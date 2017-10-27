Россия - заложница стратегического индийско-американского сговора. Шантаж для «слива» технологий продолжается

«Tejas Mk-1A»

ТРДДФ АЛ-41Ф1

Источники информации:

http://vlasti.net/news/269480

https://www.golos-ameriki.ru/a/cn-trump-india-preview/3915291.html

https://russian.rt.com/world/article/406806-indiia-izrail-sblizhenie

http://www.airwar.ru/enc/xplane/t50.html

https://bmpd.livejournal.com/858960.html

За десятки лет всеобъемлющего военно-технического сотрудничества с Индией мы привыкли к тому, что эта активно развивающаяся региональная сверхдержава является самым что ни на есть первостепенным ключом к геополитическому контролю Москвы над Южноазиатским регионом. Горячие территориальные споры между Индией с одной, а также Китаем и Пакистаном - с другой инициировали множество многомиллиардных контрактов на закупку для Военно-морских и Военно-воздушных сил Индии внушительного количества сверхмалошумных дизель-электрических подлодок пр. 877ЭКМ «Палтус», больших противолодочных кораблей пр. 61-МЭ «Kashin-II/Rajput», фрегатов пр. 1135.6 «Тальвар», различных версий фронтовых истребителей МиГ-21, тактических бомбардировщиков МиГ-27 и современных сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-30МКИ. С помощью этого вооружения индийская армия отчасти (на некоторых оперативных направлениях) смогла установить военный паритет с НОАК и ВС Пакистана.К примеру, вплоть до начала второго десятилетия XXI века более 260 многоцелевых тактических истребителей Су-30МКИ, поставляемых корпорации HAL в виде машинокомплектов начиная с 2002-го года, обеспечили лётному составу индийских ВВС полное технологическое и оперативно-тактическое превосходство над упрощёнными Су-30МКК, Су-30МК2, а также J-10A и J-11, состоящими на вооружении ВВС Китая. Превосходство заключалось в установке на лицензионно собираемые в Насике «Сушки» одной из наиболее продвинутых экспортных БРЛС с пассивной ФАР Н011М «Барс», за счёт чего Индия в своё время стала первой азиатской страной-обладателем наиболее многочисленного авиапарка с ПФАР-радарами, опередив по данному критерию даже ВВС донора технологии - Российской Федерации, которая в связи с непростой экономической обстановкой могла принимать на вооружение лишь ограниченные серии модернизированных Су-27СМ. Последние оснащались штатной устаревшей бортовой РЛС Н001, единственным достоинством которой стала программно-аппаратная унификация с управляемыми ракетами воздушного боя Р-77 (РВВ-АЕ). Также индийские Су-30МКИ получили усовершенствованные двухконтурные турбореактивные двигатели АЛ-31ФП с системой всеракурсного отклонения вектора тяги и увеличенной на 2,4% тягой, достигающей 12800 кгс. Китайские «Сушки» на тот момент могли похвастаться лишь модернизированной бортовой РЛС Н001ВЭ с введённым каналом «воздух-поверхность», обладающей низкой помехозащищённостью и 2 целевыми каналами. Силовая установка Су-30МК2 была представлена двумя ТРДДФ АЛ-31Ф с тягой 12500 кгс каждый.Начало 2-го десятилетия XXI века отметилось ускорением темпов разработки перспективных китайских АФАР-радаров, которые впоследствии достигли уровня «Барсов» как по энергетическим качествам, так и по пропускной способности и целевой канальности. Одним из таких бортовых радиолокационных комплексов является образец KLJ-7A, обладающий 11 режимами работы, способностью сопровождать на проходе 15 воздушных объектов и обстреливать 4. Более того, появилась возможность обновления программного обеспечения РЛС для введения режима синтезированной апертуры, что реализовано в алгоритмах работы большинства американских и западноевропейских БРЛС с АФАР от компаний «Raytheon» (AN/APG-77, AN/APG-63V3, AN/PG-81, AN/APG-83 SABR) и «BAE Systems» (Captor-E). Баланс сил стал быстро смещаться в сторону Китайской Народной Республики: паритет был утерян. Все карты Нью-Дели по региональному доминированию смешала информация о планах установки вышеуказанного радара на борт перспективного тактического истребителя JF-17 Block III «Thunder», разрабатываемого для обновления авиапарка ВВС Пакистана. Вместе с УРВБ сверхбольшой дальности PL-15, оснащёнными интегральными ракетно-прямоточными двигателями, данные машины вполне способны переиграть в ДВБ Су-30МКИ. В индийских ВВС, HAL и минобороны это отлично понимают и в качестве ответных мер рассматривают сразу несколько программ повышения противовоздушных возможностей истребительного авиапарка.