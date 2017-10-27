08:28 27 октября

США подготовили санкции против ФСБ, ГРУ, СВР и всей российской "оборонки"

Издание The New York Times сообщает о том, что в США готов к рассмотрению очередной пакет антироссийских санкций. В пакет впервые в истории взаимоотношений между двумя странами включены санкции в отношении российских спецслужб. Сообщается, что документ, созданный в недрах Госдепа США, содержит предложения по ограничительным мерам в отношении Федеральной службы безопасности, Главного разведывательного управления и Службы внешней разведки.

США подготовили санкции против ФСБ, ГРУ, СВР и всей российской "оборонки"


Кроме этого, в документе представлен ряд предложений по предприятиям российской «оборонки». Приводится подробный список предприятий, в отношении которых могут быть введены в ближайшее время либо новые, либо дополнительные санкции со стороны США.


"Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "МиГ", "Калашников", "Ростех", "Сухой", "Туполев", "ПО КСИ" (микроэлектроника), Специальный технологический центр, "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское НПП, "Титан-Баррикады", "Ижевский механический завод", машзавод имени М. И. Калинина, КБ приборостроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машзавод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", "Радиоэлектронные технологии", "Концерн "Радиотехнические и информационные системы", "Уралвагонзавод", «Вертолёты России», ОАК, «Базальт», ОСК, ОДК, ОПК (Объединённая приборостроительная корпораций) и др.

Санкции предполагают запрет на проведение коммерческой деятельности с зарубежными партнёрами (с оплатой в долларах), ограничение на получение информации и некоторые другие меры.

Напомним, что в США до сих пор не введены санкции в отношений банков, которые обслуживают счета террористических группировок ИГИЛ (*запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (*).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира Сегодня, 05:55
    Американцы наглеют всё больше и больше.Так и дышать будем по их указке.Пора и России им дать по черепу,что бы знали с кем имеют дело.Конечно я понимаю,что наши спец.службы,и так не имеют ни чего личного с врагом,но дело то в принципе постановки вопроса.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 06:01
      Позвольте узнать.Чем?Ядерною палицей?Экономически-весовая категория не та..Правда есть Сафроненков..Тот может в Совбезе ведро с отходами на уши одеть..Но его похоже задвинули...
      Цитата: Мар.Тира
      Американцы наглеют всё больше и больше.Так и дышать будем по их указке.Пора и России им дать по черепу,что бы знали с кем имеют дело.Конечно я понимаю,что наши спец.службы,и так не имеют ни чего личного с врагом,но дело то в принципе постановки вопроса.
      210окв
      1. Голован Джек Сегодня, 06:29
        Цитата: 210окв
        Правда есть Сафроненков..Тот может в Совбезе ведро с отходами на уши одеть..Но его похоже задвинули...

        Кат-н-пестом фигачите?
         Так у нас же есть Сафроненков, 210окв
        Голован Джек
    2. Злой543 Сегодня, 06:01
      О, санкции, старые новые песни о главном...
      Между тем, поздравляем Маккейна, этого передовика антироссийской политики, с юбилеем, 50 лет плена во Вьетнаме feel
      Злой543
      1. Сергей-svs Сегодня, 07:50
        Цитата: Злой543
        О, санкции, старые новые песни о главном...

        Да у нас уже три года один и тот же ответ на все их санкции, надеюсь и в будущем он не изменится:

        tongue tongue tongue
        Сергей-svs
    3. Зяблицев Сегодня, 06:03
      "Интересно, когда нам ждать новых санкций за каталонский референдум?" laughing

      Надо сказать, что когда мы дружили с Америкой, в 90-е, друг Бил и все такое - то жили мы очень и очень хреново! Так что самая страшная санкция - это дружба с Америкой!
      Зяблицев
      1. Orionvit Сегодня, 07:24
        Цитата: Зяблицев
        Так что самая страшная санкция - это дружба с Америкой!

        "Упасите нас Боги от таких друзей, а с врагами мы как нибудь сами справимся."
        Народная мудрость, не однократно подтверждённая временем.
        Orionvit
      2. 30 вис Сегодня, 07:53
        Что , Вы !!! ? А " ножки Буша " ... Одна на четверых . Мои дети до сих пор вспоминают эту "вкусняшку " .По сути дела весь народ голодал ,кроме воров и бандитов . О , эти загадочные "новые русские " с золотой цепью на шее . Сплошняком ворьё и бандиты . Да , были времена Б,Б, Ельцина , великого и ужасного . Нынешняя молодёжь уже и не знает . Чтоб господину режиссёру -Учителю ,не снять фильм о жизни про это простое время ..? А сколько судеб изломано ! Сколько погибло ,умерло , не родилось , пропало без вести ... Наверное страшно снимать .....
        30 вис
  2. 210окв Сегодня, 05:55
    Ну и слава Богу!Я вот жду когда же они санкции лично к Владимиру Владимировичу применят.Аль кишка тонка?
    210окв
    1. Вас Влад Сегодня, 06:49
      Цитата: 210окв
      Ну и слава Богу!Я вот жду когда же они санкции лично к Владимиру Владимировичу применят

