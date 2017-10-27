США подготовили санкции против ФСБ, ГРУ, СВР и всей российской "оборонки"

Издание The New York Times сообщает о том, что в США готов к рассмотрению очередной пакет антироссийских санкций. В пакет впервые в истории взаимоотношений между двумя странами включены санкции в отношении российских спецслужб. Сообщается, что документ, созданный в недрах Госдепа США, содержит предложения по ограничительным мерам в отношении Федеральной службы безопасности, Главного разведывательного управления и Службы внешней разведки.Кроме этого, в документе представлен ряд предложений по предприятиям российской «оборонки». Приводится подробный список предприятий, в отношении которых могут быть введены в ближайшее время либо новые, либо дополнительные санкции со стороны США."Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "МиГ", "Калашников", "Ростех", "Сухой", "Туполев", "ПО КСИ" (микроэлектроника), Специальный технологический центр, "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское НПП, "Титан-Баррикады", "Ижевский механический завод", машзавод имени М. И. Калинина, КБ приборостроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машзавод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", "Радиоэлектронные технологии", "Концерн "Радиотехнические и информационные системы", "Уралвагонзавод", «Вертолёты России», ОАК, «Базальт», ОСК, ОДК, ОПК (Объединённая приборостроительная корпораций) и др.Санкции предполагают запрет на проведение коммерческой деятельности с зарубежными партнёрами (с оплатой в долларах), ограничение на получение информации и некоторые другие меры.Напомним, что в США до сих пор не введены санкции в отношений банков, которые обслуживают счета террористических группировок ИГИЛ (*запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (*).