Наиболее перспективной из них является программа разработки среднего тактического истребителя 5-го поколения AMCA («Advanced Medium Combat Aircraft»), предусматривающая создание малозаметного тактического истребителя с боевым радиусом действия около 1000 км, практическим потолком 16-17 км, высоким коэффициентом тяговооружённости в 1,15 - 1,2 кгс/кг, достигаемым за счёт 2-х ТРДДФ GTX «Kaveri» с ОВТ национальной разработки, а также бортовой РЛС с активной ФАР (также национальной разработки). По мнению специалистов Агентства авиакосмических разработок ADA (подразделение входит в состав индийской Организации оборонных исследований и разработок DRDO), тактико-технические характеристики изделия отлично сочетаются с географией протяжённого Южноазиатского ТВД, где вероятными противниками станут китайские малозаметные истребители J-20 и J-31, а также современные дальнобойные зенитно-ракетные комплексы HQ-9. Здесь хотелось бы немного скорректировать информацию представителей индийских оборонных структур и отметить, что наиболее эффективно действовать истребители AMCA будут в районе индийско-китайской и индийско-пакистанской воздушных границ, где необходимость в дозаправке посредством воздушных танкеров Ил-78МКИ в половине случаев будет отсутствовать. На дальних же подступах (над западной частью Бенгальского залива и Аравийским морем) в преимуществе останутся Су-30МКИ, а также их модернизированные по программе «Super-30» модификации, обладающие радиусом действия 1500 - 1700 км.До момента достижения оперативной боевой готовности первой эскадрильи AMCA, что произойдёт не ранее 2023 года, функции патрулирования воздушных границ и завоевания превосходства в воздухе над Тибетом будут возложены на 6 звеньев многоцелевых истребителей «Rafale», Су-30МКИ, а также индийсие LCA «Tejas Mk-1A», которые в скором времени оснастят облегчённой модификацией современной бортовой РЛС с активной ФАР RBE-2, стандартный вариант которой установлен на «Рафали».Куда более важным и показательным можно считать совместный российско-индийский проект перспективного истребителя 5-го поколения FGFA, который должен установить оперативно-тактическое равновесие в Южной и Средней Азии, а также позволить ВВС Индии сохранить должный боевой потенциал перед передовыми ВВС Китая, получающими на вооружение тактические истребители 5-го поколения J-20. В период с 2007 по 2013 годы совместный проект ПАО «Компания «Сухой» и индийской авиастроительной «Hindustan Aeronautics Limited», основанный на конструктивной составляющей перспективного авиационного комплекса Су-57, с горем поплам двигался вперёд: стороны всё устраивало и активно разрабатывался эскизный проект. Тем не менее, уже 24 декабря 2013-го года, на конференции, посвящённой перспективам авиационной промышленности Индии, представители ВВС обрушились с жёсткой критикой в адрес предложенного российской стороной представления о концепте FGFA. Командование индийских ВВС в корне не устраивало оснащение машины турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1, в которых индусы увидели низкий эксплуатационный ресурс и простое «развитие устаревшей технологии АЛ-31Ф». Также Нью-Дели сетовало о нежелании компании «Сухой» предоставлять важную информацию по проекту.