Секретный раздел Балтики

Пакт Губастова – фон Ягова не так известен как Молотова – Риббентропа, однако без первого не было бы и второго.Есть в истории моменты, аналогия между которыми напрашивается. Два секретных протокола между Россией и Германией, подписанных в разное время, по сути обозначали сферы влияния этих держав в Восточной Европе, хотя первый, так называемый Петербургский, вроде как ограничивался Балтийским морем. И еще что роднит оба документа – они появились накануне мировых войн.Петербургский протокол, иногда называемый секретным, 29 октября 1907 года подписанный замминистра иностранных дел Константином Аркадьевичем Губастовым и Готлибом фон Яговым, возглавившим в 1916-м МИД Германии, сегодня забыт. Чтобы понять его значение, обратимся к тому времени. Международную политическую конъюнктуру определяет противоборство двух альянсов: с одной стороны – Антанта, с другой – Германия с Австро-Венгрией. В 1907 году мир оказывается разделенным между двумя блоками. Однако вплоть до начала Первой мировой некоторые участники коалиций будут предпринимать попытки изменить расклад. Они ищут сближения с Россией, которая была бы союзником в грядущей войне или по крайней мере нейтральной.В том же 1907-м 31 августа Россией было подписано соглашение с Англией о разделе сфер влияния в Азии. На Дальнем Востоке закреплен статус-кво с Японией. Попытки Германии поссорить Россию с Францией не приносят плодов. И все же, несмотря на ухудшение отношений, Берлин не оставляет намерений втянуть Петербург в орбиту своей политики.В России и тогда были здравомыслящие люди, понимавшие, что британцы не собираются воевать на чьей-то стороне. Формально они с нами в союзе. Но их основная цель – развязать войну, в которой Германия и Россия должны уничтожить друг друга. Увы, Николай II, очарованный англичанами, не прислушивался к такому мнению. А выступи Россия на стороне Германии или хотя бы останься нейтральной, мировая история пошла бы иным путем…По Петербургскому протоколу стороны согласились сохранять статус-кво на Балтийском море и взаимно гарантировать неприкосновенность своих владений в этом регионе. В документе затрагивался вопрос о демилитаризации Аландских островов и нейтралитете Швеции и Дании, их территориальной целостности. Да, это лишь некоторые, не самые важные для своего времени проблемы региона. «Балтийский протокол явился наиболее осязаемым плодом всех попыток русско-германского сближения после окончания Русско-японской войны (и вплоть до 1910 г.). Плодом скудным, ибо практическое значение протокола оказалось невелико», – гласит «История дипломатии» (том 2, стр. 618). Что касается России, с выводом можно согласиться: у нее, видимо, не было желания углубляться в этот вопрос. Но для Германии протокол имел значение по меньшей мере в том, что обеспечил спокойную подготовку к войне с целью расширения жизненного пространства для немецкой нации.Разбирая прошлые договоры и соглашения, приходишь к выводу, что русская дипломатия никогда глубоко не вникала в сущность такого рода документов и зачастую не доводила дела до логического конца. В чем и есть наша беда.