      Деньги(Путина) уже нашли, вот только арестовать(заморозить) не как не могут yes
      Вас Влад
      1. kirgiz58 Сегодня, 07:01
        Цитата: Вас Влад
        Деньги(Путина) уже нашли

        А он что их терял? Скажите где нашли, я тоже пойду поищу. winked
        kirgiz58
        1. Вас Влад Сегодня, 08:14
          Цитата: kirgiz58
          Скажите где нашли

          Ну как где?Вы как маленький,это же секретная информация fellow А если серьёзно,как можно арестовать то чего нет? request
          Вас Влад
      2. Orionvit Сегодня, 07:29
        "Нашли" не только "миллиарды" Путина, а так же его замки в Канаде, Испании, на лазурном берегу и даже в самих США. Об этом к примеру на украине, знают даже маленькие дети, а в России и взрослые дяди, правда исключительно из либеральной тусовки. У них там свои "источники информации", конечно же неполживые.
        Orionvit
        1. ПалБор Сегодня, 08:10
          Зависть - это грех. stop
          ПалБор
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
    США подготовили санкции против ФСБ, ГРУ, СВР и всей российской "оборонки"


    what Идиoты...
    что то в последнее время у них с головой неладно ...все чаще и чаще используют санкции не понимая что сами себя этим в болото загоняют.
    Тот же ЛЕХА
    1. Orionvit Сегодня, 07:36
      Не знаю, может я чего то не понимаю, объясните мне неразумному, понятно оборонка, это производство, но как можно объявить санкции ФСБ, ГРУ и др? Или как к примеру по аналогии, объявить санкции ЦРУ, АНБ, или Пентагону? Мне интересен сам механизм данного действия. Сдаётся мне, что в госдепе, языком мелют, а мозг не включают. Завтра прилетят инопланетяне, Вашингтон и им санкции влепит. laughing
      Orionvit
  4. iliitchitch Сегодня, 05:59
    Опять госдеп порожняк гоняет . Как ослик Иа со своим шариком , то всунет в пустой горшочек , то высунет . Только и остаётся . Главное - процесс .
    iliitchitch
    1. 210окв Сегодня, 06:03
      Да.Похоже на мастурбацию...Лечить бесполезно.
      Цитата: iliitchitch
      Опять госдеп порожняк гоняет . Как ослик Иа со своим шариком , то всунет в пустой горшочек , то высунет . Только и остаётся . Главное - процесс .
      210окв
    2. Orionvit Сегодня, 07:41
      Цитата: iliitchitch
      то всунет в пустой горшочек , то высунет

      Самое главное, что именно их лопнувший шарик (а не чей то другой, нормальный), входит и выходит. Это они так тешатся. От чего в России, возникают только улыбки.
      Orionvit
  5. ochakow703 Сегодня, 06:01
    "Санкции предполагают запрет на проведение коммерческой деятельности с зарубежными партнёрами (с оплатой в долларах), ограничение на получение информации и некоторые другие меры". Так уже нужно отказаться от зеленых фантиков (ВООБЩЕ) и расплачиваться рублем. А их санкции... да ребром в попу их пусть себе втолкнут. Нам просто, спокойно нужно работать.
    ochakow703
    1. Monster_Fat Сегодня, 06:19
      Рублем вы будете в "Ашане" и "Пятерочке" расплачиваться.....даже в БРИКС товаропотоки осуществляются в баксах или в евро, ну и немного в юанях, увы, но, таковы ревлии жизни. laughing
      Monster_Fat
      1. Б.Т.В. Сегодня, 06:26
        Цитата: Monster_Fat
        Рублем вы будете в "Ашане" и "Пятерочке" расплачиваться.....даже в БРИКС товаропотоки осуществляются в баксах или в евро, ну и немного в юанях, увы, но, таковы ревлии жизни. laughing


