Связник Хрущева и Кеннеди

В истории разразившегося осенью 1962 года Карибского кризиса вереница правдивых, порой противоречивых, а подчас и сомнительных фактов, отражающих реалии того тревожного времени. Остаются малоизвестные и закрытые страницы.В 1992 году в Гаване на трехсторонней конференции с участием ученых и политиков США, России и Кубы Роберт Макнамара, министр обороны во время президентства Джона Кеннеди, впервые признал, что мир действительно был в двух шагах от всепланетной ядерной войны.Что дало повод бывшему шефу Пентагона сделать такое заключение? Очевидно, заявление участника конференции генерала армии Анатолия Грибкова, находившегося в октябре 1962-го, в разгар событий на Кубе. Он сообщил, что тогда, помимо советских ракет средней дальности, на Остров свободы были завезены и оперативно-тактические ядерные снаряды. Их предполагалось использовать в случае американского вторжения на кубинскую территорию. Командирам было дано «добро» на боевое применение снарядов при отражении агрессии – так по крайней мере утверждал один из американских участников конференции.«Итак, ядерная катастрофа была в двух шагах от нас», – признал Макнамара. Он не сомневался, что если бы войска США подверглись такому обстрелу, Джон Кеннеди отдал бы приказ о нанесении атомного удара по Кубе и, возможно, по Советскому Союзу.Из чего исходил Хрущев, приняв беспрецедентное военно-политическое решение о размещении оперативно-тактических ракет, а также, как стало известно позднее, и ядерных снарядов на кубинской территории? Он был абсолютно уверен в том, что после разгрома американских наемников на Плая-Хирон (в апреле 1961 года) США предпримут вторжение на Кубу собственными силами.Андрей Громыко (https://www.vpk-news.ru/articles/35219), много лет стоявший у руля советской внешней политики, свидетельствовал, что во время возвращения Хрущева из Болгарии (29 мая 1962 года) советский руководитель в разговоре с глазу на глаз в самолете сказал: «Для спасения Кубы как независимого государства необходимо разместить там некоторое количество наших ядерных ракет. Вашингтон не остановит прошлогодняя неудача вторжения на Плая-Хирон».Есть свидетельство первого советского посла на Кубе Александра Алексеева. В канун Карибского кризиса Хрущев сообщил ему, что у Москвы насчет вторжения американских войск на Остров свободы были достоверные данные.Но одно дело – заявить, что есть достоверные данные о планируемом нападении США на Кубу, другое – предъявить их. Разумеется, по вполне понятным причинам Хрущев все карты не раскрывал, и вплоть до недавнего времени широкая общественность ничего об этих планах не знала.Что же говорит за то, что независимо от факта размещения советских ракет на Кубе США готовили вторжение?1 марта 1993 года газета «Бостон глоб» опубликовала ранее секретный доклад адмирала Роберта Деннисона. Подготовленный в 1963 году документ всецело посвящен событиям Кубинского кризиса. Там черным по белому значится: разработка планов авианалета, вторжения или сочетания того и другого была закончена и войска получили приказ о готовности номер один к бою между 8 и 12 октября 1962 года. Но ведь аэрофотоснимки ракет были сделаны 14 октября, отпечатаны и проанализированы 15-го, показаны президенту Кеннеди 16-го. Так что все было решено заранее.Джон Кеннеди в период кризиса постоянно доказывал брату, что США неминуемо придут к войне, если поставят Советский Союз в положение, которое, по мнению Москвы, отрицательно скажется на национальной безопасности или будет столь унизительным, что СССР потеряет уважение со стороны собственного и других народов.А советская сторона? Как свидетельствовал Громыко, Москвой также проводилась интенсивная и напряженная работа по поиску общих позиций и сближению взглядов. Главной связью был обмен посланиями между Хрущевым и Кеннеди. С 23 по 28 октября 1962 года он происходил ежедневно.Но не все знают, что во время Кубинского кризиса Хрущев и Кеннеди договорились обмениваться посланиями, минуя Госдепартамент США и МИД СССР, напрямую, через доверенных людей. Письма доставляли через брата президента США Роберта, посла Добрынина, тайных курьеров, журналистов, резидентов. Эта переписка, огромное число посланий произвели сенсацию среди политологов и историков. Стали видны пружины тайной дипломатии лидеров США и СССР в одном из самых драматических эпизодов большой холодной войны.