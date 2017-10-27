Россия - заложница стратегического индийско-американского сговора. Шантаж для «слива» технологий продолжается
За десятки лет всеобъемлющего военно-технического сотрудничества с Индией мы привыкли к тому, что эта активно развивающаяся региональная сверхдержава является самым что ни на есть первостепенным ключом к геополитическому контролю Москвы над Южноазиатским регионом. Горячие территориальные споры между Индией с одной, а также Китаем и Пакистаном - с другой инициировали множество многомиллиардных контрактов на закупку для Военно-морских и Военно-воздушных сил Индии внушительного количества сверхмалошумных дизель-электрических подлодок пр. 877ЭКМ «Палтус», больших противолодочных кораблей пр. 61-МЭ «Kashin-II/Rajput», фрегатов пр. 1135.6 «Тальвар», различных версий фронтовых истребителей МиГ-21, тактических бомбардировщиков МиГ-27 и современных сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-30МКИ. С помощью этого вооружения индийская армия отчасти (на некоторых оперативных направлениях) смогла установить военный паритет с НОАК и ВС Пакистана.
К примеру, вплоть до начала второго десятилетия XXI века более 260 многоцелевых тактических истребителей Су-30МКИ, поставляемых корпорации HAL в виде машинокомплектов начиная с 2002-го года, обеспечили лётному составу индийских ВВС полное технологическое и оперативно-тактическое превосходство над упрощёнными Су-30МКК, Су-30МК2, а также J-10A и J-11, состоящими на вооружении ВВС Китая. Превосходство заключалось в установке на лицензионно собираемые в Насике «Сушки» одной из наиболее продвинутых экспортных БРЛС с пассивной ФАР Н011М «Барс», за счёт чего Индия в своё время стала первой азиатской страной-обладателем наиболее многочисленного авиапарка с ПФАР-радарами, опередив по данному критерию даже ВВС донора технологии - Российской Федерации, которая в связи с непростой экономической обстановкой могла принимать на вооружение лишь ограниченные серии модернизированных Су-27СМ. Последние оснащались штатной устаревшей бортовой РЛС Н001, единственным достоинством которой стала программно-аппаратная унификация с управляемыми ракетами воздушного боя Р-77 (РВВ-АЕ). Также индийские Су-30МКИ получили усовершенствованные двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-31ФП с системой всеракурсного отклонения вектора тяги и увеличенной на 2,4% тягой, достигающей 12800 кгс. Китайские «Сушки» на тот момент могли похвастаться лишь модернизированной бортовой РЛС Н001ВЭ с введённым каналом «воздух-поверхность», обладающей низкой помехозащищённостью и 2 целевыми каналами. Силовая установка Су-30МК2 была представлена двумя ТРДДФ АЛ-31Ф с тягой 12500 кгс каждый.
Начало 2-го десятилетия XXI века отметилось ускорением темпов разработки перспективных китайских АФАР-радаров, которые впоследствии достигли уровня «Барсов» как по энергетическим качествам, так и по пропускной способности и целевой канальности. Одним из таких бортовых радиолокационных комплексов является образец KLJ-7A, обладающий 11 режимами работы, способностью сопровождать на проходе 15 воздушных объектов и обстреливать 4. Более того, появилась возможность обновления программного обеспечения РЛС для введения режима синтезированной апертуры, что реализовано в алгоритмах работы большинства американских и западноевропейских БРЛС с АФАР от компаний «Raytheon» (AN/APG-77, AN/APG-63V3, AN/PG-81, AN/APG-83 SABR) и «BAE Systems» (Captor-E). Баланс сил стал быстро смещаться в сторону Китайской Народной Республики: паритет был утерян. Все карты Нью-Дели по региональному доминированию смешала информация о планах установки вышеуказанного радара на борт перспективного тактического истребителя JF-17 Block III «Thunder», разрабатываемого для обновления авиапарка ВВС Пакистана. Вместе с УРВБ сверхбольшой дальности PL-15, оснащёнными интегральными ракетно-прямоточными двигателями, данные машины вполне способны переиграть в ДВБ Су-30МКИ. В индийских ВВС, HAL и минобороны это отлично понимают и в качестве ответных мер рассматривают сразу несколько программ повышения противовоздушных возможностей истребительного авиапарка.
