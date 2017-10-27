И всё-таки – война?

Ещё недавно казалось, что предвестником бури станет сентябрьский взаимный обмен «любезностями» между «инфант террибль» мировой политики Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Однако это оказалось лишь не слишком громкой прелюдией. Именно сейчас, после, казалось бы, наступившего затишья, один за другим стали появляться признаки ужасной «пьесы», призванной потрясти до основания весь мир.Напомним, спрогнозированные, и, по сведениям осведомленных источников, с нетерпением ожидаемые американскими ястребами и военными ракетные пуски в ознаменование очередного праздника в КНДР – дня основания Трудовой партии Кореи – 10 октября не состоялись. Ничего не изменила и улучшившаяся погода – в Северной Корее как раз в этот день прекратились дожди, до того не раз мешавшие проведению ракетных «фейерверков» под руководством главковерха.Всем стало очевидно, что Пхеньян, наступив на горло собственной песне, решил проявить добрую волю и предлагает размен: отмена уже готовых ракетных испытаний в ответ на отказ от внеплановых военных американо-южнокорейских учений в акватории Японского моря.Даже неистовый молодой полководец воздержался от столь полюбившихся ему посещений оборонных предприятий, специализирующихся на ядерной или ракетной технике, ограничившись скромным посещением обувной фабрики, в ходе которого призвал улучшать жизнь населения, наращивая выпуск качественной обуви. Однако время шло, а за океаном, похоже, отнюдь не собирались сворачивать военные приготовления, нацеленные против Пхеньяна.Более того, даже из уст вашингтонских голубей начали раздаваться высказывания, которые лишь с натяжкой можно классифицировать как миролюбивые. Так, глава американского внешнеполитического ведомства внезапно заявил, что будет продолжать переговоры, пока не упадет первая бомба... Одновременно было подчеркнуто, что все дипломатические усилия на северокорейском треке вот уже четверть века не приносят плодов. Этот пассаж можно понять и так: мы в Государственном департаменте усилия в целях мирного решения проблем предпринимаем, но наши люди в погонах к нам не прислушиваются. Так что оппонентам, то есть Пхеньяну, следует крепко задуматься над этим, и чем раньше, тем лучше.Удивил и вроде бы положительно относящийся к Северной Корее президент РК Мун Чжэ Ин, заявивший, что для поддержания мира необходима сила. Читай, применение ее в отношении северного соседа. Сказанные на открытии военной выставки в Сеуле, на фоне истребителей и бомбардировщиков, эти слова прозвучали особенно зловеще.Видимо, поэтому ничего не дали ни визит в начале октября в Москву главного северокорейского переговорщика по ядерной проблеме Цой Сон Хи, ни ее участие в представительной Московской конференции по нераспространению в третьей декаде октября. Шанс встречи здесь с американскими коллегами так и не был использован, вопреки ожиданиям многих. Примерно то же самое можно сказать и о визите делегации северокорейских парламентариев в Санкт-Петербург в середине октября этого года на 137-ю сессию Межпарламентского союза. Ожидавшаяся встреча с южнокорейскими законотворцами, в ходе которой предоставлялся шанс хотя бы приступить к обсуждению накопившихся проблем, не состоялась.Многим показались блефом заявления северокорейцев о готовности нанести по США «невероятный удар в самый неожиданный момент в неожиданном месте».Однако столь нервная реакция Пхеньяна вполне объяснима. Она была обусловлена самим характером стартовавших на прошлой неделе американо-южнокорейских военных игрищ.