Долгое время не было известно, кто был передаточным звеном, каналом в «разговорах» лидеров двух супердержав. Волею судьбы одним из доверенных всех тайн Карибского кризиса стал бывший фронтовик Георгий Большаков, выпускник военной академии. Американцы (да и соотечественники в Вашингтоне) знали его как сотрудника советского посольства, а конкретно – как атташе по культуре и редактора журнала Soviet Life. У Большакова сложились прекрасные отношения с американскими политиками, журналистами, деятелями литературы и искусства. Через них он и вышел на сенатора Роберта Кеннеди, брата президента.Расскажем об этом человеке и его миссии в Вашингтоне подробнее. В облике, манерах, поведении Большакова было что-то вызывавшее доверие американцев. Плюс искреннее стремление к развитию отношений между двумя ведущими мировыми державами. Сам Георгий Никитич этим доверием дорожил не только в профессиональном, но и в чисто человеческом плане. Тем более когда в одной из бесед с Большаковым Роберт Кеннеди признался: «Брат считает, что напряженность между нашими странами возникла главным образом из-за непонимания друг друга, неправильного толкования намерений и действий другой стороны». Именно поэтому, заключил он, президент добивался расширения каналов информирования советского руководства о своей политике «новых рубежей». И требовал, чтобы каждый помощник имел «своего русского в Вашингтоне».Когда такой канал связи с советским руководством был создан (в лице Георгия Большакова), на него уже не могли воздействовать ни Пентагон, ни ЦРУ... Ясно, какую громадную военно-политическую ценность имел этот способ информирования как для американского, так и для советского руководства.В сентябре 1962 года Большаков (об этом он мне рассказал спустя много лет) вылетел в отпуск в Москву. А оттуда сразу же отправился в Пицунду, где отдыхал Хрущев (Георгий Никитич в деталях помнил, как проходила эта встреча, а также общение с Робертом Кеннеди в Вашингтоне).«Мы в Москве внимательно наблюдаем за вашими контактами с Робертом Кеннеди, через которого поддерживается связь с президентом», – сказал Хрущев. В Пицунде он принял Большакова в домашней обстановке – в расшитой украинской рубахе и соломенной шляпе. В беседах участвовал Микоян. Наших руководителей очень интересовал вопрос: пойдут ли США на военную конфронтацию с Кубой или нет?Большаков как политический (и не только) аналитик пропускал через себя и осмысливал огромный поток информации. И без указания Москвы он прекрасно знал, что ее могло интересовать, какая военно-политическая проблема потребует дополнительного анализа и освещения. Он ответил утвердительно...После обстоятельной беседы Хрущев на словах передал Большакову все, что советское руководство намеревалось довести до сведения Кеннеди. «Нам в Москве нужно знать все», – напутствовал Большакова Хрущев. Но при этом ни разу даже не упомянул о ракетах, а тем более о снарядах.Георгий Никитич возвратился в Штаты. Он был сразу принят Робертом Кеннеди и изложил устное послание Хрущева. Большаков подчеркнул, что, по мнению советского руководства, за последнее время обстановка ухудшилась главным образом из-за враждебных действий США в районе Карибского моря, вокруг Кубы. В Москве разочарованы подобным развитием событий в опасном направлении. Хрущев и другие советские руководители рассматривают отдельные шаги президента как попытку разговаривать с нами с позиций силы. Хотя он прекрасно знает, что такой разговор невозможен и приведет скорее к обострению, а не к улучшению отношений, к чему стремится президент. Ведь он сам неоднократно признавал равное соотношение сил между обеими странами. Большаков передал слова советского лидера о необходимости делать все для уменьшения напряженности, а не для ее усиления путем вмешательства во внутренние дела других государств. «Мы снова повторяем, что Советский Союз направляет на Кубу оружие только оборонительного характера, а не для агрессивных целей против какого-либо государства Американского континента, включая Соединенные Штаты», – процитировал Большаков Хрущева. И передал устное заверение советского лидера в том, что Москва, хорошо понимая положение президента Кеннеди, не будет предпринимать каких-либо действий в отношении Соединенных Штатов до выборов в конгресс в ноябре 1962 года. Надеемся, заключил Георгий Никитович, что после этого мы приступим к новому раунду активных переговоров. Роберт Кеннеди незамедлительно довел сообщение Большакова до брата.