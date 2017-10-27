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Для ВМФ есть вещи важнее, чем новая база на Курилах
У российского Военно-морского флота появится еще одна база, причем на Курилах. По крайней мере, об этом заявляют в верхней палате парламента. Остров Матуа до сих пор хранит тайны и инфраструктуру находившегося на нем когда-то японского гарнизона. Однако у Тихоокеанского флота есть куда более насущные нужды, чем строительство базы на этом острове.
В ближайшее время начнутся работы по созданию базы ВМФ на Курильских островах, заявил в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Все идет строго по плану, без авральных рывков», – сказал сенатор. «С точки зрения бухты база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга», – пообещал Клинцевич, добавив, что будет также восстановлена аэродромная сеть.
Впервые о возможности базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Курилах заявлял еще весной прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. После этого корабли ТОФ совершили экспедиционный поход на Курилы, чтобы изучить такие возможности, а на остров Матуа была направлена совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества. Дело в том, что Матуа использовался еще японцами как военная морская и воздушная база, и пока он остается самым вероятным местом для создания базы.
«Три взлетно-посадочные полосы сохранились со времен Второй мировой войны. Их удачное расположение с учетом розы ветров и местного климата в те годы обеспечивало посадку и взлет воздушных судов в любое время», – сообщало про остров ранее Минобороны. Оно также отмечало, что «по некоторым предположениям, на территории острова могла находиться лаборатория по созданию химического оружия».
Сам Шойгу говорил, что «на острове находится множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, взлетные полосы, которые подогреваются термальными источниками, дорога, идущая к вулкану... По военной части там много разных загадок. По сегодняшний день никто не может ответить, куда делось огромное количество техники и боеприпасов, которые были приготовлены для отражения советских войск, и куда делись две трети гарнизона, который находился на этом острове».
«Матуа – это небольшой остров в средней части Курил (на которую в Токио не претендуют), он возник вокруг действующего и беспокойного вулкана, – написал в четверг собкор ТАСС в Токио Василий Головнин в своем «Фейсбуке», комментируя обещание Клинцевича. – На Матуа японская императорская армия создала свою главную базу на Курилах – феноменальный, загадочный объект, практически не изученный до сих пор. В скальном и вулканическом грунте там вырублен подземный город с уходящими неизвестно куда железнодорожными узкоколейками и линиями вагонеток». В 1945 году перед тем, как сдаться Красной армии, гарнизон взорвал большую часть подземных ходов – во времена СССР их никто толком не исследовал, напоминает Головнин.
По словам Головнина, работавшая на Матуа в прошлом году экспедиция установила, что японский бетонный аэродром первой половины прошлого века, несмотря на десятилетия тайфунов и снегопадов, может при некотором оснащении принимать современные самолеты. «Нашли вырубленное в скалах тайное гнездо для подлодки, но дальше углубиться в недра не смогли, – уточняет он. – Обнаружены были еще и загадочные силовые кабели».
Зачем нужна новая база
На сегодня на Курильской гряде дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия. Кроме того, год назад на острове Итуруп был развернут береговой ракетный комплекс «Бастион», а на острове Кунашир – комплекс «Бал».
«Новая база нужна для защиты Курил – во-первых, для противодесантной обороны островов. Во-вторых, для обеспечения военного присутствия России в этом районе, особенно учитывая тот факт, что на Курилы претендуют японцы. В том числе это и политический сигнал для Токио», – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан I ранга Константин Сивков.
Сейчас базы Тихоокеанского флота размещаются во Владивостоке и Вилючинске (Камчатка). «Новая база нужна хотя бы потому, что Тихоокеанский флот разделен на две части: на камчатскую и приморскую, которые в случае войны никак не будут связаны. Промежуточная база совершенно необходима», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Вот только дело в том, что сам ТОФ испытывает куда более серьезные проблемы, чем нехватка баз. После распада Союза из его состава исчезли наиболее боеспособные корабли – их сбыли за границу или вообще пустили на лом. В дальние походы могут ходить только флагман – ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый» и три больших противолодочных корабля: «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Виноградов». Остальные же корабли предназначены для действий в прибрежной зоне. Обновление Тихоокеанского флота – задача на десятилетия, и строительство базы ее решение не приближает.
«Безопасность определяется не только наличием базы, а собственно флотом, который на этой базе находится. А у нас как раз самые большие проблемы с Тихоокеанским флотом. Он единственный, который не обновлялся с советских времен. Там катастрофически не хватает кораблей», – посетовал Храмчихин.
В пределах двух эскадрилий
Стоит отметить, что Шойгу говорил лишь о возможности «базирования» кораблей ТОФ. Клинцевич же говорит именно о «базе». Что же будет на самом деле? Храмчихин отметил, что на этот вопрос ответ определят финансовые ресурсы. В любом случае речь идет о больших суммах.
Сивков уже сейчас уверен, что построен будет лишь пункт временного базирования. «Севастополь, Новороссийск, Североморск – вот это настоящие базы, а тут пункт базирования», – заявил он. Что-то большее, по его мнению, будет неоправданно дорого. По словам Сивкова, для больших кораблей на Матуа нет инфраструктуры. «Катера будут туда только заходить – в пределах 1,5 тыс. тонн», – указал он. Корабли же «первого ранга», о которых упоминал Клинцевич, имеют водоизмещение около 10 тыс. тонн.
«Там будет аэродром для обеспечения базирования авиационной группы численностью в пределах двух эскадрилий – это 24–30 машин – и пункт приема надводных сил флота», – полагает Сивков. Скорее всего, база будет предназначена для обеспечения действий ракетных катеров, и с соответствующими запасами вооружения, предположил он.
Рассказы о непогоде на Курилах – миф
«Там есть условия для создания жилья, для устройства причалов, создания складов и арсеналов, для проведения ремонтных работ кораблей и наземной техники», – рассказал про Матуа РИА «Новости» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
В то же время президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов, капитан дальнего плавания Петр Осичанский рассказал газете ВЗГЛЯД, что на Курилах много и других бухт, в которые корабли тоннажем 3–5 тыс. тонн могут спокойно проходить. А вот насчет кораблей большего тоннажа он выразил сомнение.
«Погода на Курильских островах благоприятная, мягкая зима. Сильных морозов не бывает», – рассказал Осичанский. «Дуют ветра, однако нельзя сказать, что там такие же мощные шторма, как те, под которые попадают Приморский край и Япония», – отметил он.
Но все это не относится конкретно к Матуа, возражает Головнин. Японцы называли остров Мацува («Кольцо сосен»), а вот с языка айнов его название переводится как «Пасть ада», отмечает он и добавляет: «На Матуа нет серьезного порта, японцы его в таком качестве и не рассматривали. Так что нужно строить. И там совершенно отвратительный климат – туман, ливни и снег».
Матуа в квадратных километрах невелик.Зато суров и неприступен.
Фото: Министерство обороны РФ
Незамерзающий аэродром Матуа - уникальное инженерное сооружение.
Фото:Коммерсантъ. Мария Герман
Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Сергей Суворкин (на переднем плане) и командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц следят за развертыванием экспедиции, 2016г.
Фото:Коммерсантъ. Мария Герман
Японские оборонительные сооружения поражают масштабами и продуманностью.
Фото: Коммерсантъ. Мария Герман
Автор: Никита Коваленко, Екатерина Коростиченко
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/10/26/892513.print.html
У российского Военно-морского флота появится еще одна база, причем на Курилах. По крайней мере, об этом заявляют в верхней палате парламента. Остров Матуа до сих пор хранит тайны и инфраструктуру находившегося на нем когда-то японского гарнизона. Однако у Тихоокеанского флота есть куда более насущные нужды, чем строительство базы на этом острове.
В ближайшее время начнутся работы по созданию базы ВМФ на Курильских островах, заявил в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Все идет строго по плану, без авральных рывков», – сказал сенатор. «С точки зрения бухты база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга», – пообещал Клинцевич, добавив, что будет также восстановлена аэродромная сеть.
Впервые о возможности базирования кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Курилах заявлял еще весной прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. После этого корабли ТОФ совершили экспедиционный поход на Курилы, чтобы изучить такие возможности, а на остров Матуа была направлена совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества. Дело в том, что Матуа использовался еще японцами как военная морская и воздушная база, и пока он остается самым вероятным местом для создания базы.
«Три взлетно-посадочные полосы сохранились со времен Второй мировой войны. Их удачное расположение с учетом розы ветров и местного климата в те годы обеспечивало посадку и взлет воздушных судов в любое время», – сообщало про остров ранее Минобороны. Оно также отмечало, что «по некоторым предположениям, на территории острова могла находиться лаборатория по созданию химического оружия».
Сам Шойгу говорил, что «на острове находится множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, взлетные полосы, которые подогреваются термальными источниками, дорога, идущая к вулкану... По военной части там много разных загадок. По сегодняшний день никто не может ответить, куда делось огромное количество техники и боеприпасов, которые были приготовлены для отражения советских войск, и куда делись две трети гарнизона, который находился на этом острове».
«Матуа – это небольшой остров в средней части Курил (на которую в Токио не претендуют), он возник вокруг действующего и беспокойного вулкана, – написал в четверг собкор ТАСС в Токио Василий Головнин в своем «Фейсбуке», комментируя обещание Клинцевича. – На Матуа японская императорская армия создала свою главную базу на Курилах – феноменальный, загадочный объект, практически не изученный до сих пор. В скальном и вулканическом грунте там вырублен подземный город с уходящими неизвестно куда железнодорожными узкоколейками и линиями вагонеток». В 1945 году перед тем, как сдаться Красной армии, гарнизон взорвал большую часть подземных ходов – во времена СССР их никто толком не исследовал, напоминает Головнин.