        Вы, счастливы?!
        Б.Т.В.
        1. Monster_Fat Сегодня, 06:33
          Ни сколько. Я просто констaтирую факт. Неприятный, но от этого он не перестает быть фактом. Вот, кстати, почитайте про ваш ЦБ, может, немного яснее станет "ситуация" с рублем да и со всей экономикой России сейчас и в будущем https://narod-novosti.com/ekonomika/?p=komu-prina
          dlezhat-zolotovalyutnyie-rezervyi-rossii-&amp
          ;page=1
          Monster_Fat
          1. Б.Т.В. Сегодня, 06:46
            Про наш ЦБ, как и про Ваш гос.долг, много чего пишут.
            Б.Т.В.
      2. ramzes1776 Сегодня, 08:10
        Сейчас все сделки давно уже в евро проходят, а не в зеленых бумажках.
        ramzes1776
  6. МВГ Сегодня, 06:04
    Не совсем в тему, конечно.
    "Но вот новость: Запрет на производство и использование гидразина, токсичного топлива для ракет (в том числе российских «Протонов») и спутников, который, возможно, будет введен в ЕС в 2021 году, станет катастрофой для космической отрасли, сообщает Space News."
    Еще один способ давления нашли. И тут нам, все-таки, придется делать резкие движения. Практически на голове сидят и ножки свесили...
    МВГ
    1. Orionvit Сегодня, 07:45
      Цитата: МВГ
      Запрет на производство и использование гидразина
      Почему, очень даже в тему. Что, гидразин Россия в Европе закупает, или в штатах? По моему сама производит, так же как ракеты, самолёты, танки и всё остальное. Пусть запрещают.
      Orionvit
    2. Wedmak Сегодня, 08:02
      Чтобы это значило? Гидразин вроде у нас производят сами. А на чем летают ракеты ЕС? Если на этом самом гидразине, то катастрофа придет к космической отрасли ЕС, но никак не России.
      Wedmak
      1. Orionvit Сегодня, 08:27
        Цитата: Wedmak
        А на чем летают ракеты ЕС?

        Ракеты ЕКА, летают на жидком водороде, в частности "Ариан", единственный европейский носитель. Другой вопрос, что Европа пользуется услугами России, по запуску коммерческих спутников, вот тут то они могут потерять. Впрочем здесь логика санкций лежит на поверхности, рынок коммерческих запусков, перераспределить в США.
        Orionvit
  7. Мар.Тира Сегодня, 06:07
    Цитата: 210окв
    Позвольте узнать.Чем?Ядерною палицей?Экономически-весовая категория не та..Правда есть Сафроненков..Тот может в Совбезе ведро с отходами на уши одеть..Но его похоже задвинули...
    Цитата: Мар.Тира
    Американцы наглеют всё больше и больше.Так и дышать будем по их указке.Пора и России им дать по черепу,что бы знали с кем имеют дело.Конечно я понимаю,что наши спец.службы,и так не имеют ни чего личного с врагом,но дело то в принципе постановки вопроса.

    Да тем что и сейчас делаем.Ведь не спроста же они взвинчивают темп напряжения.Наша политика,и наши действия им как серпом по пшенице.А ядерная дубинка пусть в углу стоит,лишней не будет.
    Мар.Тира
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:16
    Это тот самый трамп на всю свою голову трампонутый, таким вот способом "налаживает отношения с Россией " ? fool Не жалко будет, если сша повторят участь Атлантиды, и желательно, поскорее, а то всему миру надоели! !!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 07:56
      Цитата: Геркулесыч
      Это тот самый трамп на всю свою голову трампонутый, таким вот способом "налаживает отношения с Россией

      Трам ничего самостоятельно не делает и тем более не налаживает, только подписывает и озвучивает. Он слуга системы и властных элит в США, так сказать козёл отпущения. Последние президенты США, которые пытались самостоятельно что то налаживать плохо кончили. Одного застрелили в Далласе, другому влепили импичмент. Тот же самый, Киссинджер, в плане "налаживания отношений", имеет на много больше полномочий, чем президент. Только об этом, почему то, стараются не говорить.
      Orionvit
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:19
    США подготовили санкции против ФСБ, ГРУ, СВР и всей российской "оборонки"

    Все, полная засада. нам остается только обкакаться со страху. Что-то новенькое - санкции против спецслужб. Значит скоро по всей вероятности будет задержан с поличным американский дипломат при проведении спецоперации (если только они сами со страха не затихнут).
    rotmistr60
  10. Михаил м Сегодня, 06:23
    Экономические санкции это вполне серьёзно. Штаты могут запретить зарубежным банкам работать с российскими партнёрами. И не станут работать. Даже наши банки не работают в Крыму под угрозой санкций, что уж говорить про забугорные.
    А вот санкции против спецслужб - это что-то новое. Насколько я понимаю, они и так работают в условиях постоянного противодействия по определению. Да и вряд ли кредитуются в иностранных банках. Кто-нибудь в курсе подробностей?
    Михаил м
    1. Monster_Fat Сегодня, 06:44
      Уже. Уже в США любые сделки с компаниями не просто с "российской юрисдикцией", а даже с такими, где в руководстве мелькают "славянские" фамилии подвергаются тщательной экспертизе фискальными органами очень сильно задерживающей прохождение самого контракта. Но и это не все-этот контроль продолжается в течении всего контракта, замедляя и работу и оплату, постоянно требуют какие-то подтверждающие документы и прочее....в результата предприниматели в США стали просто избегать иметь какие-либо дела с российскими компаниями... Такие, вот, дела, увы... sad
      Monster_Fat
      1. Михаил м Сегодня, 07:12
        У США хватает возможностей подобные меры распространить и на компании других стран. Вспомним Северный поток.
        Михаил м
        1. Monster_Fat Сегодня, 07:29
          Согласен, Американцы и создали всю современную мировую финансовую инфраструктуру и ее интерфейс , контролируют ее и пользуются этим контролем в свою пользу и потому могут отрезать от мировой финансовой системы любую страну а это очень серьезно. Многие тут на форуме этого не понимают, так как считают мир "независимым" от США в основых своих правах, а это не так-США удалось отобрать у всего мира его основное право-право на свои деньги. Надеюсь Вы поняли, о чем я....
          Monster_Fat
    2. Orionvit Сегодня, 08:05
      Цитата: Михаил м
      А вот санкции против спецслужб - это что-то новое.

