Нацистский «космос»

Источники информации:

http://www.bbc.com/russian/science/2014/09/140915_vert_fut_nazis_space_age_rocket

https://vikond65.livejournal.com/673035.html

https://vikond65.livejournal.com/673392.html

http://www.astronaut.ru/bookcase/article/article46.htm?reload_coolmenus

Материалы из открытых источников

8 сентября 1944 года на Лондон упала первая немецкая баллистическая ракета дальнего радиуса действия Фау-2 (от немецкого V-2 — Vergeltungswaffe-2, оружие возмездия). Она попала в жилой квартал, оставив после взрыва воронку диаметром примерно 10 метров. В результате взрыва ракеты было убито три человека, еще 22 человека получили различные ранения. Днем ранее немцы запустили ракету с боевым зарядом по Парижу. Это были первые боевые пуски нового «чудо-оружия» Гитлера.Ранее, еще 13 июня 1944 года, немцы впервые массово использовали для удара по Лондону самолеты-снаряды (крылатые ракеты) Фау-1. Однако, в отличие от традиционных самолетов-бомбардировщиков и своего предшественника самолета-снаряда Фау-1, ракета Фау-2 представляла собой уже принципиально новый вид вооружения — первую в мире баллистическую ракету. Время полета Фау-2 до цели составляло не более 5 минут, а системы оповещения союзников просто не успевали на нее среагировать. Данное оружие стало последней и самой отчаянной попыткой гитлеровской Германии повернуть ход Второй мировой войны в свою пользу.Первые пуски ракет, известных также как A-4 (Aggregat-4), должны были начаться еще весной 1942 года. Однако 18 апреля 1942 года первый прототип ракеты под обозначением А-4 V-1 взорвался прямо на пусковом столе во время предварительного прогрева двигателя. Последовавшее снижение ассигнований на реализацию данного проекта отодвинуло начало комплексных испытаний нового оружия на летние месяцы. Попытка запуска второго прототипа ракеты А-4 V-2 была предпринята 13 июня 1942 года. На запуск ракеты приехали посмотреть генерал-инспектор Люфтваффе Эрхард Мильх и министр вооружения и боеприпасов Германии Альберт Шпеер. Данная попытка также закончилась неудачей. На 94-й секунде полета ракеты по причине отказа системы управления она упала в 1,5 километрах от точки пуска. Через два месяца третий прототип А-4 V-3 также не смог достичь необходимой дальности. Лишь четвертый запуск прототипа А-4 V-4, который состоялся 3 октября 1942 года, был признан успешным. Ракета пролетела 192 километра на высоте 96 километров и разорвалась в 4 километрах от намеченной цели. После этого запуска испытания ракеты шли все более удачно, до конца 1943 года был осуществлен 31 запуск ракет Фау-2.В какой-то мере запуск прототипа ракеты 3 октября 1942 года был решающим. Если бы он закончился неудачей, программу могли закрыть, а коллектив ее разработчиков просто расформировать. Если бы это произошло — неизвестно, в каком бы году и в каком десятилетии человечеству удалось открыть себе дорогу в космос. Возможно, закрытие этого проекта оказало бы влияние и на ход всей Второй мировой войны, так как огромные средства и силы, которые гитлеровская Германия тратила на свое ракетное «чудо-оружие», могли быть перенаправлены на другие цели и программы.Уже после войны Альберт Шпеер назвал всю программу создания ракет Фау-2 нелепой затеей. «Поддержав эту идею Гитлера, я совершил одну из своих самых серьезных ошибок. Гораздо более продуктивно было бы сосредоточить все усилия на выпуске оборонительных ракет класса «земля-воздух». Такие ракеты были созданы еще в 1942 году под кодовым названием «Вассерфаль» (Водопад). Так как мы могли производить до 900 больших наступательных ракет каждый месяц, то вполне могли выпускать и по несколько тысяч меньших по размеру и стоимости зенитных ракет, которые защитили бы нашу промышленность от вражеских бомбардировок», — вспоминал после войны Альберт Шпеер.