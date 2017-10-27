Газовая капитуляция Украины будет подписана в 2019 году

К нам неумолимо приближается 2019 год. Он станет тем годом, когда от Украины в вопросе снабжения газом Европы больше ничего не будет зависеть. Более того, больше никогда уже не будет зависеть. И денег от этого прибыльного бизнеса Киев больше не получит никогда.В 1980-х первая газовая труба соединила Сибирь и Западную Европу. Это имело два следствия. Следствие первое: СССР, а затем Россия получили важнейший инструмент геополитического давления на европейцев. Следствие второе: в Европе сформировалось мощнейшее пророссийское лобби.США с самого первого дня начала реализации этого проекта такой расклад не нравился и они сделали все, чтобы его сорвать. Не получилось. В начале 2000-х стало ясно: Россия выбирается из политической и экономической ямы, а ее одним из главнейших источников доходов на период реиндустриализации станут нефть и газ. И Вашингтон сделал все, чтобы отрезать от Москвы самые важные и перспективные рынки их сбыта.Одним из важнейших участков газовой битвы за Европу стала Украина. Как только президент Виктор Ющенко пришел к власти, он решил разорвать сверхвыгодные газовые контракты с Москвой. В этом решении не было никакой экономики (Украина теряла миллиарды долларов в год), а только угодная Вашингтону политика. Нужно было во что бы то ни стало показать Европе, что Россия не сможет гарантированно поставлять туда свой газ, и европейцам нужно озаботиться поиском других источников его поставок.Естественно, все это не нравилось не только России, но и европейским странам, благосостояние которых фактически ставилось в зависимость от доброй воли Вашингтона, а потому, как только проблема проявилась, было принято решение строить обходные пути. При этом на данном направлении Москва всегда находила полное взаимопонимание с Берлином. И не случайно. Пока Москва и Вашингтон бодались и перетягивали Киев на свою сторону, Германия, пользуясь моментом, начала выстраивать свою газовую игру.До первого «майдана» именно Киев можно было назвать главным газовым хабом Европы. Через него прокачивалось на запад более 100 млрд. кубов газа, что делало украинский маршрут важнейшим на тот момент и даже незаменимым.Новая газовая труба по дну Балтийского моря, а тем более постройка ее второй очереди полностью меняли сложившийся газовый расклад. Они превращали именно Германию в такой хаб и не только полностью исключали как украинский и восточно-европейский газовый шантаж (а США могли устроить и его), но и делали многие европейские страны в дальнейшем полностью зависимыми от воли немецкого монополиста.Таким образом, Германия в этой игре пыталась одним махом заменить собой и Украину, и США. И надо сказать, что ей с помощью Москвы, которой тоже такой расклад был выгоден, это удалось.Стоит ли удивляться, что именно Германия не только выделяла деньги на майданы но и одновременно вкладывала колоссальные деньги в обходные газовые пути из России к себе. А далее, когда настало время двигаться дальше, Берлин начал под эти проекты подгонять европейское законодательство и… даже строить свои собственные новые обходные маршруты, дополняющие российские морские.Вот как надо, господа украинские «патриоты», делать дела. Ваши немецкие «партнеры» вас попросту использовали для достижения своих целей. Кстати, очень задешево использовали.Одновременно с этим продолжалась и обработка Украины. Чтобы Европа могла получать российский газ стабильно и без «форс-мажоров», нужен был резервный маршрут, который бы использовался в случае ремонтов на новых основных магистралях и мог прокачать дополнительные объемы при резком увеличении потребления газа странами Европы (при больших морозах).Именно эту роль европейцы ИЗНАЧАЛЬНО и уготовили украинской газовой трубе. То, что это не вынужденное решение, а долгосрочный план, становится понятно, если посмотреть, когда и сколько денег те же немцы вкладывали в свои и российские новые газопроводы, а еще вспомнить эпопею с расчленением «Нафтогаза Украины»…Еще со времен Виктора Ющенко Европа говорила, что не даст денег на модернизацию украинской ГТС, пока та не будет выделена в отдельное юридическое лицо. Никакие уговоры не действовали, европейцы в этом вопросе были непреклонны. Шли годы, Киев артачился, артачился (а кто хочет за просто так терять каждый год миллиарды… долларов, конечно), но вынужден был сдаться. И последний гвоздь в гроб украинской газовой монополии вбил второй майдан. И тут, как говорится, у немецких газовиков масть и поперла. После резкого ухудшения отношений с Россией и ускорения работ на обходных маршрутах (тут Москве здорово помогло соглашение с Турцией) Берлину было нетрудно подвести Киев к последнему шагу газовой войны — капитуляции перед Москвой.Правда, они, забрав у Украины все, не стали еще и лишать официальный Киев «гидности» в глазах своих граждан. Сам акт капитуляции за него европейцы подпишут сами. Для этого «Уктрансгаз» выделяется в отдельную кампанию, и управление ею будет передано в руки европейского консорциума, который и подпишет в 2018-19 годах с «Газпромом» все необходимые договоры. Причем денег Европа за это Киеву не заплатит, а возьмет украинскую трубу либо в концессию, либо в лизинг, но с обязательным условием полного контроля над ней.Очень скоро Украина перестанет быть субъектом европейского газового рынка. Все оставшиеся у нее (очень небольшие на самом деле) газовые инструменты она передает в управление Европы, которая далее все будет решать за Киев сама.Германия станет новым главным газовым хабом Европы и тем самым полностью переймет на себя в этом отношении роль Украины. Россия же в Берлине получит надежного партнера, а заодно и заинтересованное лицо, чтобы и дальше увеличивать свою долю на европейском газовом рынке. Вследствие этого США теряют возможность контролировать европейские газовые потоки, а значит, гораздо меньше могут влиять на ситуацию на континенте.А это уже иной геополитический расклад. И в этом случае стоит ожидать расширения экономических связей между Россией и Европой, что в конце концов может окончиться формированием стратегической оси Москва — Берлин, контуры которой уже явно прослеживаются как минимум в газовом сегменте.