Почему Путин не пойдет на выборы в следующем году

Прежде всего разоблачим миф о десятках миллиардов долларов, евро и тугриков, хранящихся у ВВП на Западе. Так мыслят только судящие по своим несбыточным мечтам неудачники. С тех пор как треть века назад "цивилизованный Запад" начал изымать деньги любого человека без решения суда, а банки не только предоставляют информацию о клиентах, но и участвуют в разделе изъятых средств ... понятно. Если учесть, что под удар попадают как раз неугодные США политики, Каддафи и Хуссейн тому пример, ценности на Западе держат "аристократы и дегенераты".У президента России, популярного на Родине и любимого избирателями, есть куда более ценные вещи в жизни. Как любой политик такого ранга, он хочет войти в историю, оставив по себе добрую память и такой след в истории, о котором будут помнить веками. К жадным, глупым и трусливым Владимир Путин не относится. Разве что предоставляет разным януковичам убежище.Сегодня действующий президент России имеет все шансы войти в новейшую истории России с не меньшим багажом, чем Сталин. О котором говорят, что он "принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой". Для этого привыкшему руководить и держать ситуацию под контролем Владимиру Путину нужно оставаться во власти возможно больший срок.Схему просчитали еще во время его второго срока. В строгом соответствии с действующим законодательством ВВП передает пост президента Медведеву, сам становясь премьером страны. С учетом возраста Владимира Путина, в 2018 году представляется логичным передать власть на 6 лет преемнику, заняв снова пост премьер-министра.Представляется очевидным, что президентом до 2024 года будет не Медведев. Таким образом, Дмитрию Анатольевичу придется освободить пост премьера для ВВП. К выборам 2024 года Владимиру Путину исполнится 71 год. В этом же возрасте стал президентом Дональд Трамп. Крепкий и здоровый Путин вполне сможет в этом возрасте не покинуть пост президента без надежды его когда-либо занять еще, а наоборот - вернется к руководству страной.Для настоящего лидера, привыкшего все держать под своим контролем, это представляется вполне разумным решением. При этом развивающаяся ситуация тоже способствует именно этому.Безусловно сложные ближайшие 6 лет, с неизбежно очень болезненными решениями по Украине, будут на ответственности преемника Владимира Путина. А ситуация при любом развитии ситуации будет сопровождаться недовольством населения. Одни будут недовольны тем, что остатки Украины не приняты в состав России, другие - что Россия тратит деньги на восстановление "чужой" страны. Собственно, развитие и смена вектора общественного мнения наглядно уже видна. Стоявшие на каждом углу палатки со сбором пожертвований для Донбасса в 14-15 годах сегодня сменились бурчанием по поводу того, что "из-за Украины мы стали хуже жить".Уже в следующем году могут начаться крики "Россия, введи войска!". США вполне в состоянии обеспечить такой "подарок" России, руками нацистов залив Украину кровью. А последующее восстановление российского влияния на этой территории вызовет еще большие затраты в первые годы и еще большее недовольство.Но оставим политические прогнозы - проверить их достоверность, как и опровергнуть, сегодня невозможно. Зато можно посмотреть на факты.Сегодня, помимо традиционных Явлинских-Жириновских, на пост президента России претендует целый ряд самовыдвиженцев, гарантирующих превращение президентской гонки даже не в шоу, а в низкопробный балаган. Участвовать в котором человеку типа Владимира Путина просто не комильфо.Я даже не о поэтессе Алине Витухновской и не о заслуженном изобретателе России Владимире Михайлове. Просто посмотрите в честные глаза Ксюши Собчак и вы поймете - шоу за стеклом в дурдоме-3 гарантировано.А чтобы Ксю не было одиноко и скучно, с ней в паре прекрасно будет смотреться бывший депутат государственной думы мэр Архангельска Александр Донской. Первые шаги к своему триумфу этот политический деятель уже сделал - объявил себя геем, сходил купить хлеб в магазин Стерлигова и снялся в плохо срежиссированном ролике, изображая из себя жертву нападения непонятно типа, вдруг взъевшегося на бедного гей-кандидата в президенты.Знакомство с творчеством Донского и его команды, вызывает желание вымыть с мылом не руки - компьютер. После беглого просмотра его YouTube вообще перестаешь чему-либо изумляться: уроки минета на камеру и прогулка по центру столицы в испачканных коричневым трусах — будни этого клоуна. Одни названия его роликов говорят сами (заранее прошу прощения): «Я обосрался публично», «Горижоп от Александра Донского», «Девственница-мусульманка в школе», «Донской выдал замуж порнозвезду Олесю Малибу», ... . Самое приличное и адекватное название - «Я — кандидат против Ксении Собчак».На этом фоне липовый диплом ВУЗа у Донского воспринимается как детская шалость. А на ум приходит старая поговорка: "Я с таким на одном гектаре ...".По-моему, в такой компании Владимиру Путину просто нечего делать.P.S. Безусловно, все вышеизложенное может обратиться в прах просто потому, что Владимир Путин не решится в столь сложные времена отдать президентское кресло "в хорошие руки". Но за прошедшие 17 лет команда так или иначе им была и сформирована, и неоднократно проверена. А времена - времена не выбирают - в них живут и умирают. И после 2024 года легче они не будут.Лучше - да.Но не легче.