Баллистическая ракета дальнего радиуса действия «Фау-2» со свободным вертикальным стартом была предназначена для поражения площадных целей по заранее заданным координатам. На ракете был установлен ЖРД с турбонасосной подачей двухкомпонентного топлива. Органами управления ракетой были газовые и аэродинамические рули. Вид управления ракетой — автономный с частичным радиоуправлением в декартовой системе координат. Метод автономного управления — стабилизация и программное управление.Технологически ракета Фау-2 делилась на 4 основных части: боевую часть, приборный отсек, топливный отсек и хвостовой отсек. Топливный отсек занимал центральную часть ракеты. Горючее (75% водный раствор этилового спирта) находилось в переднем баке, окислитель (жидкий кислород) — в нижнем баке. Разделение ракеты на 4 основных части было выбрано, исходя из условий ее транспортировки. Боевой заряд (масса взрывчатого вещества в головной части ракеты составляла примерно 800 кг) был расположен в коническом головном отсеке. В верхней части данного отсека был расположен ударный импульсный взрыватель. Четыре стабилизатора крепились к хвостовому отсеку ракеты фланцевыми стыками. Внутрь каждого стабилизатора помещался вал, электромотор, цепной привод аэродинамического руля, а также рулевая машина отклонения газового руля. Каждая баллистическая ракета Фау-2 состояла более чем из 30 тысяч отдельных деталей, а длина использованных в ней проводов электрооборудования превышала 35 километров.Основными агрегатами ЖРД баллистической ракеты Фау-2 были камера сгорания, парогазогенератор турбонасосный агрегат, баки с перекисью водорода и продукты натрия, батарея из 7 баллонов со сжатым воздухом. Двигатель ракеты обеспечивал тягу порядка 30 тонн в разреженном пространстве и около 25 тонн на уровне моря. Камера сгорания ракеты обладала грушевидной формой и состояла из внешней и внутренней оболочек. Органами управления баллистической ракеты Фау-2 служили аэродинамические рули и электрические рулевые машины газовых рулей. Для компенсации бокового сноса ракеты была использована система радиоуправления. Два специальных наземных передатчика излучали сигналы в плоскости стрельбы, а антенны приемников находились на стабилизаторах хвостового оперения баллистической ракеты.Стартовая масса ракеты составляла 12 500 кг, при этом масса незаправленной ракеты с боевой частью составляла всего 4 000 кг. Практическая дальность стрельбы равнялась 250 километрам, максимальная — 320 километрам. При этом скорость ракеты в конце работы двигателя составляла порядка 1450 м/с. Масса головной части ракеты равнялась 1000 кг, из которых 800 кг приходилось на взрывчатку аммотол (смесь аммиачной селитры и тротила).За 18 месяцев серийного производства в Германии собрали 5946 ракет Фау-2. До апреля 1945 года, когда последние стартовые площадки баллистических ракет оказались в руках войск союзников, гитлеровцы успели запустить 3172 своих баллистических ракеты. Основными целями ударов был Лондон (выпущено 1358 ракет) и Антверпен (1610 ракет), ставший важной базой снабжения союзных войск в Европе. При этом надежность баллистических ракет Фау-2 на всем протяжении эксплуатации была невысокой. Более тысячи ракет взорвались либо еще на старте, либо уже на разных этапах полета. Многие из них значительно отклонились от курса и упали в безлюдных местах, не причинив никакого вреда. Несмотря на это несколько попаданий ракет Фау-2 привело к огромным человеческим жертвам. Наибольшее количество смертей принесла ракета, которая поразила переполненный зрителями кинотеатр «Рекс» в Антверпене, тогда погибли 567 человек. Еще одна Фау-2 поразила универмаг «Вулворт» в Лондоне, убив 280 покупателей и работников магазина.В целом же эффект от немецкого оружия возмездия был незначительным. В Великобритании от баллистических ракет Фау-2 погибло 2772 человека (почти все — мирные жители), в Бельгии — 1736 человек, во Франции и Голландии — еще несколько сотен. 