Изначально не сообщалось, какая именно информация интересует представителей ВВС Индии и компании HAL. Позднее же список требований прояснился и включал: необходимость установки нового более «тяговитого» ТРДДФ следующего поколения «Изделие 30» (18000 кгс), обеспечивающего тяговооружённость в 1,13 кгс/кг при 63%-м заполнении топливной системы, установку полноценного бортового радиолокационного комплекса Ш-121 (включающего как основную высокоэнергетическую БРЛС с АФАР Н036, так и более малоразмерные радары бокового обзора Н036Б-1-01Л/01Б и крыльевые протяжённые Н036L-1-01), и, наконец, передачу специалистам индийской HAL всех без исключения критических технологий модульной авионики, бортового РЛК, бортового комплекса обороны и т.д. Начиная с 17-го года данные требования стали предъявляться уже на регулярной основе (раз в квартал); плюс ко всему, высокопоставленные представители ВВС Индии начали использовать элементы шантажа в попытках достижения поставленных целей.В частности, в последние две недели октября 2017 года, в ходе очередной акции нападок и клеветы в сторону проекта FGFA со стороны оборзевших представителей командования ВВС Индии, в пример был поставлен американский тактический истребитель 5-го поколения F-35A. Сообщалось, что в отличие от FGFA американская машина адаптирована под модульное обслуживание силовой установки, обладает меньшей эффективной поверхностью рассеяния. Если говорить более доступным языком, модульное обслуживание силовой установки представляет собой ремонт АЛ-41Ф исключительно силами и техническими средствами изготовителя, и это является для индийской стороны «неприятным и дорогостоящим». Откровенно говоря, смешно слышать такие убогие заявления со стороны тех, кто совсем недавно согласился на подписание 7,98-миллиардного контракта на закупку 36 французских истребителей «Rafale» с невероятно высокой стоимостью около 110 млн. долларов за единицу.Несмотря на наличие ракет «воздух-воздух» MBDA «Meteor» с дальностью в 160 км, данные машины с «забитыми» узлами подвески едва способны разогнаться до 1550 - 1700 км/ч. С такой скоростью даже в отдалённой перспективе истребительная авиация Индии не сможет ничего противопоставить более высокоскоростным китайским J-20 и J-31.Что ещё более важно, бортовые АФАР-радары «Рафалей» для «начинающих» RBE-2 имеют весьма посредственные энергетические возможности: цель с ЭПР 1 м2 обнаруживается на удалении 120 км, что почти в 2 раза хуже чем у предоставляемого для FGFA упрощённого варианта «Белки». На это индусы с огромным удовольствием «слили» 3 годовые доли бюджета ВВС, предназначенные для закупки новых летательных аппаратов (напомним, что одна годовая доля на закупки ЛА для ВВС Индии составляет порядка 2,8 млрд. долларов).Несмотря на то, что закупочная стоимость одного FGFA, по различным подсчётам составляет 170 - 190 млн. долларов, боевые качества машины даже с двигателями АЛ-41Ф1 и упрощённым радаром «Белка» будут заметно выше, нежели у медленных и неповоротливых американских F-35A, которые так сильно полюбились виртуозам провокационной риторики в Нью-Дели. По лётно-техническим качествам FGFA, являющийся конструктивным аналогом Т-50, на голову превосходит «Лайтнинг-2». Так, тяговооружённость индийского Су-57 с турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1 суммарной тягой 30000 кгс составляет 1,025 кгс/кг при взлётной массе 29720 кг (полные топливные баки + конфигурация подвески «воздух-воздух»).Истребитель F-35A c полными внутренними топливными баками (8278 кг), 4 УРВБ AIM-120D и AIM-9X Block II/III на внутренних узлах подвески имеет коэффициент тяговооружённости в 0,87 кгс/кг, что не даст американской машине требуемой установившейся скорости разворота на вираже (особенно на вертикали). Воздушная дуэль будет проиграна даже таким машинам, как F-16C, F/A-18C/D/E/F и Су-27СМ2. Средняя нагрузка на крыло у FGFA будет на 35% меньше, чем у «Лайтнинга» (371 против 503 кг/м2 соответственно): это качество заметно увеличивает ресурс планера, а также несущие качества. Данные показатели позволяют добиться лучшей маневренности и экономичности на больших высотах оперирования. Центроплан машины представлен развитыми наплывами у корневой части крыла, позволяющими реализовать полёты с большими углами атаки, что в сумме с системой отклонения вектора тяги делает из FGFA уникального сверхманевренного «воздушного бойца», в разы превосходящего F-35A в «собачьей свалке». Радиус действия в 1600 - 1700 и более километров (с ПТБ), а также максимальная скорость полёта в 2450 км/ч открывает перед пилотами FGFA способности успешного преследования и вытеснения из патрулируемых участков воздушного пространства высокоскоростных летательных аппаратов противника, на что медленные «Рафали», «Теджасы» и F-35A не способны. Машины смогут без задействования самолётов-заправщиков действовать до рубежей Южно-Китайского моря.