      Это не что то новое, это по моему откровенная глупость, если не сказать идиотизм. По логике нынешних американских "стратегов", если есть что то, что не нравится госдепу, то нужно просто влепить (другого слова не нахожу) санкции. С такой логикой, не удивлюсь, если завтра в список санкций войдут погодные явления и природные катаклизмы. lol
      Orionvit
  11. Tusv Сегодня, 06:24
    ограничение на получение информации

    Какая прелесть. Это получается что янки охотно делились инфой с разведкой?
    А так что за санкции, если и так не покупают, а кто покупает тому плевать на будущие санкции
    Tusv
  12. кедр Сегодня, 06:50
    Не санкции, а удары. Которые всё сильнее наносит супостат по экономике России, а значит по Государству , его политической системе и её Лидеру. Ухудшение жизни чувствуют все, но далеко не все понимают, что это результат войны на уничтожение.
    Война господа - товарищи идёт третий год, а мы всё санкции, да санкции.
    Вещи надо своими именами называть..
    А-то всё "голубые" да "голубые", а они педерасты , и звать их педерасты и сидят они в конгрессах и прочих сенатах, и стараются зайти в заднюю полусферу и всех нагнуть через свои СМИ, банки и агентуру.
    Враг маскируется, но на -то война и есть-искусство обмана.
    Зрим в корень "санкций", уважаемые.
    кедр
  13. Доктор Бармалей Сегодня, 07:07
    США подготовили санкции против ... всей российской "оборонки"

    Видимо, перестанут производить у себя нелегальные копии "калашей" и РПГ.
    Доктор Бармалей
  14. Livonetc Сегодня, 07:10
    Цитата: Monster_Fat
    Ни сколько. Я просто констaтирую факт. Неприятный, но от этого он не перестает быть фактом. Вот, кстати, почитайте про ваш ЦБ, может, немного яснее станет "ситуация" с рублем да и со всей экономикой России сейчас и в будущем https://narod-novosti.com/ekonomika/?p=komu-prina
    dlezhat-zolotovalyutnyie-rezervyi-rossii-&amp
    ;page=1

    Вы видимо последователь клочкизма.
    Собой займитесь.
    На долг США посмотрите.
    Livonetc
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:37
      Да, как же, вы без нашего долга проживете, сердешные? Наш печатный станок аж раскалился печатать и доллары и трежерис-всем они нужны. Вон, ваш ЦБ каждую "лишнюю" копеечку старается вывести из вашей экономики, конвертировать в доллары и на них купить трежерис(долговые обязательства США). wink
      Monster_Fat
  15. VadimSt Сегодня, 07:25
    Нужно выслать им телефонный справочник МТС России и пусть всё подряд включают в свой список. Зачем давать республиканской Администрации США повод, каждый месяц, мучить демократов-конгрессменов, - мы же не варвары? Мы, "русские"!
    VadimSt
  16. Wedmak Сегодня, 08:08
    Список обширный... похоже США решили надавить на российских экспортеров вооружений. И стопудово будут пихать свои, тем временем надеясь, что без контрактов наша оборонка загнется.
    По моему, это уже более чем серьезно. Надо вводить ответные и очень болезненные санкции - прекратить поставки титана Боингу и Эйрбасу, запретить им поставлять РД-180 и наконец отключить американцев от доставок на МКС. Ибо нефиг. Они нам палки в колеса вставляют где только можно, а мы им поставляем высокотехнологичную продукцию и услуги. Как так?
    Wedmak
  17. Orionvit Сегодня, 08:09
    Цитата: Monster_Fat
    в США стали просто избегать иметь какие-либо дела с российскими компаниями

    Что то рынок к примеру "айфонов" в России, ни как не страдает. И от Российских ракетных двигателей,. они отказываться пока не собираются. Двуличные твари.
    Orionvit
Картина дня