11 ракет Фау-2 были выпущены немцами по захваченному союзниками немецкому городу Ремаген, количество жертв в результате данного обстрела неизвестно. В общем можно говорить о том, что «чудо оружие» Третьего рейха убило в несколько раз меньше людей, чем число погибших узников подземного завода-концлагеря «Миттельбау-Дора», которые погибли при ее производстве. Считается, что в этом концлагере постройкой самолетов-снарядов Фау-1 и баллистических ракет Фау-2 занималось около 60 тысяч заключенных и военнопленных, которые работали в тяжелых условиях и практически не поднимались на поверхность (главным образом это были русские, поляки и французы). Более 20 тысяч узников данного концлагеря умерли или были убиты.Согласно оценкам американской стороны, программа создания и производства баллистических ракет «Фау-2» обошлась Германии по-настоящему в «космическую» сумму, эквивалентную 50 миллиардам долларов, то есть стоила в 1,5 раза дороже, чем потратили американцы на «Манхэттенский проект» и создание ядерного оружия. При этом эффект от Фау-2, по сути, оказался нулевым. Данная ракета не оказала никакого влияния на ход военных действий и ни на один день не смогла отсрочить крах гитлеровского режима. Запуск 900 баллистических ракет Фау-2 в месяц требовал от немецкой промышленности 13 тысяч тонн жидкого кислорода, 4 тысяч тонн этилового спирта, 2 тысяч тонн метанола, 1,5 тысяч тонн взрывчатки, 500 тонн перекиси водорода и огромное количество других компонентов. Более того для массового производства ракет пришлось экстренно строить новые предприятия по выпуску различных материалов, заготовок и полуфабрикатов, многие такие заводы делались подземными.Не выполнив своего основного предназначения, баллистическая ракета Фау-2 так и не стала оружием возмездия, однако она открыла человечеству дорогу к звездам. Именно эта немецкая ракета стала первым в истории искусственным объектом, который сумел совершить суборбитальный космический полет. В первой половине 1944 года в Германии с целью отладки конструкции ракеты был осуществлен ряд вертикальных пусков ракет Фау-2 с несколько увеличенным (до 67 секунд) временем работы двигателя. Высота подъема ракет при этом достигала 188 километров. Таким образом, ракета Фау-2 стала первым искусственным объектом в истории человечества, которому удалось преодолеть линию Кармана, так называют высоту над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между земной атмосферой и космосом.Дуг Миллард историк освоения космоса и куратор лондонского музея космических технологий считает, что именно с запуска трофейных, а позднее модернизированных ракет Фау-2 начались как советские, так и американские ракетные программы. Даже первые китайские баллистические ракеты Дунфэн-1 также начинали свой пусть с советских ракет Р-2, которые были созданы на основе конструкции немецкой Фау-2. По мнению историка, все первые достижения в области освоения космоса, включая высадку на Луну, были сделаны на основании технологий Фау-2.Таким образом, нетрудно отметить прямую связь между баллистической ракетой Фау-2, которая создавалась при помощи рабского труда военнопленных и заключенных и запускалась по целям с территории оккупированной нацистами Европы и первыми американскими полетами в космос. Миллард отмечет, что технологии Фау-2 позволили впоследствии американцам высадиться на Луне. «Можно ли было высадить человека на Луне, не прибегая при этом к помощи гитлеровского оружия? Скорее всего, да, однако, на это потребовалось бы существенно больше времени. Как и в случае со многими другими инновациями, война сумела серьезно подстегнуть работу над ракетными технологиями, ускорив наступление космической эры», — считает Миллард.Фундаментальные принципы, которые лежат в основе современной ракетной техники, за более чем 70 лет с момента окончания Второй мировой войны не претерпели существенных изменений. Конструкция ракетных двигателей остается похожей, большая их часть по-прежнему использует жидкое топливо, а в бортовых системах управления ракет по-прежнему есть место гироскопам. Все это впервые было внедрено еще на немецкой ракете Фау-2.Подземный завод-концлагерь «Миттельбау-Дора»: