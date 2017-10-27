08:33 27 октября

Почему Путин не пойдет на выборы в следующем году

Почему Путин не пойдет на выборы в следующем году


Прежде всего разоблачим миф о десятках миллиардов долларов, евро и тугриков, хранящихся у ВВП на Западе. Так мыслят только судящие по своим несбыточным мечтам неудачники. С тех пор как треть века назад "цивилизованный Запад" начал изымать деньги любого человека без решения суда, а банки не только предоставляют информацию о клиентах, но и участвуют в разделе изъятых средств ... понятно. Если учесть, что под удар попадают как раз неугодные США политики, Каддафи и Хуссейн тому пример, ценности на Западе держат "аристократы и дегенераты".

У президента России, популярного на Родине и любимого избирателями, есть куда более ценные вещи в жизни. Как любой политик такого ранга, он хочет войти в историю, оставив по себе добрую память и такой след в истории, о котором будут помнить веками. К жадным, глупым и трусливым Владимир Путин не относится. Разве что предоставляет разным януковичам убежище.


Сегодня действующий президент России имеет все шансы войти в новейшую истории России с не меньшим багажом, чем Сталин. О котором говорят, что он "принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой". Для этого привыкшему руководить и держать ситуацию под контролем Владимиру Путину нужно оставаться во власти возможно больший срок.

Схему просчитали еще во время его второго срока. В строгом соответствии с действующим законодательством ВВП передает пост президента Медведеву, сам становясь премьером страны. С учетом возраста Владимира Путина, в 2018 году представляется логичным передать власть на 6 лет преемнику, заняв снова пост премьер-министра.

Представляется очевидным, что президентом до 2024 года будет не Медведев. Таким образом, Дмитрию Анатольевичу придется освободить пост премьера для ВВП. К выборам 2024 года Владимиру Путину исполнится 71 год. В этом же возрасте стал президентом Дональд Трамп. Крепкий и здоровый Путин вполне сможет в этом возрасте не покинуть пост президента без надежды его когда-либо занять еще, а наоборот - вернется к руководству страной.

Для настоящего лидера, привыкшего все держать под своим контролем, это представляется вполне разумным решением. При этом развивающаяся ситуация тоже способствует именно этому.

Безусловно сложные ближайшие 6 лет, с неизбежно очень болезненными решениями по Украине, будут на ответственности преемника Владимира Путина. А ситуация при любом развитии ситуации будет сопровождаться недовольством населения. Одни будут недовольны тем, что остатки Украины не приняты в состав России, другие - что Россия тратит деньги на восстановление "чужой" страны. Собственно, развитие и смена вектора общественного мнения наглядно уже видна. Стоявшие на каждом углу палатки со сбором пожертвований для Донбасса в 14-15 годах сегодня сменились бурчанием по поводу того, что "из-за Украины мы стали хуже жить".

Уже в следующем году могут начаться крики "Россия, введи войска!". США вполне в состоянии обеспечить такой "подарок" России, руками нацистов залив Украину кровью. А последующее восстановление российского влияния на этой территории вызовет еще большие затраты в первые годы и еще большее недовольство.

Но оставим политические прогнозы - проверить их достоверность, как и опровергнуть, сегодня невозможно. Зато можно посмотреть на факты.
Сегодня, помимо традиционных Явлинских-Жириновских, на пост президента России претендует целый ряд самовыдвиженцев, гарантирующих превращение президентской гонки даже не в шоу, а в низкопробный балаган. Участвовать в котором человеку типа Владимира Путина просто не комильфо.

Я даже не о поэтессе Алине Витухновской и не о заслуженном изобретателе России Владимире Михайлове. Просто посмотрите в честные глаза Ксюши Собчак и вы поймете - шоу за стеклом в дурдоме-3 гарантировано.