Наиболее перспективной из них является программа разработки среднего тактического истребителя 5-го поколения AMCA («Advanced Medium Combat Aircraft»), предусматривающая создание малозаметного тактического истребителя с боевым радиусом действия около 1000 км, практическим потолком 16-17 км, высоким коэффициентом тяговооружённости в 1,15 - 1,2 кгс/кг, достигаемым за счёт 2-х ТРДДФ GTX «Kaveri» с ОВТ национальной разработки, а также бортовой РЛС с активной ФАР (также национальной разработки). По мнению специалистов Агентства авиакосмических разработок ADA (подразделение входит в состав индийской Организации оборонных исследований и разработок DRDO), тактико-технические характеристики изделия отлично сочетаются с географией протяжённого Южноазиатского ТВД, где вероятными противниками станут китайские малозаметные истребители J-20 и J-31, а также современные дальнобойные зенитно-ракетные комплексы HQ-9. Здесь хотелось бы немного скорректировать информацию представителей индийских оборонных структур и отметить, что наиболее эффективно действовать истребители AMCA будут в районе индийско-китайской и индийско-пакистанской воздушных границ, где необходимость в дозаправке посредством воздушных танкеров Ил-78МКИ в половине случаев будет отсутствовать. На дальних же подступах (над западной частью Бенгальского залива и Аравийским морем) в преимуществе останутся Су-30МКИ, а также их модернизированные по программе «Super-30» модификации, обладающие радиусом действия 1500 - 1700 км.
До момента достижения оперативной боевой готовности первой эскадрильи AMCA, что произойдёт не ранее 2023 года, функции патрулирования воздушных границ и завоевания превосходства в воздухе над Тибетом будут возложены на 6 звеньев многоцелевых истребителей «Rafale», Су-30МКИ, а также индийсие LCA «Tejas Mk-1A», которые в скором времени оснастят облегчённой модификацией современной бортовой РЛС с активной ФАР RBE-2, стандартный вариант которой установлен на «Рафали».
«Tejas Mk-1A»
Куда более важным и показательным можно считать совместный российско-индийский проект перспективного истребителя 5-го поколения FGFA, который должен установить оперативно-тактическое равновесие в Южной и Средней Азии, а также позволить ВВС Индии сохранить должный боевой потенциал перед передовыми ВВС Китая, получающими на вооружение тактические истребители 5-го поколения J-20. В период с 2007 по 2013 годы совместный проект ПАО «Компания «Сухой» и индийской авиастроительной «Hindustan Aeronautics Limited», основанный на конструктивной составляющей перспективного авиационного комплекса Су-57, с горем поплам двигался вперёд: стороны всё устраивало и активно разрабатывался эскизный проект. Тем не менее, уже 24 декабря 2013-го года, на конференции, посвящённой перспективам авиационной промышленности Индии, представители ВВС обрушились с жёсткой критикой в адрес предложенного российской стороной представления о концепте FGFA. Командование индийских ВВС в корне не устраивало оснащение машины турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1, в которых индусы увидели низкий эксплуатационный ресурс и простое «развитие устаревшей технологии АЛ-31Ф». Также Нью-Дели сетовало о нежелании компании «Сухой» предоставлять важную информацию по проекту.
Изначально не сообщалось, какая именно информация интересует представителей ВВС Индии и компании HAL. Позднее же список требований прояснился и включал: необходимость установки нового более «тяговитого» ТРДДФ следующего поколения «Изделие 30» (18000 кгс), обеспечивающего тяговооружённость в 1,13 кгс/кг при 63%-м заполнении топливной системы, установку полноценного бортового радиолокационного комплекса Ш-121 (включающего как основную высокоэнергетическую БРЛС с АФАР Н036, так и более малоразмерные радары бокового обзора Н036Б-1-01Л/01Б и крыльевые протяжённые Н036L-1-01), и, наконец, передачу специалистам индийской HAL всех без исключения критических технологий модульной авионики, бортового РЛК, бортового комплекса обороны и т.д. Начиная с 17-го года данные требования стали предъявляться уже на регулярной основе (раз в квартал); плюс ко всему, высокопоставленные представители ВВС Индии начали использовать элементы шантажа в попытках достижения поставленных целей.
