На Луну – всем миром

На рядовом, казалось бы, мероприятии, – 68-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в конце сентября в австралийской Аделаиде, был сделан первый шаг к началу реального освоения Россией дальнего космоса. Принято приглашение НАСА по совместному строительству и последующей эксплуатации лунной орбитальной космической станции (ЛОКС).Поскольку проект технически сложен и далеко не дешев, Россия сразу же предложила расширить число участников, включив в него, помимо изначально подразумевавшихся ЕКА, Японии и Канады, еще и страны БРИКС. Сегодня такое широкое сотрудничество уже не кажется фантастикой. Однако время покажет, кто готов включиться в работу.Будущая окололунная станция получила название Deep Space Gateway – «Ворота в дальний космос». Она призвана стать форпостом для строительства обитаемой лунной базы, а в отдаленном будущем и для полетов к Марсу. Строительством ЛОКС планируют заняться с 2024 года, то есть на исходе расчетного функционирования Международной космической станции (МКС), которая по договоренности участников должна прекратить свое существование.С учетом огромного опыта нашей страны в строительстве и эксплуатации долговременных космических станций без всякого обсуждения принято общее решение, что в создании ЛОКС будут использоваться российские стандарты систем жизнеобеспечения и стыковочных узлов. В продолжение установившихся на МКС традиций каждый из участников проекта внесет свою лепту в общее дело, выражающуюся в финансировании и техническом оснащении ЛОКС. Российский вклад на этапе проектирования пока обозначен созданием лишь одного шлюзового модуля. Дооснащение – с увеличением объема задач.Хотя по большому счету логичнее «танцевать» от российского же базового блока по аналогии со служебным модулем МКС. Во всяком случае наши системы обеспечения жизнедеятельности, утилизации отходов, регенерации кислорода и другое оборудование прошли многолетнюю проверку во внеземных условиях и доказали свою надежность. Впрочем, не исключено, что на следующем этапе наш сегмент станции по аналогии с МКС будет включать не один, а несколько отсеков. Когда же дойдет дело до отправки людей на поверхность Луны, нужно иметь в наличии полностью доведенный до ума российский взлетно-посадочный модуль. Это разумно и как дополнение к американскому модулю, и с политической точки зрения – вдруг между участниками проекта возникнет разлад.Сейчас НПО им. Лавочкина активно вспоминает давние наработки посадки автоматических аппаратов на лунный грунт. За десятилетия отсутствия в России научного космоса уже основательно подзабыли, как это делается. Придется учиться заново. Большинство конструкторов и инженеров тех далеких лет триумфа советских лунных автоматических станций в силу возраста уже не работают на предприятии. А у нового поколения подобного опыта нет.Помимо договорных обязательств по строительству ЛОКС (поставка шлюзового модуля), Роскосмосу необходимо в обязательном порядке решить еще несколько технических задач. Прежде всего, создать пилотируемый корабль «Федерация». Это задача номер один, ибо в противном случае у России просто не будет средств доставки космонавтов к Луне. Финансирование идет, остается ждать результатов. Первый полет «Федерации» в беспилотном варианте, напомним, запланирован на 2022 год.Из этой задачи логично вытекает следующая: создание новой ракеты-носителя «Союз-5» по теме «Феникс». К первому полету «Федерации» с экипажем эта РН должна быть полностью испытана в беспилотных запусках, в том числе коммерческих, по программам «Морской старт» и «Наземный старт»/«Байтерек» (запуск с космодрома Байконур). Третья задача заключается в строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара-5» на космодроме Восточный. Проблема в том, что РН «Союз-5» маловата по грузоподъемности (17 т) для пилотируемых полетов в сторону Луны и годится только для околоземной орбиты. Нужен более мощный носитель, а именно – 25-тонная «Ангара-5», ей в свою очередь требуется стартовый комплекс.Стройка должна начаться уже этой осенью. Проект готов, смета определена, финансирование обеспечено, сроки известны. Договор с генподрядчиком подписан. Обещают управиться за три года. Во избежание ненужных ошибок в проекте учтен опыт строительства подобного сооружения на космодроме Плесецк.