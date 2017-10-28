Наполеоны антикоммунизма

26 октября 1942 года во Флорине было заключено соглашение о координации действий освободительных армий Греции (ЭЛАС), Югославии (НОАЮ) и Албании (НОАА). Его подписали Арсо Йованович (Югославия), Элас Велухиотис (Греция) и Энвер Ходжа (Албания). В качестве главной задачи документ предусматривал создание свободного от оккупантов коридора: албанская Адриатика – южная Македония – северная Греция (район Салоник) с одновременным освобождением при участии англо-американских спецгрупп Крита и полуострова Пелопоннес.Эти территории готовились к высадке союзников, ожидавшейся после победы над итало-германскими войсками у Эль-Аламейна (Северная Африка). В дальнейшем планировалось наступление объединенных сил партизан и англо-американских частей на Софию, Тирану, Афины и в направлении Белграда. Правда, все это были намерения руководства освободительных армий Югославии, Греции и Албании.Командование англо-американских войск в Египте не единожды заверяло балканских партизан в оперативной передислокации на юг полуострова части своих войск из Египта и подкреплений с британского Кипра.Руководители освободительных армий призывали западных союзников к решительным совместным действиям в регионе в октябре-ноябре 1942-го, поскольку, во-первых, основные германо-итальянские силы увязли под Сталинградом и, во-вторых, военная активность в гитлеровском тылу ускорила бы победу Красной армии. Однако у союзников нередко бывают разные задачи.Да, победа у Эль-Аламейна (11 ноября 1942 года) высвободила значительную часть войск Великобритании и США вкупе с их ВМС и ВВС. Но активно взаимодействовать с коммунистическими и прокоммунистическими вооруженными формированиями Югославии, Греции и Албании западные союзники не спешили. Народные армии, в итоге сыгравшие большую роль в освобождении от оккупации, рассматривались в Вашингтоне и Лондоне как препятствие планам по реставрации на Балканах прозападных монархических режимов. Поэтому успешные поначалу совместные действия ЭЛАС, НОАЮ и НОАА не были поддержаны активными операциями западных союзников. Те решили ограничиться периодическими бомбардировками позиций итало-германских войск и несколькими воздушными операциями по снабжению освободительных армий. После Эль-Аламейна союзники наступали в итальянской на тот период Ливии, одновременно в Алжире и Марокко шла десантная операция «Факел», нацеленная на соединение с восточной группировкой во французском Тунисе.В результате сквозной коридор на юге и юго-западе Балкан к концу 1942-го создать не удалось. Это свершилось лишь двумя годами позже, когда Италия уже вышла из войны, а германские части стали спешно эвакуироваться из Греции, Албании и с юга Югославии.В сентябре 1942 года на Пелопоннес была переброшена с Кипра британская диверсионная группа, но она взаимодействовала в основном с монархической группировкой «Национально-республиканская греческая лига» (ЭДЕС) генерала Наполеона Зерваса. Хотя ее численность была вчетверо меньше ЭЛАС, именно эта «лига» и связанные с ней боевые отряды уже весной 1943 года при участии британских коммандос и поощряемые германскими властями спровоцировали начало гражданской войны, которая завершилась с помощью опять-таки англичан (в 1944–1946-м) разнузданным террором против коммунистов и сочувствующих им.Сам Зервас признавал, что реставрация антикоммунистической монархии обсуждалась в 1943–1944 годах даже с германскими оккупантами, так как те потенциально были готовы сотрудничать с Лондоном в борьбе с коммунистическим подпольем и ЭЛАС. О схожих контактах британского эмиссара в Албании (1943–1944) полковника Д. Маклина с той же «сверхзадачей» упоминает Ходжа в мемуарной книге «Империализм и революция» (Тирана, 1977, русск. яз.).Балканский Сталинград осенью 1942 года не состоялся только из-за двуличной политики западных союзников, имевших «свои виды» в регионе. Впрочем, то же было и в апреле-мае 1941-го, когда Югославия и Греция, оттягивая нацистскую агрессию против СССР, сражались против германо-итальянских войск. Лондон вначале заверял Белград и Афины в скорой масштабной операции на Балканах и на принадлежавших Италии южноэгейских островах Додеканес. Но британские войска, высадившиеся было вблизи Афин, на Пелопоннесе и Крите в середине марта – начале апреля 1941 года, почти сразу отказались от обороны греческой столицы, от наступления в направлении Албании с Югославией и от операции на островах Додеканес. А на Крите уже с середины мая повторялась «странная война» британцев против Германии (в сентябре 1939-го – марте 1940-го), что вскоре привело к оккупации всей Греции. Подлая политика Лондона спровоцировала череду самоубийств офицеров и солдат греческих и югославских войск.