В частности, в последние две недели октября 2017 года, в ходе очередной акции нападок и клеветы в сторону проекта FGFA со стороны оборзевших представителей командования ВВС Индии, в пример был поставлен американский тактический истребитель 5-го поколения F-35A. Сообщалось, что в отличие от FGFA американская машина адаптирована под модульное обслуживание силовой установки, обладает меньшей эффективной поверхностью рассеяния. Если говорить более доступным языком, модульное обслуживание силовой установки представляет собой ремонт АЛ-41Ф исключительно силами и техническими средствами изготовителя, и это является для индийской стороны «неприятным и дорогостоящим». Откровенно говоря, смешно слышать такие убогие заявления со стороны тех, кто совсем недавно согласился на подписание 7,98-миллиардного контракта на закупку 36 французских истребителей «Rafale» с невероятно высокой стоимостью около 110 млн. долларов за единицу.
Несмотря на наличие ракет «воздух-воздух» MBDA «Meteor» с дальностью в 160 км, данные машины с «забитыми» узлами подвески едва способны разогнаться до 1550 - 1700 км/ч. С такой скоростью даже в отдалённой перспективе истребительная авиация Индии не сможет ничего противопоставить более высокоскоростным китайским J-20 и J-31.Что ещё более важно, бортовые АФАР-радары «Рафалей» для «начинающих» RBE-2 имеют весьма посредственные энергетические возможности: цель с ЭПР 1 м2 обнаруживается на удалении 120 км, что почти в 2 раза хуже чем у предоставляемого для FGFA упрощённого варианта «Белки». На это индусы с огромным удовольствием «слили» 3 годовые доли бюджета ВВС, предназначенные для закупки новых летательных аппаратов (напомним, что одна годовая доля на закупки ЛА для ВВС Индии составляет порядка 2,8 млрд. долларов).
ТРДДФ АЛ-41Ф1
Несмотря на то, что закупочная стоимость одного FGFA, по различным подсчётам составляет 170 - 190 млн. долларов, боевые качества машины даже с двигателями АЛ-41Ф1 и упрощённым радаром «Белка» будут заметно выше, нежели у медленных и неповоротливых американских F-35A, которые так сильно полюбились виртуозам провокационной риторики в Нью-Дели. По лётно-техническим качествам FGFA, являющийся конструктивным аналогом Т-50, на голову превосходит «Лайтнинг-2». Так, тяговооружённость индийского Су-57 с турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1 суммарной тягой 30000 кгс составляет 1,025 кгс/кг при взлётной массе 29720 кг (полные топливные баки + конфигурация подвески «воздух-воздух»).
Истребитель F-35A c полными внутренними топливными баками (8278 кг), 4 УРВБ AIM-120D и AIM-9X Block II/III на внутренних узлах подвески имеет коэффициент тяговооружённости в 0,87 кгс/кг, что не даст американской машине требуемой установившейся скорости разворота на вираже (особенно на вертикали). Воздушная дуэль будет проиграна даже таким машинам, как F-16C, F/A-18C/D/E/F и Су-27СМ2. Средняя нагрузка на крыло у FGFA будет на 35% меньше, чем у «Лайтнинга» (371 против 503 кг/м2 соответственно): это качество заметно увеличивает ресурс планера, а также несущие качества. Данные показатели позволяют добиться лучшей маневренности и экономичности на больших высотах оперирования. Центроплан машины представлен развитыми наплывами у корневой части крыла, позволяющими реализовать полёты с большими углами атаки, что в сумме с системой отклонения вектора тяги делает из FGFA уникального сверхманевренного «воздушного бойца», в разы превосходящего F-35A в «собачьей свалке». Радиус действия в 1600 - 1700 и более километров (с ПТБ), а также максимальная скорость полёта в 2450 км/ч открывает перед пилотами FGFA способности успешного преследования и вытеснения из патрулируемых участков воздушного пространства высокоскоростных летательных аппаратов противника, на что медленные «Рафали», «Теджасы» и F-35A не способны. Машины смогут без задействования самолётов-заправщиков действовать до рубежей Южно-Китайского моря.