А чтобы Ксю не было одиноко и скучно, с ней в паре прекрасно будет смотреться бывший депутат государственной думы мэр Архангельска Александр Донской. Первые шаги к своему триумфу этот политический деятель уже сделал - объявил себя геем, сходил купить хлеб в магазин Стерлигова и снялся в плохо срежиссированном ролике, изображая из себя жертву нападения непонятно типа, вдруг взъевшегося на бедного гей-кандидата в президенты.

Знакомство с творчеством Донского и его команды, вызывает желание вымыть с мылом не руки - компьютер. После беглого просмотра его YouTube вообще перестаешь чему-либо изумляться: уроки минета на камеру и прогулка по центру столицы в испачканных коричневым трусах — будни этого клоуна. Одни названия его роликов говорят сами (заранее прошу прощения): «Я обосрался публично», «Горижоп от Александра Донского», «Девственница-мусульманка в школе», «Донской выдал замуж порнозвезду Олесю Малибу», ... . Самое приличное и адекватное название - «Я — кандидат против Ксении Собчак».

На этом фоне липовый диплом ВУЗа у Донского воспринимается как детская шалость. А на ум приходит старая поговорка: "Я с таким на одном гектаре ...".

По-моему, в такой компании Владимиру Путину просто нечего делать.

P.S. Безусловно, все вышеизложенное может обратиться в прах просто потому, что Владимир Путин не решится в столь сложные времена отдать президентское кресло "в хорошие руки". Но за прошедшие 17 лет команда так или иначе им была и сформирована, и неоднократно проверена. А времена - времена не выбирают - в них живут и умирают. И после 2024 года легче они не будут.
Лучше - да.

Но не легче.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 15

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  1. Stas157 Сегодня, 06:52
    . Сегодня, помимо традиционных Явлинских-Жириновских, на пост президента России претендует целый ряд самовыдвиженцев, гарантирующих превращение президентской гонки даже не в шоу, а в низкопробный балаган. Участвовать в котором человеку типа Владимира Путина просто не комильфо.

    И кто этот балаган устроил? Устроил так, что ни одного серьезного кандидата на выборах нет, кроме него самого! Уже до ручки дошли! Одиозно известную Ксению Собчак пригласил, которую даже Навальный стороной обходит! Вот и получилось, с одной стороны - серый сброд, а с другой - в божественном сиянии наш солнцеликий! Это же каким эгоистичным и самовлюбленным надо быть, чтобы из великой страны устроить этот театр абсурда.
    Напомню, как от более серьезных кандидатов, на взгляд Путина, он избавлялся. Белых предложил снять свою кандидатуру в обмен на губернатора. А Рогозина так вообще не допустил до гонки под странным предлогом.
    Stas157
    1. Mikle1 Сегодня, 06:59
      Согласитесь, это полностью в традициях цивилизованного Запада - толерантность и политкорректность. Мадонны и женщины легкого поведения тоже имеют права.

      Что до Великой страны", то не припомню со времен Горбачева никакого "Величия", начавшего появляться лет 10 назад в реальных делах, а не воспаленном воображении фанатиков.
      Mikle1
      1. Stas157 Сегодня, 07:04
        Цитата: Mikle1
        Согласитесь, это полностью в традициях цивилизованного Запада - толерантность и политкорректность. Мадонны и женщины легкого поведения тоже имеют права.

        Согласен, Ксения Собчак, тоже имеет право, как и любой другой, впрочем. Но дело в том что, любой другой на выборы не пройдёт, случайных людей там не бывает. А если и появится вдруг кто на горизонте, разменчик сразу какой-нибудь, или вообще - не допустят!
        Stas157
        1. Mikle1 Сегодня, 07:09
          Не правда. Самовыдвиженцев там масса. А то что их не выберут, очевидно. У меня тренер постоянно зудит о том, как плоха власть, но голосует за ВВП, потому что "эти ... еще хуже".