Для полноценного участия в ЛОКС необходимо решить все указанные задачи. Тем не менее есть надежда, что к 2024 году это удастся.«Союз» летает в космос уже полвека. А одноименная ракета-носитель, в основе которой легендарная королевская «семерка» (Р-7), и того больше – 4 октября отметили ее 60-летие. Пора бы и на покой, намекают скептически настроенные «эксперты». Но они не понимают главного: ракеты и космические корабли делаются не для показа мод, где в почете современный стиль. В пилотируемой космонавтике главный критерий – надежность систем. За прошедшие годы «Союзы» (и корабли, и носители) наработали на свою репутацию с лихвой. Вспомним, что «Союз» два раза спасал экипажи в сложных аварийных ситуациях, а куда более современный, напичканный электроникой «Шаттл» два полных экипажа, 14 астронавтов, увы, угробил.Новым американским пилотируемым кораблям, которые готовятся к своим первым полетам, еще только предстоит нарабатывать положительную статистику. И далеко не факт, что дело сразу пойдет безукоризненно, даже если системы отработаны на наземных испытательных стендах. Учесть все невозможно – практика космических полетов это доказывает.Чем еще хорош КК «Союз», так это тем, что может быть запущен напрямую на лунную орбиту с помощью уже существующих ракет-носителей «Протон-М» или «Ангара-5». Единственное, что потребуется дополнительно, – разгонный блок. По такой же схеме в сторону Луны могут запускаться и грузовые корабли снабжения типа «Прогресс», которые будут доставлять на станцию кислород, продукты и расходные материалы.«Союз» и разрабатывался в 60-е годы для лунного комплекса. Другое дело, что по ряду причин ему пришлось на полвека задержаться на орбите Земли.Наступил момент, когда в дискуссии о сверхтяжелом носителе можно поставить жирную точку. Наша изначальная позиция заключалась в следующем: сверхтяжу быть, но в свое время. И это время, похоже, настает, ибо на горизонте вырисовываются контуры будущего гиганта.Никто ведь принципиально не против носителя 100-тонного и более тяжелого класса как такового. Проблема лишь в том, что таких полезных нагрузок гражданского или военного назначения пока не существует. Но коль скоро принято принципиальное решение идти на Луну, это означает: где-то к 2030 году такие полезные нагрузки появятся.Роскосмос окончательно определился в отношении поэтапного создания сверхтяжелой РН после всесторонней отработки темы «Феникс», то есть создания носителя «Союз-5». Его первая ступень будет одним из модулей при компоновке сверхтяжелой. Эти планы постепенно становятся реальностью, потому что по «Фениксу» уже открылось финансирование. Есть надежда, что в начале 2020-х «Союз-5» полетит, а там и за сверхтяжелую возьмутся.Основным ее грузом (военный «багаж» пока оставим за скобками) станут лунные пилотируемые аппараты и разгонные блоки. Последние вмещают несколько десятков тонн топлива, чтобы гарантированно направить на отлетную траекторию к Луне корабль с космонавтами. Для наглядности: РН «Протон-М» вводит на околоземную орбиту 22 тонн груза, а к Луне – 7 тонн. Советская «Энергия» – соответственно 100 и 32 тонн груза. Поэтому чем ближе мы к Луне, тем больше необходимость в сверхтяжелой РН. Ведь ежегодный грузопоток между земной и лунной орбитами может измеряться десятками и сотнями тонн, пока не перейдет на тысячи.По предварительной информации, сборку ЛОКС планируют вести непосредственно на лунной орбите. Хотя на околоземной было бы намного легче. А потом с помощью мощного буксира забросили бы станцию уже в комплекте поближе к Луне.Очевидно, что ЛОКС прослужит не менее 25 лет (по аналогии с МКС), а при плановом обновлении модулей и гораздо дольше. Сюда будут прибывать экипажи с Земли и отсюда же уходить на Луну взлетно-посадочные модули. Здесь появится перевалочная база для лунных колоний-поселений, когда начнется освоение ресурсов нашего естественного спутника. В общем, перспективы вырисовываются.Ожидается, что к середине следующего десятилетия ЛОКС начнет функционировать по намеченному плану. Для России это будет вторая попытка достичь заветной цели после обидного, абсолютно необоснованного закрытия советской лунной программы. Хочется верить, что на этот раз нас ждет успех.