Причем с привлечением спешно снаряженной в путь авианосной ударной группировки во главе с ядерным авианосцем «Рональд Рейган» с семью десятками самолетов на борту. Помимо этого в них принимает участие подавляющая часть южнокорейского флота – около семидесяти кораблей, включая флагман, вертолетоносец «Токто», и оснащенные системой «Иджис» новейшие эсминцы, которые не раз уже отслеживали старты северокорейских ракет. Это не считая многочисленных подводных лодок с той и другой стороны, а также выполняющих роль наблюдателей (в случае необходимости в любой момент готовых прибыть на помощь) японцев. Наибольшую интригу сохраняет переброска американцами дополнительных сил авиации с материковой части США: на аэродроме в РК южнокорейские журналисты разглядели Ф-18 из состава сил, обычно базирующихся в пустынном штате Юта. Более того, выяснилось, что непосредственно перед переброской на неспокойный полуостров военнослужащие прошли курс тренинга по действиям в условиях применения химического и бактериологического оружия. Вкупе с самолетами-разведчиками появились в Южной Корее, под предлогом участия в вышеупомянутой военной выставке, проходящей на окраине южнокорейской столицы, разрекламированные как лучшие в мире многоцелевые Ф-35. Понятно, что в случае необходимости они вполне могут быть задействованы на северокорейском треке. Это – не считая стратегических Б-1Б, также готовых в любой момент присоединиться к «шоу».Стоит отметить, что ни в Вашингтоне, ни в Сеуле даже и не пытаются скрывать, что учения нацелены против Пхеньяна.Согласно легенде этих учений, палубной авиацией, крылатыми ракетами с кораблей, а также с территории Южной Кореи, отрабатываются операции по нанесению ударов по ядерным и ракетным объектам страны, позициям артиллерии, а также по системам управления войсками и наиболее значительным предприятиям оборонного комплекса.Видимо, фиговый листок миролюбия на этот раз за ненадобностью отброшен. Наглядное свидетельство тому – наличие на борту «Рейгана» подразделения морских диверсантов. Может быть, поэтому глава ЦРУ Майкл Помпео 21 октября цинично заявил, что если, мол, Ким Чен Ына внезапно не станет, то не надо бежать с вопросами в его ведомство.Не добавляет оптимизма и позиция Китая, ранее всегда стремившегося не сжигать все мосты в отношениях с Пхеньяном, а сохранять даже те, что запрещены санкциями ООН. Так, еще несколько лет назад всех озадачивали визиты военных кораблей из Поднебесной в КНДР, а также иные обмены в военной области. Сейчас в Пекине не только надрывно стремятся выказать свое рвение в выполнении международных рестрикций – чего стоит только одно указание закрыть все совместные предприятия с северокорейцами, но даже выстилают перед заокеанскими «партнерами» символическую красную дорожку – тот же «Рональд Рейган», прежде чем взять курс в Японское море, побывал впервые за несколько лет в гавани Гонконга.Вышеупомянутые американо-южнокорейские учения были официально завершены еще 20 октября, но снижением напряженности и не пахнет.Стальной монстр «Рональд Рейган» надолго пропишется в гавани прекрасного южного города Пусана, что на побережье Японского моря. Более того, к нему вскоре присоединится его собрат «Теодор Рузвельт», обладающий практически сопоставимой мощью. Удовольствие для жителей Пусана – ниже среднего, ведь американские моряки привыкли оставлять радиоактивный мусор в иностранных гаванях. И все эти перемещения кораблей, которые обычно пытаются скрывать, предприняты ради, якобы, обеспечения безопасности главы Белого Дома, который после приезда в Токио планирует примерно на два дня, приблизительно 6-8 ноября, нанести первый официальный за многие годы официальный визит в Республику Корея.Однако целых две армады кораблей для охраны одного человека, пусть и первого лица государства, не слишком ли? Может быть, непредсказуемый Дональд и не подумает показаться на Корейском полуострове, а отдаст приказ задействовать стянутые сюда силы против КНДР, ведь этой весной, несмотря на удобный момент, военные сценарии так и не были реализованы.Итак, войну на Корейском полуострове можно считать вопросом ближайших двух недель.Жаль только, что у южнокорейцев, похоже, нет осознания нависшей над ними опасности. Большинство из них предлагают поскорее решить вопрос с Ким Чен Ыном с помощью военной силы, а журналистов, раскрывших тайну переброски американских самолетов с материковой части США, обвиняют в предательстве. А зря.