формы, а у Т-90 – сварная, она угловатая, потому что комплекс защиты дает такую угловатость».Захватить Т-90 ИГИЛ удалось, но смогут ли они его использовать?Боевики активно применяют танки, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов. «Речь идет о нескольких модификациях танков: Т-72, Т-55, Т-62. «Абрамс» ими также был захвачен, но они его не использовали, он слишком сложен и дорог в эксплуатации», – указал он. «Танкисты в рядах боевиков ИГИЛ могут набираться из правительственной армии Сирии, а также из числа приехавших с подобным опытом из других стран», – подчеркнул эксперт.Однако любой ли танкист сможет управлять Т-90? «Чтобы овладеть танком, нужно уметь работать с различными приборами, навигацией, системой управления огнем. Например, на переднем катке у танка есть специальный датчик, который позволяет танку стрелять на ходу. Нужна правильная настройка датчика, чтобы танк на скорости 5–10 километров мог вести прицельную стрельбу», – отметил Леонков. По его мнению, игиловцы вряд ли сумеют это сделать: «Они не смогут использовать все возможности танка. Он предназначен для квалифицированных специалистов».Если к ИГИЛ Т-90 попадает впервые, то другим группировкам уже удавалось захватить такие танки. В 2016 году группировка «Харакат Нуриддин аз-Зинки» захватила Т-90А под Алеппо и затем продала его за полмиллиона долларов «Джебхат ан-Нусре». Захват еще одного Т-90 «ан-Нусра» осуществила самостоятельно в том же году. Впоследствии сирийская армия один танк отбила, а второй уничтожила.«Захваченный в том году Т-90 у сирийских войск исламисты не освоили. Он просто передвигался и стрелял, причем не на ходу, а останавливался и стрелял. Преимущества танка не были использованы», – подчеркнул Леонков.«Нет никакого риска в том, что танк попал к боевикам», – отметил Фролов относительно возможной утечки российских технологий. У самих исламистов нет ресурсов, чтобы скопировать танк. Кроме того, Т-90А – это все-таки одна из ранних модификаций и большинство из устанавливаемых на нее систем уже давно не являются секретными.Что же касается вариантов использования машины, то они разнообразны. «Кто его знает, в каком состоянии к ним попал Т-90? Они могут пользоваться им как танком, а могут снять башню, начинить взрывчаткой и применять как взрывное устройство. Они уже применяли таким образом Т-72. В любом случае, попадание одного танка никаких преимуществ им не даст», – добавил собеседник.Продать этот танк тоже вряд ли получится, уверен Леонков. «Чтобы его куда-то продать, нужно организовать логистику. Предположим, они американцам решили продать, так это целую операцию нужно провести, которая будет дороже, чем сам танк», – указал он.Никаких противоугонных систем на танках нет, отметил Леонков. Однако определенная защита от захвата у него все же есть. «Люки на танках закрываются на замки специальным ключом, их можно заблокировать. Проблема в том, что сирийские танкисты почему-то считают, что люк у танка должен быть всегда открыт», – рассказал эксперт, предположив, что для сирийцев это является показателем особой крутости.Вместе с тем танк вряд ли пробудет у ИГИЛ долго. «Его либо отыщут и вернут, либо подобьют», – указал Леонков.