Одновременно через советского посла на Кубе мнения сторон доводились и до Кастро. Шел активный поиск выхода из кризисной ситуации, узлы которой в буквальном смысле слова держали в своих руках Роберт Кеннеди, Анатолий Добрынин и Георгий Большаков. В мемуарах Сергея Хрущева об отце упоминается особая роль этой тройки (американец и двое русских), но миссия Большакова подробно не раскрывается.Надо ли говорить, в какой сложной обстановке пришлось ее выполнять. Положение Большакова, а также других наших дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН крайне осложнялось тем, что Москва упорно отрицала факт установки наших ракет у берегов США. В то время как об американских ракетах знал весь мир, секрета из этого не делалось. Правду же о ракетах на Кубе до наших представителей в Соединенных Штатах не доводили, впрочем, скрывали ее и от народа. И каково же было Большакову, другим нашим представителям, когда фотографии наших стартовых площадок на Кубе американцы продемонстрировали всему миру. Ведь Роберт Кеннеди и другие люди из окружения президента, искренне желавшие урегулирования кризиса и нормализации отношений с нашей страной, могли обвинить своего советского визави в неискренности. Случись это – и канал связи мог бы рухнуть, а следовательно, и усилия сторон по прекращению опасной конфронтации. Но Георгий Никитович в той ситуации не сделал ни одного неверного шага...В результате обоюдных уступок Карибский кризис был разрешен. 20 ноября 1962 года Кеннеди объявил о снятии блокады. А советские ракеты к тому времени уже были вывезены с острова. Начались взаимные поиски путей к ослаблению международной напряженности, к разрядке.А что же Большаков? Вскоре после окончания Карибского кризиса его пригласил к себе в гости Роберт Кеннеди. Брат президента выглядел счастливым, но очень усталым: 13 дней кризиса (отсюда и название его книги) дались ему нелегко. Он обратился к Георгию Никитичу с такими словами: «Теперь нам нужно поскорее забыть все произошедшее в эти тринадцать дней и начать, как предлагает президент, с чистого листа, по-новому, не озираясь на прошлое. Из свершившегося обе стороны должны извлечь уроки, сделать надлежащие выводы. Президент считает, что прежде всего нам не следует сваливать вину за кризис с одного на другого. Не нужно выставлять себя победителем, а другого побежденным».Это была последняя встреча сенатора с Большаковым. После чего канал связи через последнего был закрыт. «Русские, – писал впоследствии Роберт Кеннеди, – посчитали, что положение Большакова получило огласку и его лучше всего отозвать». Выполнив свою миссию, Георгий Никитич возвратился в Москву. Теперь, когда его уже нет в живых, можно сказать, кем он был в действительности: офицером Главного разведуправления.Полковник Большаков унес с собой многие тайны Карибского кризиса, ведь он рассказал мне далеко не все. В нынешнем году ему исполнилось бы 95 лет. Он родился в Москве в семье служащих железной дороги. В Великую Отечественную был на фронте – военным переводчиком, затем помощником начальника разведки дивизии. После окончания в 1950-м Военно-дипломатической академии получил назначение в ГРУ. В 1951–1955 годах был на легальной работе в США – в Нью-Йорке и Вашингтоне. После окончания срока заокеанской командировки служил офицером для особых поручений при тогдашнем министре обороны Жукове. Когда маршал попал в опалу, Большакова вернули в ГРУ. И снова командировали в Америку, где он проработал с 1959 по 1962-й.Сегодня, осмысливая события 55-летней давности, нельзя не задуматься: даже один человек, причастный к миру большой политики, глубоко знающий и анализирующий ее, может сделать правильные прогнозы и выводы. А это верное политическое решение. Чего, к сожалению, и поныне далеко не всегда хватает государственным и военным мужам.