          Что до мечты о том, как "каждый честный и порядочный", то это миф и есть, политика очень грязное дело. Честного и порядочного там съедят на подходе.
          Mikle1
          1. Stas157 Сегодня, 07:15
            Цитата: Mikle1
            Не правда. Самовыдвиженцев там масса. А то что их не выберут, очевидно.

            Откуда ж тогда эта серая масса при отсутствии серьезных кандидатов, а не фейковых? Неужели на всю страну нормальных нет?? Или может быть кто то все это специально устроил?
            Stas157
    2. Б.Т.В. Сегодня, 07:52
      Цитата: Stas157
      Одиозно известную Ксению Собчак пригласил,


      Вы, с вероятностью 100%, уверены, что " Ксюша- проект Кремля"?!
      Б.Т.В.
  2. ivselim Сегодня, 06:56
    Как говорится... "в каждой шутке есть доля шутки". Поживем, увидим.
    ivselim
  3. Комментарий был удален.
  4. кедр Сегодня, 07:06
    России не нужен президент.
    России нужен Верховный главнокомандующий ВС РФ.
    Открываем глаза, уважаемые. Зрим в корень военной реальности и делаем единственно правильный и жизненно важный для России выбор.
    кедр
    1. Mikle1 Сегодня, 07:11
      Ага. Согласен, что России нужен диктатор. Но чистый вояка как правило плохой интендант. А России из-за размеров нужен хороший. Не тот, которого надо вешать через 3 года, как говорил Суворов, кажется.
      Mikle1
      1. Голован Джек Сегодня, 07:21
        Цитата: Mikle1
        Не тот, которого надо вешать через 3 года, как говорил Суворов, кажется

        Петр Первый. И не через три года, а
        Торговля - дело воровское, а посему им жалованье мизерное назначить, и вешать по одному в год, дабы другим не повадно было
        Голован Джек
  5. Nix1986 Сегодня, 07:27
    Зализ автора в сторону ЕДРа засчитан.
    Nix1986
  6. Гардамир Сегодня, 08:14
    Каждый имеет право на своё мнение.
    Поэтому про это
    У президента России, популярного на Родине и любимого избирателями, есть куда более ценные вещи в жизни.
    Но сравнивать нынешнего со Сталиным это верх бесстыдства. Сколько при Иосифе Виссарионовиче было построено школ и больниц? А сколько при нынешнем признано неэффективными. А последние слова Путина про софинансирование? То есть теперь вся медицина станет платной 100%. Кто кумиры Путина Горбачёв и Ельцин. Горбачёва награждал, а в честь Ельцина отгрохал центр и ещё собирается строить. Разве не Путин стоял на коленях перед поляками и извинялся перед крымскими татарами? Разве не во времена Путина идёт партнёрство с зарубежными олигархами, то есть американским буржуинам деньги, а русский народ потерпит? Ни с кем не считаясь присоединили Крым, но вдруг не могут навести порядок в Донбассе, и есть подозрение, что после выборов присоединят к Киеву.
    Гардамир
  7. belui Сегодня, 08:21


    Хотя достойных кандидатов все равно нет кроме ВВП...
    belui
  8. Антианглосакс Сегодня, 08:26
    У нас власти, видимо, белены нажрались - превратить выборы п'резидента такой страны, как России в шоу и фарс, и дискредитировать их такими низкопробными кандидатами - это просто смачный плевок в сторону народа. Дескать, жрите эту гнусность мешками, мы вам ещё каках подкинем. Форменное издевательство и дьявольский цинизм властюков обескураживает!
    Антианглосакс
  9. Dimy4 Сегодня, 08:32
    Ох, веселуха началась! Есть теперь повод - пойдет ВВП на выборы или не пойдет, а если пойдет, то с какой программой, а если программа в корне измениться, то кто будут исполнители... Ну и далее примерно в таком духе. Журналистам, политологам, теологам и прочим гадателям работы непочатый край.
    Dimy4
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