«Облегчённая» и немного упрощённая версия бортового радара Н036 «Белка» по дальности действия не будет уступать рапторовской РЛС AN/APG-77, а поэтому в дальнем воздушном бою машина не должна отставать от перспективных истребителей, поступающих на вооружение ВВС Китая. Основными недостатками FGFA, ровно как и российского аналога Су-57, можно считать лишь высокую инфракрасную сигнатуру (заметность), а также недостаточную конструктивную прочность силовых элементов планера, которая так и не была опровергнута. Первая наблюдается в связи с открытой архитектурой мотогондол двигателей, в которых между конструктивными элементами АЛ-41Ф1 и внутренними поверхностями мотогондол отсутствуют теплопоглощающий габарит, либо специализированные многослойные наноэкраны с межслойными воздушными полостями, продуваемыми потоком воздуха, нагнетаемым из специальных воздухозаборников, находящихся на обводах корневых наплывов крыла у корневой части. Удовлетворительную конструктивную прочность FGFA можно заметить на продольном разрезе по визуальной «тендитности» центроплана в районе его центральной части. По мнению специалистов в области аэродинамики, это ведёт к явлению «излома» планера при энергетическом маневрировании на скорости в 550 - 700 км/ч и высоте около 1500 - 3000 м с кратковременными перегрузками более 9 ед. (особенно при максимальной боевой нагрузке во внутренних отсеках вооружения). При выполнении элементов сверхманевренности с меньшими перегрузками и небольшим количеством вооружения явление «излома» FGFA сводится к нулю.
Что же касается эффективной отражающей поверхности FGFA, то она лишь незначительно больше той, которая наблюдается у F-35A (по более-менее адекватным расчётам 0,3 - 0,4 м2 против 0,1 - 0,2 м2 соответственно). Официальные же представители Военно-воздушных сил Индии «раздули» ситуацию с ЭПР до «шизофренической карусели» и начали обвинять «Сухого» в «отсталости технологий» на фоне прогресса западных (в частности, американских) наработок в области проектирования истребителей 5-го поколения. Что ещё более подозрительно, такие заявления пошли по накатанной после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди 26 июня 2017 года, после чего в Вашингтоне Нью-Дели стали называть «ключевым военно-техническим партнёром в Южной Азии». Не менее важным «звоночком» для Москвы можно считать официальный июльский визит Моди в Израиль на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Реувеном Равлиным и главой оппозиции Ицхаком Герцогом. Данная поездка полностью расставила по своим местам геополитические приоритеты Нью-Дели на ближайшие десятилетия: Индия практически полностью примкнула к «проамериканской оси» как по глобальным, так и по переднеазиатским разногласиям, включая многолетние распри между Тель-Авивом и Тегераном.
Нам от такой «закадычной дружбы» уж точно ничего хорошего ожидать не стоит. И крайне печально наблюдать попытки «Ростеха» представить ситуацию с программой FGFA в исключительно розовом цвете в тот момент, когда Нью-Дели с ещ ё большим, подогреваемым из Вашингтона, усердием продолжает методично шантажировать компанию «Сухой» возможным выходом из программы за непредоставление критических технологий по перспективному авиационному комплексу 5-го поколения. Кому впоследствии передадут данные технологии, - вполне понятно! «Большой геополитический передел» рьяно сдвигает зону интересов России с Нью-Дели в направлении Тегерана и Исламабада, и ситуация с FGFA является лишь одним из многочисленных подтверждений этих глобальных перемен.
Источники информации:
http://vlasti.net/news/269480
https://www.golos-ameriki.ru/a/cn-trump-india-preview/3915291.html
https://russian.rt.com/world/article/406806-indiia-izrail-sblizhenie
http://www.airwar.ru/enc/xplane/t50.html
https://bmpd.livejournal.com/858960.html
Автор: Евгений Даманцев
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