«Облегчённая» и немного упрощённая версия бортового радара Н036 «Белка» по дальности действия не будет уступать рапторовской РЛС AN/APG-77, а поэтому в дальнем воздушном бою машина не должна отставать от перспективных истребителей, поступающих на вооружение ВВС Китая. Основными недостатками FGFA, ровно как и российского аналога Су-57, можно считать лишь высокую инфракрасную сигнатуру (заметность), а также недостаточную конструктивную прочность силовых элементов планера, которая так и не была опровергнута. Первая наблюдается в связи с открытой архитектурой мотогондол двигателей, в которых между конструктивными элементами АЛ-41Ф1 и внутренними поверхностями мотогондол отсутствуют теплопоглощающий габарит, либо специализированные многослойные наноэкраны с межслойными воздушными полостями, продуваемыми потоком воздуха, нагнетаемым из специальных воздухозаборников, находящихся на обводах корневых наплывов крыла у корневой части. Удовлетворительную конструктивную прочность FGFA можно заметить на продольном разрезе по визуальной «тендитности» центроплана в районе его центральной части. По мнению специалистов в области аэродинамики, это ведёт к явлению «излома» планера при энергетическом маневрировании на скорости в 550 - 700 км/ч и высоте около 1500 - 3000 м с кратковременными перегрузками более 9 ед. (особенно при максимальной боевой нагрузке во внутренних отсеках вооружения). При выполнении элементов сверхманевренности с меньшими перегрузками и небольшим количеством вооружения явление «излома» FGFA сводится к нулю.Что же касается эффективной отражающей поверхности FGFA, то она лишь незначительно больше той, которая наблюдается у F-35A (по более-менее адекватным расчётам 0,3 - 0,4 м2 против 0,1 - 0,2 м2 соответственно). Официальные же представители Военно-воздушных сил Индии «раздули» ситуацию с ЭПР до «шизофренической карусели» и начали обвинять «Сухого» в «отсталости технологий» на фоне прогресса западных (в частности, американских) наработок в области проектирования истребителей 5-го поколения. Что ещё более подозрительно, такие заявления пошли по накатанной после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди 26 июня 2017 года, после чего в Вашингтоне Нью-Дели стали называть «ключевым военно-техническим партнёром в Южной Азии». Не менее важным «звоночком» для Москвы можно считать официальный июльский визит Моди в Израиль на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Реувеном Равлиным и главой оппозиции Ицхаком Герцогом. Данная поездка полностью расставила по своим местам геополитические приоритеты Нью-Дели на ближайшие десятилетия: Индия практически полностью примкнула к «проамериканской оси» как по глобальным, так и по переднеазиатским разногласиям, включая многолетние распри между Тель-Авивом и Тегераном.Нам от такой «закадычной дружбы» уж точно ничего хорошего ожидать не стоит. И крайне печально наблюдать попытки «Ростеха» представить ситуацию с программой FGFA в исключительно розовом цвете в тот момент, когда Нью-Дели с ещ ё большим, подогреваемым из Вашингтона, усердием продолжает методично шантажировать компанию «Сухой» возможным выходом из программы за непредоставление критических технологий по перспективному авиационному комплексу 5-го поколения. Кому впоследствии передадут данные технологии, - вполне понятно! «Большой геополитический передел» рьяно сдвигает зону интересов России с Нью-Дели в направлении Тегерана и Исламабада, и ситуация с FGFA является лишь одним из многочисленных подтверждений этих глобальных перемен.