По словам Головнина, работавшая на Матуа в прошлом году экспедиция установила, что японский бетонный аэродром первой половины прошлого века, несмотря на десятилетия тайфунов и снегопадов, может при некотором оснащении принимать современные самолеты. «Нашли вырубленное в скалах тайное гнездо для подлодки, но дальше углубиться в недра не смогли, – уточняет он. – Обнаружены были еще и загадочные силовые кабели».
Зачем нужна новая база
На сегодня на Курильской гряде дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия. Кроме того, год назад на острове Итуруп был развернут береговой ракетный комплекс «Бастион», а на острове Кунашир – комплекс «Бал».
«Новая база нужна для защиты Курил – во-первых, для противодесантной обороны островов. Во-вторых, для обеспечения военного присутствия России в этом районе, особенно учитывая тот факт, что на Курилы претендуют японцы. В том числе это и политический сигнал для Токио», – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан I ранга Константин Сивков.
Сейчас базы Тихоокеанского флота размещаются во Владивостоке и Вилючинске (Камчатка). «Новая база нужна хотя бы потому, что Тихоокеанский флот разделен на две части: на камчатскую и приморскую, которые в случае войны никак не будут связаны. Промежуточная база совершенно необходима», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Вот только дело в том, что сам ТОФ испытывает куда более серьезные проблемы, чем нехватка баз. После распада Союза из его состава исчезли наиболее боеспособные корабли – их сбыли за границу или вообще пустили на лом. В дальние походы могут ходить только флагман – ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый» и три больших противолодочных корабля: «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Виноградов». Остальные же корабли предназначены для действий в прибрежной зоне. Обновление Тихоокеанского флота – задача на десятилетия, и строительство базы ее решение не приближает.
«Безопасность определяется не только наличием базы, а собственно флотом, который на этой базе находится. А у нас как раз самые большие проблемы с Тихоокеанским флотом. Он единственный, который не обновлялся с советских времен. Там катастрофически не хватает кораблей», – посетовал Храмчихин.
В пределах двух эскадрилий
Стоит отметить, что Шойгу говорил лишь о возможности «базирования» кораблей ТОФ. Клинцевич же говорит именно о «базе». Что же будет на самом деле? Храмчихин отметил, что на этот вопрос ответ определят финансовые ресурсы. В любом случае речь идет о больших суммах.
Сивков уже сейчас уверен, что построен будет лишь пункт временного базирования. «Севастополь, Новороссийск, Североморск – вот это настоящие базы, а тут пункт базирования», – заявил он. Что-то большее, по его мнению, будет неоправданно дорого. По словам Сивкова, для больших кораблей на Матуа нет инфраструктуры. «Катера будут туда только заходить – в пределах 1,5 тыс. тонн», – указал он. Корабли же «первого ранга», о которых упоминал Клинцевич, имеют водоизмещение около 10 тыс. тонн.
«Там будет аэродром для обеспечения базирования авиационной группы численностью в пределах двух эскадрилий – это 24–30 машин – и пункт приема надводных сил флота», – полагает Сивков. Скорее всего, база будет предназначена для обеспечения действий ракетных катеров, и с соответствующими запасами вооружения, предположил он.
Рассказы о непогоде на Курилах – миф
«Там есть условия для создания жилья, для устройства причалов, создания складов и арсеналов, для проведения ремонтных работ кораблей и наземной техники», – рассказал про Матуа РИА «Новости» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
В то же время президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов, капитан дальнего плавания Петр Осичанский рассказал газете ВЗГЛЯД, что на Курилах много и других бухт, в которые корабли тоннажем 3–5 тыс. тонн могут спокойно проходить. А вот насчет кораблей большего тоннажа он выразил сомнение.
«Погода на Курильских островах благоприятная, мягкая зима. Сильных морозов не бывает», – рассказал Осичанский. «Дуют ветра, однако нельзя сказать, что там такие же мощные шторма, как те, под которые попадают Приморский край и Япония», – отметил он.
Но все это не относится конкретно к Матуа, возражает Головнин. Японцы называли остров Мацува («Кольцо сосен»), а вот с языка айнов его название переводится как «Пасть ада», отмечает он и добавляет: «На Матуа нет серьезного порта, японцы его в таком качестве и не рассматривали. Так что нужно строить. И там совершенно отвратительный климат – туман, ливни и снег».
Матуа в квадратных километрах невелик.Зато суров и неприступен.
Фото: Министерство обороны РФ
Незамерзающий аэродром Матуа - уникальное инженерное сооружение.
Фото:Коммерсантъ. Мария Герман
Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Сергей Суворкин (на переднем плане) и командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц следят за развертыванием экспедиции, 2016г.
Фото:Коммерсантъ. Мария Герман
Японские оборонительные сооружения поражают масштабами и продуманностью.
Фото: Коммерсантъ. Мария Герман
Автор: Никита Коваленко, Екатерина КоростиченкоПервоисточник: https://vz.ru/politics/2017/10/26/892513.print.html
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